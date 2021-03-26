Ожидаем, что можем выйти на 25 тысяч инфицированных коронавирусом в сутки, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом еще несколько недель будет ухудшаться. Министерство связывает это с распространением "британского" штамма коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".
По словам Степанова, министерство в течение двух-трех недель прогнозирует рост новых случаев до 25 тысяч в сутки.
"Когда мы прогнозируем, конечно, мы прогнозируем увеличение. В конечном случае, по нашим расчетам, мы можем выйти на 25 тысяч заболеваний в день", - сказал он.
Министр добавил, что третья волна коронавируса сопровождается новым штаммом коронавируса, который более агрессивный, чем другие.
"Трудный период будет у нас впереди, потому что еще две-три недели мы будем расти по разным регионам. Потому что третья волна сопровождается "британским" штаммом коронавируса, он помолодел, втрое больше людей им заражаются, уменьшенный инкубационный период. Очень много тяжелых больных", - отметил Степанов.
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Хотя не понимаю почему так скромно?! С такими проФФессиналами, можно было спокойно ставить планку в 100 тыс, а к началу лета и на 1млн выйти!
а что делается для того чтобы это ожидание не оправдалось?
нам то чего делать министр-радиоточка?
Интересно, он этого опасается, или этим гордится?
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Один и тот же почерк. А вы до сих пор думаете, что это просто инфекция.
Ну такі речі які вже почалися - як раптові смерті та повторні зараження після вакцинації не розглядаємо навіть
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