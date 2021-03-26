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Один человек убит и один ранен в результате стрельбы в Одесской области, - Нацполиция

Один человек убит и один ранен в результате стрельбы в Одесской области, - Нацполиция

26 февраля, в поселке Лиманское Одесской области произошла стрельба. В результате происшествия один человек погиб и еще один получил ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в поселке Лиманское... В результате происшествия один человек ранен и один - убит", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. С правонарушителем проводятся неотложные следственные действия.

Правоохранители отметили, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются.

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Автор: 

Одесская область (3571) стрельба (3254)


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Я думал полиция только преступников крышует
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26.03.2021 22:01 Ответить
Как то сжато сообщили , кто кого , из за чего, из чего....
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26.03.2021 22:01 Ответить
Один человек убит и один ранен в результате стрельбы в Одесской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 543
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26.03.2021 23:08 Ответить
Це новина з циклу "Догадайся сам". Їх чимало таких новин. А далі -різноманітні варіанти напівправди від всякого бажаючого , в залежності від ПІП замовника.
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27.03.2021 08:50 Ответить
убили бандита https://dumskaya.net/news/v-odesskoy-oblasti-zastrelili-kriminalnogo-avtor-139752/ вот подробности
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26.03.2021 23:07 Ответить
Нихера не понял , но очень интересно 😁
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26.03.2021 23:11 Ответить
Грохнул рэкетира - теперь сядет на пятнашку, чтобы следующий клиент платил дань и не выеживался
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26.03.2021 23:12 Ответить
А мог ли этот ...... без ментовско-прокурорской крыши беспередельничать?
39-летний предприниматель Александр Рожко, известный в криминальных кругах под кличкой Ляма, погиб в перестрелке, которая произошла сегодня вечером в поселке Лиманское Раздельнянского района Одесской области.
Об этом «Думской» сообщил источник в полиции.

https://dumskaya.net/pics/b8/picturepicture_16167740285537963339305_91330.jpg Один человек убит и один ранен в результате стрельбы в Одесской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1829

Бизнесмена застрелил 35-летний житель Раздельной. Конфликт между ними вспыхнул из-за автомойки, на которую претендовал погибший.
В СМИ Александра Рожко https://odnews.info/8820-lihie-90-oe-vozvraschayutsya.html называют контрабандистом и рейдером. Несколько лет назад он пытался захватить сельхозпредприятие «Колос» в селе Граденицы.
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27.03.2021 00:32 Ответить
 
 