Ермак срочно проводит консультации с советниками глав стран "нормандской четверки"" из-за ситуации на Донбассе
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на сегодняшнее обострение на Донбассе. Он рассказал, что срочно проводит консультации с советниками лидеров "нормандской четверки".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ермак написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Срочно провожу консультации с политическими советниками лидеров государств - участников Нормандского формата.
В ближайшее время Президент Украины Владимир Зеленский также проведет беседы со всеми лидерами стран Нормандского формата.
Также поставим этот вопрос на заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы.
Считаем критически важным вернуться к безоговорочному выполнению договоренностей о режиме прекращения огня, достигнутых в прошлом году и, главное, - усилить эффективный контроль за их выполнением.
Продвижение по любым другим вопросам не имеет смысла, если не выполняется базовая политика безопасности условие.
Украина считает основой дальнейших эффективных переговоров восстановления в полном объеме режима прекращения огня и недопущения его новых нарушений".
Отметим, в "нормандскую четверку" входят Украина, Германия, Франция и Россия. Советником от российской стороны является Дмитрий Козак - заместитель руководителя аппарата российского президента.
Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.
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проводящий встречи с советниками стран нормандской четверки?
хто его в туда делегировал?
Повангую на тему ковідом.Європа вводить паспорти вакцинації,у нас її майже немає,тут Степашка сказав що вітаємо якщо приватні особи будуть привозити і вакцинувати Тобто приватні особи можуть найти вакцини а міністерства ні.Висновок вакцинації будуть робити приватні зелені фірмочки щоб вас пустили до европи на працю чи відпочинок інших варіантів нема.Бабло рікою якщо мільйони українців працюють за кордоном.
Похоже консультируется чем лучше отшкрябать краску со стены ОПы
Смысл?
Обращаться нужно к тому, кто и организовал эти обстрелы.
К кремлёвскому ублюдку , так как убийца - ОН !
И говорить с ним нужно соответствующе !! А не блеять и заглядывать туда , куда заглядывают зачастую проктологи !
Вы представляете, что будет, если кацапы начнут наступление???
зеленый под коксом и в памперсах, хомчак --"маладой" папаша под боком у жены.
Без команды сверху огонь не открывать....
Что вы наделали, "лишьбынеПорохи"???
https://twitter.com/eternalrailway
Herman Aksom
@eternalrailway
·https://twitter.com/eternalrailway/status/1375518845658537988 9 ч
Гадаєте ******** Зеленський тільки що на фейсбуці в своєму пості сказав, хто вбив 4 наших військових?
Ні. Каже, ми їх втратили. Не Росія їх вбила, а втратили.
А Семенченко, Шевченко, Стретенко, Войны АТО находящиеся в тюрьмах -это враги.
Судьи, прокуроры ватно - сепарские сажают патриотов, и выпускают ватников.
Твари доиграитесь.
Зеленский прибыл, сел на стул:
- Братва, сегодня пир!
Я Путину в глаза взглянул
И в них увидел мир!
Его глаза - большой магнит,
Взгляд светел, солнцелик.
А что разведка говорит,
Поверьте, пьяный бзык!
Доклады о войне - дурдом!
Даст Путин мир нам вновь!..
… Ответишь, Вова, пред судом,
За хлопцев наших кровь!
За то, что с Патрушевым пил,
Страну желая сдать,
И хлопцам нашим запретил
Огнем ответ давать!