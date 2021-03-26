Рудьковский: "Слуга народа" Семинский требовал, чтобы я переписал на него свою долю в "Нафтогазвидобуванні"

Экс-министр транспорта Николай Рудьковский, который, по версии следствия, похитил и 3 года удерживал бывшего главу "Нафтогазвидобування", а ныне депутата СН Олега Семинского, утверждает, что никого не крал, а стал жертвой вымогательства.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ. По его словам, Семинский начал его шантажировать в 2015 году во время встречи в Вене.

"Семинский говорит: если ты перепишешь (долю в "Нафтогазвидобуванні". - Ред.), я пойду в прокуратуру, дам показания, что ты меня не воровал. Дело закроется, и все. А если нет – у нас в прокуратуре все схвачено, приедешь в Украину, мы тебя посадим. До тех пор, пока не перепишешь то, что мы хотим", - утверждает Рудьковский.

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Экс-министр говорит, что стал жертвой вымогательства со стороны Семинского.

"Я считаю, что то, что меня сделали подозреваемым - это прямое следствие и желание и вымогательство тех 10% или 150 миллионов долларов, которые Семинский хочет получить или с меня, или с компании, или с главного акционера, потому что он для себя определил, что он являлся акционером компании", - сказал Рудьковский.

По словам Рудьковского, Семинский работал наемным директором "Нафтогазвидобування", получал высокую зарплату. Но когда выяснилось, что неэффективное управление привело компанию к крупным убыткам и долгам, и ее необходимо продать, незадолго до сделки исчез.

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"Когда ситуация возникла в 2011 году, что конфликт между нами не развязывается, я смог найти аргументы, чтобы мы провели аудит компании. После того, как все было вытянуто на поверхность и показано, что фактически десятки миллионов долларов были вымыты из компании, не уплачены налоги, что это или криминальный кейс, или нужно продать стратегическому инвестору. Он с этим согласился, и буквально за несколько дней до сделки у нас пропадает гендиректор, сделка была сорвана, и продать компанию мы смогли только значительно позже", - рассказал Рудьковский.