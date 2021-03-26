Зеленский призвал лидеров "нормандской четверки" сделать "все возможное" для прекращения огня на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Нормандской четверки делать "все возможное" для прекращения огня на Донбассе после гибели четверых военных 26 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Зеленского, размещенном в его твиттере.

В тесте президентского сообщения отмечается: "Цена войны - жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня".

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