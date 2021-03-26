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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25795) ранение (3360) Донбасс (26950) потери (4274) операция Объединенных сил (6766)

Четверо воинов погибли, двое ранены в результате вражеского обстрела возле Шумов, - пресс-центр ОС

Четверо воинов погибли, двое ранены в результате вражеского обстрела возле Шумов, - пресс-центр ОС

С начала суток, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вооруженные формирования РФ осуществили прицельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле поселка Майорск противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрела четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четыре украинских воина погибли в результате обстрела оккупантами на Донбассе, - Бутусов

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований РоФ сообщено представителя ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Также читайте: Помимо четверых погибших, на Донбассе были ранены двое защитников Украины, - ТКГ

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Топ комментарии
+75
Как тебе спиться вова? Уютно?
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26.03.2021 18:07
+64
Ждем веселый и искрометный гундосик от гавнокомандующего.
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26.03.2021 18:07
+62
Четверо воинов погибли, двое ранены в результате вражеского обстрела возле Шумов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8881
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26.03.2021 18:09
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Больше заглядывайте в глаза кремлевским нацистам!...
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26.03.2021 18:33 Ответить
Твари зеленые!
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26.03.2021 18:37 Ответить
Я вже говорив взяти за правило за одного нашого, забирати 10 орків. І тоді ми переможемо. А якщо будемо нити і скиглити то буде поразка.
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26.03.2021 18:38 Ответить
1/1000
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26.03.2021 18:42 Ответить
Це було б можливо якби зрадники кравчук з кучмою не здали ядерний щит. І якби армію не розкрадали, а розвивали. А так буде досить і 1/10 для перемоги.
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26.03.2021 18:44 Ответить
Четверо воїнів загинуло, двох поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Шумів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4370
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26.03.2021 18:40 Ответить
Так і живемо...
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26.03.2021 18:41 Ответить
Сидим дальше, молча вытираемся, да твари зеленые ?
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26.03.2021 18:41 Ответить
Кацапюра нульова! Йди пий свою бояру! Калюжа вже розтанула!
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26.03.2021 18:47 Ответить
Що, Ваня, Зєлю вже не геть?
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26.03.2021 18:49 Ответить
"Геть" мало. Яників, пєць і зєль треба садити за зраду. Колись все буде відомим і про вашу ботоферму
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26.03.2021 18:54 Ответить
А може краще юлькінців посадимо?
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26.03.2021 18:58 Ответить
Тобто? Юля вже 11 років не у владі. Юлін контракт суд в Стокгольмі визнав кабальним для Раші. Всі звинувачнення проти Юлі спростовані, Юля виправдана. За що садити "юлькінців"?
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26.03.2021 19:13 Ответить
Ні. Юлін контракт суд у Стокгольмі визнав злочинним.
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26.03.2021 19:15 Ответить
А чому суд в Стокгольмі не визнав злочинними такі самі типові контракти всіх європейців, які були укладені з Газпромом? І лише Юлю за цей контракт засудили? Може це тому, що Пєця, Зєля і Янек - російські шпигуни? А ви - їхні підніжки?
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26.03.2021 19:21 Ответить
Контракт був визнаний злочинним і кацапам присудили чималі виплати. Підписала його Юлька.
До речі, Ваню, а звідки в Юльки гроші на віллу у Флориді?
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26.03.2021 19:24 Ответить
Якщо цей контракт визнаний злочинним, то де вирок? Юля в опозиції. А вироку нема. Може це тому, що ти - продажна і брехлива підніжка російського шпигуна Порошенка?
Юля не втікла з країни навіть, коли їй загрожувала смерть в буцегарні Янека. Тому краще нагадай свойому хозяїну Пєцє про маєток на Півдні Іспанії.
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26.03.2021 19:34 Ответить
Ой,цілий поверх під апартаменти, масажист, ресторанне харчування- та що б ти так жив як Юлька сиділа.
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26.03.2021 19:37 Ответить
Злочинним цей контракт визнали тільки російські шпигуни Янек, Пєця і Зєля. І ви, Пєціна ботоферма. Ви ділите українців на мародерів і зебілів. Але нема ні мародерів, ні зебілів. Є українці, яким усім потрібна сильна, заможна і щаслива Україна. І для колишніх емігрантів, і для усіх, хто поважає українську мову, звичаї і традиції
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26.03.2021 19:27 Ответить
І Стокгольмський суд.
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26.03.2021 19:36 Ответить
Ватный хитрожопый рашистский пдрс, обьясни почему тебя *читают* 21 рашистский пдрс ?
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26.03.2021 20:19 Ответить
Ты правда Ваня олух.Суд признал контракт злочинным и Украине вернули 5 млрд по нему.
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26.03.2021 20:33 Ответить
Но первую Тюльку
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26.03.2021 19:34 Ответить
25.03.21. Бойцы 54 ОМБр опубликовали видеозапись уничтожения позиции российских оккупантов батальона "Восток" в Донецкой области.Источник: https://censor.net/ru/v3255524

У меня всегда нехорошие ожидания, когда наши выкладывают видосики с обстрелами "той стороны" под бравурную музычку
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26.03.2021 18:46 Ответить
Это только у тебя.
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26.03.2021 19:00 Ответить
ааабббввв, война это не спорт, но все же соревнование. А в любом соревновании всегда есть свои забобоны и такие понятия как фарт/нефарт
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26.03.2021 20:08 Ответить
Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав

Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!

Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!

Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
08.02.21
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26.03.2021 18:51 Ответить
«Колискова».

Мати сина в Росії колише
Журно пісню йому співаючи:
«Не ходи, сину, в Україну,
Там смерть живе, убиваючи…»
На стіні портрет - в темній рамочці,
Стрічкою чорною вкіс, перевитий,
З нього дивиться той, що в землі лежить
У могилі, в саван сповитий.
«Ні, мій хлопчику, не вір матері,
В Україні волошки в житі,
Срібні роси видзвонюють вдосвіта
І колосся сонцем налите…
Жайвір піснею сонце стрічає
Соловей «На добраніч…», бажа,
Хлібом-сіллю гостей зустрічають
Якщо правда в очах, а не лжа.
Лише тих, хто прийшов з жадобою
І бажаючих «гарно пожить…»
Десь у полі, або й під стодолою
Сталь козацька стрічає вмить.
Ми не кликали твого батечка,
Сам прийшов, щоби нас убивати,
Грабувати Вкраїну-матінку,
Цим грабунком капшук набивати.
Знай, хлопчино, лишень, що крадене,
Кров»ю вмите, в добро не прийде.
Кров і смерть, що сусідом внесена,
Його теж неодмінно знайде.
Зло до зла завжди повертається,
І запалює твій-таки, дім.
Лиш добро до добра всміхається
Руку братню протягує всім.
Хай ясніють жита з пшеницею,
Грають хвилі в ланах, як в морі
А не плачуть мати з вдовицею,
Дітлахи виростають голі.
Хай громи гримлять лиш Перунові
І лиш мирним хай буде небо
А війни ні тобі, ні матері
Ні мені, взагалі не треба…».
С. Гайдамака.
20.06.2015 р.
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26.03.2021 20:10 Ответить
Зеленский? Почему наши в ответ не стреляют?Или ты в очередной раз заглянул в глаза этому мировому терористу №1 и фашисту путину?
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26.03.2021 18:56 Ответить
Куда поделась наша разведка:-войсковая,артиллерийская,инженерная и особенно авиа?Без нее командиры не могут узнать намерений противника и вовремя принять решения по защите подопечных с подавлением огневых средств противника..Подразделения,командиры которых вслепую поддались на преступные распоряжения главковерха с ГШ, по ограничению и прекращению всех видов разведок, будут нести неоправданные потери..Что и наблюдается в данный момент вблизи Шумов..Генеральный штаб и Гаранта к ответу!
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26.03.2021 18:57 Ответить
на момент подписания перемирия - это еще могло (хотя при чем тут разведка, особенно дронами?!) сойти за идею. Но, как минимум с февраля, когда фсбшные снайпера, ДРГ рашистов, 120-ые минометы и 122 арта стали просто ежедневной нормой на фронте, а зе просто трусливо заткнул свой гундосик в гузку бени и не признал конца перемирия и не отменил все ограничения - это уже откровенное преступление.
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26.03.2021 19:46 Ответить
Оно жрет мацу небеспокойте его оно обидется шо потривожили..
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26.03.2021 19:01 Ответить
Боюся, що одними дверима ОПи не обійдеться.
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26.03.2021 19:05 Ответить
зебилы, почему в стране, где седьмой год идёт война-
нет обязательных курсов подготовки к защите гражданского населения в случае нападения, которые могли бы вести воины АТО... нет передач по ТВ, обучающих защите и обороне ...
зато идиотский квартал и пр. куйня с рекламой занимает половину эфирного времени ...
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26.03.2021 19:11 Ответить
Щось назріває...
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26.03.2021 19:19 Ответить
Тільки сліпий цього не баче
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26.03.2021 19:35 Ответить
А що, піhttps://censor.net/ru/photo_news/3255898/podpolkovnik_vsu_sergeyi_koval_pogib_na_donbasse_26_marta_foto - вже п'ятий двохсотий у нас за сьогодні?
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26.03.2021 19:27 Ответить
зато Головнокомандувач не Мародьор, а миротворець-ЗЕлєчка


**** Зеленський !
горіти тобі в пеклі за сержанта Журавля і всіх наших Воїнів, вбитих без "отвєтки"!!!
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26.03.2021 19:42 Ответить
Жиди в пеклі не горять...
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26.03.2021 19:47 Ответить
Невимовне горе. Відчуття гіркоти непоправної втрати. Хто ж нарешті відповість за ці смерті, як результату злочинних експериментів?
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26.03.2021 19:43 Ответить
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26.03.2021 19:51 Ответить
Давно треба колишніх комуняк, регіоналів, ватників використовувати в якості живого щита на позиціях.
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26.03.2021 20:09 Ответить
Біда...
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26.03.2021 20:27 Ответить
Зелёная тварь! Оно су#ка арестовывает за разбитое стекло в дверях, а за убитых людей объявит обеспокоенность.
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26.03.2021 20:29 Ответить
все еще перемирие
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26.03.2021 21:22 Ответить
если бы не это плохое перемирие, то гибло бы втрое - впятеро больше.
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28.03.2021 01:11 Ответить
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