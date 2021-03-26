Зеленский и ОП используют официальные совещания для агитации за Вирастюка, - "ОПОРА"
Офис Президент нарушает принцип политической нейтральности в интересах кандидатов, публикуя информацию об официальном совещании с кандидатом на довыборы в Раду Василием Вирастюком.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".
На сайте ОП была опубликована информация "Владимир Зеленский обсудил с Василием Вирастюком ход вакцинации в Ивано-Франковской области и помощь местному малому бизнесу во время карантина".
Отмечается, что Зеленский провел совещание, посвященное ходу вакцинации против COVID-19 и готовности медицинской системы на Ивано-Франковщине. Во встрече приняли участие глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрей Бойчук, председатель Надворнянской объединенной территориальной общины Зиновий Андрийович и общественный деятель Василий Вирастюк, который является кандидатом в народные депутаты в 87-м мажоритарном округе.
В "ОПОРЕ" отметили, что это является нарушением политической нейтральности.
"Привлечение кандидата в народные депутаты к официальному мероприятию ОП, в котором принимали участие глава государства и должностные лица местных органов власти, является злоупотреблением административными ресурсами в избирательных интересах. Такое нарушение стандартов выборов заключается в предоставлении отдельному кандидату неоправданного преимущества за использование им связей с органами публичной администрации", - говорится в сообщении.
"Кандидат Василий Вирастюк участвовал в совещании в качестве именно субъекта избирательного процесса, соглсно официальному сообщению на сайте Офиса Президента Украины. Он не имел законной цели, связанной с исполнением должностных обязанностей, для участия в мероприятии Офиса Президента Украины с привлечением руководства ОГА и органов местного самоуправления. При этом совещание касалось государственной политики и функционирования органов власти различных уровней и не может считаться политическим мероприятием Президента Украины Владимира Зеленского", - добавили в гражданской сети.
ОПОРА призывает Президента Украины и его Офис не "нарушать стандарты демократических выборов и обеспечивать настоящую политическую нейтральность публичной администрации в пределах своей компетенции".
"И хотя глава государства является политической фигурой, на официальные мероприятия с его участием, которые были организованы государственными служащими и имеют официальный статус, должны распространяться все предусмотренные законодательством и международными документами ограничения", - подытожили в "ОПОРЕ".
Как сообщалось, "СН" выдвинула Вирастюка кандидатом на довыборы в Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области. Сам Вирастюк отметил, что предложение присоединиться к команде "Слуги народа" ему поступило от президента Владимира Зеленского.
Пожалуйста, подождите...
всё зависит не от кандидата или клоуна,
а от того, какие избиратели.
избиратели в подавляющем большинстве именно такие, как клоун
а если просто предположения - иди... проветрись...
да, Вы правы - Вася)))) (ну как совпало))))))) Верастюк захотел подзаработать! )))))))
Как-то вяленько - может на колени встанете?
Пам'ятаю, як авакян звинувачував Пороха, після першого туру, в використенні держресурсу для агітації і обіцяв через 3-4 дні представити докази. 2 роки пройшло і тиша.
Все що брехали про Порошенка втілює в життя ВАЗеленський і Ко.
Не ведая, что в мире есть печаль... (с)
______.НАРОД ? ( ЗЕ БІЛИ -КАПІТУЛЯНТИ) ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!?________
-ЗЕбіли втомилися від війни!? Та чого ж втомились? І звідки та втома?
Втомились ті, чиї розбещені сини, впродовж війни сиділи тільки вдома!
Втомились Юди, ті хто не знав, хто не хоронив і не оплакував Героїв.
Хто вже давним - давно в душі загнив, а свій мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто як божевільний гарував, на дискотеці в ресторані,
Дорогі елітні клуби постійно штурмував і відчував себе як в нірвані.
Втомились Юди! Бо не знали чи забули вже, що шостий рік війна триває!
А в Криму мочити Фаберже за злочин, продажне кляте - стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда буквально все в супермаркетах, дочиста змітає.
Машин елітних дорогих, та ось біда, припарковати їм місць уже не має!
Усі - усі розкуплені квитки на лоукости вперед на пів і більше року.
А як відвідати рідні українські пам'ятки лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто навіть й копійки на АТО з них яничар Юд не пожертвував ні разу.
Їм Україна повія у шапіто і з жиру продажні блазні бісяться до сказу.
Плюси їм запудрили мізки? Втомились с.ки - капітулянти зовсім зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки, і обрали Іуду -блазня нам, вороги ЗЕбіли.
Тепер святе державність наша на кону! Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо визвольну війну, тоді помре, в крові держава захлинеться.