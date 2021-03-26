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Нацполиция (16199) протест (5834) Офис Президента (1775)

На четверых участников акции протеста под ОП составили админпротоколы, - полиция

На четверых участников акции протеста под ОП составили админпротоколы, - полиция

Работники полиции составили административные протоколы на четверых участников субботней акции под Офисом Президента в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Об этом сообщила пресс-секретарь Печерского районного управления полиции Оксана Тищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На четверых участников акции были составлены админпротоколы. В частности, два протокола - по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и еще два протокола - по части 1 статьи 195 с пометкой 6 КоАП", - сказала Тищенко.

Она сообщила, что полиция не разглашает данные о том, на кого именно были составлены эти протоколы.

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Ранее Телеграмм канал "Самозащита" сообщал, что Игорь Поташенков и Олег Кобезский получили протоколы по ст. 195, ч.6 КоАП "Нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств", то есть за то, что во время акции держали файеры.

Также, по информации Телеграмм-канала, Артур Ефименко и Вадим Адамов получили протоколы по ст. 173 КУоАП "мелкое хулиганство".

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Топ комментарии
+3
черти бэбэбэкова показывают лояльность "власти"...
а сколько УД чекисты на Активистов(не их) под полой держат?
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26.03.2021 18:58
+3
- И что дед? - Меня расстреляли, внучек На четверых участников акции протеста под ОП составили админпротоколы, - полиция - Цензор.НЕТ 6429На четверых участников акции протеста под ОП составили админпротоколы, - полиция - Цензор.НЕТ 4321
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26.03.2021 19:08
+3
На четверых участников акции протеста под ОП составили админпротоколы, - полиция - Цензор.НЕТ 4211
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26.03.2021 19:30
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черти бэбэбэкова показывают лояльность "власти"...
а сколько УД чекисты на Активистов(не их) под полой держат?
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26.03.2021 18:58 Ответить
- И что дед? - Меня расстреляли, внучек На четверых участников акции протеста под ОП составили админпротоколы, - полиция - Цензор.НЕТ 6429На четверых участников акции протеста под ОП составили админпротоколы, - полиция - Цензор.НЕТ 4321
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26.03.2021 19:08 Ответить
https://twitter.com/eugene_lir

https://twitter.com/eugene_lir лїр https://twitter.com/eugene_lir @eugene_lir

... Друзі, універсальна порада з інформаційної гігієни:
якщо певний вкид з'являється за кілька днів до "права на владу", а потім посиленно педалюється в етері, цей вкид - з 95% вірогідністю мусорський темник.
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26.03.2021 21:01 Ответить
жалко що відминють свинюшник - він виглядав дійсно ПО-ЗЕЛЬОНОМУ, по приколу !
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26.03.2021 19:20 Ответить
аваков против авакова:
- организация и разгон протестов в Н.Санжарах;
- организация и "предотвращение" взрыва моста, террорист - душевнобольной;
- "Луцкий террорист" - тоже душевнобольной;
- заказные протесты нацжен и их стычки с полицией - никто не осужден;
- разрисовывание мусорами офиса президента - только админпротоколы, все ж свои.
т.е. он успешно "кошмарит" зелю, получает за это для патрульных новые штрафы и старые вертолеты и совсем некислые деньги. воистину незаменимый министр.
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26.03.2021 19:21 Ответить
На четверых участников акции протеста под ОП составили админпротоколы, - полиция - Цензор.НЕТ 2460
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26.03.2021 19:22 Ответить
На четверых участников акции протеста под ОП составили админпротоколы, - полиция - Цензор.НЕТ 4285
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26.03.2021 19:24 Ответить
На четверых участников акции протеста под ОП составили админпротоколы, - полиция - Цензор.НЕТ 4211
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26.03.2021 19:30 Ответить
На четверых участников акции протеста под ОП составили админпротоколы, - полиция - Цензор.НЕТ 5039
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26.03.2021 19:31 Ответить
Вкотре цікавлюся: підозру, арешт, адмін протокол склали на того, хто намалював свастику на будівлі після закінчення акції? Або на того, хто пішов шляхом СааАх якого реформатора і плигав по даху Опи з файєром?
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26.03.2021 19:40 Ответить
Тыловая крыса, антоша геращенко публично всех уверял, каждый сантиметр поминутно фиксируется все, что происходит возле ОП, тогда почему не покажет, какая **** рисовала свастику после митинга, допускаю, что это провокация лично антоши.
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26.03.2021 20:05 Ответить
Как патриотов садить так они первые, а как посадить того же Мертвечука так х.. там 👈.
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26.03.2021 20:12 Ответить
О остальные обезьяны переморгают?
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26.03.2021 22:49 Ответить
Вице-президент режет ногти. Скоро начнёт резать пальцы
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27.03.2021 12:10 Ответить
 
 