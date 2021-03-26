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Арестович: журналисты Bellingcat не обращались к ОП за комментарием для фильма о "вагнеровцах"

Арестович: журналисты Bellingcat не обращались к ОП за комментарием для фильма о

Советник по стратегическим коммуникациям главы Офиса Президента Алексей Арестович утверждает, что несколько раз предлагал журналисту Bellingcat Христо Грозеву комментарий ОП по поводу "вагнергейта", но тот так и стал записывать его для фильма. При этом позиция ОП состоит в том, чтобы "не комментировать, не подтверждать до конца расследования".

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Христо Грозев не обращался к нам официально, несмотря на наши многочисленные предложения. Поэтому выводы можете делать сами - насколько он будет беспристрастный, этот фильм (фильм-расследование, который готовят журналисты Bellingcat. - Ред.)", - сказал он.

"Я его, Христо Грозева, официально несколько раз через телеканалы приглашал обращаться ко мне, потому что у нас есть расследование журналистское ВВС на эту тему, они взяли полный комментарий и разместили позицию Офиса. С Грозевым я лично не встречался", - добавил Арестович.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Вы выйдете на массовый протест, если докажут, что спецоперация была слита Ермаком?" - Шабунин

При этом советник главы ОП говорит, что позиция Офиса - не подтверждать и не опровергать факт провала спецоперации.

"Это позиция "не комментируем, не подтверждаем до конца расследования". Продолжается соответствующее государственное расследование, которое ведут СБУ, ГБР, Генпрокуратура. Они предоставят свои выводы", - сказал Арестович.

"Откоммуницируем, когда увидим, что там есть. ... Выйдет (фильм. - Ред.) - посмотрим", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Бутусов: Зеленский нарушил закон, издав указ о принятии Отчета разведывательных органов без приглашения на заседание ряда членов СНБО: ОП позорно скрывает провал Вагнергейта

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

шоу Шустера (315) Bellingcat (139) ЧВК Вагнер (1332) Офис Президента (1797) Арестович Алексей (332) Христо Грозев (55)


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Топ комментарии
+50
фильм еще не вышел, а зепердаки уже дымятся
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26.03.2021 22:16
+36
Люся, не бреши.
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26.03.2021 22:16
+30
Очень символично - в день траура по погибшим воинам - героям клоунское шапито президента веселится на одном из центральных каналов.... Это - паскудство, кощунство, гнусность и мерзость.....Желаю передохнуть от ковида всей этой кодле вместе с хозяином....
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26.03.2021 22:26
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Люся, не бреши.
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26.03.2021 22:16 Ответить
Он не брешет.

"Христо Грозев не обращался к нам ..."

Христо Грозев, действительно, не обращался в пресс-службу Трехсторонней комиссии в Минске.

А к Офису Президента Люся не относится.
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26.03.2021 22:24 Ответить
Мразь 🐲на мрази 🤡🤢👹 втирают полную чушь и ахинею недалёким приматам , любителям говнобородька
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27.03.2021 04:49 Ответить
фильм еще не вышел, а зепердаки уже дымятся
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26.03.2021 22:16 Ответить
смысл с фигурантами контактировать??
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26.03.2021 22:17 Ответить
4 военных Украины погибли , а на 1+1 веселятся
ГДЕ ТРАУР ?
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26.03.2021 22:18 Ответить
Очень символично - в день траура по погибшим воинам - героям клоунское шапито президента веселится на одном из центральных каналов.... Это - паскудство, кощунство, гнусность и мерзость.....Желаю передохнуть от ковида всей этой кодле вместе с хозяином....
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26.03.2021 22:26 Ответить
Аминь
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26.03.2021 22:44 Ответить
При этом советник главы ОП говорит, что позиция Офиса - не подтверждать и не опровергать факт провала спецоперации.
"Это позиция "не комментируем, не подтверждаем до конца расследования". Продолжается соответствующее государственное расследование, которое ведут СБУ, ГБР, Генпрокуратура. Они предоставят свои выводы", - сказал Арестович.


Люся йде подалі!
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26.03.2021 22:18 Ответить
В середині березня Українське видання Forbes оновило рейтинг мільярдерів України. Результати шокують: статки більшості українських олігархів за минулий рік значно зросли. І це все у час, коли, за словами Офісу Президента, Володимир Зеленський здійснював деолігархізацію.

Всього за рік боротьби президента з олігархами Рінату Ахметову вдалось збільшити свої статки від 2,8 мільярда доларів США до 7,6 мільярда. Такий вплив деолігархізації як на Ахметова можна бажати навіть в тостах!

Боротьба президента з найбільш зашкварним українським олігархом Коломойським пішла Ігорю Валерійовичу тільки на користь. Ігор Коломойський, олігарх проти якого США ввели санкції, перестрибнув з 8-го місця на 4-те в рейтингу найбагатших людей України. Ба більше, ЗеКоманда переховує злочинного олігарха на Батьківщині, списує йому борги та доводить до банкрутства державні підприємства, які конкурують з бізнесом Ігоря Валерійовича. Одним словом, Україна Зеленського - приватна країна Коломойського.

Медведчук за президенства Зеленського збільшив свої статки в 21,5 разів! Про це свідчать дані рейтингів журналу "Фокус". За останньою інформацією видання, зараз кум Путіна володіє капіталом в 1184 мільйони доларів: це у 21,5 раза більше, ніж 2 роки раніше. Санкції Зеленського по статках Медведчука не вдарили. Справа в тім, що більшість підприємств лобіста Кремля знаходяться в Росії.

Соратник Медведчука Вадим Новинський теж має причини дякувати Зеленському. Сьогодні статки Новинського Форбс оцінило в 1,4 мільярда доларів. Минулого року їх оцінювали в 810 мільйонів, і в списку мільярдерів його не було.

Газовий король Фірташ теж не може скаржитись на Зеленського. Хоча в Україні Фірташ фігурує у кримінальних справах, але вони залишились здебільшого на папері та без особливого розвитку. Сидячи в Австрії, Дмитро Фірташ досі нагріває руки на транспорті газу.

Виходить, що результати деолігархізації Зеленського - це значний ріст статків у більшості українських мільярдерів, згортання антикорупційних реформ та падіння прибутковості державних підприємств. "Слугою народу" Зеленський за півтора роки зовсім не став. Президент обрав шлях служіння статкам олігархів. Про добробут громадян Володимир Олександрович згадує лише тоді, коли записує черговий відосик...
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26.03.2021 22:47 Ответить
верим.
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26.03.2021 22:18 Ответить
слишком много сегодня это манипулятора-очковтирателя
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26.03.2021 22:19 Ответить
Христо Грозев больше не доверяет вам .. вот и все
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26.03.2021 22:20 Ответить
не детектер брехни, а потом на гиляку всех предателей
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26.03.2021 22:20 Ответить
Вот увидете, к выходу фильма, зебилы и мусора приготовили какую-то информационную бомбу, чтобы перебить резонанс от фильма. Вангую, что ниодин из олигархических говноканалов не расскажет об этом фильме, ведь ахметов, каломойше, пинчук, очень хорошо себя чувствуют при сцикливом шуте.
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26.03.2021 22:21 Ответить
Може тому Грозєв і не називає точну дату виходу фільму?)) Кажуть то кінець березня, то 5 квітня, але точної дати не називають!
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26.03.2021 22:22 Ответить
Конечно, не обращались - они хотят сделать вашему офису сюрприз.....Вы правильно делаете, что собираете чемоданы....
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26.03.2021 22:21 Ответить
давайте подивимось фільм, а потім будемо звиздіти.
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26.03.2021 22:23 Ответить
ты будешь звиздіти независимо от просмотра фильма
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27.03.2021 00:06 Ответить
Можливо. Загальний одобрямс чи осуд це для кндр.
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27.03.2021 09:03 Ответить
Эх не хватает нам Байдена вместо Зелоха
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26.03.2021 22:23 Ответить
Вам не вистача комсомолки, що запросила усю гопоту світу до Німетччини?
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26.03.2021 22:29 Ответить
Не повторюй кацапську маячню.
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27.03.2021 01:02 Ответить
Доволі відомий факт.
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27.03.2021 08:54 Ответить
Якби ваша сім'я тікала від війни, ви б надіялись на таку комсомолку, що прийме вас?)
А закріпитись їм там не світить.
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27.03.2021 15:34 Ответить
чому сусіди їх не приймають, а далека Німеччина впрягається?
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27.03.2021 17:45 Ответить
Німеччина найсильніша економіка Єврови і одна з сильніших у світі, може собі дозволити перетримати їх. Ще, мабуть, хочуть компенсувати якось зло другої світової.
І зі сторони виглядає це краще ніж якби вони побудували в себе розвинуте суспільство, зачинили кордони і вдавали, що не помічають бід навколо.
Знаю, що біженцям немає як легалізуватись, вони потрохи збираються додому, тому всі ці міфи, типу що Німеччина вся в мусульманах, які там ходять і гвалтують - це чисто кацапська пропаганда, як у нас правий сектор, що розстрілює руськоязичних.
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27.03.2021 22:20 Ответить
Війна вже більше 70 років як закінчилась.
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31.03.2021 13:54 Ответить
Вони досі виплачують компенсації по своїй волі.
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31.03.2021 15:03 Ответить
Це ще можна зрозуміти. Але активно приймати голодранців з третього світу це вже відвертий мазохізм. Яким боком сирієць чи курд до другої світової?
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31.03.2021 15:26 Ответить
ну был бы предположим Байден украинцем и шо . придурки все равно выбрали бы клоуна
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26.03.2021 22:30 Ответить
Вот именно, поэтому ждать ЕС придётся долго. Очень долго.
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26.03.2021 22:33 Ответить
а Арестовичу не приходило в голову что Грозеву их комментарий нах не нужен ?
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26.03.2021 22:23 Ответить
для чего контактировать с тем,по которому в фильме могут быть факты, его предательства интересов Украины и сотрудничества с рашистами?
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26.03.2021 22:24 Ответить
Ну ты это роль Байдена не преувеличевай
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26.03.2021 22:26 Ответить
Старичек сказал "угу" - в стране-помойке обвалился срубль.
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26.03.2021 23:14 Ответить
та на хера мне целый вечер читать перлы этого швондера????
он шо дежурный по политкухне сегодня???
кто его уполномочил такие заявы делать?????
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26.03.2021 22:24 Ответить
правда ваша - достала уже сегодня ета тварь неумная...
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26.03.2021 22:29 Ответить
А журналісти Беллінгкет кажуть, що зверталися в ОП... І їм я більше вірю, ніж актору, який строїть із себе шпійона! Вони довели свій професіоналізм розслідуваннями по МН-17 і новічку...
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26.03.2021 22:24 Ответить
Солнце опускалось. Выходила Люся
Во фейсбук широкий с шашкой наголо.
Чтобы всем зевакам что не увернутся,
На уши навесить пасты с полкило.
Этот дерзкий выход не вполне удался,
Хромосома русская верно подвела!
Петушок двуглавый из личины рвался,
Изнутри изрядно видно прогнила.
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26.03.2021 22:25 Ответить
Ты Леся шо добре товчеся? Не, я Люся , але теж добре товчуся.
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26.03.2021 22:27 Ответить
Этого придурка диарейного слишком много стало.
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26.03.2021 22:26 Ответить
Правильно Христо сделал. Допускаю что ермаки и арестовичи получили от начальства и новичок и чаек с полонием и только и ждали, когда Христо к ним на чай заглянет
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26.03.2021 22:28 Ответить
Где вообще Ленка из Одессы... Так охото оторваться...
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26.03.2021 22:29 Ответить
Люся, ты беременна от Вовы!
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26.03.2021 22:29 Ответить
А как они должны были обратиться после официального приглаения?!!!
По расейски,стоя под оп на коленях?
Или по украински,выбив двери в опу?!!
Похоже другого,цивилизованного, способа эти помоечники во власти просто НЕ ПОНИМАЮТ!
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26.03.2021 22:30 Ответить
Всё, иду спать. Вы меня утомили.
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26.03.2021 22:39 Ответить
На горшок и спать.
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26.03.2021 22:44 Ответить
на бутылку! какой еще горшок?!
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27.03.2021 00:08 Ответить
Брехуни срані. А Грозєв казав, що приїхав в Україну по запрошенню з ОП. Проте по прильоту йому не тільки не надали обіцяний супровід, але й не зустріли і не брали від нього слухавку. Арестович бреше!
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26.03.2021 22:39 Ответить
да чего отвратительное создание, душа у него чёрная.
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26.03.2021 22:40 Ответить
Та кто тебе идиоту уже поверит, зачем встречали его тогда, а потом в кусты нырнули
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26.03.2021 22:42 Ответить
Юлька моче ЗЕвладу в сортирі і каже шо так і було.
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26.03.2021 22:43 Ответить
Арестович: журналисты Bellingcat не обращались к ОП за комментарием для фильма о "вагнеровцах" - Цензор.НЕТ 3742
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26.03.2021 22:45 Ответить
как узнать, что люська асракович брешет? если губы шевелятся - значит брешет
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26.03.2021 22:46 Ответить
Советник помощника заместителя завхоза... Иди домой !
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26.03.2021 22:47 Ответить
досрочно начались отмазки? шо в оп уже подгорает? люсик ты еще молодой и тебе еще жить, не боишься сильно испачкатся? или ты думаешь что зеленая власть вечная? за брехню то отвечать придётся!
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26.03.2021 22:54 Ответить
Оно уже вымазалось так,что отмыться не получится
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27.03.2021 13:50 Ответить
А кому вы нужны со своими комментариями? Разве что вашему лехторату
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26.03.2021 23:00 Ответить
Кожній дірці-затичка-це точно про Люсю! Так старається бідося!
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26.03.2021 23:30 Ответить
Як же він вже осточортів....
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26.03.2021 23:02 Ответить
Щось підказує, що вся ця споруда з "вагнерівцями" закінчиться великим пшиком і глибоким розчаруванням її "конструкторів."
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26.03.2021 23:32 Ответить
Коли здається- хреститись потрібно)))
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27.03.2021 07:14 Ответить
итак, раньше Арестовича уважал, а фильм беллингкат уже вышел. С первых секунд уложил Юрий Луценко, вы видели как он сейчас выглядит?
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26.03.2021 23:41 Ответить
а журналісти кажуть, що звертались і отримали у відповідь тишину... І хто бреше? Звичайно ж, арестОвоч!
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27.03.2021 00:48 Ответить
"Я его, Христо Грозева, официально несколько раз через телеканалы приглашалИсточник: https://censor.net/ru/n3255924
Через телеканалы!!! Ну не смотрит Христо Грозев 1+1, что поделать. В следующий раз через спортлото попробуй.
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27.03.2021 00:56 Ответить
"журналисты Bellingcat не обращались к ОП за комментарием для фильма"
Якби потрібно було 20 хв. брехні, обов'язково звернулися б.
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27.03.2021 00:59 Ответить
На самом деле ОПа вызвонила и пригласила в Киев Грозева,якобы чтобы он осветил и их точку зрения, обещала интервью в ОПе, охрану, жилье, встречу.
В результате, Грозев приехал в Киев, ОПа перестала брать трубки, не встретила, не дала охрану---концепция поменялась у зеленых, предпочли отморозиться)))
Чтобы не зря потратить время, Грозев взял интервью у Пороха, Луценко, Забродского, Бутусова.
Из-за поездки и времени монтажа новых интервью, время выхода фильма и перенеслось--может именно этот перенос и был нужен ОПе, судя по из судорожным кривляниям последние две недели?
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27.03.2021 01:25 Ответить
Вам стратегия ЗЕ по "вагнеровцам" не напоминает стратегию ***** по МН-17?
Методички-то у Арестовича и Мендель те же, что у Пескова - кремлевские.

- Операции "вагнеровцев" не было.
- Операция была, но ее никто не сливал.
- Операцию сливали, но не мы.
- Операцию слили мы, но вы это не докажете.
- Вы докажете, но с нами никто почему-то не говорил.
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27.03.2021 02:46 Ответить
покидьок
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27.03.2021 06:26 Ответить
Хто такий цей арестович? Звідкіля взялась ця чергова жаба і чому його так багато в медійному просторі? Таке враження,що Україна вирішила показати всю свою вітрину ідіотів.
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27.03.2021 06:40 Ответить
какой блтьбэлинхкат ??? не было никогда никакого ни бэлинга ни ката........ вам всё приснилос
идите на работу........
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27.03.2021 06:47 Ответить
а кто верит этой проститутке?
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27.03.2021 07:48 Ответить
абдрыстович прохлдимец
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27.03.2021 08:18 Ответить
люська брехливая, ты же сам два- три дня тому , назад говорил , что сам ты об этой операции вообще ничего не знаешь! так если не знаешь то какое интервью? о чём люся? о том есть ли жизнь на Марсе? во-вторых тогда же ты сам утверждал, что обсуждать развед операции нельзя поскольку это дело страшно секретное.... высновок - балабол ты парнишка, балабол и киздун!!!
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27.03.2021 09:08 Ответить
что то ты люся развил очень бурную деятельность выступая в прессе в защиту зе и команды. ты же нам рассказывал что ты мол раднык только нештатный и тебе даже денег в оп не платят! а не похоже... за что тогда так ж.пу рвешь? опять скиздел? ну ты и балабол, хоть бы следил за тем что несешь, а то как то непоследователен.....
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27.03.2021 09:12 Ответить
А я думал он спикер ТКГ. А он оказывается советник главы оп.
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27.03.2021 09:18 Ответить
в-третьих - народ , а вы помните хоть одного радныка бывших президентов которые так бы в зми ж.пу рвали как люська.?помню у янека ганя была ну так она менделем работала. у юща вообще не помню, у кучмы тоже... кто был у пороха не знаю... шо это за штымп и кто его в радныки взял и главное на яух???
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27.03.2021 09:19 Ответить
Смішніше не вигадати: Люся - "радник зі стратегічних комунікацій". Це дно.
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27.03.2021 09:55 Ответить
Приятно смотреть как рушится карьера аферистовича.
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27.03.2021 13:48 Ответить
Власть привлекает худших и развращает лучших. Люсенька всрался даже не вредбаннике а на первой ступеньке стоя на одной ноге. Теперь путь предопределен-в пучину вместе с зелеными. И никакие отмазки теперь не способны ищменить мнение о продажном и беспринципном арестовиче. Туда тебе и дорога падаль
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27.03.2021 14:12 Ответить
 
 