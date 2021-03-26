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Новости Конституционный кризис
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КС (2079) суд (24827) НАПК (1214) Тупицкий (233)

Тупицкий не явился на заседание суда по рассмотрению составленных на него админпротоколов, - НАПК

Тупицкий не явился на заседание суда по рассмотрению составленных на него админпротоколов, - НАПК

Отстраненный председатель Конституционного Суда Украины не явился в суд на рассмотрение административных протоколов в отношении него.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции.

"Сегодня, 26 марта, в 10:00 должно было состояться заседание Голосеевского районного суда в Киеве по Александру Тупицкому. Судья должна была рассмотреть два протокола, составленных НАПК в феврале этого года. Протоколы касались действий Александра Тупицкого в условиях конфликта интересов во время участия в голосовании за решение КСУ по электронному декларированию и недекларированию участка в АР Крым. Однако, Александр Тупицкий не явился на заседание ", - говорится в сообщении.

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В результате суд не смог рассмотреть дело, потому что согласно Кодексу об административных правонарушениях, дело может быть рассмотрено только при участии обвиняемого.

НАПК подчеркивает, что уважение к суду является обязательным условием построения правового государства. В агентстве надеются, что во время проведения следующих заседаний Тупицкий проявит уважение к коллегам и примет участие в заседаниях.

Как сообщалось, 8 февраля председатель НАПК Александр Новиков составил два админпротокола в отношении бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого из-за незадекларированного участка в Крыму и конфликта интересов.

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Топ комментарии
+4
вы рядового вовка не можете по приводу задержать уже полгода, а тут целый председатель суда)
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26.03.2021 17:23
+3
Цей москаль не може бути до дупи, бо він має забагато влади і має можливість наробити багато лиха (та вже наробив) для країни
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26.03.2021 17:04
+3
Весь этот цирк может и,думаю,будет продолжаться ещё долго!Но свою зарплату и социальную помощь за наши налоги он будет получать во-время!
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26.03.2021 17:27
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До дупи цей москаль. Що там в Шумах, блєат?
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26.03.2021 17:02 Ответить
Цей москаль не може бути до дупи, бо він має забагато влади і має можливість наробити багато лиха (та вже наробив) для країни
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26.03.2021 17:04 Ответить
Суддя Тупицкій немає поваги до суду. Навіть самі до себе не мають поваги... реформа судів вже не те що назріла а перезріла, корінна реформа треба інакше толку не буде.
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26.03.2021 17:17 Ответить
"Так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина!" (с)
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26.03.2021 17:19 Ответить
вы рядового вовка не можете по приводу задержать уже полгода, а тут целый председатель суда)
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26.03.2021 17:23 Ответить
да ... Рядовой Вовк И судья Тупицкий ложили большой и длинный на всю эту метушню вокруг них .Моське не повезло, хоть она и лаяла на слона.
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26.03.2021 20:04 Ответить
Весь этот цирк может и,думаю,будет продолжаться ещё долго!Но свою зарплату и социальную помощь за наши налоги он будет получать во-время!
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26.03.2021 17:27 Ответить
А что эта шваль ТУПая скажет судьям? Что она не знала, как оформить собственность? Кугут репаный!
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26.03.2021 17:29 Ответить
А що слабо притягти цього тупого козла до суду за допомогою "Корду" чи поліції, а то тільки простих громадян тягнуть, а тут що очко грає??? Це у нас така справедливість. Друзям все, а решті закон!!!!
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26.03.2021 21:36 Ответить
Яка повага до суду? У нього немає поваги до Держави, і її народу, який є джерелом найвищої влади в Україні - тих суб'єктів права, що платять йому та іншим суддям КС захмарну зарплату. Я б вітав рішення президента В. Зеленського, якби він заарештував суддів Конситуційного суду України у повному складі за зраду Присяги та Батьківщини. А те, що вони творять, хоча б якесь відношення до законності має?
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27.03.2021 09:45 Ответить
Плох конечно Тупицкий, сказать нечего, только дела заказывает и судит у них нынче Ермак.
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27.03.2021 09:48 Ответить
 
 