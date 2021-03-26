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Новости Коронавирус и карантин
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"Укрзализныця" назначила 8 поездов в Закарпатскую и Черновицкую области, находящиеся в "красной" карантинной зоне

Укрзализныця" назначила восемь спецрейсов из двух областей "красной" зоны карантина, где действуют усиленные ограничения. В частности, речь идет о рейсах, которые запустят с 27 марта из Черновицкой и Закарпатской областей и обратно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, рейсы согласованы по представлению Черновицкой и Закарпатской ОГА к Мининфраструктуры и Минздрава для безопасного вывоза пассажиров, которым важно добраться, или покинуть "красные" зоны в вышеупомянутых регионах.

Таким образом, в/из Черновицкой области предназначены такие рейсы:

№7/8 Киев-Черновцы: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля);
№136/135 Одесса-Черновцы: 28 марта, 2 и 4 апреля (обратно 27 марта, 1 и 3 апреля);
№117/118 Киев-Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (обратно - 28 марта, 1 и 4 апреля).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" с 7 марта приостанавливает посадку и высадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях

Рейсы в/из Закарпатской области:

№357/358 Киев-Рахов: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля);
№13/14 Киев-Солотвино: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля);
№81/82 Киев-Ужгород: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля);
№45/46 Ужгород-Лисичанск: 1 и 2 апреля (обратно - 3 и 4 апреля);
№4/3 Запорожье-Ужгород: 28 марта, 2 и 4 апреля (обратно - 29 марта, 3 и 5 апреля)

Отмечается, что продажа билетов на эти рейсы будет открыта с 21:00 26 марта. Пассажиры, которые уже имеют приобретенные проездные документы на указанные рейсы, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена.

Автор: 

Буковина (895) карантин (16729) Укрзализныця (2748) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2585)


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Браво!
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26.03.2021 20:51 Ответить
За новой порцией короноваруса ?
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26.03.2021 21:01 Ответить
Если судить по маршрутам - то по обмену вирусными штаммами.
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26.03.2021 21:21 Ответить
Нужно как можно быстрее развезти вирусняк по стране! Бизнес на тестах не должен буксовать!
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26.03.2021 22:46 Ответить
 
 