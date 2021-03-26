Операция "Акциз 2021": сотрудники ГФС изъяли более 1 млн литров контрафактного топлива в Кировоградской области. ФОТО

26 марта сотрудники ГУ ГФС в Кировоградской области во взаимодействии с Нацполицией и СБУ прекратили деятельность субъекта хозяйствования, который осуществлял незаконное изготовление моторного топлива. Правоохранители изъяли более 1,2 млн литров незаконно произведенного моторного топлива и более 100 тыс литров растворителей общей стоимостью около 34 млн гривен. Мероприятия были проведены в рамках операции "Акциз 2021".

Об этом сообщается в релизе Государственной фискальной службы, информирует Цензор.НЕТ.

Указывается, что реализация данного топлива производилась по ценам значительно ниже средних рыночных. При реализации топлива указывалось, что оно соответствует ДСТУ.

"Продолжаем борьбу с "теневой экономикой". Из-за существования нелегального бизнеса государственный бюджет недополучает средства, которые идут на зарплаты врачам, учителям, на субсидии и т.д. Бизнес должен работать в интересах граждан Украины и укреплять экономическую безопасность государства, а не работать "в черную", — отметил глава ГФС Вадим Мельник.

По состоянию на сегодняшний день идет досудебное расследование.

Напомним, Вадим Мельник был назначен главой ГФС в декабре 2020 г.