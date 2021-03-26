Украинские военные моряки завершили подготовку в США по эксплуатации патрульных катеров типа "Айленд". ФОТО

26 марта, в городе Балтимор, США состоялись торжества по поводу окончания 10-недельного курса доподготовки украинских военных моряков по эксплуатации патрульных катеров типа "Айленд".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Доподготовка экипажей проводились именно на тех катерах типа "Айленд", которые вскоре отправятся в Украину.

"С 2014 года при содействии американских партнеров проведено более двухсот совместных мероприятий подготовки наших Военно-Морских Сил, системно осуществляется качественная консультативная и образовательная помощь, подготовка экипажей, курсантов, морской пехоты.

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Мы благодарны за мощную материально-техническую помощь в возрождении ВМС Украины, в частности скоростные лодки, тепловизоры, водолазное снаряжение, средства связи и навигации, технические средства системы управления, - заявил командующий украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа.