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Новости Коронавирус и карантин
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Ожидаем, что можем выйти на 25 тысяч инфицированных коронавирусом в сутки, - Степанов

Ожидаем, что можем выйти на 25 тысяч инфицированных коронавирусом в сутки, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом еще несколько недель будет ухудшаться. Министерство связывает это с распространением "британского" штамма коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

По словам Степанова, министерство в течение двух-трех недель прогнозирует рост новых случаев до 25 тысяч в сутки.

"Когда мы прогнозируем, конечно, мы прогнозируем увеличение. В конечном случае, по нашим расчетам, мы можем выйти на 25 тысяч заболеваний в день", - сказал он.

Министр добавил, что третья волна коронавируса сопровождается новым штаммом коронавируса, который более агрессивный, чем другие.

"Трудный период будет у нас впереди, потому что еще две-три недели мы будем расти по разным регионам. Потому что третья волна сопровождается "британским" штаммом коронавируса, он помолодел, втрое больше людей им заражаются, уменьшенный инкубационный период. Очень много тяжелых больных", - отметил Степанов.

Также читайте: Тяжелый период с COVID-19 будет до середины апреля, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+30
тварь...тупо ожидаете???
а что делается для того чтобы это ожидание не оправдалось?
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26.03.2021 20:17
+29
Ожидаем, что можем выйти на 25 тысяч инфицированных коронавирусом в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 6096
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26.03.2021 20:20
+27
"мы можем выйти на 25 тысяч заболеваний в день" - говорит как о достижении, прорыве в медицине! Источник: https://censor.net/ru/n3255909
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26.03.2021 20:14
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"мы можем выйти на 25 тысяч заболеваний в день" - говорит как о достижении, прорыве в медицине! Источник: https://censor.net/ru/n3255909
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26.03.2021 20:14 Ответить
А можливо так і є? Можливо у цього дядька справді таке завдання?
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26.03.2021 20:24 Ответить
всё возможно, "Максим любит куртки"
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26.03.2021 20:29 Ответить
ну по поводу.....
Очікуємо, що можемо вийти на 25 тисяч інфікованих коронавірусом за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 551
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26.03.2021 21:00 Ответить
Успокоило тупорылое
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26.03.2021 20:15 Ответить
Ага , тупые-тупые , но хитрые !
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26.03.2021 20:25 Ответить
Он , шо , радуется?
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26.03.2021 20:16 Ответить
Хвастается !
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26.03.2021 20:29 Ответить
Бо дурне!
Хотя не понимаю почему так скромно?! С такими проФФессиналами, можно было спокойно ставить планку в 100 тыс, а к началу лета и на 1млн выйти!
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27.03.2021 10:10 Ответить
тварь...тупо ожидаете???
а что делается для того чтобы это ожидание не оправдалось?
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26.03.2021 20:17 Ответить
Куртки за 25 000 $ покупают
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26.03.2021 20:23 Ответить
Стёпа всё знает: сколько больных будет через месяц. и всех их по именам. Уже есть посуточная таблица на три года вперёд.
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26.03.2021 20:18 Ответить
ну то что вы можете - сомнений нет
нам то чего делать министр-радиоточка?
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26.03.2021 20:18 Ответить
Нести гроші у приватні кабінети. Людям, поки пандемія, прибарахлитися треба.
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26.03.2021 20:26 Ответить
Ожидаем, что можем выйти на 25 тысяч инфицированных коронавирусом в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 6096
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26.03.2021 20:20 Ответить
"Когда мы прогнозируем, конечно, мы прогнозируем увеличение. В конечном случае, по нашим расчетам, мы можем выйти на 25 тысяч заболеваний в день", - сказал он.

Интересно, он этого опасается, или этим гордится?
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26.03.2021 20:20 Ответить
рекордсмени, блін...
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26.03.2021 20:20 Ответить
«Спасибо» зебарыгам , и лично Степаниде - Буковель не закрывали , вакцины своевременно не заказывали и не закупали , медикам зарплаты существенно не подняли
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26.03.2021 20:20 Ответить
неубедильно, куртку одень...
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26.03.2021 20:22 Ответить
это он типа гордится этим?? он д*бил, что ли???
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26.03.2021 20:23 Ответить
по тону статьи так вроде да, в смысле гордится, а значит таки дебил...
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26.03.2021 20:26 Ответить
Ну хоть что-то растет у этой власти
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26.03.2021 20:23 Ответить
Та я ще рік тому казав , шо поки всі не перехворіють це все не закінчеться ... .
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26.03.2021 20:24 Ответить
А скільки це в куртках?
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26.03.2021 20:26 Ответить
хоть что то эта власть добилась-верю-вот теперь им верю-
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26.03.2021 20:31 Ответить
Хвастается? Ну заслужил. Вклад не переоценить.
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26.03.2021 20:36 Ответить
Очікуємо, що можемо вийти на 25 тисяч інфікованих коронавірусом за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7997
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26.03.2021 20:36 Ответить
Значит купит себе вторую куртку!!!
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26.03.2021 20:38 Ответить
Ловіть по вулицях всіх сопливих і на більші цифри вийдете.
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26.03.2021 20:39 Ответить
Догонимо Італію!?
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26.03.2021 20:39 Ответить
Очікуємо, що можемо вийти на 25 тисяч інфікованих коронавірусом за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7830
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26.03.2021 20:42 Ответить
В нас вже за тридцять тисяч, якщо би справді робили масове тестування...
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26.03.2021 20:46 Ответить
Зедебилы вам ,очень хотелось доктора смерть! Вот и сбылись ваши зедебильные мечты.
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26.03.2021 20:56 Ответить
пацан сказал, пацан нарисует...
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26.03.2021 20:57 Ответить
мастера спорта по распространению короновируса рулят, в этом я им верю
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26.03.2021 21:04 Ответить
история почти повторяется, теперь в печальном образе. " 25 тысячники. степановский призыв"
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26.03.2021 21:08 Ответить
ОН НАМ УЖЕ УГРОЖАЕТ....
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26.03.2021 21:10 Ответить
Степаноффф......и опять и снова!

У п'ятницю, 26 березня, в Індії сталася пожежа в госпіталі, де лікували хворих на коронавірус, в результаті чого загинуло багато людей. Источник: Про це видання Gulf Today.
Трагедія сталася рано вранці в місті Мумбаї в лікарні «Санрайз». На місце прибули пожежники і 20 пожежних машин.
Один и тот же почерк. А вы до сих пор думаете, что это просто инфекция.
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26.03.2021 21:12 Ответить
Очікуємо, що можемо вийти на 25 тисяч інфікованих коронавірусом за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 4077
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26.03.2021 21:14 Ответить
А що ж ти, зебіл,зробив, щоб не було цих 25000? Нічого. Це геноцид українського народу. І за це прийдеться відповідати. Накрадені гроші не допоможуть...
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26.03.2021 21:19 Ответить
Не відповість ніхто, а на вкрадені гроші вже не одне покоління українських корупціонерів живе як у бога за пазухою на берегах середземного моря.
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26.03.2021 21:39 Ответить
При 10 тысячах вы обьявляли полный локдаун..и при 5 обьявляли...а что будет при 25???
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26.03.2021 21:39 Ответить
Локдец..
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26.03.2021 22:44 Ответить
А мы ожидаем, что министр, премьер и президент успеют уйти в отставку. Что успеют. ДОБРОВОЛЬНО !
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26.03.2021 22:25 Ответить
Оно нихера не делает для спасения нации, оно "ожидает"...
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26.03.2021 22:43 Ответить
Людям нужно объяснить, что вирус никогда не закончится, если все люди не вакцинируются и вакцинация должна быть таких масштабов, чтобы вакцинировать всех за короткий промежуток времени, потому что вакцина действует ограниченный срок по своему действию. Потому власти должны закупить столько вакцины, сколько нужно для вакцинации сразу всего населения и организовать столько пунктов вакцинации, сколько смогут организовать ее за короткий срок времени. По другому это все будет не эффективно!
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26.03.2021 22:55 Ответить
Кожного дня зявляються нові штами вірусів - будете кожного дня колотися?
Ну такі речі які вже почалися - як раптові смерті та повторні зараження після вакцинації не розглядаємо навіть
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26.03.2021 23:00 Ответить
Штаммов коронавируса несколько и вакцина хорошая одна дает иммунитет от всех мутаций.
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26.03.2021 23:54 Ответить
А ми очікуємо що тебе назад в палату №6 ,разом з рештою зезбльовків заберуть,на завжди, на санітарну глибину,ще й інтернет відключать, зовсім ,назавжди!
Нарід вколе всій вашій шоблі разом з сім'ями всю ваксу котру ви для нього купите! Ну не пропадати ж бюджетним коштам?
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26.03.2021 22:58 Ответить
Рынок растёт, на две новые куртки хватит.
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26.03.2021 23:07 Ответить
Очікуємо, що можемо вийти на 25 тисяч інфікованих коронавірусом за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 4071
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26.03.2021 23:19 Ответить
Сказочник туев.
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26.03.2021 23:38 Ответить
Вже порахував прибуток?
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26.03.2021 23:56 Ответить
молодець! хай випише собі премію за це "досягнення"!
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27.03.2021 00:49 Ответить
Верю,....лядь.Я ,прежде,чем попасть к врачу,просидел в очереди 3 часа.Семейный уволился,с другими приостановили заключение деклараций.Температура 39,единственным шансом получить больничный был положительный результат теста,который делали 15-20 минут.Больничный я получил,но сколько людей прошло возле меня....
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27.03.2021 04:32 Ответить
80% переносят ковид бессимптомно. И вот для этих оствшихся 20% с ослабленым здоровьем
и похилого вику придумали ковид вместо обычного орви. А взяла себе право нарушать законы и воровать с ковидмафией.
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27.03.2021 07:16 Ответить
На гилляку падлюку
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27.03.2021 07:31 Ответить
одни ссыкуны не могут ввести нормальный карнтин, другие мудаки кричат про свой сраный бизнес и ездят друг у друга на голове.
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27.03.2021 08:04 Ответить
Денис-нессыкун, сиди в своей конуре и не вылазь, сопли нападут
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27.03.2021 08:35 Ответить
А ежели этого проходимца не убрать, то будет гораздо хуже
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27.03.2021 08:52 Ответить
https://gordonua.com/news/politics/snbo-rekomenduet-vosstanovit-sanepidemsluzhbu-v-svyazi-s-ugrozoy-koronavirusa-smi-1487718.html Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Министерству здравоохранения Украины восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой коронавируса.
Уже второй год как ничего не сделано, кроме того, что восстановили должность главного санитарного врача санитарно-эпидемиологическую службы.
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27.03.2021 09:04 Ответить
Полагаю из-за прививок....
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27.03.2021 10:04 Ответить
 
 