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Новости Агрессия России против Украины
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Украинские военные моряки завершили подготовку в США по эксплуатации патрульных катеров типа "Айленд". ФОТО

26 марта, в городе Балтимор, США состоялись торжества по поводу окончания 10-недельного курса доподготовки украинских военных моряков по эксплуатации патрульных катеров типа "Айленд".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Украинские военные моряки завершили подготовку в США по эксплуатации патрульных катеров типа Айленд 01

Доподготовка экипажей проводились именно на тех катерах типа "Айленд", которые вскоре отправятся в Украину.

"С 2014 года при содействии американских партнеров проведено более двухсот совместных мероприятий подготовки наших Военно-Морских Сил, системно осуществляется качественная консультативная и образовательная помощь, подготовка экипажей, курсантов, морской пехоты.

Украинские военные моряки завершили подготовку в США по эксплуатации патрульных катеров типа Айленд 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В США в открытом море провели ходовые испытания патрульного катера типа "Айленд" для ВМС Украины. ФОТОрепортаж

Мы благодарны за мощную материально-техническую помощь в возрождении ВМС Украины, в частности скоростные лодки, тепловизоры, водолазное снаряжение, средства связи и навигации, технические средства системы управления, - заявил командующий украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Автор: 

ВМС (1467) корабль (2041) оборона (5205) США (26652) Неижпапа Алексей (79)


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Топ комментарии
+9
Хоть что-то сегодня хорошее .
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26.03.2021 19:19
+2
Українські безпілотні ударні літальні апарати Bayraktar TB2 декілька діб «працюють над Тендрівською косою»..

Украинские военные моряки завершили подготовку в США по эксплуатации патрульных катеров типа "Айленд" - Цензор.НЕТ 1147
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26.03.2021 19:26
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Хоть что-то сегодня хорошее .
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26.03.2021 19:19 Ответить
Українські безпілотні ударні літальні апарати Bayraktar TB2 декілька діб «працюють над Тендрівською косою»..

Украинские военные моряки завершили подготовку в США по эксплуатации патрульных катеров типа "Айленд" - Цензор.НЕТ 1147
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26.03.2021 19:26 Ответить
И что там делают?
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26.03.2021 21:19 Ответить
учения, стрельбы, другое..
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27.03.2021 01:38 Ответить
Старый воин - мудрый воин)))
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26.03.2021 21:20 Ответить
Это дополнительные листы брони на ходовой рубке---в порядке вещей такой рисунок. Тут иное. Пол года стажируются---сильно долго, слабый конечно и в том числе английский итд. А ведь давно стоило посылать туда учится хоть 20-25 молодых парней с простых семей с хорошим аттестатом, даже предполагаю что этнические наши там с удовольствием бы проплатили учёбу в высших заведениях военных. По родам основных хотя бы. И уже бы были кадры. А так генералов-адмиралов штук 300-500 запросто, а по английски матюкнутся не сможет ни один---а по кацапски запросто. Далеко до победы.
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26.03.2021 22:03 Ответить
Что... неужели и с ЭТИМИ катерами сдадутся в плен - ради квартиры !?
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26.03.2021 22:16 Ответить
 
 