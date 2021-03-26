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Украинка Монзуль станет одной из первых женщин-арбитров, которые будут судить матчи отбора на ЧМ-2022 по футболу среди мужчин

Украинка Монзуль станет одной из первых женщин-арбитров, которые будут судить матчи отбора на ЧМ-2022 по футболу среди мужчин

Украинка Екатерина Монзуль станет одной из первых арбитров-женщин, работающих на матчах мужской мирового первенства по футболу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

Официальный сайт FIFA в своей публикации привлек внимание к тому факту, что впервые в истории матчей чемпионата мира среди мужчин будут судить арбитры-женщины.

Ими станут украинка Екатерина Монзуль и француженка Стефани Фраппар. Что интересно, работать они будут на поединках соперников сборной Украины в групповом раунде Евро-2020. Так, 27 марта Фраппар проведет матч отбора ЧМ-2022 Голландия - Латвия в Амстердаме, а 28-го числа Монзуль будет судить встречу Австрия - Фарерские острова в Вене.

"Хотя они уже работали на нескольких важных поединках в мужских соревнованиях, впервые квалификаци чяемпионата мира - особенное событи, и здесь есть чем гордиться. Фраппар и Монзуль очень много работали в последние годы, и эти назначения являются признанием их замечательной работы", - отметил председатель Комитета арбитров FIFA Пьерлуиджи Коллина.

Монзуль работала в финале чемпионата мира среди женщин 2015 года, она проводит много матчей в Премьер-лиге Украины и часто приглашается на еврокубковые турниры и соревнования национальных сборных.

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Топ комментарии
+3
Монзуль - отличная судья. Молодчина!
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26.03.2021 19:22
+1
Чекаємо коли почнуть чоловічий футбол судити трансвестити і гомосексуалісти ну і бісексуали
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26.03.2021 18:20
+1
Монзуль??? щира Украинка
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26.03.2021 18:38
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Хех...
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26.03.2021 18:03 Ответить
Чекаємо коли почнуть чоловічий футбол судити трансвестити і гомосексуалісти ну і бісексуали
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26.03.2021 18:20 Ответить
Мужчина, у вас в футболе половина футболистов - геи!!! А вам женщины -арбитры мешают. Вы считаете футбол достаточно мужским в последнее время? Вы слепы) На поле обычно кучка "балерин" со щетиной. Это уже не футбол, это гей клуб на открытом воздухе. Это я вам как девушка заявляю.
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26.03.2021 20:29 Ответить
поэтому тем более судить их должен суровый мужчина орбитр со строгими манерами, а не женщина или трансвестит-бисексуал неопределенного пола, а то совсем распустят этих балерин со щетиной на поле
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26.03.2021 20:40 Ответить
... по типу Пьерлуижди Коллина
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26.03.2021 20:41 Ответить
Монзуль??? щира Украинка
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26.03.2021 18:38 Ответить
А до не так?
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27.03.2021 08:08 Ответить
Монзуль - отличная судья. Молодчина!
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26.03.2021 19:22 Ответить
___для некоторых футболистов такое гендерное равенство время отсидеться на скамейке запасных...
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26.03.2021 19:32 Ответить
Тогда пусть геев со своих команд уберут. Или им женщины их гей тусовку собьют?
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26.03.2021 20:31 Ответить
Ни один мужчина не сможет присматривать за детьми так - как женщина (за исключением редких экземпляров, у каких ребёнок может и в туалете утонуть )

Ну если она и за футболистами будет так же хорошо присматривать - почему бы и нет?
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26.03.2021 20:44 Ответить
Ми вже бачили чесність ФІФИ (швейцарський синдром). Ми кожен день бачимо чесність нашого ФуйФУло. Тому призначення одного гвна другим сприймаємо, як послідовність. А Кат(ш)люха дуже старалася на ниві "справдливості"...
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26.03.2021 21:54 Ответить
Все-так Фраппар дали більш статусний матч, ніж Катерині:
Голландія і Литва вище рівнем, ніж Австрія та Фарери
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27.03.2021 08:10 Ответить
 
 