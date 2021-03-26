Посольство США в Украине призвало Россию соблюдать режим прекращения огня на Донбассе

Посольство США в Украине призвало Россию прекратить агрессию против Украины и конструктивно участвовать в переговорах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в в заявлении посольства в соцсети Twitter.

"Мы глубоко опечалены гибелью четырех украинских солдат сегодня в результате обстрелов вблизи г. Шумы. Россия должна соблюдать прекращение огня, остановить ежедневное насилие, которое причиняет страдания, конструктивно участвовать в мирных переговорах, и прекратить агрессию в Украине", - отмечается в тексте.

Как сообщалось, четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе пос. Шумы Торецкого горсовета Донецкой области 26 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо воинов погибли, двое ранены в результате вражеского обстрела возле Шумов, - пресс-центр ОС