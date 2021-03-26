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ЦИК (3324) Донецкая область (8786) Ивано-Франковская область (901) досрочные выборы (127)

ЦИК вынес предупреждения 11 кандидатам в депутаты на довыборах в Раду

ЦИК вынес предупреждения 11 кандидатам в депутаты на довыборах в Раду

ЦИК вынес предупреждение 11 кандидатам в народные депутаты в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и №87 (Прикарпатье) за нарушение сроков представления промежуточных финансовых отчетов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Как отмечается, предупреждение вынесено 4 кандидатам, зарегистрированным в ОИО № 50 Иштвану Добше, Людмиле Дорошенко, Валентину Рыбину, Антону Ровенскому, - а также зарегистрированным в ОВО № 87 кандидатам Руслану Дереворизу, Марии Жолоб, Руслану Зозуле, Иосифу Резешу, Александру Шевченко ( 1974 г.р.), Александру Шевченко и Юрию Юрченко.

"Комиссия установила, что распорядители текущих счетов избирательных фондов этих кандидатов нарушили сроки представления в окружные избирательные комиссии промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЦИК, рассмотрев соответствующее представление, внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии ОИО №87.

Как сообщалось, 28 марта в Украине состоятся промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область), а также 186 промежуточных и повторных местных выборов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины

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какие в жопу довыборы. хватит уже этих дармоедов.
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26.03.2021 19:44 Ответить
Ой ! Шо вы так рвете душу ? У Харькове еще и выборы не назначили .а допа уже огромный плакат повесил .... Призывает простодушных чего-то "продолжить" !?? Наверно ждет новые окорочка....(Кто не знает ; семейка разбогатела на ПРОДАЖЕ окорочков из гуманитарной и безвозмездной помощи США) Скоро подтянутся другие "украинцы" и борьба за место ме-е-ера засверкает новыми красками.
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26.03.2021 21:38 Ответить
 
 