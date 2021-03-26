Лидер движения "Гонор" Филимонов: Протесты под ОП - это перформанс и инсталляция

Участник протестов в Офиса Президента Сергей Филимонов, которого обвиняют в хулиганстве, утверждает, что акция была не политической, а художественной.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Это была акция художественная и это был совершенно мирный процесс. В искусстве есть термин, которым это можно описать - это тотальная инсталляция или перфоманс", - сказал Филимонов во время включения в эфир.

Далее он, по всей видимости, зачитал следующие определения: "Главной целью инсталляции является создание в определенном объеме экспозиционного пространства, в котором за счет новых контекстов и нетривиальных синтетических и композиционных решений возникает уникальное многомерное семантическое поле. А перфоманс - это одна из форм акционизма, где произведением считают действия автора, за которым зритель может наблюдать в режиме реального времени".

"То, что вы видели - это мирная абсолютно акция, где не была пролита ни одна капля крови", - добавил он.

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Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.

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В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сордо под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса Президента.