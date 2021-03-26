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Новости Агрессия России против Украины
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Ермак срочно проводит консультации с советниками глав стран "нормандской четверки"" из-за ситуации на Донбассе

Ермак срочно проводит консультации с советниками глав стран

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на сегодняшнее обострение на Донбассе. Он рассказал, что срочно проводит консультации с советниками лидеров "нормандской четверки".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ермак написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Срочно провожу консультации с политическими советниками лидеров государств - участников Нормандского формата.
В ближайшее время Президент Украины Владимир Зеленский также проведет беседы со всеми лидерами стран Нормандского формата.

Также поставим этот вопрос на заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы.

Считаем критически важным вернуться к безоговорочному выполнению договоренностей о режиме прекращения огня, достигнутых в прошлом году и, главное, - усилить эффективный контроль за их выполнением.

Продвижение по любым другим вопросам не имеет смысла, если не выполняется базовая политика безопасности условие.
Украина считает основой дальнейших эффективных переговоров восстановления в полном объеме режима прекращения огня и недопущения его новых нарушений".

Отметим, в "нормандскую четверку" входят Украина, Германия, Франция и Россия. Советником от российской стороны является Дмитрий Козак - заместитель руководителя аппарата российского президента.

Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.

Автор: 

Донбасс (26956) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1264)


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Топ комментарии
+41
Хто президент України? Фсб- шний завхоз?
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26.03.2021 23:43
+38
А президент где? У него по графику употребление кокса?
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26.03.2021 23:43
+36
Якийсь ФСБ-шний пацюк веде перемовини від України!
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26.03.2021 23:45
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А президент где? У него по графику употребление кокса?
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26.03.2021 23:43 Ответить
Десь в простраціі, між сосен корабельних блукає !!!)))
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27.03.2021 00:03 Ответить
Тебе в рифму ответить?)))
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27.03.2021 00:11 Ответить
Пятница, у него шабат.
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27.03.2021 00:17 Ответить
А він зараз є взагалі ?
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27.03.2021 06:15 Ответить
ху вас прикацапленый ***** в доме - дальше сами....
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27.03.2021 07:23 Ответить
Хто президент України? Фсб- шний завхоз?
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26.03.2021 23:43 Ответить
А КАКАЯ РАЗНІЦА?
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27.03.2021 00:31 Ответить
странно как то все - вроде и понимаем друг друга и все равно на выхлопе сморечек прикацапленый...
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27.03.2021 07:18 Ответить
странно. брат видно занят )
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26.03.2021 23:43 Ответить
Нехай ще подзвонить в Спортлото.
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26.03.2021 23:44 Ответить
Якийсь ФСБ-шний пацюк веде перемовини від України!
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26.03.2021 23:45 Ответить
Зафхоз веники и ведра обсуждает?
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26.03.2021 23:46 Ответить
може я не понимаю шо, може не знаю - хто такой етот всемогущий завхоз,
проводящий встречи с советниками стран нормандской четверки?
хто его в туда делегировал?
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26.03.2021 23:53 Ответить
73 відсотки зебілів теж здивовані. Обирали президентом наче Зєлєнского. 🤔 Хоча все правильно - коли голосуєш "лиш би не Порошенко", то країною рулить лиш би хто, але не Порошенко. А якщо серйозно, то схоже на присвоєння владних повноважень у не передбачений Конституцією спосіб.
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27.03.2021 07:05 Ответить
Самый супер пупер «величний лідер **********» не нашёл времени для таких переговоров - отправил завхоза.
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26.03.2021 23:59 Ответить
Як в сценаріі прописано ,так і робиться !!! Не заважайте грати відведену роль недоречними репліками !!!)))
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27.03.2021 00:01 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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26.03.2021 23:59 Ответить
Країною керує завгосп ..
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27.03.2021 00:01 Ответить
Країною керує зрадник і ФСБний сучий потрох !
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27.03.2021 00:41 Ответить
Ось ми побачили реально реакції на більш менш скрутний виклик.І що ми бачимо то що президента немає він ніщо якісь кацапській завхози рулять країна в руїнах економіка подихає з ковідом все проспали кожен сам як може.Але це і немає долі процента які виклики стояли в 2014 і як би тоді не було б Пороху вже б про Україну і не згадали.
Повангую на тему ковідом.Європа вводить паспорти вакцинації,у нас її майже немає,тут Степашка сказав що вітаємо якщо приватні особи будуть привозити і вакцинувати Тобто приватні особи можуть найти вакцини а міністерства ні.Висновок вакцинації будуть робити приватні зелені фірмочки щоб вас пустили до европи на працю чи відпочинок інших варіантів нема.Бабло рікою якщо мільйони українців працюють за кордоном.
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27.03.2021 00:02 Ответить
*****, кто это чучело уполномачивал вести переговоры? Кто эту хрень выбирал вообще?? Его задача - точить карандаши и подавать кофе клоуну, а не вести междунородную политику! Фак, гребаный цЫрк!!!
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27.03.2021 00:03 Ответить
Срочно провожу консультации с политическими советниками лидеров государств - участников Нормандского формата

Похоже консультируется чем лучше отшкрябать краску со стены ОПы
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27.03.2021 00:11 Ответить
Ну шо, *********** - ніколи, доручив завхозу...
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27.03.2021 00:17 Ответить
Пнньрудився. Білі доріжки тестувпв мабудь. Тому навіть заяви зробити не може.
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27.03.2021 07:08 Ответить
Украинская сторона 9 раз пыталась через ОБСЕ остановить обстрел своих позиций артиллерией противника. Верховный главнокомандующий ВСУ Зеленский обратился в лидерам "нормандской четверки" с просьбой остановить обстрелы. Состоянием на 21-30 ни руководство Германии, ни руководство Франции на звонки Зеленского не реагировали. Это и есть новая военная доктрина подписанная человеком бегавшим от повесток на призыв и выступавшего с концертами перед боевиками . Зеленский опять дезертировал. На этот раз от выполнения своих прямых обязанностей. (с)
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27.03.2021 00:22 Ответить
По минским договоренностям Зеленского-Ермака артиллерия в этом районе отведена за пределы максимальной дальности поражения. Для вступления в бой в этом районе ей нужно совершить передислокацию в 6-12 км. Артиллерийские подразделения прикрытия ВСУ не получали приказ на выдвижение и подавление огневых точек противника ведущих обстрел позиций ВСУ в районе н\п Шумы (Донецкая область) .. (с)
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27.03.2021 00:25 Ответить
срачнее
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27.03.2021 00:25 Ответить
Перепрошую... 35 років тому, мій прапорщик якось сказав - яке *** формене ***дство у вас в очах.... Тоді я не зрозумів і реготав, за що отримав люлей... Зараз гадаю,що в цьому щось є... Прапор завжди прав!
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27.03.2021 00:30 Ответить
Зеленский обратился к лидерам N4 с просьбой сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.
Смысл?
Обращаться нужно к тому, кто и организовал эти обстрелы.
К кремлёвскому ублюдку , так как убийца - ОН !
И говорить с ним нужно соответствующе !! А не блеять и заглядывать туда , куда заглядывают зачастую проктологи !
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27.03.2021 00:39 Ответить
Звертатися треба до того , хто має вагу в цьому світі і кого слухають всі ці Європейські лідери - СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ . І робити це так , як робив Порошенко . Якби не зебіли , вже б давно там були б НОРМАЛЬНІ миротворці і не гинули б кращі Українці . А те , хто там "звертається" зе , чи якийсь єрмак з кравчуком - ну ніякої різниці .
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27.03.2021 06:24 Ответить
сейчас слушаю передачку телепопрошайки славика шустрого - дай денег. Теперь я точно могу утверждать что люси арстович обычный анальный питорас.
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27.03.2021 00:40 Ответить
Провести консультацію щодо початку проведення консультацій з питань консультацій..... Так тримати!!
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27.03.2021 00:52 Ответить
Замість спавжнього лідера України вибране дурне , неосвітчене , сцикливе та злопам"ятне чудо . За всі біди разом з ним несуть відповідальність ВСІ(!) зебіли .
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27.03.2021 06:29 Ответить
А какой отношения к дипломатии имеет руководитель ОПУ? Этим как бы должен заниматься сам не лох, ну или хотя бы МИД
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27.03.2021 01:18 Ответить
Сцыкуна и близко нет---на отдыхе оно...
Вы представляете, что будет, если кацапы начнут наступление???
зеленый под коксом и в памперсах, хомчак --"маладой" папаша под боком у жены.
Без команды сверху огонь не открывать....
Что вы наделали, "лишьбынеПорохи"???
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27.03.2021 01:35 Ответить
Єрмак терміново проводить консультації з радниками глав країн "нормандської четвірки" через ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 4930
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27.03.2021 06:53 Ответить
Чи хтось пам'ятає хто був в Порошенко керівником його офісу? Сперше якийсь слащавий маланчік, котрого він звільнив...
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27.03.2021 01:59 Ответить
Ігор Райнін. Зараз в ОПЗЖ.
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27.03.2021 05:32 Ответить
"Ермак срочно проводит консультации с советниками глав стран "нормандской четверки"" из-за ситуации на Донбассе". Це чергове порушення Конституції Укрвїни від ЗЕдента. Він вже не то що на імпічмент наколядував, а й на кримінальну статтю. Якщо це в черговій раз проковтнути, то будемо мати собі власного "хутіна" на довічний термін царювання. Бо в нього вже немає вибору. Або за грати, або...
Єрмак терміново проводить консультації з радниками глав країн "нормандської четвірки" через ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 6463
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27.03.2021 04:21 Ответить
Шапіто шоу триває.
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27.03.2021 05:35 Ответить
гнусная рожа
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27.03.2021 06:04 Ответить
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway

Єрмак терміново проводить консультації з радниками глав країн "нормандської четвірки" через ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 6004 Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1375518845658537988 9 ч

Гадаєте ******** Зеленський тільки що на фейсбуці в своєму пості сказав, хто вбив 4 наших військових?
Ні. Каже, ми їх втратили. Не Росія їх вбила, а втратили.
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27.03.2021 06:06 Ответить
То не Зєлєнскій писав. Зєлєнскій не пише - він відосики знімає. Вірніше - відосики. Які відсосують 73 відсотки тих, хто його вибрали. Головне, що за останнім опитуванням Рейтингу 20 з лишком відсотків все ще готові за нього голосувати.
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27.03.2021 07:15 Ответить
зеленский долбит ...
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27.03.2021 08:14 Ответить
"Это просто какой-то позор!".
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27.03.2021 06:16 Ответить
ермак, шефир, демченко, татаров, подоляк, портнов, медведчуки, шуфричи, рабиновичи - это патриоты ***.
А Семенченко, Шевченко, Стретенко, Войны АТО находящиеся в тюрьмах -это враги.
Судьи, прокуроры ватно - сепарские сажают патриотов, и выпускают ватников.
Твари доиграитесь.
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27.03.2021 06:38 Ответить
А как там обмен пленными от Дерьмака с дня на день? До нового года всех должны были обменять. Господи как же они надоели со своим тотальньным враньем
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27.03.2021 06:50 Ответить
"Когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Вопреки всем данным разведки, мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну" ( Зеленский о Путине в интервью Интерфаксу ).
Зеленский прибыл, сел на стул:
- Братва, сегодня пир!
Я Путину в глаза взглянул
И в них увидел мир!

Его глаза - большой магнит,
Взгляд светел, солнцелик.
А что разведка говорит,
Поверьте, пьяный бзык!

Доклады о войне - дурдом!
Даст Путин мир нам вновь!..
… Ответишь, Вова, пред судом,
За хлопцев наших кровь!

За то, что с Патрушевым пил,
Страну желая сдать,
И хлопцам нашим запретил
Огнем ответ давать!
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27.03.2021 08:04 Ответить
зеленский шкура
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27.03.2021 08:15 Ответить
А почему завхоз здания на Банковой а не Министр иностранных дел?
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27.03.2021 08:23 Ответить
А не отправить ли Ермака покорять сибирь ,как его прадед....
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27.03.2021 08:45 Ответить
Нагадаю, каравану пох(((
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27.03.2021 09:16 Ответить
а шо по этому поводу думает папа карло- каломыйский?
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27.03.2021 09:29 Ответить
Покличте ще буфетника з ОПи хай теж саміт проведе.. він теж на ФСБ підробляє.
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27.03.2021 10:29 Ответить
Ну звісно,більше ж нікому...
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27.03.2021 10:33 Ответить
Охренеть-завхоз обсуждает вопросы войны и мира!
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27.03.2021 19:35 Ответить
правильно.
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28.03.2021 01:49 Ответить
 
 