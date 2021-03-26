Кравчук о сегодняшних обстрелах на Донбассе: "Россия не остановится, пока ее не остановят любыми путями"
Россия продолжает ставить своей целью уничтожение Украины как государства.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, комментируя информацию о новых потерях украинской армии на Донбассе.
"Ожидать чего-то от России и оккупационной администрации ОРДЛО не стоит, потому что Россия была и остается в своей философии - уничтожить Украину. И это для нее основная задача. На первых порах можно сделать губернию, а в принципе Украина как государство не должна существовать. Это позиция президента России господина Путина, официально высказанная позиция много лет назад. Ждать, что они будут действовать гуманно - преувеличение", - сказал Кравчук.
При этом глава украинской делегации в ТКГ отметил, что "Украина продолжает стоять на том, что мы будем выполнять договоренности, пока действуют Минская площадка и Нормандский формат".
"Украина должна быть в любой момент готова к отпору. Россия не остановится, пока ее не остановят любыми путями не только Украина, но и мировое сообщество", - добавил он.
Напомним, сегодня российско-оккупационные войска в районе Шумов обстреляли позиции украинских воинов. Погибли 4 военнослужащих.
Пожалуйста, подождите...
За 30 рублей он прозреет взад так же непринужденно.
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@tZEinform
По минским договоренностям Зеленского-Ермака артиллерия в этом районе отведена за пределы максимальной дальности поражения. Для вступления в бой в этом районе ей нужно совершить передислокацию в 6-12 км. Артиллерийские подразделения прикрытия ВСУ не получали приказ на выдвижение и подавление огневых точек противника ведущих обстрел позиций ВСУ в районе н\п Шумы (Донецкая область)
Насправді воно робить все для миру з рашкою за наш рахунок.
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Микола Бульба
@SantaNikol
·https://twitter.com/SantaNikol/status/1375470245775872003 30 мин
В ответ
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Позиції здали тому, що ЗЕквартал така ж окупаційна структура московської орди, як і "ДНР". Світоглядно вони нічим не відрізняються. Спільно роблять одну справу - нищать Україну. Різняться вони лише тим, що "ДНР" руйнує Україну зовні, а ЗЕвиродкі нищать нашу державу зсередини.
А шо там бубочка, засунул свой язык себе в жопу и ни слова не прокукарекал на эту тему.
Опять обосрался найвелычнишый. Вместо того, чтобы немедленно собрать ВР на внеоченедное заседание, этот маленький зебанутый окурок и слова не сказал, а просто жиденько обосрался.
У Зеленского уже сложился олигархический консенсус в парламенте… В Украине вместо «эпохи бедности» началась «эпоха пофигизма». Опасное время…
Вчера в UIF состоялась встреча экспертов в формате Chatham House. Обсуждали тренды и вызовы 2021 года для Украины. С согласия коллег выкладываю часть тезисов, озвученных на встрече, разбитые по группам.
Об этом пишет сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин, https://nv.ua/opinion/vladimir-zelenskiy-kakie-vyzovy-zhdut-stranu-v-2021-godu-novosti-ukrainy-50150263.html передает сегодня «НВ».
Оговорюсь, это частные мнения экспертов в международной и внутренней политике, не претендующие на истину, но заслуживающие внимания.
Итак, Украина:
1. Украина для мира сегодня, к сожалению, не «буферное государство», а «буферная территория», которую не рассматривают всерьез (но все вопросы только к Украине).
2. Для глобальных элит Украина сегодня - инструмент управляемого конфликта с РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Мы прифронтовое периферийнее государство. Мы не субъект - мы ресурс.
3. Украине, возможно, стоит готовиться к горячему конфликту (действия СНБОУ - подготовка).
4. СНБОУ взял слишком высокий темп. Эксперты считают, что больше 5 месяцев такой режим не выдержат. Вопрос, что дальше?
5. Консенсуса олигархов в Украине сегодня нет. Скорее, есть временный баланс.
6. Но баланс будет нарушен скорыми действиями СНБОУ. Решение по пересмотру выданных лицензий - предупреждающий выстрел (для всех олигархов).
7. Эксперты считают, что начинается игра «грабь награбленное». Начнут «стричь» маленьких и потихоньку пойдут к большим.
7. У нас огромный разрыв между Офисом президента и главами ОТГ. Полная децентрализация коррупции и разбаланс силовиков на местах. У Авакова сегодня лучшая (эффективная) вертикаль, но даже она неуправляемая в регионах.
8. В Украине вместо «эпохи бедности» началась «эпоха пофигизма». Опасное время.
9. Люди не верят власти и ничего от неё ожидают. 36% украинцев пребывают в апатии.
10. Интересный факт: каждый месяц падает рейтинг политических ток-шоу - много разговоров, инсайтов, обвинений… и после ничего не происходит.
11. Мы втягиваемся в конфликты с Россией и Китаем (нас втягивают, и мы ведемся).
12. В Украине разворачивается борьба транснационалов с локальными игроками. Интерес транснациональных - доступ к ресурсам. Проявление влияния - через новые институты. Борьба с коррупцией - уменьшение влияния местных элит. Честные суды - уменьшение влияния местных элит и снижение влияния России и Китая.
Президент Владимир Зеленский:
1. Боится потерять власть и боится провала на «сцене».
2. У Зеленского уже сложился олигархический консенсус в парламенте (какой есть).
3. Главный личный враг Зеленского - Порошенко.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/bellingcat-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82.html Bellingcat после фильма о Вагнергейте следует заняться экс-президентом Порошенко
4. Из политиков наибольший оппонент - Кличко.
5. Главный мотиватор к действиям - гонка за электоральными баллами.
6. Зеленский сегодня устраивает западные элиты. Все знают, что ему можно навязать что угодно. А говорить нужно не с ним, а с близкими регентами. Ермака они планируют убрать, заменив на более лояльного главу ОП.
7. Если приоритет Зеленского переизбраться на второй срок - он сделает все, что скажут избиратели и Запад. Поэтому сегодня начинает формироваться образ прозападного политика.
8. Для второго срока нужна сильная вертикаль, но сильную власть могут строить только силовики. И нужен договор с элитами.
9. Долгосрочного плана нет, есть режим «тушения пожаров» по мере возникновения ситуаций. Не активная, а реактивная модель.
10. В ОП верят (несмотря на повторяющиеся «грабли») в магию «соросят» для повышения вероятности второго срока и получения лояльности Запада. Будут новые назначения.
11. Зеленский будет себя окружать яркими, но слабыми людьми, которые будут его «топить».
12. При этом он хочет сохранить своё близкое окружение.
13. Изменение окружения начнется с отставки Ермака, чего хочет Запад.
14. И он очень боится улицы.
15. Второй срок - не только стремление к понравившемуся статусу, это безопасность. Если его не будет, то риски есть как со стороны украинцев, так и русских.
Вызовы для Украины:
1. Традиционно - демография, отложенная миграция.
2. Меняется уровень патернализма - старые и молодые все сильнее расходятся.
3. Регионализация элит. Они становятся все сильнее. И все слабее контролируются Киевом.
4. Системные экономические проблемы сохраняются - мы «сырьевая банановая республика».
Парламент:
1. У Рады наибольший рейтинг недоверия среди госинститутов.
2. Роспуск парламента в нынешнем законодательном поле невыгоден Зеленскому.
3. В этом парламенте уже есть олигархический консенсус и свои депутаты на зарплате. В новом конфигурация вряд ли будет лучше для ОП.
4. Но именно роспуск парламента может дать +5% к рейтингу Зеленского.
Кабмин:
1. Высочайший антирейтинг премьера в сравнении с другими политическими субъектами.
2. Высока вероятность замены премьера, чтобы «выпустить электоральный пар» и поднять себе рейтинг.
3. Но комфортной ОП кандидатуры на пост пока нет. Хотя минимум 4 министра Кабмина претендуют на этот пост.
США:
1. Продолжится усиление влияния на украинскую повестку.
2. Усиление влияния реформаторских структур, зависящих от них (НАЗК, НАБУ, Антикоррсуд).
3. Инструменты влияния на нашу политику - МВФ, Bellingcat, вакцинация (доступ к вакцине при выполнении условий).
4. Готовится приватизация стратегических объектов.
Мир:
1. Запад ослабляет Россию. Путин не выходит из бункера.
2. Потрясение финансовой мировой системы - главный вызов и база неопределенности ближайшего времени.
Донбасс:
1. Рост риска развала мирных переговоров, эскалация по Крыму и Донбассу.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5-%D1%81.html Новое резкое обострение на Донбассе: сегодня погибло четверо воинов ВСУ и двое ранены
2. Штаты могут выйти на прямые переговоры с РФ по Украине (без Украины) - и это большой риск для Украины.
Повторюсь, это частные мнения экспертов, которые участвовали в дискуссии.