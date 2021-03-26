Один человек убит и один ранен в результате стрельбы в Одесской области, - Нацполиция
26 февраля, в поселке Лиманское Одесской области произошла стрельба. В результате происшествия один человек погиб и еще один получил ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в поселке Лиманское... В результате происшествия один человек ранен и один - убит", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. С правонарушителем проводятся неотложные следственные действия.
Правоохранители отметили, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются.
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39-летний предприниматель Александр Рожко, известный в криминальных кругах под кличкой Ляма, погиб в перестрелке, которая произошла сегодня вечером в поселке Лиманское Раздельнянского района Одесской области.
Об этом «Думской» сообщил источник в полиции.
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Бизнесмена застрелил 35-летний житель Раздельной. Конфликт между ними вспыхнул из-за автомойки, на которую претендовал погибший.
В СМИ Александра Рожко https://odnews.info/8820-lihie-90-oe-vozvraschayutsya.html называют контрабандистом и рейдером. Несколько лет назад он пытался захватить сельхозпредприятие «Колос» в селе Граденицы.