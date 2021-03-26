Арестович: журналисты Bellingcat не обращались к ОП за комментарием для фильма о "вагнеровцах"
Советник по стратегическим коммуникациям главы Офиса Президента Алексей Арестович утверждает, что несколько раз предлагал журналисту Bellingcat Христо Грозеву комментарий ОП по поводу "вагнергейта", но тот так и стал записывать его для фильма. При этом позиция ОП состоит в том, чтобы "не комментировать, не подтверждать до конца расследования".
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Христо Грозев не обращался к нам официально, несмотря на наши многочисленные предложения. Поэтому выводы можете делать сами - насколько он будет беспристрастный, этот фильм (фильм-расследование, который готовят журналисты Bellingcat. - Ред.)", - сказал он.
"Я его, Христо Грозева, официально несколько раз через телеканалы приглашал обращаться ко мне, потому что у нас есть расследование журналистское ВВС на эту тему, они взяли полный комментарий и разместили позицию Офиса. С Грозевым я лично не встречался", - добавил Арестович.
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При этом советник главы ОП говорит, что позиция Офиса - не подтверждать и не опровергать факт провала спецоперации.
"Это позиция "не комментируем, не подтверждаем до конца расследования". Продолжается соответствующее государственное расследование, которое ведут СБУ, ГБР, Генпрокуратура. Они предоставят свои выводы", - сказал Арестович.
"Откоммуницируем, когда увидим, что там есть. ... Выйдет (фильм. - Ред.) - посмотрим", - добавил он.
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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
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"Христо Грозев не обращался к нам ..."
Христо Грозев, действительно, не обращался в пресс-службу Трехсторонней комиссии в Минске.
А к Офису Президента Люся не относится.
ГДЕ ТРАУР ?
"Это позиция "не комментируем, не подтверждаем до конца расследования". Продолжается соответствующее государственное расследование, которое ведут СБУ, ГБР, Генпрокуратура. Они предоставят свои выводы", - сказал Арестович.
Люся йде подалі!
Всього за рік боротьби президента з олігархами Рінату Ахметову вдалось збільшити свої статки від 2,8 мільярда доларів США до 7,6 мільярда. Такий вплив деолігархізації як на Ахметова можна бажати навіть в тостах!
Боротьба президента з найбільш зашкварним українським олігархом Коломойським пішла Ігорю Валерійовичу тільки на користь. Ігор Коломойський, олігарх проти якого США ввели санкції, перестрибнув з 8-го місця на 4-те в рейтингу найбагатших людей України. Ба більше, ЗеКоманда переховує злочинного олігарха на Батьківщині, списує йому борги та доводить до банкрутства державні підприємства, які конкурують з бізнесом Ігоря Валерійовича. Одним словом, Україна Зеленського - приватна країна Коломойського.
Медведчук за президенства Зеленського збільшив свої статки в 21,5 разів! Про це свідчать дані рейтингів журналу "Фокус". За останньою інформацією видання, зараз кум Путіна володіє капіталом в 1184 мільйони доларів: це у 21,5 раза більше, ніж 2 роки раніше. Санкції Зеленського по статках Медведчука не вдарили. Справа в тім, що більшість підприємств лобіста Кремля знаходяться в Росії.
Соратник Медведчука Вадим Новинський теж має причини дякувати Зеленському. Сьогодні статки Новинського Форбс оцінило в 1,4 мільярда доларів. Минулого року їх оцінювали в 810 мільйонів, і в списку мільярдерів його не було.
Газовий король Фірташ теж не може скаржитись на Зеленського. Хоча в Україні Фірташ фігурує у кримінальних справах, але вони залишились здебільшого на папері та без особливого розвитку. Сидячи в Австрії, Дмитро Фірташ досі нагріває руки на транспорті газу.
Виходить, що результати деолігархізації Зеленського - це значний ріст статків у більшості українських мільярдерів, згортання антикорупційних реформ та падіння прибутковості державних підприємств. "Слугою народу" Зеленський за півтора роки зовсім не став. Президент обрав шлях служіння статкам олігархів. Про добробут громадян Володимир Олександрович згадує лише тоді, коли записує черговий відосик...
А закріпитись їм там не світить.
І зі сторони виглядає це краще ніж якби вони побудували в себе розвинуте суспільство, зачинили кордони і вдавали, що не помічають бід навколо.
Знаю, що біженцям немає як легалізуватись, вони потрохи збираються додому, тому всі ці міфи, типу що Німеччина вся в мусульманах, які там ходять і гвалтують - це чисто кацапська пропаганда, як у нас правий сектор, що розстрілює руськоязичних.
он шо дежурный по политкухне сегодня???
кто его уполномочил такие заявы делать?????
Во фейсбук широкий с шашкой наголо.
Чтобы всем зевакам что не увернутся,
На уши навесить пасты с полкило.
Этот дерзкий выход не вполне удался,
Хромосома русская верно подвела!
Петушок двуглавый из личины рвался,
Изнутри изрядно видно прогнила.
По расейски,стоя под оп на коленях?
Или по украински,выбив двери в опу?!!
Похоже другого,цивилизованного, способа эти помоечники во власти просто НЕ ПОНИМАЮТ!
Через телеканалы!!! Ну не смотрит Христо Грозев 1+1, что поделать. В следующий раз через спортлото попробуй.
Якби потрібно було 20 хв. брехні, обов'язково звернулися б.
В результате, Грозев приехал в Киев, ОПа перестала брать трубки, не встретила, не дала охрану---концепция поменялась у зеленых, предпочли отморозиться)))
Чтобы не зря потратить время, Грозев взял интервью у Пороха, Луценко, Забродского, Бутусова.
Из-за поездки и времени монтажа новых интервью, время выхода фильма и перенеслось--может именно этот перенос и был нужен ОПе, судя по из судорожным кривляниям последние две недели?
Методички-то у Арестовича и Мендель те же, что у Пескова - кремлевские.
- Операции "вагнеровцев" не было.
- Операция была, но ее никто не сливал.
- Операцию сливали, но не мы.
- Операцию слили мы, но вы это не докажете.
- Вы докажете, но с нами никто почему-то не говорил.
идите на работу........