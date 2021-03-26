Чиновник горсовета Славянска задержан на взятке 1,2 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке начальник одного из управлений Славянского городского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По данным следствия, чиновник "способствовал" выдаче разрешений на размещение малых архитектурных сооружений. За "решение вопроса" начальник управления требовал от гражданина 1200 долларов взятки.

Сегодня, 26 марта, фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении средств.

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Решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.