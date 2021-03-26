Порошенко обсудил с послом Китая вопрос поставок вакцины от коронавируса, - пресс-служба "ЕС"

26 марта лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Стороны обсудили пути усиления сотрудничества в целях борьбы с пандемией коронавируса.

"Петр Порошенко обратил внимание собеседника на крайне угрожающую ситуацию с распространением коронавируса в Украине и подчеркнул насущную необходимость вакцинации украинских граждан. В этой связи он поблагодарил китайскую сторону за проявление солидарности путем поставки первой партии китайской вакцины в Украину", - говорится в сообщении.

Порошенко призвал китайскую сторону продолжить поставки в Украину вакцин для эффективного противодействия COVID-19.

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