Арестович: журналисты Bellingcat не обращались к ОП за комментарием для фильма о "вагнеровцах"

Советник по стратегическим коммуникациям главы Офиса Президента Алексей Арестович утверждает, что несколько раз предлагал журналисту Bellingcat Христо Грозеву комментарий ОП по поводу "вагнергейта", но тот так и стал записывать его для фильма. При этом позиция ОП состоит в том, чтобы "не комментировать, не подтверждать до конца расследования".

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Христо Грозев не обращался к нам официально, несмотря на наши многочисленные предложения. Поэтому выводы можете делать сами - насколько он будет беспристрастный, этот фильм (фильм-расследование, который готовят журналисты Bellingcat. - Ред.)", - сказал он.

"Я его, Христо Грозева, официально несколько раз через телеканалы приглашал обращаться ко мне, потому что у нас есть расследование журналистское ВВС на эту тему, они взяли полный комментарий и разместили позицию Офиса. С Грозевым я лично не встречался", - добавил Арестович.

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При этом советник главы ОП говорит, что позиция Офиса - не подтверждать и не опровергать факт провала спецоперации.

"Это позиция "не комментируем, не подтверждаем до конца расследования". Продолжается соответствующее государственное расследование, которое ведут СБУ, ГБР, Генпрокуратура. Они предоставят свои выводы", - сказал Арестович.

"Откоммуницируем, когда увидим, что там есть. ... Выйдет (фильм. - Ред.) - посмотрим", - добавил он.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.