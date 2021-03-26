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Новости Дело Семенченко и Шевченко
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арест (10435) залог (502) суд (24827) Шевченко Евгений (143) мера пресечения (423)

Агента НАБУ Шевченко отправили под арест с залогом 5 млн грн, - СМИ

Агента НАБУ Шевченко отправили под арест с залогом 5 млн грн, - СМИ

Печерский районный суд Киева арестовал Евгения Шевченко, подозреваемого в причастности к созданию НВФ. Он может выйти под залог в 5 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "Интерфакс-Украина".

Решение суд принял на заседании в пятницу, 26 марта.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

Также на Цензор.НЕТ: Военизированное формирование Семенченко работало в интересах Коломойского, - СМИ. ВИДЕО

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

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Топ комментарии
+36
Это такие санкции от Зеленского вместо истинных врагов Украины Мертвечука и Портнова оно садит патриотов,а террорист Мертвечук даже подозрение не получил
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26.03.2021 18:27
+27
и опять семенченко выжил и на свободе а соратники мертвые или в плену.
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26.03.2021 18:23
+25
Ради этого все и затевали?...
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26.03.2021 18:17
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а семен? что там с семеном? а то гришин спрашивает
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26.03.2021 18:17 Ответить
Сьомачку отпустили, Игорьвалеричь очень-очень таки просил...
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26.03.2021 18:20 Ответить
и опять семенченко выжил и на свободе а соратники мертвые или в плену.
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26.03.2021 18:23 Ответить
да не, вроде за кампанию на кичу едет)
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26.03.2021 18:58 Ответить
ОПЕРАЦІЯ: "СКИНУТИ БАЛАСТ". ДЕТАЛІ.

Приватна військова компанія, пов'язана з Семеном Семенченком, впродовж останніх років виконувала завдання в інтересах Коломойського - «Слідство.Інфо».

Агента НАБУ Шевченка відправили під арешт із заставою 5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2329 А хіба це була таємниця? Всього за 5 років співробітництва з ІВК, горезвісний комбат отримав від олігарха, за різними оцінками, від 1,5 до 2 млн доларів чорним налом.

Агента НАБУ Шевченка відправили під арешт із заставою 5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2329 Тоді навіщо Зеленському весь цей театр, і невже він пішов у контри з тим, хто фактично привів його до влади? Ні в якому разі! Просто "притиснути міжнародного афериста Коломойського" було основною умовою нової адміністрації США для поновлення діалогу із зеленою владою.

Агента НАБУ Шевченка відправили під арешт із заставою 5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2329 Але у цьому контексті слід розуміти, що ні сам Зеленський, ні ІВК ніколи не будуть працювати один проти одного. Тому вони РАЗОМ вибудували хитру схему (це вони вміють!), коли під удар потрапляють другорядні персонажі - жертовні барани. Які довго і чесно працювали на бородату бабусю, але яких наразі здали з потрохами.

Агента НАБУ Шевченка відправили під арешт із заставою 5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2329 Олігархічна ящірка скидає старий хвіст для того, щоб наростити новий. Спочатку Зе разом з Ко підставили колишніх топ-менеджерів Приватбанку, потім Дубінського, тепер настав час таких, як Семенченко. І він у цьому списку не останній.

Агента НАБУ Шевченка відправили під арешт із заставою 5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2329 І Зеленський, і Коломойський за результатами операції "Скинемо баласт" планують отримати зиски - кожен свій. Гарант у білому пальто постає перед Байденом, олігарх прагне індульгенції за старі гріхи.

Агента НАБУ Шевченка відправили під арешт із заставою 5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2329 Ви вважаєте Білий дім дурнішим за мене? Ви вважаєте Зеленського розумнішим за нас? Все на поверхні - його жульства такі ж недолугі, як він сам. Ми не злопам'ятні - просто злі і пам`ять у нас хороша.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZVnnQR_Vga_eyakWkBDO3ADJG7tCeksyt4HH1oK_R-_UKzegC6q0nG3wHPoeDYXFfrtcah7BNZhWWbNAKNqerEzal3ND_pajfDMvvF-0BRYb_KljZ8zFgrIozIWUwoSpnU&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp
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26.03.2021 22:25 Ответить
Ради этого все и затевали?...
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26.03.2021 18:17 Ответить
Кто то очень хотел "Весны"
Агента НАБУ Шевченко отправили под арест с залогом 5 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 5980 Вжэ не?
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26.03.2021 18:25 Ответить
Заткнути рота Шевченку
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26.03.2021 20:43 Ответить
Аби не Порошенко в дії !
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26.03.2021 18:18 Ответить
В 2020 году от рук русских оккупантов на Донбассе погибли 50 украинских военных, еще 339 получили ранения. В то же время за 2019 год и январь 2020 жизнь из-за российской агрессии отдали 132 бойцы, а 716 защитников получили ранения.
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26.03.2021 18:45 Ответить
Напомни, сколько населенных пунктов освободили ВСУ при клоуне?
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26.03.2021 19:41 Ответить
Вот тут правда, хорошо что не порошенка.
Число погибших за 2014 2019 сама найдешь.
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26.03.2021 18:46 Ответить
До чого тут порівняння в цифрах ?
В нас війна, яку зеля сциться визнати. Звідти і відокремлене ставлення до військових, практично презирство. Бо армію то Порошенко будував. І він є справжнім головнокомандувачем.
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26.03.2021 18:50 Ответить
Нагадай мені, коли це порох визнав війну і ввів воєнний стан по всій Україні? Чи треба було торгувати? Може тобі нагадати скільки при пороху посадили та вбили добробатівців за перешкоджання торгівлі???
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26.03.2021 20:01 Ответить
Ой, а ты так с дивана переживаешь шо аж...
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26.03.2021 22:12 Ответить
Дай відповідь на моє питання, порохосмокте, чи про діван легше пердіти?
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26.03.2021 22:17 Ответить
Визнання війни, це не лише декларація у вигляді її оголошення. Визнання війни у відбувалось через дії, хоча і не було офіційних заяв. Збільшувалась чисельність і боєздатність регулярного війська, яке не жувало шмарклі за 330м наказом, а давало відсіч на кожний обстріл. Московити гинули пачками, здебільшого, втричі за наших вояків, а зараз, майже без ризику, вибивають наших снайперськими групами і мінометами. У відповідь на агресію було збудовано дієву міжнародну коаліцію. Європейці дуже переймаються через реальні бойові дії, тож офіційна відсутність війни у Європі була фактором комфорту для партнерів. У відповідь, Європа приймала українські наративи і посилювала санкції. І факт ведення бойових дій, агресія і окупація територій були визнані на усіх рівнях. Поза тим, особисто для Порошенка це було помилкове рішення. Бо, за умови введення воєнного стану, він би отримав можливість уникнути виборів. Український нарід би не обрав зелених у владу. І, водночас, країна би втратила би у довгостроковій перспективі через перерву в демократичній зміні влади.
Наразі маєте згортання розбодуви війська і зменшення видатків, просування "у нормандії" формули штайнмаєра, і загалом зручної для московитів ідеї замирення. Тож, втрата суб'єктності країни є реальною. І нагадайте, будь ласка, скільки вбили і посадили. І чому досі не випустили, якщо маєте докази.
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27.03.2021 11:17 Ответить
Весело й задоно бубочка розбирається зі своїми та свити опонентами, далі буде.
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26.03.2021 18:18 Ответить
Сцуккииии..
Ермак и его подельники
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26.03.2021 18:19 Ответить
Оцє правельно, майже перемога! Замість мертвечука...
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26.03.2021 18:19 Ответить
А когда отправят агента Козырь,хоть куда нибудь, только подальше из Украины?
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26.03.2021 18:19 Ответить
чистый база ЧВК караул покушения в иной бы стране при достаточных фактах создания НВО ЧВК расстреляли бы а у нас еврейские придурки аукцион устраивают в стиле наркоманского притона... походу Вовчик геть нализался белого кита...
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26.03.2021 18:20 Ответить
Агента НАБУ Шевченко отправили под арест с залогом 5 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 8571
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26.03.2021 18:23 Ответить
скорость ах..ющая! да здгаствуєт найчесніший зеленсько-портновський суд
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26.03.2021 18:25 Ответить
Это такие санкции от Зеленского вместо истинных врагов Украины Мертвечука и Портнова оно садит патриотов,а террорист Мертвечук даже подозрение не получил
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26.03.2021 18:27 Ответить
а татаров таки смеется... на все это глядючи...
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26.03.2021 18:28 Ответить
Зелені покидьки й мразоти!
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26.03.2021 18:31 Ответить
И так будет с каждым талпайопом, гавкавшим на Президента Порошенко!
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26.03.2021 18:31 Ответить
ВІІРЮ ПОРОХ І ЗЕ ОДНОДУМЦІ.
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26.03.2021 19:27 Ответить
В одному відділі ФСБ працюють?
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26.03.2021 20:01 Ответить
Так а причем тут Шевченко к порошенко. Детектив набу сделал свою работу - против татарова отрыто уголовное дело за нанесение ущерба стране на 100млн - поэтому его и прессуют зебилы, поскольку Шевченко посмел открыть дело на другана зеленского-портнова.
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26.03.2021 19:44 Ответить
Шевченко багато може розповісти,томуй закривають,а за Семена Беня мазу тягне
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26.03.2021 18:32 Ответить
Ну и нахрен этот цирк? Зельц хочет нас убедить что он может и "Папу Беню" запросто опустить? Уж слишком раскручивается сценарий что Семенченко и Шевченко работают на Беню а Вовану типа на*рать на Беню. Что то здесь не чисто,скоро узнаем откуда кипишь и кто его заказал.
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26.03.2021 18:33 Ответить
цирк шапито)
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26.03.2021 18:34 Ответить
Вагнеровцев Ермак дал команду отпустить, а патриотов и добровольцев - посадить! Я так понял, Зеля с Ермаком скоро Путина цветами в Киеве встречать будут....
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26.03.2021 18:34 Ответить
Шевченко так смело борзо наезжал на шоумена, шо не было сомнений в его безупречной биографии, а тут полно проколов, шо Зе легко смог рассчитаться, даже если предположить, что правда на стороне Шевченко.
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26.03.2021 18:44 Ответить
А що ці статті КПК .підпадають під заставу ?
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26.03.2021 18:47 Ответить
Так улик против Шевченко нет. Вот и придумали с потолка запобижный захид. Лишь бы как-то порадовать зебилят
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26.03.2021 19:46 Ответить
В ОП Президента, Кабмине и Верховной Раде праздничный двухдневный запой с салютом, цыганами и медведями. Наконец-то, наконец-то! Посажен самый умелый агент НАБУ, а ведь на стольких он имел информацию! Слава ЗЕ, Портнову и Дерьмаку!
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26.03.2021 18:57 Ответить
Так а что именно он натворил, с т.з. следствия и суда, раз арестовали?
Шевченко же за пару часов до суда сказал что понятия не имеет за что могут привлечь в связи с базой чвк?
Когда пояснение будет?
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26.03.2021 18:58 Ответить
Шобла пєць і зєль вже Сім років садить і вбиає патріотів. Що вам не зрозуміло?
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26.03.2021 19:50 Ответить
Вибачаюсь, Одинадцять років
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26.03.2021 19:52 Ответить
То есть Ермахрен наказал Шевченко на 5 млн.грн., что бы не пи*ел лишнего.
Достаточно конструктивное решение суда в пользу власти, но против страны. Как всегда.
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26.03.2021 19:02 Ответить
А Семен з "бабушкою" ще не в Ізралії чи "цапом відбувайлом" залишиться Шевченко? Скоріше за все він і був головною цілью.
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26.03.2021 19:30 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
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26.03.2021 19:42 Ответить
Уроди зелені.
За фінансування тероризму гандони з ОПЗЖ ходять вільно, Татаров вкрав десятки мільонів на житлі для бійців, теж все норм...
А воїни АТО, волонтери - відразу за грати.
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26.03.2021 19:43 Ответить
Я ж вам говорил, что зечмо - это реванш рыгов. татаров списдил 100млн он нормально себя чухает, мертведчук, ахметов спонсировали дырявых - они тоже в шоколаде, штепа, ефремов, беркутня и прочие давно на свободе. Зато АТОшники, евромайдановцы и патриоты сидят по тюрьмам. Неудивительно, что все сторонники бойко-мертведчука-януковича-********* голосовали за зеленского, а не порошенко.
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26.03.2021 19:51 Ответить
А що там Татаров? Невиновен?
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26.03.2021 20:13 Ответить
Майдан жрет своих детей)))
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26.03.2021 20:16 Ответить
Помста сірих і недолугих.
Героя за грати? То вони ідіоти чи вороги?
От https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10215171482640312 тут 11 год. назад Євген Шевченко усе прояснив
Таких людей оберігати треба, а вони за грати
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26.03.2021 20:42 Ответить
Ригівський реванш,олігархат хоче залякати всіх хто здатен на опір зрадникам в уряді.
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26.03.2021 21:03 Ответить
Идём отнимем двери у Мосейчук, нам надо... Мы потом вернём ей со свастикой и обосцаные - как она любит.
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26.03.2021 21:42 Ответить
Клоун риє для себе. Втекти як Овочу не вдасться.
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26.03.2021 22:37 Ответить
Зелень думает, что она как доллар, вечна.
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26.03.2021 22:55 Ответить
В соревновании на большой костёр вырывается вперёд печерский суд
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27.03.2021 12:08 Ответить
 
 