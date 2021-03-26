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Операция "Акциз 2021": сотрудники ГФС изъяли более 1 млн литров контрафактного топлива в Кировоградской области. ФОТО

26 марта сотрудники ГУ ГФС в Кировоградской области во взаимодействии с Нацполицией и СБУ прекратили деятельность субъекта хозяйствования, который осуществлял незаконное изготовление моторного топлива. Правоохранители изъяли более 1,2 млн литров незаконно произведенного моторного топлива и более 100 тыс литров растворителей общей стоимостью около 34 млн гривен. Мероприятия были проведены в рамках операции "Акциз 2021".

Об этом сообщается в релизе Государственной фискальной службы, информирует Цензор.НЕТ.

Операция Акциз 2021: сотрудники ГФС изъяли более 1 млн литров контрафактного топлива в Кировоградской области 01

Указывается, что реализация данного топлива производилась по ценам значительно ниже средних рыночных. При реализации топлива указывалось, что оно соответствует ДСТУ.

"Продолжаем борьбу с "теневой экономикой". Из-за существования нелегального бизнеса государственный бюджет недополучает средства, которые идут на зарплаты врачам, учителям, на субсидии и т.д. Бизнес должен работать в интересах граждан Украины и укреплять экономическую безопасность государства, а не работать "в черную", — отметил глава ГФС Вадим Мельник.

Операция Акциз 2021: сотрудники ГФС изъяли более 1 млн литров контрафактного топлива в Кировоградской области 02

По состоянию на сегодняшний день идет досудебное расследование.

Операция Акциз 2021: сотрудники ГФС изъяли более 1 млн литров контрафактного топлива в Кировоградской области 03

Напомним, Вадим Мельник был назначен главой ГФС в декабре 2020 г.

Автор: 

топливо (627) ГФС (3598) Мельник Вадим (72) Кировоградская область (630)


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Юзік,нє?
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26.03.2021 20:04 Ответить
Чувствую солярка у барыг подорожает. Еще осенью закупился по 17 грн, сейчас предлагают по 21 грн . Я из Кировоградской обл, если что.
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26.03.2021 20:06 Ответить
Павлыш?
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26.03.2021 21:42 Ответить
БАБКИ ЗА ВОЗВРАТ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ?
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27.03.2021 02:27 Ответить
Бабки пакуют. Это же теперь надо и для ДФС и для СБУ, а там и прокуратура тоже хочет свой кусочек пирога.
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27.03.2021 13:00 Ответить
А сколько же это будет если вместо литров указать в миллиграммах? Сумасшедшие деньги!!!
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27.03.2021 12:58 Ответить
 
 