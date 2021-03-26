Ермак срочно проводит консультации с советниками глав стран "нормандской четверки"" из-за ситуации на Донбассе

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на сегодняшнее обострение на Донбассе. Он рассказал, что срочно проводит консультации с советниками лидеров "нормандской четверки".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ермак написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Срочно провожу консультации с политическими советниками лидеров государств - участников Нормандского формата.

В ближайшее время Президент Украины Владимир Зеленский также проведет беседы со всеми лидерами стран Нормандского формата.

Также поставим этот вопрос на заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы.

Считаем критически важным вернуться к безоговорочному выполнению договоренностей о режиме прекращения огня, достигнутых в прошлом году и, главное, - усилить эффективный контроль за их выполнением.

Продвижение по любым другим вопросам не имеет смысла, если не выполняется базовая политика безопасности условие.

Украина считает основой дальнейших эффективных переговоров восстановления в полном объеме режима прекращения огня и недопущения его новых нарушений".

Отметим, в "нормандскую четверку" входят Украина, Германия, Франция и Россия. Советником от российской стороны является Дмитрий Козак - заместитель руководителя аппарата российского президента.

Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.