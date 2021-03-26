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Зеленский и ОП используют официальные совещания для агитации за Вирастюка, - "ОПОРА"

Офис Президент нарушает принцип политической нейтральности в интересах кандидатов, публикуя информацию об официальном совещании с кандидатом на довыборы в Раду Василием Вирастюком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

На сайте ОП была опубликована информация "Владимир Зеленский обсудил с Василием Вирастюком ход вакцинации в Ивано-Франковской области и помощь местному малому бизнесу во время карантина".

Отмечается, что Зеленский провел совещание, посвященное ходу вакцинации против COVID-19 и готовности медицинской системы на Ивано-Франковщине. Во встрече приняли участие глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрей Бойчук, председатель Надворнянской объединенной территориальной общины Зиновий Андрийович и общественный деятель Василий Вирастюк, который является кандидатом в народные депутаты в 87-м мажоритарном округе.

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Зеленский и ОП используют официальные совещания для агитации за Вирастюка, - ОПОРА 01

В "ОПОРЕ" отметили, что это является нарушением политической нейтральности.

"Привлечение кандидата в народные депутаты к официальному мероприятию ОП, в котором принимали участие глава государства и должностные лица местных органов власти, является злоупотреблением административными ресурсами в избирательных интересах. Такое нарушение стандартов выборов заключается в предоставлении отдельному кандидату неоправданного преимущества за использование им связей с органами публичной администрации", - говорится в сообщении.

"Кандидат Василий Вирастюк участвовал в совещании в качестве именно субъекта избирательного процесса, соглсно официальному сообщению на сайте Офиса Президента Украины. Он не имел законной цели, связанной с исполнением должностных обязанностей, для участия в мероприятии Офиса Президента Украины с привлечением руководства ОГА и органов местного самоуправления. При этом совещание касалось государственной политики и функционирования органов власти различных уровней и не может считаться политическим мероприятием Президента Украины Владимира Зеленского", - добавили в гражданской сети.

ОПОРА призывает Президента Украины и его Офис не "нарушать стандарты демократических выборов и обеспечивать настоящую политическую нейтральность публичной администрации в пределах своей компетенции".

"И хотя глава государства является политической фигурой, на официальные мероприятия с его участием, которые были организованы государственными служащими и имеют официальный статус, должны распространяться все предусмотренные законодательством и международными документами ограничения", - подытожили в "ОПОРЕ".

Как сообщалось, "СН" выдвинула Вирастюка кандидатом на довыборы в Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области. Сам Вирастюк отметил, что предложение присоединиться к команде "Слуги народа" ему поступило от президента Владимира Зеленского.

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Топ комментарии
+11
думал уважаю Верастюка.......ошибся...
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26.03.2021 17:33
+10
Вирастюк - персона конечно медийная,но влез не в тот вагон.
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26.03.2021 17:32
+8
Треба писати - Бордель ОПУ разом з Нелохом незаконно тягнуть собі через вибори ще одного ЗЕбарана.
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26.03.2021 17:29
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26.03.2021 17:27 Ответить
тому що,яка різниця
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26.03.2021 17:32 Ответить
Так може Вирастюк батьке звякнул ,и спец операцию просрал. Его на совещания пускают ,вот и козел отпущения почти готов.
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26.03.2021 19:18 Ответить
Он вообще очень странный . Как бы страна без главы . На него столько дерьма льётся .
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26.03.2021 17:28 Ответить
смотрю Усик .....Верастюк....... силачи спортсмены боксеры толкачи а мосх как у улиток...
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26.03.2021 17:39 Ответить
Закон природи - " где в одном месте прибавилось - в другом убавилось". Валуєв №2 (теж сидить у Ду(п)мі...
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26.03.2021 19:31 Ответить
Треба писати - Бордель ОПУ разом з Нелохом незаконно тягнуть собі через вибори ще одного ЗЕбарана.
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26.03.2021 17:29 Ответить
мелкий шлепер
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26.03.2021 17:31 Ответить
стрелок,ты бредишь. нихуя себе мелкий шлепер. он всю страну шлепанул,и тебя в том числе.(а мелкий шлепер--тот кто на вокзалах чемоданы крадет, а на фене, углы вертит), а ты говоришь мелкий.
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26.03.2021 17:53 Ответить
а я разве про беню говорил?
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26.03.2021 18:16 Ответить
Пролетит не смотря , на все махинации клоунов
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26.03.2021 17:31 Ответить
не пролетит.

всё зависит не от кандидата или клоуна,

а от того, какие избиратели.

избиратели в подавляющем большинстве именно такие, как клоун
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26.03.2021 17:36 Ответить
Вирастюк - персона конечно медийная,но влез не в тот вагон.
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26.03.2021 17:32 Ответить
тем более что не понятно на фига оно надо конкретно Верастюку??? измазаться ?
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26.03.2021 17:34 Ответить
Бабло не пахнет,Вася решил подзаработать.
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26.03.2021 17:44 Ответить
доказательства моих подзароботков?
а если просто предположения - иди... проветрись...
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26.03.2021 17:51 Ответить
Вирастюк,ты чтоле????
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26.03.2021 17:55 Ответить
ааааааа))))) пардон! расстроен гибелью ребят - туплю!!!
да, Вы правы - Вася)))) (ну как совпало))))))) Верастюк захотел подзаработать! )))))))
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26.03.2021 18:02 Ответить
Ви шо?Ви мене прям пугаете.Я имею в виду,что Вася Вирастюк лезет в политику-бабла решил подзаработать.
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26.03.2021 18:06 Ответить
та понял уже ! )))) не страмите )))))))
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26.03.2021 18:13 Ответить
Зеленский и ОП используют официальные совещания для агитации за Вирастюка/ Хочу я видеть в свите только тучных. А Кассий худ, в его глазах холодный блеск. Он много думает. Такой опасен.
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26.03.2021 17:32 Ответить
думал уважаю Верастюка.......ошибся...
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26.03.2021 17:33 Ответить
"Обідно" за земляка(
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26.03.2021 17:51 Ответить
обидно за тезку...
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26.03.2021 17:59 Ответить
"А сам укурений иду по переулочку...."
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26.03.2021 17:33 Ответить
Нехай використовує. Відтягне голоси від від того місцевого олігарха.
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26.03.2021 17:36 Ответить
Зеленский и ОП используют официальные совещания для агитации за Вирастюка, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 61
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26.03.2021 17:39 Ответить
Будя нас ужо пужаты, мы ужо пужатые!
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26.03.2021 17:39 Ответить
зеЛя уже себе на несколько пожизненных нурулил.за все будет овтечать
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26.03.2021 17:41 Ответить
Клоуны есть уже ,не хватало только цирковых силачей.
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26.03.2021 17:42 Ответить
ОПОРА призывает Президента Украины и его Офис не "нарушать стандарты...
Как-то вяленько - может на колени встанете?
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26.03.2021 17:47 Ответить
Ипаный цЫрк
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26.03.2021 17:53 Ответить
Реклама за Васю аж з розеток і утюгів вилізає: метеосайти, реклама жіночої білизни, контрацептивів, весь Укр.ютуб. Такого за ЗЄлю на виборах не було
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26.03.2021 17:55 Ответить
тільки після виборів доведеться Васі засіб від геморою рекламувати !
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26.03.2021 18:03 Ответить
ты по инерции это чмо называешь зеля. оно ИШАК ОМАНСКИЙ.
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26.03.2021 18:06 Ответить
ситуация в стране катастрофическая во всех направлениях. это просто какой то кошмар. економика рушится,коронавирус косит людей,на войне сдаются позиции,медецина развалена,суды не работают,реформа полиции провалена,в энергетике бспредел,кругом управляемый хаос. Слушайте, а может пора уже что то делать?
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26.03.2021 18:04 Ответить
Як "неочікуванно".
Пам'ятаю, як авакян звинувачував Пороха, після першого туру, в використенні держресурсу для агітації і обіцяв через 3-4 дні представити докази. 2 роки пройшло і тиша.
Все що брехали про Порошенка втілює в життя ВАЗеленський і Ко.
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26.03.2021 18:08 Ответить
Выходят на арену силачи,
Не ведая, что в мире есть печаль... (с)
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26.03.2021 18:13 Ответить
Жаль Вірастюка. Хороший спортсмен був. А от з "слугами" його нечистий попутав. Опозорить своє чесне імя...
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26.03.2021 18:15 Ответить
Вася! Будь нормальним - не позор Станіслав. Мобілізуй всі свої півтора нейрони і схаменись - зв'язок з шмарком це хрест на майбутньому
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26.03.2021 19:09 Ответить
-Не віриться невже в одному з найбільш проукраїнських регіонів України. У Західній Україні де майже всі виборці проукраїнські , і вони виберуть і в так не зовсім проукраїнську зРаду депутатів з продажних корумпованих виродків ЗЕбілів капітулянтів і проросійського бандитського "Майбаха" і не представника з патріотичних проукраїнських сил ВО. Свобода ........
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26.03.2021 19:20 Ответить
Ех Вася...Вася.
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26.03.2021 19:22 Ответить
жаль, что звиробой снялась с выборов, интересные были бы дебаты - почему слабая женщина пошла на войну, а "самый сильный человек среди зебилов" всю войну отсиделся в тылу торгуя своим сильным лицом на ТВ
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26.03.2021 21:35 Ответить
-
______.НАРОД ? ( ЗЕ БІЛИ -КАПІТУЛЯНТИ) ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!?________
-ЗЕбіли втомилися від війни!? Та чого ж втомились? І звідки та втома?
Втомились ті, чиї розбещені сини, впродовж війни сиділи тільки вдома!
Втомились Юди, ті хто не знав, хто не хоронив і не оплакував Героїв.
Хто вже давним - давно в душі загнив, а свій мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто як божевільний гарував, на дискотеці в ресторані,
Дорогі елітні клуби постійно штурмував і відчував себе як в нірвані.
Втомились Юди! Бо не знали чи забули вже, що шостий рік війна триває!
А в Криму мочити Фаберже за злочин, продажне кляте - стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда буквально все в супермаркетах, дочиста змітає.
Машин елітних дорогих, та ось біда, припарковати їм місць уже не має!
Усі - усі розкуплені квитки на лоукости вперед на пів і більше року.
А як відвідати рідні українські пам'ятки лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто навіть й копійки на АТО з них яничар Юд не пожертвував ні разу.
Їм Україна повія у шапіто і з жиру продажні блазні бісяться до сказу.
Плюси їм запудрили мізки? Втомились с.ки - капітулянти зовсім зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки, і обрали Іуду -блазня нам, вороги ЗЕбіли.
Тепер святе державність наша на кону! Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо визвольну війну, тоді помре, в крові держава захлинеться.
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26.03.2021 21:39 Ответить
Що порбиш--сила є ,розуму не потрібно Буде ще один долбодятель і кнопкодав в ВР.
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27.03.2021 06:27 Ответить
Вася,Вася-дурачок снеслася.
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27.03.2021 08:07 Ответить
 
 