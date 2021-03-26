Главные новости 26 марта: гибель военных на Донбассе, Арестович признал, что в Украине есть политзаключенные

На Донбассе погибли четверо защитников Украины и были ранены еще двое, Шевченко и Семенченко отправили в СИЗО, в Украине - рекорд по заболеваемости коронавирусом, - главные новости 26 марта.

Потери на Донбассе

В районе поселка Шумы в результате вражеского обстрела погибли четверо защитников Украины и были ранены еще двое. Пока известно имя только одного погибшего - подполковника ВСУ Сергея Коваля. По данным спикера украинской делегации в ТКГ Арестовича, наша сторона через ОБСЕ 9 раз призывала оккупантов прекратить обстрел. Зеленский провел консультации с лидерами "нормандской четверки" и призвал их сделать все возможное для прекращения огня на Донбассе. В зону ООС вылетел начальник Генштаба.

Шевченко и Семенченко отправили в СИЗО

Агенту НАБУ Евгению Шевченко суд назначил ему залог в 5 млн гривен, его взяли под стражу прямо в зале суда. Он успел сказать журналистам, что таких денег для залога у него нет, но он рассчитывает на помощь друзей.

Экс-депутата Семена Семенченко суд арестовал без права внесения залога.

Программа "Слідство. Інфо" тем временем выяснила, что военизированное формирование, в незаконном создании которого обвиняют Шевченко и экс-нардепа Семенченко, работало в интересах олигарха Игоря Коломойского.

Бывший глава Минфина, экс-секретарь СНБО Данилюк сообщил, что Семенченко сегодня дал против Коломойского показания.

Арестович признал, что в Украине есть политзаключенные

Невольное признание он сделал в эфире телеканала "1+1". "Нельзя увеличивать количество людей, заключенных по политическим причинам или мотивам. Хватит Риффа и Стерненко, Дугарь, Кузьменко", - сказал он.

Лишение свободы по политическим причинам нарушает гарантированное Конституцией Украины право на свободу воли.

Свежие рейтинги

За Зеленского готовы проголосовать 24,7% граждан Украины, за Порошенко - 13,9%, за Бойко - 12,6%, за Ю.Тимошенко - 11,8%. И.Смешко поддерживают 7,7%, В.Гройсмана - 5,2%, Д.Разумкова - 3,8%, О.Ляшко - 3,7%, Е. Мураева - 3,7%, А.Гриценко – 3,3%, А.Яценюка - 2,8%, О.Тягнибока - 1,6%, К.Рудык - 0,5%.

В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (20,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). За партию "Европейская солидарность" - 15,0%, партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 14,8%, партию "Батькивщина" - 12,4%, партию "Сила и честь" - 5,0%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,0%, Радикальную партию - 4,6%, партию "Голос"- 3,5%, партию "УДАР" - 3,2%, Е. Мураева "Наши"- 3,1% , партию Шария - 2,9%, партию "Свобода" - 2,9%, "За будущее" - 2,4%, "Народный фронт" - 2,0%.

Рекорд заболеваемости COVID-19

За сутки диагноз "коронавирус" поставлен 18 132 людям, умерли 326 человек. Министр здравоохранения Степанов говорит, что больных в ближайшее время может быть 25 тысяч в сутки. Он ожидает, что число заболевших будет расти в ближайшие 3 недели.

Мэр Николаева Сенкевич показал видео из больниц: мест в палатах уже нет, койки с больными стоят в коридорах.

Украина перейдет на летнее время

В ночь с субботы на воскресенье Украина перейдет на летнее время: часы переведут на час вперед.