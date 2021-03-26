На сайте президента размещена петиция к Зеленскому с требованием уволить Татарова, - Шабунин

На официальном сайте Президента Украины размещена петиция с требованием к президенту уволить замглавы ОП Олега Татарова.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленский очередным видосиком поздравил Нацгвардию с седьмой годовщиной создания. Именно на жилье для нацгвардиийцев его Татаров помог украсть 81 млн грн (за что получил подозрение от НАБУ). Чтобы отмазать Татарова, офис Зеленского организовал четыре незаконные судебные решения и поддержку генпрокурора", - написал Шабунин.

Глава ЦПК призвал подписывать петицию с требованием к Зеленскому немедленно уволить Татарова.

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18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря 2020 г. прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

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