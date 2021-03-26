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Рудьковский: "Слуга народа" Семинский требовал, чтобы я переписал на него свою долю в "Нафтогазвидобуванні"

Рудьковский:

Экс-министр транспорта Николай Рудьковский, который, по версии следствия, похитил и 3 года удерживал бывшего главу "Нафтогазвидобування", а ныне депутата СН Олега Семинского, утверждает, что никого не крал, а стал жертвой вымогательства.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ. По его словам, Семинский начал его шантажировать в 2015 году во время встречи в Вене.

"Семинский говорит: если ты перепишешь (долю в "Нафтогазвидобуванні". - Ред.), я пойду в прокуратуру, дам показания, что ты меня не воровал. Дело закроется, и все. А если нет – у нас в прокуратуре все схвачено, приедешь в Украину, мы тебя посадим. До тех пор, пока не перепишешь то, что мы хотим", - утверждает Рудьковский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рудьковский: Семинский и Шуфрич по-фене - "крысы", потому что "крысили" у порядочного мужика

Экс-министр говорит, что стал жертвой вымогательства со стороны Семинского.

"Я считаю, что то, что меня сделали подозреваемым - это прямое следствие и желание и вымогательство тех 10% или 150 миллионов долларов, которые Семинский хочет получить или с меня, или с компании, или с главного акционера, потому что он для себя определил, что он являлся акционером компании", - сказал Рудьковский.

По словам Рудьковского, Семинский работал наемным директором "Нафтогазвидобування", получал высокую зарплату. Но когда выяснилось, что неэффективное управление привело компанию к крупным убыткам и долгам, и ее необходимо продать, незадолго до сделки исчез.

Также на Цензор.НЕТ: С 2008 по 2012 год Семинский ежемесячно обналичивал более 100 кг долларов для себя и для Шуфрича, - Рудьковский

"Когда ситуация возникла в 2011 году, что конфликт между нами не развязывается, я смог найти аргументы, чтобы мы провели аудит компании. После того, как все было вытянуто на поверхность и показано, что фактически десятки миллионов долларов были вымыты из компании, не уплачены налоги, что это или криминальный кейс, или нужно продать стратегическому инвестору. Он с этим согласился, и буквально за несколько дней до сделки у нас пропадает гендиректор, сделка была сорвана, и продать компанию мы смогли только значительно позже", - рассказал Рудьковский.

Автор: 

Рудьковский Николай (340) Семинский Олег (45)


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Топ комментарии
+4
Не заморачивайся, это жиды так дружат.
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26.03.2021 20:50
+2
Шо-то я уже подзапутался: так кто у кого 3 года на цепи сидел?
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26.03.2021 20:32
+2
Вор у вора дубинку украл.
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26.03.2021 20:40
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Шо-то я уже подзапутался: так кто у кого 3 года на цепи сидел?
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26.03.2021 20:32 Ответить
Не заморачивайся, это жиды так дружат.
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26.03.2021 20:50 Ответить
Вор у вора дубинку украл.
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26.03.2021 20:40 Ответить
Это ж Коля астон-мартин . Правая рука социалиста А. Мороза .
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26.03.2021 20:40 Ответить
Он первый каталку в суде оприходовал . ))
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26.03.2021 20:42 Ответить
И клетчатое одеяло.
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26.03.2021 21:36 Ответить
да разосрались они как полагается
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26.03.2021 20:56 Ответить
Мороз , як справжній соціаліст пішов у відставку . А от Коля , ще приходував партію . ))
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26.03.2021 21:05 Ответить
хорошо шо теперь кива главный
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26.03.2021 21:16 Ответить
Це не надовго .
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26.03.2021 21:25 Ответить
да Господи, прекратите парить нам разборки обрезанных за наши с вами же деньги!
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26.03.2021 20:50 Ответить
Экий алчный социалист
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26.03.2021 20:55 Ответить
жопошник он а не социалист
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26.03.2021 20:57 Ответить
Одно другому не помеха, сосед
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26.03.2021 21:07 Ответить
Шото только 4 комменитатора, а уже все кацапы.
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26.03.2021 20:56 Ответить
у тебя фамилия кацапская
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26.03.2021 20:58 Ответить
А какое у тебя фамилЁ?
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26.03.2021 21:04 Ответить
Крузенштерн
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26.03.2021 21:06 Ответить
падла, не потеряй носилки плед и памперс, гниль, лежал и срал под себя , лишь бы срок не получить, мразь ,доля у тебя в камере- кусок параши
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26.03.2021 20:57 Ответить
Одне питання, чому його не грохнули??
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26.03.2021 20:58 Ответить
Но вот вопрос: грохнуть .без проблем, но к кому активы перейдут?
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26.03.2021 21:46 Ответить
Злодій кричить- держить злодія
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26.03.2021 21:06 Ответить
Льстишь себе. У таких как ты ни имени , ни фамилии одни кликухи позрные, к Жиглову за консультацией
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26.03.2021 21:39 Ответить
Рудьковский молодец, настоящий агент ФСБ и Моссада.
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26.03.2021 21:41 Ответить
Здесь все такие, ну если не МОССАДа, то ФСБ - точно.
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26.03.2021 21:54 Ответить
От мені одне цікаво - де ти ту долю взяв? Невже знайшов?
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27.03.2021 05:59 Ответить
Цей чел ще може завоювати авторитет у злочинному світі. Не кожному буде дано "відмотати строк" по вироках двох держав.
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27.03.2021 07:46 Ответить
Зажигаем покрышку, и её в мусорный контейнер вместе с этими двоими. Плотно закрываем. Всё, проблема жабы и гадюки решена. Ах да, и презерватива туда же.
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27.03.2021 12:21 Ответить
 
 