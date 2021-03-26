Начальник Генштаба вылетел на Донбасс для выяснения всех обстоятельств, - Зеленский о гибели 4 воинов на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начальник Генерального штаба вылетает на Донбасс для всестороннего изучения обстоятельств гибели четверых военных 26 марта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Зеленского.
В тексте отмечается: "Сегодня на Донбассе погибли четыре украинских военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших.
По моему поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела. Представителям Украины в Трехсторонний контактной группе поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров Нормандского формата. В ближайшее время я проведу разговора со всеми лидерами "Нормандской четверки".
К сожалению, с начала 2021 года мы наблюдаем рост эскалации. То, что так трудно и по крупицам восстанавливался почти год, может быть разрушено в секунду. Обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня. Тогда, пожалуй, впервые за годы войны, количество обстрелов, раненых и убитых уменьшилось в десятки раз. И это не просто статистика. Это судьбы людей. И нельзя допустить, чтобы процесс мирного урегулирования был отвергнут на 100 шагов назад.
Дальнейшее движение в выполнении всех других договоренностей и разрешения ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов. Чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова - на Донбассе имеет воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина. Для войны нужно мужество. Для мира нужна мудрость. В Украине есть и то, и другое. Но преимущество Украина и весь цивилизованный мир отдают второму варианту"
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Воїни загинули завдяки твоєї беззубої політики замирення з ворогом...
Твою мать...Твою мать!!...Твою мать!!!