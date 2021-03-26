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На сайте президента размещена петиция к Зеленскому с требованием уволить Татарова, - Шабунин

На сайте президента размещена петиция к Зеленскому с требованием уволить Татарова, - Шабунин

На официальном сайте Президента Украины размещена петиция с требованием к президенту уволить замглавы ОП Олега Татарова.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленский очередным видосиком поздравил Нацгвардию с седьмой годовщиной создания. Именно на жилье для нацгвардиийцев его Татаров помог украсть 81 млн грн (за что получил подозрение от НАБУ). Чтобы отмазать Татарова, офис Зеленского организовал четыре незаконные судебные решения и поддержку генпрокурора", - написал Шабунин.

Глава ЦПК призвал подписывать петицию с требованием к Зеленскому немедленно уволить Татарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского нет врагов на улице, но Ермак, Татаров и Портнов ему активно их создают, - Шабунин

На сайте президента размещена петиция к Зеленскому с требованием уволить Татарова, - Шабунин 01

18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря 2020 г. прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

Читайте: Зеленский сегодня фактически отмазал Татарова, - Шабунин

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) петиция (356) Шабунин Виталий (535) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+11
Хер вони ложили на ваші петиції...скільки акцій мирних ходили - нуль емоцій від влади клоунів. Тільки шибку розбили і розмалювали шапітолій - істерика у моносброда.
Тому треба зібратись гуртом з усієї Країни, і гнати їх підсрачниками нах
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26.03.2021 21:13
+11
настоящая петиция выглядит примерно такНа сайте президента размещена петиция к Зеленскому с требованием уволить Татарова, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1965
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26.03.2021 21:28
+10
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo Вот эта свинособака точно против
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26.03.2021 21:06
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Правила форума Совет форумчан
давайте скрины кто проголосовал сюда
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26.03.2021 21:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo Вот эта свинособака точно против
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26.03.2021 21:06 Ответить
Это фотошоп, видно невооруженным взглядом!
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26.03.2021 21:12 Ответить
Угу, сделанный в гААливуде по заказу ЦРУ
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26.03.2021 21:15 Ответить
А продюсер хто?? Стопудово Сорос !!!)))
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26.03.2021 21:40 Ответить
На сайте президента размещена петиция к Зеленскому с требованием уволить Татарова, - Шабунин - Цензор.НЕТ 6547
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26.03.2021 21:18 Ответить
Ти перший!
А я там уже є. Не віриш - пошукай серед підписантів
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27.03.2021 09:49 Ответить
сжечь всех #идоров ЗЕльоных к ыбыням !!!!!!!!!!!!
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26.03.2021 21:19 Ответить
Та толку то... кого это криворожское быдло поставит туда? Турчинова что ли? Найдёт ещё какого-то полуватопитека...
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26.03.2021 21:04 Ответить
КАКАЯ ЖЕ У ТАТАРОВА ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ РОЖА !!!
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26.03.2021 21:15 Ответить
А у кого в тій кАманді ОБЛИЧЧЯ, а не РОЖІ, чи то ХАРІ, або РИЛА чи ПИКИ? Може, у Руслана Стефанчука чи його безрозмірного братика-кіндратика! Чи у АраХАМії? Чи у поціновувача "корабельних піддутих сосен"? А може, у Лізи Богуцької? Це взазалі якийсь зоопарк! І нажаль, бридка зовнішність співпадає з внутрішньою гнилою суттю.
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27.03.2021 11:21 Ответить
В середині березня Українське видання Forbes оновило рейтинг мільярдерів України. Результати шокують: статки більшості українських олігархів за минулий рік значно зросли. І це все у час, коли, за словами Офісу Президента, Володимир Зеленський здійснював деолігархізацію.

Всього за рік боротьби президента з олігархами Рінату Ахметову вдалось збільшити свої статки від 2,8 мільярда доларів США до 7,6 мільярда. Такий вплив деолігархізації як на Ахметова можна бажати навіть в тостах!

Боротьба президента з найбільш зашкварним українським олігархом Коломойським пішла Ігорю Валерійовичу тільки на користь. Ігор Коломойський, олігарх проти якого США ввели санкції, перестрибнув з 8-го місця на 4-те в рейтингу найбагатших людей України. Ба більше, ЗеКоманда переховує злочинного олігарха на Батьківщині, списує йому борги та доводить до банкрутства державні підприємства, які конкурують з бізнесом Ігоря Валерійовича. Одним словом, Україна Зеленського - приватна країна Коломойського.

Медведчук за президенства Зеленського збільшив свої статки в 21,5 разів! Про це свідчать дані рейтингів журналу "Фокус". За останньою інформацією видання, зараз кум Путіна володіє капіталом в 1184 мільйони доларів: це у 21,5 раза більше, ніж 2 роки раніше. Санкції Зеленського по статках Медведчука не вдарили. Справа в тім, що більшість підприємств лобіста Кремля знаходяться в Росії.

Соратник Медведчука Вадим Новинський теж має причини дякувати Зеленському. Сьогодні статки Новинського Форбс оцінило в 1,4 мільярда доларів. Минулого року їх оцінювали в 810 мільйонів, і в списку мільярдерів його не було.

Газовий король Фірташ теж не може скаржитись на Зеленського. Хоча в Україні Фірташ фігурує у кримінальних справах, але вони залишились здебільшого на папері та без особливого розвитку. Сидячи в Австрії, Дмитро Фірташ досі нагріває руки на транспорті газу.

Виходить, що результати деолігархізації Зеленського - це значний ріст статків у більшості українських мільярдерів, згортання антикорупційних реформ та падіння прибутковості державних підприємств. "Слугою народу" Зеленський за півтора роки зовсім не став. Президент обрав шлях служіння статкам олігархів. Про добробут громадян Володимир Олександрович згадує лише тоді, коли записує черговий відосик...
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26.03.2021 22:45 Ответить
Від оселедця вуха ,а не Татарова!!! ))))
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26.03.2021 21:05 Ответить
Ну как там Байден, брат еще или уже не очень?
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26.03.2021 21:06 Ответить
Дядько Джо,це добрий доктор Айболит !!!))))
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26.03.2021 21:42 Ответить
Одного }{уйловского агента просят уволить другого.
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26.03.2021 21:08 Ответить
НОВА УКРАÏНСЬКА АРМIЯ!Ці долбодятли мавпують совок та кацапню, гидота! Хто першим ідентифікує військову частину? Про тих, хто на фото, я мовчу взагалі і не хочу навіть обговорювати їх статеве життя.

На сайте президента размещена петиция к Зеленскому с требованием уволить Татарова, - Шабунин - Цензор.НЕТ 9800

так победим
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26.03.2021 21:13 Ответить
А чё, красиво!
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26.03.2021 21:16 Ответить
Для кацапської армії дуже красіво. Для українців це повне дно.
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26.03.2021 21:19 Ответить
Позорище...
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26.03.2021 21:16 Ответить
Як на мене, то повна ганьба.
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26.03.2021 21:16 Ответить
Уроди
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26.03.2021 21:19 Ответить
скабеевой подарок
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26.03.2021 21:20 Ответить
Хер вони ложили на ваші петиції...скільки акцій мирних ходили - нуль емоцій від влади клоунів. Тільки шибку розбили і розмалювали шапітолій - істерика у моносброда.
Тому треба зібратись гуртом з усієї Країни, і гнати їх підсрачниками нах
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26.03.2021 21:13 Ответить
Зеленський Татарова не звільнить. Якщо і звільнить, то не внаслідок петицій.
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26.03.2021 21:17 Ответить
Срав він на ваші петиції-йому навіть не скажуть що щось подібне існує
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26.03.2021 21:18 Ответить
https://t.me/neskoromnyidmytro Дмитро Нескоромний
Хорошие новости для Бакланова и его друзей - меня привлекли к расследованию Bellingcat. Благодарен Христо Грозеву за возможность поделиться с широкой общественностью той информацией, которой я владею по «делу Вагнера». Обещаю, будет интересно, а кое для кого даже поучительно.
Внутри страны сейчас выстроена коррупционная омерта, когда все повязаны схемами и договорняками. Никто не решается сказать правду, а очень часто никто не решается даже спросить правду. Поэтому хорошо, что нашими делами заинтересовались в Bellingcat. Нужно немножко почистить это болото. Пацаны, пакуйте чемоданы.

Этот тот сбу-шник который скрылся не так давно насколько я понял
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26.03.2021 21:19 Ответить
Чекаємо кінушку, з нетерпінням.
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26.03.2021 21:27 Ответить
настоящая петиция выглядит примерно такНа сайте президента размещена петиция к Зеленскому с требованием уволить Татарова, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1965
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26.03.2021 21:28 Ответить
ПОРА !!!!!!!!!!!!!!!!
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26.03.2021 21:58 Ответить
Воно навіть не преЗЕдент! Воно просто тамагочі, що живе у віртуальному світі і реагує на натискання кнопок управління. А в кого в руках пульт керування цим тамагочц - відомо всім
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26.03.2021 21:28 Ответить
Писати петиції зеленському, те ж саме, як він хоче побачити мир в очах Хуіла. Клоуни!!!
Чому зразу не дати петицію, щоб пішов з посади, як обіцяв зробити, коли порушить закон?
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26.03.2021 21:32 Ответить
оно упертое как баран пока ему эти рога ктото не обломает оно не шевелнется уже как неделю молчит про свой офис ни слова о погромах когда вся страна на ушах и активисты требовали именно его реакцию но он баран все высказались Мендель Ермак но не он сотни твитов от него на всякую херню за неделю поздравлял греков на греческом и украинском про экологию писал на иврите поздравлял евреев встречался с литовскими лидерами а про офис молчок ни слова о Стерненко
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26.03.2021 21:36 Ответить
Може він ще не в курсі? То у Нірвану зайти легко, а виходити - важко і довго.
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26.03.2021 21:59 Ответить
Навозные мухи на острие слухов.
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26.03.2021 21:41 Ответить
Теперь будет ответный шаг от охфиса зеленой жабы - подавшего петицию арестуют по какому-то делу, которое предусматривает минимум 10 лет с конфигурацией
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26.03.2021 21:46 Ответить
Конституцию неоднократно...., а тут петиция!.....
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26.03.2021 22:05 Ответить
Беззмінний споживач грантів на боротьбу з корупцією продовжує активно працювати з нульовою самовіддачею. Доки він піариться на "фількіних грамотах" у Києві затримують корупціонера в лиці головного митного інспектора з 400 тис.
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26.03.2021 22:13 Ответить
от петиции толку не будет, надо рехферендум проводить
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27.03.2021 00:14 Ответить
Гм... А эта мразь до сих пор там сидит !?
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27.03.2021 01:12 Ответить
Звісно і Зеленський всіма силами відмазує його від відповідальності )
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27.03.2021 01:38 Ответить
Це приблизно як лист до Гітлера із проханням припинити вбивати євреїв
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27.03.2021 01:36 Ответить
та сере квартальний виродок на всі петиції з високої гори.
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27.03.2021 05:32 Ответить
Татаров їм потрібний для фабрикації замовних справ.
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27.03.2021 11:16 Ответить
смешно, в очко ее запихни.
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27.03.2021 12:09 Ответить
Клоун допрыгается, что его уволят вниз головой вместе с Ярматаровым
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27.03.2021 12:17 Ответить
Для того, щоб підтримати петицію, необхідно https://petition.president.gov.ua/login?redirect=/petition/114822 авторизуватися .

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На сайті президента розміщено петицію до Зеленського з вимогою звільнити Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7196https://id.gov.ua/euid-auth-js Файловий носій На сайті президента розміщено петицію до Зеленського з вимогою звільнити Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7196https://id.gov.ua/euid-auth-id ID-картка На сайті президента розміщено петицію до Зеленського з вимогою звільнити Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7196https://id.gov.ua/euid-auth Токен На сайті президента розміщено петицію до Зеленського з вимогою звільнити Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7196https://id.gov.ua/mobileid-auth Mobile ID На сайті президента розміщено петицію до Зеленського з вимогою звільнити Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7196https://id.gov.ua/ksp-auth Хмарне сховище
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27.03.2021 12:21 Ответить
Это сильнее меня - одно только упоминание фамилии "Шабунин" тут же вызывает в памяти монолог Остина Пауэрса из к/ф "Остин Пауэрс: Голдмембер" 2002-го года:
"Мушка! ******-мушка! Я должен делать вид, что в упор не вижу эту ******-мушку! Но эта ******-мушка колит мне глаза! Я отрежу её! Я раздавлю её как навозную муху! Раз-дав-лю!!!"©
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27.03.2021 12:43 Ответить
 
 