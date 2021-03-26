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Новости Агрессия России против Украины
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Кравчук о сегодняшних обстрелах на Донбассе: "Россия не остановится, пока ее не остановят любыми путями"

Кравчук о сегодняшних обстрелах на Донбассе:

Россия продолжает ставить своей целью уничтожение Украины как государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, комментируя информацию о новых потерях украинской армии на Донбассе.

"Ожидать чего-то от России и оккупационной администрации ОРДЛО не стоит, потому что Россия была и остается в своей философии - уничтожить Украину. И это для нее основная задача. На первых порах можно сделать губернию, а в принципе Украина как государство не должна существовать. Это позиция президента России господина Путина, официально высказанная позиция много лет назад. Ждать, что они будут действовать гуманно - преувеличение", - сказал Кравчук.

При этом глава украинской делегации в ТКГ отметил, что "Украина продолжает стоять на том, что мы будем выполнять договоренности, пока действуют Минская площадка и Нормандский формат".

"Украина должна быть в любой момент готова к отпору. Россия не остановится, пока ее не остановят любыми путями не только Украина, но и мировое сообщество", - добавил он.

Напомним, сегодня российско-оккупационные войска в районе Шумов обстреляли позиции украинских воинов. Погибли 4 военнослужащих.

Также читайте: Украина допускает агрессию и расширение конфликта со стороны России, - Кравчук

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Топ комментарии
+21
до жопыhttps://censor.net/ru/n3255868 его прозрения.
За 30 рублей он прозреет взад так же непринужденно.
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26.03.2021 17:55
+18
https://twitter.com/tZEinform tZE inform

https://twitter.com/tZEinform
@tZEinform
По минским договоренностям Зеленского-Ермака артиллерия в этом районе отведена за пределы максимальной дальности поражения. Для вступления в бой в этом районе ей нужно совершить передислокацию в 6-12 км. Артиллерийские подразделения прикрытия ВСУ не получали приказ на выдвижение и подавление огневых точек противника ведущих обстрел позиций ВСУ в районе н\п Шумы (Донецкая область)
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26.03.2021 17:54
+16
Прозрел дед . Зеля , твоя очередь .
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26.03.2021 17:51
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Прозрел дед . Зеля , твоя очередь .
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26.03.2021 17:51 Ответить
до жопыhttps://censor.net/ru/n3255868 его прозрения.
За 30 рублей он прозреет взад так же непринужденно.
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26.03.2021 17:55 Ответить
старый #идор котьорый сдал ядерное оружие под бумажку с обещаниями.
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26.03.2021 18:00 Ответить
кучме не было куда деваться. Все сделал кравчук до него.
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26.03.2021 18:19 Ответить
ты задрот когда родился, вчера во время аборта? все договора по сдачи ЯО готовил (!!!) Кравчук. или ты подумало, что такого уровня документы делаются за неделю? Ренат Леонидович Ахметов красавчик, всего в жизни добился сам, и Кучме диктовал, а не наоборот. Спортсмены всегда ставят на место ишачье кабинетное.
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26.03.2021 18:23 Ответить
А шо, пару точок у відправить їм гостинця!
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26.03.2021 17:51 Ответить
Оно им скорее воды в Крым нальет, убогое!
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26.03.2021 20:58 Ответить
Старый сук дед Леня, вообще должен быть привлечен по статье за то,что прос**л ядерный потенциал страны.Но сидит ещё что то вякает,старпер неуёмный.
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26.03.2021 17:54 Ответить
https://twitter.com/tZEinform tZE inform

https://twitter.com/tZEinform
@tZEinform
По минским договоренностям Зеленского-Ермака артиллерия в этом районе отведена за пределы максимальной дальности поражения. Для вступления в бой в этом районе ей нужно совершить передислокацию в 6-12 км. Артиллерийские подразделения прикрытия ВСУ не получали приказ на выдвижение и подавление огневых точек противника ведущих обстрел позиций ВСУ в районе н\п Шумы (Донецкая область)
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26.03.2021 17:54 Ответить
Финляндия остановила Совок, также и мы остановили РФ. Может дедушка не в курсе?
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26.03.2021 17:56 Ответить
червоний флюгер пітляє все гірше)))
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26.03.2021 17:58 Ответить
"Украина должна быть в любой момент готова к отпору..."-а почему она до сих пор не готова?Трепло
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26.03.2021 18:00 Ответить
Старий лис знову намагається видати себе за патріота.
Насправді воно робить все для миру з рашкою за наш рахунок.
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26.03.2021 18:01 Ответить
https://twitter.com/SantaNikol
https://twitter.com/SantaNikol
https://twitter.com/SantaNikol


https://twitter.com/SantaNikol
https://twitter.com/SantaNikol

Микола Бульба

@SantaNikol

·https://twitter.com/SantaNikol/status/1375470245775872003 30 мин

В ответ
https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris

Позиції здали тому, що ЗЕквартал така ж окупаційна структура московської орди, як і "ДНР". Світоглядно вони нічим не відрізняються. Спільно роблять одну справу - нищать Україну. Різняться вони лише тим, що "ДНР" руйнує Україну зовні, а ЗЕвиродкі нищать нашу державу зсередини.
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26.03.2021 18:02 Ответить
Минская площадка, Нормандский формат и ТКГ и есть причина безнаказанных обстрелов и оккупации. И все наши есть предатели, включая Кравчука и прочих Арестовичей. Которые теперь бьют себя пяткой в грудь и льют крокодиловы слезы.
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26.03.2021 18:04 Ответить
А чё зелёные твари в жопу язык то засунули?....или ни чего ни произошло?..положили бы рядышко Зе,Шмыгаля ,Разумкова и Арахамию..так выли бы месяц.
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26.03.2021 18:06 Ответить
" любыми путями" - на першому місці в старого пі...са пустити воду в Крим, бо в окупантів може бути гуманітарна катастрофа.
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26.03.2021 18:08 Ответить
Кацапы убили 4 наших воина.
А шо там бубочка, засунул свой язык себе в жопу и ни слова не прокукарекал на эту тему.
Опять обосрался найвелычнишый. Вместо того, чтобы немедленно собрать ВР на внеоченедное заседание, этот маленький зебанутый окурок и слова не сказал, а просто жиденько обосрался.
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26.03.2021 18:09 Ответить
Так вони і збирають позачергове засідання, але з приводу дверей ОПи, які вже стали "зіркою" телебачення.
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26.03.2021 19:11 Ответить
А недавно, до Байдена, заявы слуг народа Коломойского были другими.Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова. Чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир, - Кравчук/ Очень доволен работой Кравчука в ТКГ, сейчас есть достижения, - Зеленский
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26.03.2021 18:09 Ответить
любыми путями этот маразматик пропит ельцину флот и отдал кацапам наше я.о. теперь пищит чего то ...
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26.03.2021 18:14 Ответить
Дошло ? Как то с запозданием ...
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26.03.2021 18:14 Ответить
До жирафа доходит быстрее.
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26.03.2021 18:24 Ответить
Як вставити фото ?
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26.03.2021 18:31 Ответить
Який браузер ?
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26.03.2021 18:41 Ответить
Хром
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26.03.2021 18:46 Ответить
Кравчук о сегодняшних обстрелах на Донбассе: "Россия не остановится, пока ее не остановят любыми путями" - Цензор.НЕТ 2405
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26.03.2021 18:36 Ответить
Кравчук о сегодняшних обстрелах на Донбассе: "Россия не остановится, пока ее не остановят любыми путями" - Цензор.НЕТ 3448
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26.03.2021 18:40 Ответить
утром была статья где эта кравчучка подавала воду в Крым.
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26.03.2021 18:40 Ответить
Вызовы-2021: что ждет Украину и мир? - эксперты 26 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b2%d1%8b%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b-2021-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d1%80-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80.html#respond Комментарии: 0
Кравчук о сегодняшних обстрелах на Донбассе: "Россия не остановится, пока ее не остановят любыми путями" - Цензор.НЕТ 4133У Зеленского уже сложился олигархический консенсус в парламенте… В Украине вместо «эпохи бедности» началась «эпоха пофигизма». Опасное время…
Вчера в UIF состоялась встреча экспертов в формате Chatham House. Обсуждали тренды и вызовы 2021 года для Украины. С согласия коллег выкладываю часть тезисов, озвученных на встрече, разбитые по группам.
Об этом пишет сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин, https://nv.ua/opinion/vladimir-zelenskiy-kakie-vyzovy-zhdut-stranu-v-2021-godu-novosti-ukrainy-50150263.html передает сегодня «НВ».
Оговорюсь, это частные мнения экспертов в международной и внутренней политике, не претендующие на истину, но заслуживающие внимания.
Итак, Украина:
1. Украина для мира сегодня, к сожалению, не «буферное государство», а «буферная территория», которую не рассматривают всерьез (но все вопросы только к Украине).
2. Для глобальных элит Украина сегодня - инструмент управляемого конфликта с РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Мы прифронтовое периферийнее государство. Мы не субъект - мы ресурс.
3. Украине, возможно, стоит готовиться к горячему конфликту (действия СНБОУ - подготовка).
4. СНБОУ взял слишком высокий темп. Эксперты считают, что больше 5 месяцев такой режим не выдержат. Вопрос, что дальше?
5. Консенсуса олигархов в Украине сегодня нет. Скорее, есть временный баланс.
6. Но баланс будет нарушен скорыми действиями СНБОУ. Решение по пересмотру выданных лицензий - предупреждающий выстрел (для всех олигархов).
7. Эксперты считают, что начинается игра «грабь награбленное». Начнут «стричь» маленьких и потихоньку пойдут к большим.
7. У нас огромный разрыв между Офисом президента и главами ОТГ. Полная децентрализация коррупции и разбаланс силовиков на местах. У Авакова сегодня лучшая (эффективная) вертикаль, но даже она неуправляемая в регионах.
8. В Украине вместо «эпохи бедности» началась «эпоха пофигизма». Опасное время.
9. Люди не верят власти и ничего от неё ожидают. 36% украинцев пребывают в апатии.
10. Интересный факт: каждый месяц падает рейтинг политических ток-шоу - много разговоров, инсайтов, обвинений… и после ничего не происходит.
11. Мы втягиваемся в конфликты с Россией и Китаем (нас втягивают, и мы ведемся).
12. В Украине разворачивается борьба транснационалов с локальными игроками. Интерес транснациональных - доступ к ресурсам. Проявление влияния - через новые институты. Борьба с коррупцией - уменьшение влияния местных элит. Честные суды - уменьшение влияния местных элит и снижение влияния России и Китая.
Президент Владимир Зеленский:
1. Боится потерять власть и боится провала на «сцене».
2. У Зеленского уже сложился олигархический консенсус в парламенте (какой есть).
3. Главный личный враг Зеленского - Порошенко.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/bellingcat-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82.html Bellingcat после фильма о Вагнергейте следует заняться экс-президентом Порошенко
4. Из политиков наибольший оппонент - Кличко.
5. Главный мотиватор к действиям - гонка за электоральными баллами.
6. Зеленский сегодня устраивает западные элиты. Все знают, что ему можно навязать что угодно. А говорить нужно не с ним, а с близкими регентами. Ермака они планируют убрать, заменив на более лояльного главу ОП.
7. Если приоритет Зеленского переизбраться на второй срок - он сделает все, что скажут избиратели и Запад. Поэтому сегодня начинает формироваться образ прозападного политика.
8. Для второго срока нужна сильная вертикаль, но сильную власть могут строить только силовики. И нужен договор с элитами.
9. Долгосрочного плана нет, есть режим «тушения пожаров» по мере возникновения ситуаций. Не активная, а реактивная модель.
10. В ОП верят (несмотря на повторяющиеся «грабли») в магию «соросят» для повышения вероятности второго срока и получения лояльности Запада. Будут новые назначения.
11. Зеленский будет себя окружать яркими, но слабыми людьми, которые будут его «топить».
12. При этом он хочет сохранить своё близкое окружение.
13. Изменение окружения начнется с отставки Ермака, чего хочет Запад.
14. И он очень боится улицы.
15. Второй срок - не только стремление к понравившемуся статусу, это безопасность. Если его не будет, то риски есть как со стороны украинцев, так и русских.
Вызовы для Украины:
1. Традиционно - демография, отложенная миграция.
2. Меняется уровень патернализма - старые и молодые все сильнее расходятся.
3. Регионализация элит. Они становятся все сильнее. И все слабее контролируются Киевом.
4. Системные экономические проблемы сохраняются - мы «сырьевая банановая республика».
Парламент:
1. У Рады наибольший рейтинг недоверия среди госинститутов.
2. Роспуск парламента в нынешнем законодательном поле невыгоден Зеленскому.
3. В этом парламенте уже есть олигархический консенсус и свои депутаты на зарплате. В новом конфигурация вряд ли будет лучше для ОП.
4. Но именно роспуск парламента может дать +5% к рейтингу Зеленского.
Кабмин:
1. Высочайший антирейтинг премьера в сравнении с другими политическими субъектами.
2. Высока вероятность замены премьера, чтобы «выпустить электоральный пар» и поднять себе рейтинг.
3. Но комфортной ОП кандидатуры на пост пока нет. Хотя минимум 4 министра Кабмина претендуют на этот пост.
США:
1. Продолжится усиление влияния на украинскую повестку.
2. Усиление влияния реформаторских структур, зависящих от них (НАЗК, НАБУ, Антикоррсуд).
3. Инструменты влияния на нашу политику - МВФ, Bellingcat, вакцинация (доступ к вакцине при выполнении условий).
4. Готовится приватизация стратегических объектов.
Мир:
1. Запад ослабляет Россию. Путин не выходит из бункера.
2. Потрясение финансовой мировой системы - главный вызов и база неопределенности ближайшего времени.
Донбасс:
1. Рост риска развала мирных переговоров, эскалация по Крыму и Донбассу.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5-%D1%81.html Новое резкое обострение на Донбассе: сегодня погибло четверо воинов ВСУ и двое ранены
2. Штаты могут выйти на прямые переговоры с РФ по Украине (без Украины) - и это большой риск для Украины.
Повторюсь, это частные мнения экспертов, которые участвовали в дискуссии.
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26.03.2021 18:43 Ответить
А коли ти виродок і кучма здавали ядерний щит ви зрадники усвідомлювали, що таке може статися в будь який момент? Жоден державний лідер від самих недорозвинених держав до самих розвинених ніколи б не зробили такого історичного злочину проти своєї держави та народу. Жоден! А ви виродки зробили і зробили це поки що безкарно. Та в історіію ви все одно ввійдете, як одні з найбільших зрадників України за всю її історію.
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26.03.2021 18:55 Ответить
Третій в світі ядерний арсенал!!! Десятки мілярдів доларів в грошовому еквіваленті, повністю знищена обороноздатність та початок великого грабунку та руйнування. На що вони отримали карт бланш за підписаний ними папірець. В усих підручниках історії має бути на вас це незмиване у віках клеймо.
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26.03.2021 18:55 Ответить
Ще шушкевич був такий же
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26.03.2021 20:13 Ответить
Наконец то я согласен с ним. Цель московкой орды - уничтожение Украины. А тупые лохлы им помогут.
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26.03.2021 19:03 Ответить
Все-таки Лох , все тут понятно...
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26.03.2021 19:03 Ответить
Леонид Макарович и кому Вы это рассказываете
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26.03.2021 19:35 Ответить
Зачищать страну нужно от троянских коней работающих на Россию ибо они изнутри будут помогать России и с Украинским населением работать для вербовки его и т.д. Россия не пойдет захватывать туда, где нету лояльного населения. Или им придется строить концлагеря, как нацисты стоили и повторять те ужасы второй мировой войны, только теперь в роли нацистов русские. Украине нужно сделать так, чтобы в Украине не было вообще лояльного России населения - это будет лучшая защита! Это первым делом уничтожение всей агентуры России из всей страны - власти, СБУ, МВД, бизнеса, Судов, организаций, культуру нужно очистить, церковь Московского Патриархата запретить и выгнать ибо они замешаны в помощи России в войне и это не церковь, а подразделение военизированное и агентурное, политологов запретить работающих в интересах России, и вообщем полную зачистку произвести, чтобы Украина стала страной в которой будет у людей в восприятии исходя из их прожитого опыта, что они живут в Украине и по другому воспринимать они не должны, а старые поколения совковые будут стареть и не будут активными. Украина должна разработать орган по борьбе с инакомыслием, которое может создавать враг влияя на мозги при помощи психологических операций. Когда в Украине будет одна точка зрения - Украинская, тогда страна будет формироваться, как единое целое! А когда в Украине Россия создает вторую точку зрения и расширяет эту точку при помощи разных рычагов на сознание, то она создает раскол страны. Не должно быть в Украине русского влияния не в СМИ, не политиков не должно быть завербованных, которые работают на Россию. В США считается гос измена страшнейшим преступлением и карается смертной казнью или пожизненным лишением свободы без права на досрочное освобождение. В Украине также надо делать!!!
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26.03.2021 19:41 Ответить
А ЛУЧШИЙ СПОСОБ ЭТО ЛИКВИДАЦИЯ ИХ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО !)
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26.03.2021 19:43 Ответить
Просрав ЯО, а тепер совєти дає!
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26.03.2021 20:05 Ответить
да не так уж и просрал...просрали штаты (((( Условие было либо отказ, либо сосать незалежнисть...пришлось обещать и выполнять (((( Единственн что как дипломат он мог бы похитрить помудрить...но тогда рашкой правил либераст Ельцин и штаты были на его стороне...
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26.03.2021 20:18 Ответить
Кто ее остановит ? Имя назови , Кравчук .
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26.03.2021 20:42 Ответить
Ати ж казало падло безсовісне що то Порошенко... Не гикається?
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26.03.2021 20:45 Ответить
Поставьте и вы своей целью уничтожить ...Россию как государство!!! А что в этом плохого??? Они все равно абсолютноооо!...бесполезные. Свою территорию они всю угробили, и до сих пор не освоили. Вы посмотрите на ихнюю глубинку...это ужос!!! летящий над рвотной бездной. Вопрос для чего они ее захватывали? Они и сами не знают. Вся ихняя история это бесконечные провалы в памяти. Для чего они нужны? Это просто сброд хламья без мысли и цели.
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26.03.2021 21:07 Ответить
Цель у них есть - захватить, оккупировать побольше батраков, что бы работали на них.
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26.03.2021 22:24 Ответить
 
 