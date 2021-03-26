За сутки на Донбассе зафиксировано 494 нарушения режима прекращения огня, - отчет ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала резкий прирост нарушений режима прекращения огня на Донбассе на протяжении суток, 25 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте международной организации.

"В Донецкой области миссия зафиксировала 493 нарушения режима прекращения огня, большинство — выстрелы и очереди из стрелкового оружия. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 89 таких нарушений", - сообщается в ежедневном отчёте СММ ОБСЕ, опубликованном на сайте миссии в пятницу, 26 марта.

В Луганской области Миссия зафиксировала только 1 нарушение режима прекращения огня.

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Как сообщается, в подконтрольном правительству Павлополе Донецкой области был открыт огонь из стрелкового оружия вблизи патруля СММ.

Кроме того, миссия зафиксировала 10 гаубиц, 15 танков и 1 реактивную систему залпового огня, размещенные в нарушение линий отвода на трех полигонах в неподконтрольных правительству районах Донецкой области.

Как отмечают в ОБСЕ, после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до настоящего момента СММ зафиксировала не менее 12 тыс. нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 4 692 взрывов, 1 540 пролетевших неопределенных боеприпасов, 154 вспышек дульного пламени, 63 осветительные ракеты, а также не менее 6 926 очередей и выстрелов).

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