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Украинцев нет среди пострадавших в результате столкновения поездов на юге Египта, - МИД

Украинцев нет среди пострадавших в результате столкновения поездов на юге Египта, - МИД

Граждан Украины нет среди пострадавших в результате столкновения пассажирских поездов на юге Египта в пятницу, 26 марта.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"По информации египетских властей, граждан Украины нет среди пострадавших в результате столкновения пассажирских поездов в провинции Сохаг", - отметил Николенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 украинцев погибли с начала года в Египте: двое от COVID-19, - посол

Как сообщалось ранее, два пассажирских поезда столкнулись сегодня в Египте: по меньшей мере 32 человека погибли, еще 66 получили ранения.
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Это хорошо в сравнении с Донбассом .
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26.03.2021 18:53 Ответить
В Египте нет ЗЕленского и прочего Ермака!
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27.03.2021 07:33 Ответить
 
 