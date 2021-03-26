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вакцина (3777) Китай (2793) Порошенко (19479) Европейская Солидарность (1039)

Порошенко обсудил с послом Китая вопрос поставок вакцины от коронавируса, - пресс-служба "ЕС"

Порошенко обсудил с послом Китая вопрос поставок вакцины от коронавируса, - пресс-служба

26 марта лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Стороны обсудили пути усиления сотрудничества в целях борьбы с пандемией коронавируса.

"Петр Порошенко обратил внимание собеседника на крайне угрожающую ситуацию с распространением коронавируса в Украине и подчеркнул насущную необходимость вакцинации украинских граждан. В этой связи он поблагодарил китайскую сторону за проявление солидарности путем поставки первой партии китайской вакцины в Украину", - говорится в сообщении.

Порошенко призвал китайскую сторону продолжить поставки в Украину вакцин для эффективного противодействия COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцинация - конкуренция лидеров. Порошенко бы справился, но Зеленский ее проиграл и оставил людей без защиты, - "ЕС"

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Топ комментарии
+37
Ну а кому ж іще займатися цим питанням?
У Вовіка пейсах на носі....
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26.03.2021 18:52
+25
Пока ЧМО занято дверью в ОП, преЗИдент договаривается о вакцинах с Китаем.
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26.03.2021 19:00
+20
Мудрость гласит....Стадо баранов будет непобедимым если ими руководит лев но даже стая львов проиграет войну если ими руководит баран.
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26.03.2021 19:00
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Президент
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26.03.2021 19:45 Ответить
Возьмёт ещё и купит за свои деньги! Зачем же так издеваться над янелохом!
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26.03.2021 19:48 Ответить
За деньги с фонда Порошенко.
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26.03.2021 19:49 Ответить
нет зЕбил, с кипрского "квартально-офшорного фонда им. "янелоха беньяминовича оманского"
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26.03.2021 19:56 Ответить
саме паскудне для зебілів може бути те, що Порох може купити той самий Сіновак за ціною вдвіччі-втриччі дешевшою, ніж Степанов і Зе.
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26.03.2021 23:09 Ответить
Ура, истерички, вас врятовано від індійської вакцини. >< Ви ж цього хотіли?
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26.03.2021 19:50 Ответить
Не удивлюсь, что посол напомнил Петру Алексеевичу, что именно он подписал закон о запрете коммунистической партии в Украине.
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26.03.2021 19:57 Ответить
Вот хай барига і колить себе цим лайном.
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26.03.2021 20:11 Ответить
Петя полез к аферистам с соплями. Олигархам таким как тебя, выгодно иметь рабов. Зря Петюня
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26.03.2021 20:13 Ответить
Они, наверное, все думают, шо народ это требует. У меня нет другого объяснения. Такое же и Трамп вытворял.
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26.03.2021 20:25 Ответить
Порошенко обговорив з послом Китаю питання поставок вакцини проти коронавірусу, - пресслужба "ЄС" - Цензор.НЕТ 9781
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26.03.2021 20:32 Ответить
https://censor.net/ru/user/435467 Ты знаешь творчество Григория Саввича Сковороды? Он реально украинский философ?
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26.03.2021 21:34 Ответить
"Он реально украинский философ?" - а чей ещё? С творчеством знаком
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26.03.2021 21:46 Ответить
Почему он не владел мовой, и в своем творчестве, называл себя русским?
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26.03.2021 22:24 Ответить
Кацап під латвійським прапорцем, Русь, русини і руська мова не мають ніякого відношення до кацапстану і орків мордору. Русь - це давня назва України, а русинами в середньовіччі називали себе українці, русинська мова - це давньоукраїнська мова. Сковорода говорив українською мовою, а писав церковно-слов'янською, яка тоді була офіційною мовою церкви, науки і літератури. Так само як і в Італії, - мовою літератури і діловодства була латинська мова, а народ розмовляв народною латиною, яка зараз називається італійська мова.

До речі, кацап, тобі латвійський паспорт видали, чи тільки довідку особи без визначеного громадянства, яка тимчасово околачується в Латвії?
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27.03.2021 01:38 Ответить
начиная ещё со школьной программы как-бы)
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26.03.2021 21:47 Ответить
Чергова піар-акція?
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26.03.2021 21:02 Ответить
Хочrаб один раз xочеться побачити такий піар від ЗЕленого #моносброда
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26.03.2021 21:50 Ответить
Так ПО зателефонував послу тоді, коли в Борисполі вже приземлився літак з китайською вакциною. Виходить, що хтось із офісу президента вже вирішив питання. А про що "домовлявся" ПО- невідомо. Тому і виглядає, як чистої води піар.
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26.03.2021 21:54 Ответить
Тихіше, для секти порохоботів він бог, завдяки якому навіть сонце вранку встає.
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26.03.2021 21:56 Ответить
Боже збав, індуси вже образилися на свиночолого, вакцину тепер не дають.
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26.03.2021 21:54 Ответить
Так воно гавкнуло на індусів, ті образилися, так тепер до китайців полізло.
Європейська вакцина Астразенека для нього гівно, а от китайський шмурдяк, від якого відмовилась Бразилія саме те що треба.
Краще вибачилось би перед Індієй, сказав що він дурна попка-папуга, яка повторює за кимось маячню.
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26.03.2021 21:53 Ответить
Думаю, що в КНР він спокійно може поїхати на ПМЖ
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26.03.2021 21:13 Ответить
Если Алексеевич оплатит, то респект.
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26.03.2021 21:21 Ответить
Ще запропонуй йому Рошен продати...
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26.03.2021 21:57 Ответить
Та мне как-то ну странно. Петро Алексеевич ведет переговоры (посол официальное лицо), о покупке вакцины правительством Шмыгаля (Зеленского)? Если за свои, то герой - мужчина, если от имени Украины, и ее бюджета, то это пиар ход.
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26.03.2021 22:30 Ответить
Депутат просит посла привезти вакцину, которая делается на частной лаборатории?
Вы серьезно?
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26.03.2021 21:54 Ответить
Теперь я знаю как отличить зраду от перемоги. Если на следующий день пресс-служба "ЕС" объявит это личной заслугой Порошенко - перемога. Если порохоботы звопят "фсе равно ничиво ни паменяетца" - зрада.
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26.03.2021 22:37 Ответить
Привезли бы раньше китайскую, сказали бы - го....о, нужно было договариваться с индусами о поставках лицензионной британской
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26.03.2021 23:12 Ответить
Самый "обеспокоенный" . Как в том анекдоте про Неуловимого Джо .
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27.03.2021 08:12 Ответить
И солнце б утром не вставало, когда бы не было Петра !
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27.03.2021 08:24 Ответить
Просто поблагодарил за доставленную и надеется на сотрудничество. Ничего удивительного, пропиарился на ровном месте, мастак - аферист.
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27.03.2021 11:42 Ответить
китайский шмурдяк-шмурдяк-зрада-зрада. хехе.
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28.03.2021 02:33 Ответить
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