Зеленский проводит консультации с "нормандской четверкой" из-за обострения на Донбассе, - Арестович

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 марта, проводит консультации с лидерами "нормандской четверки" после обострения на Донбассе. Также в консультациях участвует глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире "Украина 24".

Арестович, в частности, рассказал о результатах заседания украинской делегации в ТКГ: "Мы обратились к ОБСЕ и нашим партнерам, чтобы провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности в рамках ТКГ. Оно запланировано на завтра, ждем ответа российской стороны".

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По его словам, "соответствующие ноты направлены, президент проводит соответствующие консультации со странами нормандского формата в отношении грубого нарушения режима огня, вследствие которого погибли столько наших военнослужащих".

"Мы хотим отметить следующее. Первое. Мы видим, что единственным условием эффективных переговоров является полное соблюдение сторонами режима прекращения огня. Без этого мы не видим перспективы, любые переговоры и попытки обвинить украинскую сторону на фоне гибели наших военных мы считаем циничными", - заявил советник украинской делегации.

Арестович отметил, что Украина будет "добиваться на всех уровнях полного прекращения огня, нас поддерживает руководство государств-партнеров".

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