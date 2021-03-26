На четверых участников акции протеста под ОП составили админпротоколы, - полиция

Работники полиции составили административные протоколы на четверых участников субботней акции под Офисом Президента в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Об этом сообщила пресс-секретарь Печерского районного управления полиции Оксана Тищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На четверых участников акции были составлены админпротоколы. В частности, два протокола - по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и еще два протокола - по части 1 статьи 195 с пометкой 6 КоАП", - сказала Тищенко.

Она сообщила, что полиция не разглашает данные о том, на кого именно были составлены эти протоколы.

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Ранее Телеграмм канал "Самозащита" сообщал, что Игорь Поташенков и Олег Кобезский получили протоколы по ст. 195, ч.6 КоАП "Нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств", то есть за то, что во время акции держали файеры.

Также, по информации Телеграмм-канала, Артур Ефименко и Вадим Адамов получили протоколы по ст. 173 КУоАП "мелкое хулиганство".

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