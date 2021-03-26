Четверо воинов погибли, двое ранены в результате вражеского обстрела возле Шумов, - пресс-центр ОС
С начала суток, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Вооруженные формирования РФ осуществили прицельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле поселка Майорск противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате обстрела четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.
О действиях вооруженных формирований РоФ сообщено представителя ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Пожалуйста, подождите...
До речі, Ваню, а звідки в Юльки гроші на віллу у Флориді?
Юля не втікла з країни навіть, коли їй загрожувала смерть в буцегарні Янека. Тому краще нагадай свойому хозяїну Пєцє про маєток на Півдні Іспанії.
У меня всегда нехорошие ожидания, когда наши выкладывают видосики с обстрелами "той стороны" под бравурную музычку
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав
Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!
Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!
Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
08.02.21
Мати сина в Росії колише
Журно пісню йому співаючи:
«Не ходи, сину, в Україну,
Там смерть живе, убиваючи…»
На стіні портрет - в темній рамочці,
Стрічкою чорною вкіс, перевитий,
З нього дивиться той, що в землі лежить
У могилі, в саван сповитий.
«Ні, мій хлопчику, не вір матері,
В Україні волошки в житі,
Срібні роси видзвонюють вдосвіта
І колосся сонцем налите…
Жайвір піснею сонце стрічає
Соловей «На добраніч…», бажа,
Хлібом-сіллю гостей зустрічають
Якщо правда в очах, а не лжа.
Лише тих, хто прийшов з жадобою
І бажаючих «гарно пожить…»
Десь у полі, або й під стодолою
Сталь козацька стрічає вмить.
Ми не кликали твого батечка,
Сам прийшов, щоби нас убивати,
Грабувати Вкраїну-матінку,
Цим грабунком капшук набивати.
Знай, хлопчино, лишень, що крадене,
Кров»ю вмите, в добро не прийде.
Кров і смерть, що сусідом внесена,
Його теж неодмінно знайде.
Зло до зла завжди повертається,
І запалює твій-таки, дім.
Лиш добро до добра всміхається
Руку братню протягує всім.
Хай ясніють жита з пшеницею,
Грають хвилі в ланах, як в морі
А не плачуть мати з вдовицею,
Дітлахи виростають голі.
Хай громи гримлять лиш Перунові
І лиш мирним хай буде небо
А війни ні тобі, ні матері
Ні мені, взагалі не треба…».
С. Гайдамака.
20.06.2015 р.
нет обязательных курсов подготовки к защите гражданского населения в случае нападения, которые могли бы вести воины АТО... нет передач по ТВ, обучающих защите и обороне ...
зато идиотский квартал и пр. куйня с рекламой занимает половину эфирного времени ...
**** Зеленський !
горіти тобі в пеклі за сержанта Журавля і всіх наших Воїнів, вбитих без "отвєтки"!!!