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Новости Агрессия России против Украины
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За сутки на Донбассе зафиксировано 494 нарушения режима прекращения огня, - отчет ОБСЕ

За сутки на Донбассе зафиксировано 494 нарушения режима прекращения огня, - отчет ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала резкий прирост нарушений режима прекращения огня на Донбассе на протяжении суток, 25 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте международной организации.

"В Донецкой области миссия зафиксировала 493 нарушения режима прекращения огня, большинство — выстрелы и очереди из стрелкового оружия. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 89 таких нарушений", - сообщается в ежедневном отчёте СММ ОБСЕ, опубликованном на сайте миссии в пятницу, 26 марта.

В Луганской области Миссия зафиксировала только 1 нарушение режима прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович о гибели военнослужащих на Донбассе: украинская сторона 9 раз пыталась через ОБСЕ остановить обстрел

Как сообщается, в подконтрольном правительству Павлополе Донецкой области был открыт огонь из стрелкового оружия вблизи патруля СММ.

Кроме того, миссия зафиксировала 10 гаубиц, 15 танков и 1 реактивную систему залпового огня, размещенные в нарушение линий отвода на трех полигонах в неподконтрольных правительству районах Донецкой области.

Как отмечают в ОБСЕ, после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до настоящего момента СММ зафиксировала не менее 12 тыс. нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 4 692 взрывов, 1 540 пролетевших неопределенных боеприпасов, 154 вспышек дульного пламени, 63 осветительные ракеты, а также не менее 6 926 очередей и выстрелов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Донбассе все чаще глушат беспилотники наблюдателей ОБСЕ, - украинская сторона СЦКК

Автор: 

ОБСЕ (4877) Донбасс (26956) перемирие (1635) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
493 обстрела - это мать его, война в горячей фазе, а зебилы запретили нашим парням стрелять в ответ. Вам еще не хватает доказательств, что свора зеленского - это кацапская агентура уничтожающая украинскую армию?!
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26.03.2021 22:24
+7
За сутки на Донбассе зафиксировано 494 нарушения режима прекращения огня, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2303
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26.03.2021 22:21
+4
а люська вам 9 раз звонил? и шо оно мекало в трубку??? и шо ему ответили???
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26.03.2021 22:26
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Правила форума Совет форумчан
это досадное недорозумение
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26.03.2021 22:20 Ответить
ЗЕклоака - ось найбільше "недоразумение" в історії України !
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26.03.2021 22:29 Ответить
За сутки на Донбассе зафиксировано 494 нарушения режима прекращения огня, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2303
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26.03.2021 22:21 Ответить
493 обстрела - это мать его, война в горячей фазе, а зебилы запретили нашим парням стрелять в ответ. Вам еще не хватает доказательств, что свора зеленского - это кацапская агентура уничтожающая украинскую армию?!
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26.03.2021 22:24 Ответить
а люська вам 9 раз звонил? и шо оно мекало в трубку??? и шо ему ответили???
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26.03.2021 22:26 Ответить
Це де - факто чи де - юре , Люся Арестович ?
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26.03.2021 22:27 Ответить
Підстав вважати перемир"я порушеним нема -дЄрьмак !!!)))
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26.03.2021 22:38 Ответить
https://www.kmu.gov.ua/news/zayava-mzs-********-shchodo-blokuvannya-rishennya-pro-prodovzhennya-mandata-smm-obsye Нинішній мандат місії закінчується 31 березня .
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26.03.2021 22:44 Ответить
494 нарушения огня в период так называемого " перемирия" за сутки. ( четверо убитых и двое раненных и это только официально) Одно радует хотя бы у Байдена хватило смелости назвать Путинило тем кем он является на самом деле, а именно УБИЙЦЕЙ. А у нас все " хорошо прекрасная маркиза", отпишутся звонками ВСЕМ участникам нормандской встречи ( а значит и УБИЙЦЕ позвонят). 7 лет войны.. а Украина не разорвала до сих пор дип отношения, ( Грузии хватило на это недельной войны), не перекрыла наглухо границы с агрессором Рашей ( а возможно и частью союзного государства лукашенковским генерал губернаторством),, не закрыла въезд в оккупированные Крым, ОРДЛо и Приднестровье ( оставив лишь гум. коридоры от туда для беженцев, если таковые имеются еще после семи лет войны), не задавила гидру открытой ( даже не маскирующейся) пятой колонны Раши в Украине., не произвела арест всех активов Раши и ее граждан на территории Украины, не произвела интернирование всех имеющих рашисткий паспорт на территории Украины и т.д. АТО говорите.. ну ну..., а может все таки война... А у нас разговоры об " амнистии", о подаче воды в Крым , об особом статусе ОРДЛО.. Ну ..ну..
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26.03.2021 22:46 Ответить
Украинская сторона 9 раз пыталась через ОБСЕ остановить обстрел своих позиций артиллерией противника. Верховный главнокомандующий ВСУ Зеленский обратился в лидерам "нормандской четверки" с просьбой остановить обстрелы. Состоянием на 21-30 ни руководство Германии, ни руководство Франции на звонки Зеленского не реагировали. ....Зеленский опять дезертировал. На этот раз от выполнения своих прямых обязанностей.
Вот это и есть та новая военная доктрина подписанная человеком бегавшим от повесток на призыв и выступавшего с концертами перед боевиками. (с)
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26.03.2021 23:35 Ответить
494 обстрела за сутки, и после этого главнокомандующий отправляет целого Нач ген штаба на Донбасс, выяснить причины гибели 4-х военнослужащих?

Глубина слабоумия нашего всенародного избранца просто поражает
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27.03.2021 00:39 Ответить
 
 