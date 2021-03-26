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Лидер движения "Гонор" Филимонов: Протесты под ОП - это перформанс и инсталляция

Лидер движения

Участник протестов в Офиса Президента Сергей Филимонов, которого обвиняют в хулиганстве, утверждает, что акция была не политической, а художественной.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Это была акция художественная и это был совершенно мирный процесс. В искусстве есть термин, которым это можно описать - это тотальная инсталляция или перфоманс", - сказал Филимонов во время включения в эфир.

Лидер движения Гонор Филимонов: Протесты под ОП - это перформанс и инсталляция 01

Далее он, по всей видимости, зачитал следующие определения: "Главной целью инсталляции является создание в определенном объеме экспозиционного пространства, в котором за счет новых контекстов и нетривиальных синтетических и композиционных решений возникает уникальное многомерное семантическое поле. А перфоманс - это одна из форм акционизма, где произведением считают действия автора, за которым зритель может наблюдать в режиме реального времени".

"То, что вы видели - это мирная абсолютно акция, где не была пролита ни одна капля крови", - добавил он.

Лидер движения Гонор Филимонов: Протесты под ОП - это перформанс и инсталляция 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Протестовавший под ОП Ратушный: Материалы дела фантастические. Черные квадратики с белыми точками и протоколы без подписей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.

Также на Цензор.НЕТ: "Это жертва протестов": "1+1" принесли обрисованные двери из Офиса Зеленского на эфир ток-шоу. ВИДЕО

В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сордо под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса Президента.

Автор: 

искусство (252) протест (5858) шоу Шустера (315) Офис Президента (1797) перформанс (3) Филимонов Сергей (15)


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Топ комментарии
+19
если навалить кучу у этого филимонова под дверь
это перформенс или инсталяция????
если поймают - перформенс
если нет - инсталяция
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26.03.2021 23:44
+12
Сказочный Д.....Б
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26.03.2021 23:52
+12
Гнусавый московитский выкидышь с булавою - это инсталляция. Дерьмак, который управляет Украиной - это перформанс. А ты - дешевая массовка.
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27.03.2021 00:14
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Правила форума Совет форумчан
если навалить кучу у этого филимонова под дверь
это перформенс или инсталяция????
если поймают - перформенс
если нет - инсталяция
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26.03.2021 23:44 Ответить
і відразу видно спеціаліста по накладанню куп
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26.03.2021 23:52 Ответить
Если президент навалил на всю страну это перформенс или инсталляция
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26.03.2021 23:59 Ответить
Гнусавый московитский выкидышь с булавою - это инсталляция. Дерьмак, который управляет Украиной - это перформанс. А ты - дешевая массовка.
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27.03.2021 00:14 Ответить
А що , хтось навалив під двері зе ? Так про що Ви ? Як навалять - тоді будемо аплодувати .
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27.03.2021 05:06 Ответить
Ну если общество схавало "сюрреализм" от шавки Медведчука - Гади Савченко, при двух бусах оружия из ОРДЛО и конкретных планах, запечатлённые на видео внедрённым СБУ-шником, то почему этому обществу так икается эта мирная инсталляция?
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27.03.2021 06:09 Ответить
Якщо навалити у вас під дверима це буде розплата, хоче і по іншій причині ніж під офісом зрадника.
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27.03.2021 08:29 Ответить
Сказочный Д.....Б
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26.03.2021 23:52 Ответить
Перфоманс треба робити на принесенних з собою матеріалах, а двері державних будівель - то іншим разом, якщо треба буде.
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26.03.2021 23:55 Ответить
Оцим тупим прогоном цей "учасник" підставив 90% тих, хто туди вийшов дійсно в знак протесту проти свавілля в судовій і правовій системі.
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26.03.2021 23:56 Ответить
Просто бл-ство з середни оп винесли назовні.
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26.03.2021 23:57 Ответить
Антоненко сидит, Стерненко сидит и Татаров сидит но в ОП! А они двери обсуждают!
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27.03.2021 00:00 Ответить
Зе на шаурму за один раз більше витрачає , ніж двері нові коштують . А тут помити треба ! Їм же на другий день за 30000 грн пропонували помити .
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27.03.2021 05:11 Ответить
угу...Балет...Закінчилися демократичні назви типа "Демократична гільотина" - добралися до венерічних захворювань...
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27.03.2021 00:02 Ответить
Поляки б за таке тобі пику начистили, у них гонор - національна риса, якою вони дуже пишаються!
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27.03.2021 00:04 Ответить
1. Ми не поляки.

2. Поляки за наругу над державними символами на кілок би посадили - а в нас це "перфоменс"
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27.03.2021 00:27 Ответить
У Франції фермери під час протестів державні органи гноєм з ферм закидали і в жодного французького жандарма не народилася дурна ідея кримінальну справу за це порушити. Це типове адміністративне покарання, за як штраф треба. І на Банковій це теж адмінпорушення - у нас в Києві підземні переходи теж розмальовували і якщо когось ловили, то омбежувалося штрафом і компенсацією збитків...
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27.03.2021 00:33 Ответить
Стаття 338. Наруга над державними символами




1. Публичное надругательство над Государственным Флагом Украины, Государственным Гербом Украины или Государственным Гимном Украины -
наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет.


1. Объектом преступления является авторитет украинского государства, подрывается в случае посягательства на государственные символы.


Способами надругательства могут быть уничтожение или повреждение флага (герба) путем его сжигания, ломки, раскрашивания...
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27.03.2021 00:46 Ответить
І знову викликають підозру Ваші дописи : чомусь на "язикє" недодержави , яка напала на Україну і вбиває Українців . І ще - а хто біля тимчасового помешкання зе пошкоджував Прапор України ? Над усім Українським знущалося зе під час своєї "артистичної" праці у кацапів , кучмів та януковичів . І навіть 15 діб не відседіло , навіть символічний штраф не заплатило . А двері треба було поміняти , бо за них торкалися зе , єрмак та інші "слуги" .
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27.03.2021 05:59 Ответить
Ти передивися тут дописи на мові: такого розгулу матірних, принизливих, ганебних слів не завжди знайдеш на "языке"! Якщо борешся за чистоту-то борись не вибірково!
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27.03.2021 08:07 Ответить
Та мені фіолетово що і як у Вас "визивають підозри"! Треба вчити історію країни, де ви мешкаєте, та вважаєте себе "арієм"!

До XVIII века язык Московии не считался никем в мире русским языком, а назывался конкретно языком московитов, московитским.
Русским языком до этого времени назывался именно и только украинский язык.
Язык Московии - московитский язык - не признавался до этого времени европейскими лингвистами (в том числе славянских стран) даже славянским языком, а относился к финским говорам.

Мелетий Смотрицкий, белорусский просветитель, работавший в Вильно и Киеве, автор изданной в 1619 году в Евье «Граматіки словенскія правильное синтагма» создавал научные основы языка русинов. Как и в «Грамматике» Л. Зизания, он четко отличал болгарский церковный язык от нашего: «Словенски переводимъ: Удержи языкъ свой от зла и устнъ своъ же не глати лети. Руски истолковуемъ: Гамуй языкъ свой от злого и уста твои нехай не мовять здрады». Ясно абсолютно (как и далее по его книге), что русским языком автор считает нынешний украинский язык
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28.03.2021 14:50 Ответить
То в чому сенс Вами написаного ? Двері треба мити чи міняти ? Що писали мудреці стародавнього Єгипту ? А що казали білоруські арії 16 ст. ?
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28.03.2021 15:40 Ответить
Сенс у тому, що ви не знаючи історії країни на свій розсуд починаєте "таврувати" те, що по праву належить Україні.
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28.03.2021 17:25 Ответить
На День независимости, шапито зеленского топталось по украинскому флагу на Михайловской. Я что-то не помню твоих цитат про наругу над гос сиволами
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27.03.2021 06:27 Ответить
Так, мовою розмовляють а язиком лижуть..! Лижуть здебільшого у лютих ворогів окупантів суверенної української землі Криму і Донбасу, у кремлівських фашистів )(уйла.
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27.03.2021 07:20 Ответить
По-перше : а те , що зараз знаходиться на чолі України завдяки недолугим зебілам , хіба не наруга над Державними та Національними символами ? По-друге : поляки вже давно не садять на кілки - це приклад з іншого боку наших кордонів , там ще живуть дикі племена .
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27.03.2021 05:47 Ответить
По -перше: що зараз знаходиться на чолі України - завдяки недолугим порохобілам.
По- друге: вільне волевиявлення 73-92% виборців - це "наруга на Державними та Національними символами"???
...В вас що, зовсім кришку з макітри зірвало від передоза р**нками???
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28.03.2021 14:30 Ответить
Макітри в мене немає - мак не вживаю . Як порохобот , хочу дізнатися : що я зробив для того , щоб у совків в черговий раз "з'їхав дах"? І , будь ласка , звідки така цифра волевиявлення "92"? В Україні що , Українців майже немає ? А щодо поваги - то дебіли двічі зека хама януковича вільно вже вибирали .
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28.03.2021 15:52 Ответить
"Диспутувати" з ходячою флешкою (бот - программа) нема сенсу.
"Цифру волевиявлення" 92% можна побачити на офіційному сайті ЦВК по виборам у ВР.
"Двічи" "зека хама" не бачив. Може ви маєте на увазі Шапкокрада та "однот***вого"?
Шапкокрада та папєрєдника вибирали майже один і той же "контінгент" - якщо не вірете подивиться "мапу виборів".
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28.03.2021 17:23 Ответить
А ще поляки НІКОЛИ не вибрали б президентом людину, яка не є етнічним поляком і для якої рідна мова - не польська!
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27.03.2021 09:25 Ответить
Це тому, що поляки мононація, а в Україні вільно мешкають майже 120 національностей.
До речі папєрєднік не мав ніякого стосунку до українців: малано/молдавано/пацак.

У россиян присутствует нетерпимость к другим религиям, презрение к чужим народностям, высокомерное мнение о себе. Все иностранцы, посещавшие Московщину в XV-XVIII вв., единогласно говорят, что москвитяне презирают чужие веры и народности. Цари, которые в этом отношении стояли впереди массы, омывали свои руки после прикосновения иностранных послов христианских вероисповеданий.
Немцы, допущенные жить в Москве, подвергались презрению, духовенство стояло против общения с ними. Патриарх, неосторожно благословив их, требовал, чтобы они отличались заметнее от православных наружным видом, чтобы впредь не получить нечаянно благословения.
Латинская, лютеранская, армянская и другая всякая вера, чуть только отличная от православной, считались у россиян проклятою. Россияне считают себя единственным избранным народом в вере, и даже не вполне расположены к единоверным народам - грекам и украинцам. Чуть только что-нибудь было несходно с их правилом, то заслуживало презрения, считалось ересью. Россияне на все чужое смотрят свысока. Очевидно, иметь такой взгляд на все неминуемо помогло россиянам покорение их татарами.
В Украине иначе. Издавна Киев, потом Владимир Волынский, были сборными пунктами местопребывания иностранцев разных вер и народов. Украинцы с незапамятных времен привыкли слышать у себя чужую речь и не дичатся людей с другой внешностью и с другими нравами.
В украинских городах греки, армяне, жиды, немцы, поляки, угры находили вольный приют, ладили с местными. Поляки, забравшись в Киевскую землю в качестве пособников князя Изяслава, пленились веселостью жизни в чужой земле. Этот дух терпимости, отсутствие национального высокомерия перешел впоследствии в характер козачества и остался в народе до сих пор.
В козацкое общество мог приходить всякий. Не спрашивали, кто он, какой веры, какой нации. Когда Поляки роптали, что козаки принимают к себе разных бродяг и, в том числе, еретиков, убегавших от преследований духовного суда, козаки отвечали, что у них издавна так ведется, что каждый свободно может прийти и уйти.
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28.03.2021 14:37 Ответить
За класифікацією ООН українці теж мононація. Мононація, це коли 75% і більше громадян - представники однієї національності. У нас за переписом етнічних українців 78%...
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28.03.2021 14:38 Ответить
Усі видатні українські керманичи були "варягами"...І що?
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28.03.2021 15:04 Ответить
Хмельницький, Петлюра, Бандера, Шухевич, Грушевський, Скоропадський?
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28.03.2021 16:08 Ответить
І...? Перший дав "вкусити палець" московитам - а московити "засосали" "усе тіло"...
По іншим - "щукайте та обрящєтє (слов*янске)"
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28.03.2021 17:47 Ответить
Українець - той у кого Україна в серці і в голові .
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28.03.2021 18:01 Ответить
згоден. Але не усі, у кого "Україна у сердці та у голові" розмовляють українською, та вони не повинні вибирати виключно тих "вождів", котрих нав*язують різноманітні сектанти. А "вбивати" щось "кувалдою" - це виключно методіка московитів.
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28.03.2021 18:14 Ответить
Нн читайте багато "рускіх історіков"! У Вас вже помітні симптоми псих. захворювання .Пояснюю (безкоштовно і швидко) . В Україні є ДВІ нації - Українці і ватносовки .
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28.03.2021 16:00 Ответить
А кого читати? Мемуари Генеалісімуса "Майн шлях: від Мертвечука до Бандери"?

Чи може комуняку Фа/ріон - керманича кружка "Марксістко - Ленінской естетікі"???
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28.03.2021 17:31 Ответить
Щось маєш проти Бандери ? А фаріонів не читав і не буду . Не тому , що була комунякою , а тому , що дурнувата .
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28.03.2021 18:04 Ответить
"Чий Крим"? Нічого не маю. Я навіть "за", якщо частина населення візьме собі призвище "Бандера", частину міст перейменують у "Бандероград", а частину місцевості у "Бандероштат"..
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28.03.2021 18:20 Ответить
І своїм "а кого читтати?" показав хто ти є .
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28.03.2021 18:07 Ответить
Ще додам , щоб заперечити все Вами написане - а нічого , що всі їхні "рускіє батюшкі і матушкі"царі і цариці романови були німцями ? Чи це неправда ?
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28.03.2021 16:04 Ответить
Та мені фіолетово що "усі іхні "рускіє батюшки і матушкі" і царици Романови були німцями"!!!

То ви не можете зрозуміти, що Німеччина "мати та батько" Кацапстану, а "мати та батьки" ніколи не бросять свою "дитину". Бійки "до крові" - так, але не більше. Тім паче що від "дитини" має гарний гешефт
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28.03.2021 17:38 Ответить
Чудово сказано ! Вони Порошенка презирливо вальцманом називали , а потім ... не буду писати , бо заблокують . Ви розумієте , про що я .
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28.03.2021 15:54 Ответить
Якийсь черговий яйцеголовий дегенерат на підсосі в собакова та баби бені. Ще й на моторолу схожий. Тьху, гидота!
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27.03.2021 00:07 Ответить
Лідер руху "Гонор" Філімонов: протести під ОП - це перформанс і інсталяція - Цензор.НЕТ 4595
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27.03.2021 00:24 Ответить
Хороший качественный сурдоперевод!
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27.03.2021 00:44 Ответить
"Главной целью инсталляции является создание в определенном объеме экспозиционного пространства, в котором за счет новых контекстов и нетривиальных синтетических и композиционных решений возникает уникальное многомерное семантическое поле." (с)

Лідер руху "Гонор" Філімонов: протести під ОП - це перформанс і інсталяція - Цензор.НЕТ 358
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27.03.2021 00:35 Ответить
Нужно почаще общаться с этими людьми в прямом эфире.
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27.03.2021 00:46 Ответить
Проще - включил ''дурака''.
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27.03.2021 00:59 Ответить
Та ладно...
Там и включать не надо.
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27.03.2021 01:09 Ответить
Все правильно каже
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27.03.2021 01:11 Ответить
Сейчас нас Филимонов станет убеждать, что события последних суток на Донбассе это тоже инсталляция. С него станется.
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27.03.2021 01:15 Ответить
Филимонов неадекватен в своей дебильности.
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27.03.2021 01:23 Ответить
Опа сама во всем виновата: и в том, что людей довели до протеста и в том, что из-за разрисованных стен устраивают событие мирового масшаба!

Отвлекают внимание охлоса от войны, невиданной коррупции и воровства, тарифов, цен и самое главное--предательства в ОПе--ВАГНЕРГЕЙТА!
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27.03.2021 01:42 Ответить
все шло по заранее сверстанному ОП плану, но случился перебор (это бывает при игре в карты, особенно в очко).какая то б... обосцала двери и для пущего антуража пририсовала свастику (никак не могут найти эту б....) у двери. Ходили на телевизор, носили обосцаные двери и спрашивали - кто сделал этот перфоманс. А может это скрипач сошел с крыши и сделал свое подлое дело, когда никто не видел. Филимонов не признается. Геращенко хочет провести запаховую експертизу, просят Рувина и Ирхина помочь. какие то непонятные символы и ассоциации - то игра на рояле в два х..., то свастика, то двери ............ и вивеска замалеванная. ВЕСЕЛО, ОДНАКО.
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27.03.2021 02:15 Ответить
Свастика умышленно была нарисована после завершения протеста. мусора совсем не спалились- сделали все как было в сценарии, чтобы теперь зебилам ходить по эфирам и говорить, что все протестующие фашисты
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27.03.2021 06:25 Ответить
Сявка недоделаный по печени надавать и перфоменс тебе запердолить в инсталяцию
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27.03.2021 03:05 Ответить
Дебил
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27.03.2021 03:08 Ответить
Сказал Владимир Владимирович глядя в зеркало))
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01.04.2021 02:44 Ответить
В ставшем кацапской колонией Белоруской державе белорусы массово сотнями тысячами выходили на мирные протесты Ну и что им дали эти мирные шествия., разве спасли они Беларусь и её народ от порабощения фашистской паРашей, Смеётся над такими мирными протестами и наша продажная про-кремлёвская власть. А вот если уже разбили дверь на их антиукраинском логове ОП ЗЕбила - капитулянта , так это уже приравнивается чуть не к восстанию против вражеской Украине власти - продажных капитулянтов " слуг кремля". А что бы изменилось если бы украинский народ вместо Майдана да просто бы хоть и миллионами ходил бы на мирные протесты против продажного кремлёвского холуя ЗЕКА- Иуды и его рыгоАнальной банды ну ещё и поломали и обрисовали бы ему дверь на АП.? Ничего. Просто Украинская держава уже в 2013 году стала как и Беларусь гадкой кацапской колонией. Что же такая катастрофическая угроза есть и сейчас с такой не нашей продажной анти-укранской про-кремлёвсклй властью.
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27.03.2021 05:30 Ответить
Згоден з Вами на 1000 відсотків - дуже точно про білорусів ! А як в росії раніше подавили цих "мирних протестантів"? Обкакалися по самі вуха з цим зе , а тепер осуджують тих , хто пофарбував двері , які треба міняти , бо за ручку торкалося зе !
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27.03.2021 06:08 Ответить
А скільки налетіло зеботів та ригоботів - видно запрацювала кацапська зеботоферма .
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27.03.2021 06:11 Ответить
Ви себе відносите до яких ботів?
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27.03.2021 08:24 Ответить
Я - до ппорохоботів і з 2014 року цього не приховую . А Ви ?
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27.03.2021 11:09 Ответить
Та ви вже визначили. Але, якщо відверто, то до 2019 року( точніше до 2 туру) - ваш однодумець. З того часу можете рахувати мене прихильником нинішньої влади.
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27.03.2021 11:25 Ответить
Ви боїтеся , чи не розумієте , хто прийшов в 2019 ?
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27.03.2021 11:46 Ответить
Я вже "перебоявся", як ви кажете. Я був вражений лицемірством свого кумира ! У новій команді побачив надію на краще і перспективу у подоланні того ганебного стану , в якому ми опинилися за 30 років тотального популізму і пограбування держави(і нас).
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27.03.2021 11:58 Ответить
Я Вас зрозумів . Вас переконали в підступності Порошенка бігуси-ануси і Г+Г бєні каломойського . І Ви пішли проголосували за непорозуміння(без освіти , без досвіду , без інтелекту і ще багато без). Ну повірили в "коварство бариги"- то виберіть з великої кількості кандидатів , на Вашу думку , самого кращого . Як можна було не побачити , що зе навіть про елементарні речі розмірковує як 10 річна дитина ? А "команда слуг"? Це просто трандєц повний ! І тільки одне до Вас питання : Ви ще нічого не зрозуміли після всих цих вакцинацій і подібних "досягнень" цих зю ?
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27.03.2021 13:41 Ответить
Не повірите: знати не знав бігусів-анусів. Була одна віра, доки не побачив своїми очима кандидата на мітингу в ході передвиборчої агітації перед 2 туром. Був дуже неприємно вражений. Але і це не зупинило кинути бюлетень за нього( мабуть думав по-вашому).
На одне запитання відповім: те, що я розумію і бачу, не розчаровує мої надії. Не все виходить. Багато помилок, які оперативно признаються і поправляються.( Не помиляються тільки, знаєте хто.) Бачу рух в багатьох ,законсервованих на довге зберігання, речах. Щиро бажаю успіхів! ( повірте на слово- я безпартійний)
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27.03.2021 14:28 Ответить
З тобою ,зебіл , нема про що розмовляти - йди разом з своїм зе і подивись в очі родичам загиблих Воїнів(під час зеперемир"я) і тих , хто не виживе , бо твої "слуги" вкрали з ковідного фонду і прос..ли вакцинацію . Подивись в очі Антоненку та іншим , хто сидить у в'язниці безпідставно . Йди разом з монікою зазирни в "глаза путіну". Є бажання , щоб ви , зебіли , відповіли за все разом з своїм піаністом . Тільки шкода , що ви нормальних людей підставили .
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27.03.2021 15:09 Ответить
Накінець тебе прорвало! Я все вагався: чи може бути серед вас хоть один з людським обличчям. Відповідаю однозначно-немає! Знаєш в чому різниця між нами: я тебе сприймаю, як опонента, носія іншої думки, з якою, хоч і не згідний, але поважаю!. Бо це твій вибір! А ти бачиш у всіх, хто має іншу думку- ворога. Це школа вашого ідейного батьки. Ви хочете побудувати Україну на ненависті. Бійтеся, щоб ця ненависть вас не згубила.
І про святе:твоя скотська проопозиція " ..йди разом з своїм зе і подивись в очі родичам загиблих Воїнів(під час зеперемир"я) ", я хотів би переадресувати тобі і твоїм роботодавцям з однією різницею - подивіться в очі загиблих Воїнів за всю війну.
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27.03.2021 15:20 Ответить
Хотів послати - але не втримався знову . Я , на відміну від тебе , не маю ідейних батьків , не пишу тут на роботодавців , і в очі дивився . І ще : більш агресивних і упоротих , ніж зебіли , я не бачив . Раджу почитати коментарі - тут зебілів і ригобілів майже не буває . То чого тебе сюди занесло ?
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27.03.2021 15:40 Ответить
А чому я не можу тут бути? мені цікава думка кожного.
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27.03.2021 15:50 Ответить
Чи може це у вас закритий клуб і ви змагаєтеся, хто більше і смачніше виразиться в бік опонентів? Отримуєте "одобрямс" від собі подібних і від цього радієте?
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27.03.2021 15:53 Ответить
Абсолютно верно.
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27.03.2021 06:13 Ответить
Чем с букетами ходить, начинайте и вы всё разрисовывать.
Дёшево, красиво и весело.
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27.03.2021 07:27 Ответить
Воооот именно такие художники...со шваброй и должны все отмывать! Еще раз ...со шваброй, а не Керхером.
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27.03.2021 07:16 Ответить
Чем рисовали, тем должны и отмывать - ручками.
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27.03.2021 07:25 Ответить
100% згоден! Звичайно треба терміново ретельно вимити і вичистити весь антиукраїнський ОП від ... резидента і всіх агентів кремля!
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27.03.2021 07:27 Ответить
Гонор?
Сразу видно.
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27.03.2021 07:29 Ответить
Так вот как, оказывается, сейчас называются беспорядки и вандализм
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27.03.2021 08:02 Ответить
Перформанс... Інсталяція... А я завжди думав, що це називається - вандалізм...
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27.03.2021 08:26 Ответить
По роже видно, художник.
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27.03.2021 09:18 Ответить
Если до акции я отношусь спокойно, то отрицательно до ДЕГЕНЕРАТОВ -жлобов ,понаехавших в Киев и загаживающих пространство... Яркий пример вид на набережную Днепра с моста метро. За такое мало отрубить пальцы нажимающие на клапан балкончика с краской !!!
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27.03.2021 11:17 Ответить
Вот это - ПЕРФОРМАНС:

Лідер руху "Гонор" Філімонов: протести під ОП - це перформанс і інсталяція - Цензор.НЕТ 1032
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27.03.2021 12:17 Ответить
А вот это - ИНСТАЛЛЯЦИЯ:

Лідер руху "Гонор" Філімонов: протести під ОП - це перформанс і інсталяція - Цензор.НЕТ 6241
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27.03.2021 12:18 Ответить
Некоторые комментаторы путают, что такое инсталляция, а что такое перформанс...

Есть анекдот:
Чем отличается инсталляция от перформанса?
Если ты, допустим, на$рал человеку под дверь, а потом уже позвонил в звонок - это инсталляция. А вот если ты сначала человеку позвонил, а когда он вышел из квартиры, то ты сел перед ним и на$рал, - это уже перформанс.
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27.03.2021 15:02 Ответить
був би непоганий перфоманс - роздати тому фІлІмонафу дубіналів, а потім інсталяцію із поміщенням його в СІЗО
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27.03.2021 22:23 Ответить
Стебется пацан, и кроме того Филимоно сьежает с обвинений, может и правильно делает. Судьба Антоненко, Стерненко и Юли Кузьменко перед глазами. Скоро у нас как в Кацапстане будут - сотни полит. заключенных. Дожили.
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01.04.2021 02:49 Ответить
 
 