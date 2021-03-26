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Депутатов Бундестага атаковали российские хакеры, - СМИ

Депутатов Бундестага атаковали российские хакеры, - СМИ

Депутаты немецкого Бундестага стали мишенью для атаки со стороны предполагаемых российских хакеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Der Spiegel.

По его данным, были атакованы компьютеры не менее семи законодателей. Хакеры из группы под названием Ghostwriters использовали фишинговые электронные письма, которые рассылались на частные адреса членов Бундестага. Или же произошла утечка данных, пока не ясно.

Атака затронула также 31 депутата земельных парламентов и нескольких политических активистов в Гамбурге и Бремене. Der Spiegel отмечает, что взлому подверглись преимущественно компьютеры представителей правящей коалиции ХДС/ХСС и Социал-демократической партии.

Специалисты по кибербезопасности подозревают в причастности к нападению российское ГРУ. Также в статье, со ссылкой на информацию от IT-экспертов, говорится, что группа Ghostwriters, известная им преимущественно с участием в кампаниях дезинформации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокирована масштабная хакерская атака ФСБ РФ на правительственные ресурсы Украины, - СБУ

Автор: 

Германия (6955) хакер (1182) Бундестаг (223)


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Топ комментарии
+12
Выражаю озабоченность
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26.03.2021 21:23
+10
они скоро их насиловать трубой газпрома будут ...во все щели
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26.03.2021 21:22
+5
А ви курви продовжуйте проштовхувати далі Норд стрім ... Бабло не пахне? Це вірно , кацапське бабло смердить
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26.03.2021 21:28
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они скоро их насиловать трубой газпрома будут ...во все щели
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26.03.2021 21:22 Ответить
Hello everybody, my name is Verka Serduchka
Me English nicht verstehen
Let's speak dance

Sieben, sieben, ai lyu-lyu
Sieben, sieben, ein, zwei
Sieben, sieben, ai lyu-lyu
Ein, zwei, drei
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26.03.2021 21:50 Ответить
Немцы выразят озабоченность.
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26.03.2021 22:45 Ответить
На них, пока в штыковую атаку не пойдут, не дойдёт.
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26.03.2021 22:51 Ответить
Выражаю озабоченность
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26.03.2021 21:23 Ответить
глубокую причем
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26.03.2021 21:51 Ответить
росияне вобще е..нулись
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26.03.2021 21:26 Ответить
А ви курви продовжуйте проштовхувати далі Норд стрім ... Бабло не пахне? Це вірно , кацапське бабло смердить
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26.03.2021 21:28 Ответить
гастрабайтеров надо чемто кормить
социал платить)))
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26.03.2021 21:30 Ответить
Знову тупиш опудало?) Гастарбайтерам не передбачений соціал за законом і годувати їх ніхто не годує це не богадельня Побільше читай хлопчику, розвивайся, а то так і залишишся десятирічним сцикуном)
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26.03.2021 23:51 Ответить
мало атаковали надо больше чтоб активнее агитировали за поток 2 и спутник
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26.03.2021 21:31 Ответить
Депутатов Бундестага атаковали российские хакеры, - СМИ - Цензор.НЕТ 3000
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26.03.2021 21:38 Ответить
Мудрый стал БГ конечно. Всё вроде правильно сказал. Но вот есть одна деталька. Сам БГ и сказал в интервью одном. Что с Сурковым дружит с молодости.
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26.03.2021 21:53 Ответить
Сам БГ и сказал в интервью одном. Что с Сурковым дружит с молодости.

Ужас! Расстрелять!
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27.03.2021 15:42 Ответить
Зачем стрелять? На бутылку насадить, вместе с тобой
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27.03.2021 21:10 Ответить
На бутылку? Насадить? Ааа, понял. Это твои влажные мечты? Лубрикантами запасся, пративный?
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27.03.2021 22:16 Ответить
БГ=ГБ, он всегда был под гэбнёй
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27.03.2021 21:10 Ответить
Эй--хлопцы с Бундестага! Вы скоро проснувшись утром и прийдя в свой Бундестаг на купол гляньте---но флага там не будет---они вам насерут туда!
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26.03.2021 21:50 Ответить
Вам бы о себе побеспокоились.Германия это переживёт.
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26.03.2021 22:07 Ответить
Надіюсь у них є свої ківи,стефанчуки та інші відходи еволюції людства!
Відосики,переписку в студію , німці теж мають побачити своїх слуг диявола!
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26.03.2021 22:20 Ответить
Опять , как в 1945г.-- " На Берлин " !
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26.03.2021 23:18 Ответить
чудны Господь дела твои...
немцы, осудили свой нацизм, теперь хотят платить раSSейскому, чтоб ихний развивался
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26.03.2021 23:23 Ответить
ТАК НАЗНАЧЬТЕ ЗА ИХ ГОЛОВЫ ЦЕНЫ !!! И ЖИВЫЕ ИЛИ МЕРТВЫЕ ВСЁ РАВНО !!!
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26.03.2021 23:38 Ответить
Я вас умоляю, откуда в немытой эрефии хакеры.
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27.03.2021 07:53 Ответить
 
 