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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский проводит консультации с "нормандской четверкой" из-за обострения на Донбассе, - Арестович

Зеленский проводит консультации с

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 марта, проводит консультации с лидерами "нормандской четверки" после обострения на Донбассе. Также в консультациях участвует глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире "Украина 24".

Арестович, в частности, рассказал о результатах заседания украинской делегации в ТКГ: "Мы обратились к ОБСЕ и нашим партнерам, чтобы провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности в рамках ТКГ. Оно запланировано на завтра, ждем ответа российской стороны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо воинов погибли, двое ранены в результате вражеского обстрела возле Шумов, - пресс-центр ОС

По его словам, "соответствующие ноты направлены, президент проводит соответствующие консультации со странами нормандского формата в отношении грубого нарушения режима огня, вследствие которого погибли столько наших военнослужащих".

"Мы хотим отметить следующее. Первое. Мы видим, что единственным условием эффективных переговоров является полное соблюдение сторонами режима прекращения огня. Без этого мы не видим перспективы, любые переговоры и попытки обвинить украинскую сторону на фоне гибели наших военных мы считаем циничными", - заявил советник украинской делегации.

Арестович отметил, что Украина будет "добиваться на всех уровнях полного прекращения огня, нас поддерживает руководство государств-партнеров".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович о гибели военнослужащих на Донбассе: украинская сторона 9 раз пыталась через ОБСЕ остановить обстрел

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) операция Объединенных сил (6766) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+36
Говорил, говорю и буду говорить: Зеля агент }{уйла. А то, что он тупой и наркоман, так одно другому не мешает.
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26.03.2021 19:42
+34
А чего это Люся в мужском платье?
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26.03.2021 19:39
+29
Ползает на коленях умоляя не стрелять? Или забился в угол выпучив "от прихода" глаза?
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26.03.2021 19:40
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Страница 2 из 2
Зеленые уроды с путиным "консультируются"?!!!!!
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26.03.2021 21:40 Ответить
Где Ермак нашел эту тупую шлюху, на кольцевой, штоле? А, на консультации? Ну тогда ладно...
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26.03.2021 22:05 Ответить
бесконечная болтавня и озабоченность.
загляните болтуны в глаза путину.
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26.03.2021 22:13 Ответить
Представители нормандской четверки обеспокоены!
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26.03.2021 22:23 Ответить
Ух ты! Он сам то понял?
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26.03.2021 22:47 Ответить
И шо Нормандская четверка должна отдавать приказы для защиты Украины вместо ЗЕ?

У ЗЕ есть уже номальная и все еще мотивированная армия, но он мудак сцыкливый.
Все, что нужно - это не подыгрывать ***** и не мешать ВСУ защищать Украину.
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27.03.2021 03:04 Ответить
правильно.
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28.03.2021 02:10 Ответить
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