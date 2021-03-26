На сайте президента размещена петиция к Зеленскому с требованием уволить Татарова, - Шабунин
На официальном сайте Президента Украины размещена петиция с требованием к президенту уволить замглавы ОП Олега Татарова.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Зеленский очередным видосиком поздравил Нацгвардию с седьмой годовщиной создания. Именно на жилье для нацгвардиийцев его Татаров помог украсть 81 млн грн (за что получил подозрение от НАБУ). Чтобы отмазать Татарова, офис Зеленского организовал четыре незаконные судебные решения и поддержку генпрокурора", - написал Шабунин.
Глава ЦПК призвал подписывать петицию с требованием к Зеленскому немедленно уволить Татарова.
18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.
30 декабря 2020 г. прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.
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Всього за рік боротьби президента з олігархами Рінату Ахметову вдалось збільшити свої статки від 2,8 мільярда доларів США до 7,6 мільярда. Такий вплив деолігархізації як на Ахметова можна бажати навіть в тостах!
Боротьба президента з найбільш зашкварним українським олігархом Коломойським пішла Ігорю Валерійовичу тільки на користь. Ігор Коломойський, олігарх проти якого США ввели санкції, перестрибнув з 8-го місця на 4-те в рейтингу найбагатших людей України. Ба більше, ЗеКоманда переховує злочинного олігарха на Батьківщині, списує йому борги та доводить до банкрутства державні підприємства, які конкурують з бізнесом Ігоря Валерійовича. Одним словом, Україна Зеленського - приватна країна Коломойського.
Медведчук за президенства Зеленського збільшив свої статки в 21,5 разів! Про це свідчать дані рейтингів журналу "Фокус". За останньою інформацією видання, зараз кум Путіна володіє капіталом в 1184 мільйони доларів: це у 21,5 раза більше, ніж 2 роки раніше. Санкції Зеленського по статках Медведчука не вдарили. Справа в тім, що більшість підприємств лобіста Кремля знаходяться в Росії.
Соратник Медведчука Вадим Новинський теж має причини дякувати Зеленському. Сьогодні статки Новинського Форбс оцінило в 1,4 мільярда доларів. Минулого року їх оцінювали в 810 мільйонів, і в списку мільярдерів його не було.
Газовий король Фірташ теж не може скаржитись на Зеленського. Хоча в Україні Фірташ фігурує у кримінальних справах, але вони залишились здебільшого на папері та без особливого розвитку. Сидячи в Австрії, Дмитро Фірташ досі нагріває руки на транспорті газу.
Виходить, що результати деолігархізації Зеленського - це значний ріст статків у більшості українських мільярдерів, згортання антикорупційних реформ та падіння прибутковості державних підприємств. "Слугою народу" Зеленський за півтора роки зовсім не став. Президент обрав шлях служіння статкам олігархів. Про добробут громадян Володимир Олександрович згадує лише тоді, коли записує черговий відосик...
так победим
Тому треба зібратись гуртом з усієї Країни, і гнати їх підсрачниками нах
Хорошие новости для Бакланова и его друзей - меня привлекли к расследованию Bellingcat. Благодарен Христо Грозеву за возможность поделиться с широкой общественностью той информацией, которой я владею по «делу Вагнера». Обещаю, будет интересно, а кое для кого даже поучительно.
Внутри страны сейчас выстроена коррупционная омерта, когда все повязаны схемами и договорняками. Никто не решается сказать правду, а очень часто никто не решается даже спросить правду. Поэтому хорошо, что нашими делами заинтересовались в Bellingcat. Нужно немножко почистить это болото. Пацаны, пакуйте чемоданы.
Этот тот сбу-шник который скрылся не так давно насколько я понял
Чому зразу не дати петицію, щоб пішов з посади, як обіцяв зробити, коли порушить закон?
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