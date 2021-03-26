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Новости Агрессия России против Украины
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Арестович о гибели военнослужащих на Донбассе: украинская сторона 9 раз пыталась через ОБСЕ остановить обстрел

Арестович о гибели военнослужащих на Донбассе: украинская сторона 9 раз пыталась через ОБСЕ остановить обстрел

Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) 9 раз пыталась остановить обстрел со стороны российских оккупантов, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Это провокация в чистом виде, судя по тому, что там произошло. Потому что, по предварительным данным, наша сторона в СЦКК 9 раз пыталась остановить огонь через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Но россияне не прекращали огонь, несмотря на полученные данные о том, что, во-первых, огонь ведется, а во-вторых, погибли наши военнослужащие", - сказал Арестович.

Читайте на Цензор.НЕТ: Четверо воинов погибли, двое ранены в результате вражеского обстрела возле Шумов, - пресс-центр ОС

По его словам, после экстренного внутреннего совещания украинская делегации ТКГ отреагирует на обострение ситуации на востоке Украины, где сегодня российские оккупанты убили четырех украинских военных.

"Я уверен, что наша реакция будет жесткой", - подчеркнул он.

Арестович добавил, что у украинской делегации есть заранее заготовленные решения, но их нужно уточнить.

"От нюансов очень многое зависит. Мы, во-первых, выясним обстоятельства, во-вторых, получим реакцию международных партнеров, а потом мы выберем вариант из заранее подготовленных, по которому будем реагировать", - подытожил Арестович.

Также на Цензор.НЕТ: Кравчук о сегодняшних обстрелах на Донбассе: "Россия не остановится, пока ее не остановят любыми путями"

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Топ комментарии
+113
бл дикость!
вместо ответки пытались 9 раз достучаться вкруговую до обдроченцев....
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26.03.2021 18:37
+107
Арестович о гибели военнослужащих на Донбассе: украинская сторона 9 раз пыталась через ОБСЕ остановить обстрел - Цензор.НЕТ 2924
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26.03.2021 18:39
+80
И что !? Почему не накрыли ******* - раз не прекращали !?
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26.03.2021 18:39
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Страница 3 из 3
Адекватно ,це на 122 калібр відповідати 122,а на 152 відповідно 152-им !!!! За 4 воїна ЗСУ 40 орків мінімум !!!)))
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26.03.2021 19:27 Ответить
Ганьба і Зелю щ його прихвостнями у відставку.
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26.03.2021 19:29 Ответить
СУКИ !!!!!

ЗЕлені суки!!!!
під суд за бездіяльність!
це вам не Іловайськ чи Дебальцево, де наші хоробро бились із російськими орками.
АТО стало ЗЄльоним тиром по розстрілу наших Герої
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26.03.2021 19:29 Ответить
Держави нема, еврейська бананова республіка
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26.03.2021 19:30 Ответить
Ми тут дискутуємо, чубимся, а вони в наші керманичі потихеньку Україну здають.
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26.03.2021 19:30 Ответить
Розділяй і володарюй-це давне гасло володарів !!)))
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26.03.2021 19:32 Ответить
Вчора ,здається дЄрьмак розпинався ,що перемир"я діє і нема підстав вважати його порушеним !!!)))
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26.03.2021 19:31 Ответить
Так почему доблестные вояки СБУ не арестовали незаконное вооруженное формирование орков? Мразь только со своим народом воевать сильна.
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26.03.2021 19:37 Ответить
Оце такі результати досягнутого "перемир*я"! Яке ще терпіння у військових. Схоже Армію починають повертати до становища за часів Януковича.
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26.03.2021 19:44 Ответить
Що ви намагалися ? Де наша артилерія ?
Чому цих "провокаторів" не стерли з лиця землі ?
Тому й вбивають-розстрілюють наших хлопців через отаке.
Знали б, що буде жорстка відповідь - то не виробляли б такого.

=питалісь астанавіть= вони ...
Якого ви взагалі через ОБСЄ діяли ? В ООС і ЗСУ командування є ?
Тільки не кажіть, що тля і її шістка єрмак знову боялися х**ла, не хотіли злити і не дозволяли відповідати.
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26.03.2021 19:46 Ответить
Ніхто не намагався, може чисто формально. Зеленський сприймає армію вороже, адже статистично військовослужбовці із складу сил ООС мають опозиційні Зеленському електоральні вподобання, а поза фронтом ветерани війни, це чи не головна головна біль Зеленського. Тому з його точки зору чим більше їх там загине, тим краще.
До того ж, якщо дозволити відкривати вогонь та провести акцію помсти із засипанням опарників ворога снарядами, то це із локального обстрілу переросте у масштабне загострення, а це виведе війну у тренди новин, чого Зеленському непотрібно, адже війна для нього незрозуміла та небажана тема від якої отримують бенефіції лише опозиційні сили, а він виключно критику та зниження рейтингів. Тому чим скоріше про це забудуть, тим йому же краще, а тому все це закінчиться нічим, не буде ані траурів ані бодай хвилини мовчання.
І смерті українськи захисників будуть залишатись невідомщеним стільки, скільки Зеленський буде залишатись при владі, тому що його все влаштовує, а ви кажете "Війна, Ковід, революції тільки невистачало". Тоді не жалійтесь
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26.03.2021 22:05 Ответить
Давайте - чому ж не мститеся ?
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27.03.2021 07:46 Ответить
Тому що не ми віддаємо накази.
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28.03.2021 00:53 Ответить
В глаза путину надо было посмотреть, и перестал бы путин стрелять.
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26.03.2021 19:47 Ответить
9 раз пыталимсь,арестович ты со своей зеленой шоблой гондон!!!
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26.03.2021 19:49 Ответить
Ты русская свинья как и все вы, "элита" Украины. Почему не ударили первые? Плевать на обсе, запад. Они слуги *****
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26.03.2021 19:50 Ответить
Та кому то потрібно,шо ви там збираєтесь,інформуєте,намагаєтесь.То для вас просто місце де ви за рухи ротом отримуєте зарплатню,тусуєтесь серед відеокамер та журналістів.Ваш цей балаган немає жодного відношення до злочинних дій верхглавкома і главкома,прокуратури та всп по відношенню до підрозділів що виконують бойові завдання.За заборону ведення бойового забезпечення та дій згідно бойових статутів всі ці категорії однозначно понесуть кримінальну відповідальність,хай можливо не зараз а через три роки...А ваша тусовка полупокерів з такими ж самими полупокерами взагалі нікому нахєр непотрібна,хіба що виявиться що вас як шлюх там купляли за гроші,тоді і вас потрібно заганяти на нари.
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26.03.2021 19:52 Ответить
Единственный способ остановить обстрел это отстреливать сепаров ответкой и вести постоянную аэроразведку. Это понимают все вменяемые, кроме не лоха и Хомяков
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26.03.2021 19:54 Ответить
Когда ты уже поймёшь что они всё это отлично понимают?! Когда это до тебя дойдёт?
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26.03.2021 22:42 Ответить
ГНИДА ЭТО НЕ ПРОВОКАЦИЯ, ЭТО ВОЙНА!!!!!!!
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26.03.2021 19:54 Ответить
Чему удивляться? У зеплесени всегда так было: вместо реформ и судов - решалово, а вместо отпора агрессору - дАгАвАриЦЦа! Даже когда ордынские танки открыто попрут на Киев, эти уроды будут пытаться разрулить, как мендельша, несколькими твитами, ну может ещё зеля с люсей запишут совместный ролик на ютуб...
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26.03.2021 19:54 Ответить
Единственный ответ это военный удар по русне, должно быть 400 уничтоженных какцапов. Но вы предатели и мрази способны только стоять на коленях...
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26.03.2021 19:54 Ответить
Після забони розвідки, в тому числі і з дронів невідомо куди відповідати. ВСУ сліпі і це факт.
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26.03.2021 20:01 Ответить
Ведуть себе як пацани зелені, ящо сам собі не допоможеш ніхто не допоможе.
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26.03.2021 20:04 Ответить
Да хватит играть с ними....Поднять пару сухарей из Старкона...пусть на пару ихних вопов по паре тонажек скинут,чтобы не нашли никого....вот это решение будет!!!
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26.03.2021 20:04 Ответить
Скільки слів ,букофф та нових ніків -і ні слова про *****.....
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26.03.2021 20:07 Ответить
Зачем Украине гомнокакмандующий ?
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26.03.2021 20:08 Ответить
А душі наших хлопців вже на Небі......
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26.03.2021 20:08 Ответить
Четверо загиблих - то ще колись будуть засідати і думати, що робити з "провокацією".
А як двері обісцяли в ОП, то бігом позачергове засідання ВР.
Така ганьба і таке безсилля.

Важко думати, що ще три роки це лайно буде при владі.
Паскуди, ви, які голосували за це, і ви, які взагалі не голосували.
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26.03.2021 20:14 Ответить
Арестович засланий козачок і дебіл.
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26.03.2021 20:15 Ответить
9 1/2 раз - новая военная доктрина зеленого урода.
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26.03.2021 20:20 Ответить
щось поваги до вас і так було мало, а зараз, після дев"яти разів волання : " Памагите хто нибудь" зовсім немає.
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26.03.2021 20:22 Ответить
Команда "Не стрелять в ответ" - это предательство, командование не ценит жизни военных.
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26.03.2021 20:25 Ответить
Долбоёбы, *****!!!! Для прекращения огня есть только одно средство, ти это не ОБСЕ. Оруди любого калибра, справляются с этой задачей гараздо лучше чем уговоры. Так и будем просить что бы дядя запретил террористам вести огонь? Разговоры с терррористами не ведет даже ОБСЕ.
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26.03.2021 20:28 Ответить
О чём говорит эта продажная с-ка агент Арестович - о провокации!

«Что такое - четверо погибших?
Это 1:10 000 000 от всего населення.
Это 1:10 000 в масштабах сил ООС.
Это 60% потерь малой разведгруппы.
Это 30% потерь взвода ВСУ.
Четверо погибших - это твой брат, старший брат, отец и сын.
Четверо погибших - это вся бригада строителей, делавшая тебе ремонт дома.
Четверо погибших - это все грузчики и водила, перевозившие твою мебель...
Четверо погибших - это четыре места в строю, в который ты не попал из-за плоскостопия.
Четверо погибших - это вся музыкальная группа, на которую ты покупаешь билеты...
Четверо погибших - это два пустых полицейских "Приуса".
Четверо погибших - это две парты в школе, за которыми никто не сидит.
Четверо погибших - это 48 метров "полотенечного", на которых спустят гробы.
Четверо погибших - это цена суток мира в городе, в котором ты "устал от войны" и требуешь "просто прекратить стрелять". Теперь понятней? Я знаю что тебе пох*й, ведь война - ...где-то далеко и тебя совсем не касается…»

(Сергей Сергеевич).
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26.03.2021 20:35 Ответить
Отвечать прицельным ударом на обстрел не пробовали ? Купить боевые беспилотники и раздолбать расеййскую огневую группу можете ?
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26.03.2021 20:45 Ответить
тут не отвечать надо, а действовать на упреждение, но если главнокомандующий запретил работать разведке, антиснайперам и ввел демотивацию за ответный огонь, то о каком раздалбывании путлеровцев можно говорить
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26.03.2021 23:27 Ответить
Против лома нет приема.....ОКРОМЯ ДРУГОГО ЛОМА!!
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26.03.2021 20:54 Ответить
Повторюсь-слишком много гнид в правительстве,СБУ,ВСУ...
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26.03.2021 20:54 Ответить
Люди гинуть на фронті, а ці розумники садять захисників країни по тюрмах.
"Минулого тижня було три поспіль дні з загиблими на фронті.

Вже на цьому за три дні від ковіду офіційно померло більше тисячі.

А на провладний канал притягнули розмальовані двері, зробивши це чи не головною подією з початку року".

Якесь зелене божевілля
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26.03.2021 20:58 Ответить
Фєдєрасти розуміють лише силу.
Тре забути ігри у перемирря, а #уярити ворога, і не у відповідь, а на випередки. А для того треба повноцінна розвідка. І повернути контрснайперські підрозділи.
І вимагати нових санкцій, проти сколєновстанців та миротворчу місію ООН.
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26.03.2021 20:59 Ответить
кто бьёт первый, тот бьёт дважды - значит наши должны отвечать без промедления и сразу вдвойне жёстко, чтобы тот, кто отстрелялся и сразу смывается, не ушёл живым..
и не умолять агрессора больше не стрелять или спрашивать разрешения у тех, кому "насрать" на украинцев - их всех это только раззадоривает..
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26.03.2021 21:00 Ответить
що там зеленский? еще не потерял желание посмотреть путину в глаза и договориться по середине?? урод.
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26.03.2021 21:15 Ответить
ну это же не дверь расписать, за это полагается особый статус, особая экономическая зона, признание на переговорах...
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26.03.2021 21:20 Ответить
Четверо защитников Украины убиты русскими тварями, а по 1+1 лига смеха идет в этот же вечер. Это все что нужно знать о президенте, верховной раде, снбо и прочих государственных органах. А еще об очень мудром и патриотичном народе, который очень любит повеселиться вместо того что бы скорбеть о погибших защитниках Родины. В какой еще стране такое возможно???
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26.03.2021 21:24 Ответить
арестович-гей
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26.03.2021 21:44 Ответить
чмошники зелёные
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26.03.2021 22:15 Ответить
Все по доктрине зелерогого!
Перестать стрелять. Не смотреть в сторону противника. Не отвечать когда расстреливают ВСУ (Ну не в ОПУ же *********** прилетает!).
И проситься на прием в ОБСЕ,СЦККА и прочие организации.
Ну и наконец выразить соболезнование убитым.
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26.03.2021 22:25 Ответить
Зеленые выродки!,,
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26.03.2021 22:26 Ответить
_Писали в спортлото звонили в ОБСЕ - сразу видно неистовое желание остановить врага, обстреливающего в это самое время защитников Украины... Армия может быть уверена в крепком тылу...
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26.03.2021 22:54 Ответить
Высеры и поведение этих зе-дегенератов только усугубляют ситуацию и деморализуют не только нашу армию, но и общество в целом, когда наша армия и страна выглядит терпилами. И много ли людей после таких новостей и заявлений этих пиарасов захочет идти в армию на фронт, где ты мишень для кацапов, а твое командование может только скулить и жаловаться в обсе?
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26.03.2021 23:37 Ответить
Бояться дать на своей земле норм ответку оккупантам, даже точечно по позициям, откуда стреляли. Из солдат сделали мишени, ответку запрещено дать.
И это армия?? ВСУ и Генштаб, головнокомандувач = терпилы! Дно позорное.
Об терпил всегда будут вытирать ноги, и будут проигрывать. Жалуються какому то сраному ОБСЕ, сопли пускают...просто фу.
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26.03.2021 23:53 Ответить
П'ять днів тому у програмі Яніни Соколової "Рандеву" вийшло інтерв'ю з волонтеркою Наталією Юсуповою "Бійці не хочуть чекати, поки їх уб'ють". Як виявилося, пророче.
Ось https://youtu.be/KQViw8DG3Cs?list=LL&t=389 фрагмент звідти:
Наталія:
- Мне рассказали офицеры-морпехи, что когда приезжал Зеленский буквально на той неделе, он задал вопрос: "Почему война?" Почему война, Янина? Почему на нашей территории оккупанты вот уже восьмой год, а он спрашивает "Почему война?"
Яніна:
- Так а в сенсі "Почему война?" Він не розуміє чому війна?
Наталія:
- Да. И в то же время он пришел в каске и бронике. Ну так если у нас перемирие, почему ты в каске и бронике? Мне часто задают вопрос: "Почему Вы так жестко критикуете Зеленского?" Я критиковала когда-то и Порошенко, но у Вас, говорят, на Зеленского прямо ненависть. У меня не то что ненависть, а глубочайшее презрение.
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26.03.2021 23:57 Ответить
ГИДИОТЫ ! Нема чтоб бахнуть Ольхой по МГБ ДНР в научно-профилактических целях!
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27.03.2021 01:27 Ответить
это кацапам на руку. Может погибнуть мирняк
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27.03.2021 14:43 Ответить
9 раз питалися....просили.)))може треба було Нище кланятися ?…жалісніше заглядати в глаза..
.....
Ніяк не можуть зрозуміти , що з Рашкою так не домовляються ...це яким треба бути тормозом...
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27.03.2021 02:28 Ответить
Тільки після 24 годинного утюження позицій ватників,можна було міняти нових хлопців на позиціях.., що 7 років,мало війни ..?
Ще вірять в руською душевність?
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27.03.2021 02:39 Ответить
Коли ти заходиш на нові позиції , ти ще не орінтуеся де е що , де обстріляні позиції більш, де менш,кращі схованки і т д, а коли тобі перед заходом чекають рекомендації головне не провокувати .., за не ответку премія..., то що можна чекати???і хто крім ватників несе відповідальність.., коли б відповідь полетіла по наміченим цілям через 30 сек.найскоріше, щоб заглушила.., а то 9 разів показували но ми не стріляемо .)) коли в нас стріляють. Позор
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27.03.2021 12:09 Ответить
9 раз пыталась через ОБСЕ остановить обстрел

Ох ты ж епта!!! А че не через Ватикан или Тибет?

Так вот оно как оказывается нынче Украину защищать - в тебя стреляют, а ты жди пока ЗЕленые клоуны позвонят в ОБСЕ 9 раз. Ну, если в ОБСЕ не снимут трубку, то хотя бы в Спортлото.
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27.03.2021 03:09 Ответить
Минские соглашения - это предательство, "благодаря" им ермак-козырь, поставил украинскую армию на колени перед руSSкими убийцами, "связав руки" нашим воинам.
Ну и про этот позор не забывайте:

https://www.youtube.com/watch?v=3zNLrZXTZsA Разговор 4-жды уклониста от военных повесток и украинского воина
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27.03.2021 03:22 Ответить
Нечто подобное сказал когда то депил Лавров о Тихановской...
Тихановская призвала силовиков стать на сторону Закона в Белоруси,а по сути она призвала к Измене Родине....
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27.03.2021 03:42 Ответить
Можна подумати, що ОБСЄ має кнопку для зупинки обстрілів.
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27.03.2021 08:18 Ответить
Остановить обстрел. вы серьезно? А вжарить ответкой не пробовали, накрыть эти точки? Просим остановить? В Илловайске и Дебальцево уже просили. ЗЕк предатель
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27.03.2021 10:00 Ответить
А достатньо було дати таку збройну відповідь, щоб наступного разу лугандонські орки сто разів подумали, перш ніж відкривати вогонь по наших позиціях.
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27.03.2021 10:37 Ответить
це так Путін мститься за те, що почали плющити його кума Мертвечука.
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27.03.2021 10:42 Ответить
Це для Медведчука , Путін ..субект жополизача, а для Путіна , Медведчук обект використання , і то одноразовий ..!, хіба самі украінці його знову видвинуть..
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27.03.2021 16:32 Ответить
Диванные герои, вместо того, чтобы писать гневные комментарии идите в военкомат. Покажите личным примером, то, о чем вы так ратуете на форумах.
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27.03.2021 12:13 Ответить
І що тоді?Сидіти в окопах під обстрілами чекаючи того коли бубочка дасть наказ відкрити вогонь у відповідь?
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27.03.2021 12:53 Ответить
А ви не пробували заглянути їм в очі ......
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27.03.2021 12:17 Ответить
Это характеризует как работу украинской стороны в целом, так и Арестовича в частности.
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27.03.2021 14:35 Ответить
Слова Арестовича «Но россияне не прекращали огонь, несмотря на полученные данные о том, что, во-первых, огонь ведется, а во-вторых, погибли наши военнослужащие ...він тормоз , тупий ..чи що.....?росіяни стріляли .,щоб вбити ,що він думав , що ради потіхи , ?}}} коли сказали ,що е вбиті , вони ще більше стріляли бо розуміли , що влучно..це що треба нанюхались, щоб таке на сьомому році війни говорити??
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27.03.2021 16:26 Ответить
А вони думають, що війна це дитячі розборки в дворі , до першої крові??}}} це хто дитсадок , в керівництво вибрав?
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27.03.2021 16:28 Ответить
Кремлівський кацап арестович воює за Україну, звучить дивно
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27.03.2021 18:44 Ответить
Стреляют, это плохо, но меньше стреляют. А если бы не даже плохое перемирие, то гибло бы втрое-впятеро больше, смотрите данные до прекращения огня.
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28.03.2021 02:45 Ответить
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