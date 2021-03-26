Депутатов Бундестага атаковали российские хакеры, - СМИ
Депутаты немецкого Бундестага стали мишенью для атаки со стороны предполагаемых российских хакеров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Der Spiegel.
По его данным, были атакованы компьютеры не менее семи законодателей. Хакеры из группы под названием Ghostwriters использовали фишинговые электронные письма, которые рассылались на частные адреса членов Бундестага. Или же произошла утечка данных, пока не ясно.
Атака затронула также 31 депутата земельных парламентов и нескольких политических активистов в Гамбурге и Бремене. Der Spiegel отмечает, что взлому подверглись преимущественно компьютеры представителей правящей коалиции ХДС/ХСС и Социал-демократической партии.
Специалисты по кибербезопасности подозревают в причастности к нападению российское ГРУ. Также в статье, со ссылкой на информацию от IT-экспертов, говорится, что группа Ghostwriters, известная им преимущественно с участием в кампаниях дезинформации.
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Sieben, sieben, ai lyu-lyu
Sieben, sieben, ein, zwei
Sieben, sieben, ai lyu-lyu
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социал платить)))
Ужас! Расстрелять!
Відосики,переписку в студію , німці теж мають побачити своїх слуг диявола!
немцы, осудили свой нацизм, теперь хотят платить раSSейскому, чтоб ихний развивался