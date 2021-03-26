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Новости Взяточники
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Чиновник горсовета Славянска задержан на взятке 1,2 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке начальник одного из управлений Славянского городского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник горсовета Славянска задержан на взятке 1,2 тыс. долл., - Нацполиция 01

По данным следствия, чиновник "способствовал" выдаче разрешений на размещение малых архитектурных сооружений. За "решение вопроса" начальник управления требовал от гражданина 1200 долларов взятки.

Сегодня, 26 марта, фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении средств.

Чиновник горсовета Славянска задержан на взятке 1,2 тыс. долл., - Нацполиция 02

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Решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Автор: 

взятка (6159) Нацполиция (16463) чиновник (1560) Славянск (2572)


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На местных выборах, наверное, обещал хорошую жизнь?
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26.03.2021 22:49 Ответить
Аякже. Як мінімум своєму виводку.
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26.03.2021 22:51 Ответить
Жизь держись А ранним утром уже прикидывал куда бабло левое примкнуть и что купит любимой своей подруге
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26.03.2021 22:51 Ответить
Чиновник горсовета Славянска задержан на взятке 1,2 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1206О, бедный Йорик.

Я знал его, Горацио
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26.03.2021 22:50 Ответить
Распялі мальчіка!
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26.03.2021 22:56 Ответить
 
 