РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9346 посетителей онлайн
Новости Операция Объединенных сил
1 912 42

Посольство США в Украине призвало Россию соблюдать режим прекращения огня на Донбассе

Посольство США в Украине призвало Россию соблюдать режим прекращения огня на Донбассе

Посольство США в Украине призвало Россию прекратить агрессию против Украины и конструктивно участвовать в переговорах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в в заявлении посольства в соцсети Twitter.

"Мы глубоко опечалены гибелью четырех украинских солдат сегодня в результате обстрелов вблизи г. Шумы. Россия должна соблюдать прекращение огня, остановить ежедневное насилие, которое причиняет страдания, конструктивно участвовать в мирных переговорах, и прекратить агрессию в Украине", - отмечается в тексте. 

Как сообщалось, четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе пос. Шумы Торецкого горсовета Донецкой области 26 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо воинов погибли, двое ранены в результате вражеского обстрела возле Шумов, - пресс-центр ОС

Автор: 

посольство (1081) США (26672) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Для Путлера Порошенко - оппонент, а Зеля просто шут балаганный. Да ладно *****. Байден с ним даже по телефону общаться не желает
показать весь комментарий
26.03.2021 22:56
+7
тупой высер крашенной нулевки. Путин - *****. Раша - дерьмо.
показать весь комментарий
26.03.2021 23:02
+6
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975?__cft__[0]=AZV5VAmU1q1c9fY4sZZhucLkc6ruQV483Hy-foQvt5QSBCsQsazky8Ej3jzsIJnjCdhRRDjd_T8QO6PoFb2YU0SehSjNRO7ZDvxBTtA3SXk60zDH-CQQTBUOPpir_BFoYNtWfsUMAAwWgOI9tQzqGG63R8loUKmro22c_P-iZbR60g&__tn__=-UC%2CP-R Алексей Петров

https://www.facebook.com/# 3 ч. ·

Девять... *****, ДЕВЯТЬ раз наша сторона в СЦКК, пыталась остановить огонь через ОБСЕ. Нет, это не я придумал. Это слова Арестовича. А станцевать вы там не пробовали? Ну или стихи рассказать переодевшись в женское платье?

Если бы украинская армия, не была связана по рукам и ногам вашими ******* договоренностями, «Я посмотрел ему в глаза», то после первого «нет», наша артиллерия смешала бы с говном это «братское» говно. Так было всегда, когда решение об открытие ответного огня принимает командир батальона. На месте. Без кучи звонков выше. Перемирие? Хер с вами, пусть будет перемирие. Ждём. Мы первые не стреляем. Только вякнули оттуда, сразу же навалили из всех стволов и потом звонит «спутник»,

- Это оперативный. Та сторона просит прекратить огонь. Режим тишины через десять минут.

Во что вы суки ЗЕленые превратили армию? В терпил? Солдаты и офицеры, (если вы забыли), защищают СВОЮ РРДНУЮ ЗЕМЛЮ. Понимаете? СВОЮ УКРАИНУ!...

p.s. Давайте! Договоритесь ещё! Пойдите на уступки ради «мира да сотрудничества» и заберите у батальонов всё, что крупней 5,45. Кремль вас похвалит...
показать весь комментарий
26.03.2021 22:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а де напівбог Байден?
показать весь комментарий
26.03.2021 22:48 Ответить
Байдикує.
показать весь комментарий
26.03.2021 22:50 Ответить
демократи...
показать весь комментарий
26.03.2021 22:58 Ответить
А вам яке діло? Він що повинен за вашого говнокомандувача Україну від фуйла захищати?
показать весь комментарий
26.03.2021 23:19 Ответить
Ну рота то йому не важко відкрити, та хоч злегка гаркнути на ординців. А говнокомандувач не мій, а наш. Перегини демократії.
показать весь комментарий
27.03.2021 08:58 Ответить
Зеленский рекомендует Путлеру в глаза посмотреть. Говорит, помогает...
показать весь комментарий
26.03.2021 22:49 Ответить
В глаза смотреть - не руку жать
показать весь комментарий
26.03.2021 22:51 Ответить
Для Путлера Порошенко - оппонент, а Зеля просто шут балаганный. Да ладно *****. Байден с ним даже по телефону общаться не желает
показать весь комментарий
26.03.2021 22:56 Ответить
Для ***** порошенка лолита
показать весь комментарий
26.03.2021 23:01 Ответить
тупой высер крашенной нулевки. Путин - *****. Раша - дерьмо.
показать весь комментарий
26.03.2021 23:02 Ответить
😂😂😂🌷🌷🌷
показать весь комментарий
26.03.2021 23:20 Ответить
Просто лень на тебя тратить время.Такой скучный стал.
показать весь комментарий
26.03.2021 23:22 Ответить
А ты еще откуда выполз, шнырь? Ты ко всем щелям тампакс?
показать весь комментарий
26.03.2021 23:29 Ответить
Дружище-приношу свои извинения.Спутал тебя с одним коцапом.Ник практически такой же.
показать весь комментарий
30.03.2021 10:55 Ответить
принято
показать весь комментарий
30.03.2021 14:51 Ответить
Що ще вам фуйло розповіло?
показать весь комментарий
26.03.2021 23:20 Ответить
І що характерно - вподобали цей висер бостууга і ще якесь зізу 🦟🦟🦟
показать весь комментарий
26.03.2021 23:44 Ответить
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975?__cft__[0]=AZV5VAmU1q1c9fY4sZZhucLkc6ruQV483Hy-foQvt5QSBCsQsazky8Ej3jzsIJnjCdhRRDjd_T8QO6PoFb2YU0SehSjNRO7ZDvxBTtA3SXk60zDH-CQQTBUOPpir_BFoYNtWfsUMAAwWgOI9tQzqGG63R8loUKmro22c_P-iZbR60g&__tn__=-UC%2CP-R Алексей Петров

https://www.facebook.com/# 3 ч. ·

Девять... *****, ДЕВЯТЬ раз наша сторона в СЦКК, пыталась остановить огонь через ОБСЕ. Нет, это не я придумал. Это слова Арестовича. А станцевать вы там не пробовали? Ну или стихи рассказать переодевшись в женское платье?

Если бы украинская армия, не была связана по рукам и ногам вашими ******* договоренностями, «Я посмотрел ему в глаза», то после первого «нет», наша артиллерия смешала бы с говном это «братское» говно. Так было всегда, когда решение об открытие ответного огня принимает командир батальона. На месте. Без кучи звонков выше. Перемирие? Хер с вами, пусть будет перемирие. Ждём. Мы первые не стреляем. Только вякнули оттуда, сразу же навалили из всех стволов и потом звонит «спутник»,

- Это оперативный. Та сторона просит прекратить огонь. Режим тишины через десять минут.

Во что вы суки ЗЕленые превратили армию? В терпил? Солдаты и офицеры, (если вы забыли), защищают СВОЮ РРДНУЮ ЗЕМЛЮ. Понимаете? СВОЮ УКРАИНУ!...

p.s. Давайте! Договоритесь ещё! Пойдите на уступки ради «мира да сотрудничества» и заберите у батальонов всё, что крупней 5,45. Кремль вас похвалит...
показать весь комментарий
26.03.2021 22:53 Ответить
Уважаю А.Петрова. Только посольство США каким боком к ОБСЕ? Разные это конторы.
показать весь комментарий
26.03.2021 22:58 Ответить
Абсолютно різні . Цей допис Петрова , в контексті сьогоднішніх подій на фронті . Всього лиш . .
показать весь комментарий
26.03.2021 23:07 Ответить
Главное в блоге Петрова эта оценка деятельность украинской власти и лично зеленского по укреплению армии и обороны. Если в ОП сидят агенты ФСБ чего мы хотим от Европы?
показать весь комментарий
26.03.2021 23:13 Ответить
Дожились , что Украинская сторона 9 раз пыталась через ОБСЕ остановить обстрел своих позиций артиллерией противника.

Это и есть новая военная доктрина подписанная человеком бегавшим от повесток на призыв и выступавшего с концертами перед боевиками НВФ
Зеля , ты станешь первым преЗЕдентом нашей страны , которого судить будет суд линча , за предательство !
показать весь комментарий
26.03.2021 23:28 Ответить
не знаю за суд Линча, но есть 3 варианта -
либо он предатель, либо неиспавимый идиот, либо два в одном...
неиспавимый идиот, кстати, тоже вариант не лучший из 3х - недавно тока отмахались...
показать весь комментарий
26.03.2021 23:43 Ответить
Ух ты! Сильно! Аж дух захватывает!
показать весь комментарий
26.03.2021 22:54 Ответить
Призвало? А шо санкции уже закончились?
показать весь комментарий
26.03.2021 22:56 Ответить
В общем глубокая обеспокоенность на очередное действие УБИЙЦЫ. ( одна надежда что все это изменится хотя бы в какой то мере спустя время, когда США "разгребет" наследие почетного казака Трампопона, и тогда позиция США , а как следствие и решительность украинской власти станет более адекватной вызовам Путинило. Так это или нет будет видно уже где то к концу июля начало августа. ( пол года прихода Байдена в Белый дом), это минимальное время для определения позиций. Пока же США вырабатывает стратегию, а Украина пытается удержать ситуацию хотя бы " видимости перемирия", боясь ответкой поддаться на провокацию активной стадии большой войны. Ну в крайней мере я так понимаю нынешнее положение.
показать весь комментарий
26.03.2021 23:03 Ответить
Сайдик (представительОБСЕ) подчеркнул, что Россия отказывается считать себя стороной конфликта, говорит о своей посреднической роли, однако и ее выполнять отказывается.
показать весь комментарий
26.03.2021 23:16 Ответить
Россия выбрала для себя путь «защиты» не россиян, а русскоязычных граждан. Кремль будет пытаться «заботиться» о таких украинских гражданах. Если Украина начнет говорить по-русски, это может быть потенциально опасным. Об этом Алексей Данилов, глава Совета национальной безопасности и обороны, рассказал в интервью НВ. Видео опубликовали 26 марта на Ютубе.
«Это очень опасная ситуация для любой страны. И мы говорим, что если Украина начинает говорить по-русски, то ждите, что Путин будет «защищать» тех граждан, причем не спрашивая у них, нуждаются ли они в этой защите, или нет», - сказал секретарь СНБО.
показать весь комментарий
26.03.2021 23:18 Ответить
Посольство США в Украине призвало Россию прекратить агрессию против Украины и конструктивно участвовать в переговорах.Источник: https://censor.net/ru/n3255929===================Байден не ЗЄ.
показать весь комментарий
26.03.2021 23:18 Ответить
,,,если не отвечаете на обстрелы рашиста и убийство украинских защитников, украинской земли , тогда это и есть американский ответ "зе" , почему Вас еще долго ,с такой политикой не возьмут в НАТО,
показать весь комментарий
26.03.2021 23:29 Ответить
заметьте - не та сторона, как это ослик бормотал, а рашка должна соблюдать. Вот и не уйдёт мрязи сруские от ответственности.
показать весь комментарий
26.03.2021 23:34 Ответить
"Дяденьки, помогитя!!!" - піворили 🤡🤢🤮 через СЦКК, сцукк, до ОБСЄ.
Наверещали, тварюки?
...
Тьху, який встид! Яке страменіє! Терпілами зробили армію, пілюать...
показать весь комментарий
26.03.2021 23:41 Ответить
Посольство США, в УКРАИНЕ передало, через посольство Украины)))) У США нет посольства ТАМ? Показуха для Украины, а там этот "звитяжний потяг" не услышат. Могут еще "земляным червяком назвать.
показать весь комментарий
27.03.2021 01:20 Ответить
США прямо називає Росію стороною конфлікту. Значить будуть росіян силою змушувати росіян до миру. Санкції будуть посилені.
показать весь комментарий
27.03.2021 05:55 Ответить
Граждане Украины! А на хрена нам нужны ВСУ - посольство США в Украине обходиться нам вообще в копейки, даже мы только зарабатываем на его отоплении. Предлагаю ВСУ распустить, а сэкономленные средства бюджета направить на реставрацию фасада Офиса Президента...
показать весь комментарий
27.03.2021 10:16 Ответить
Для таких заявлений больше подходит посольство США в РФ.
показать весь комментарий
27.03.2021 18:19 Ответить
 
 