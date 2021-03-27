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Новости Агрессия России против Украины
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За минувшие сутки погибли 4 воина, 2 - ранены. Террористы обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, - ООС

За минувшие сутки погибли 4 воина, 2 - ранены. Террористы обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, - ООС

За минувшие сутки, 26 марта в результате обстрелов российско-оккупационными войсками украинских позиций четыре украинских воина погибли, двое получили ранения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции украинских подразделений. За минувшие сутки, 26 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На том же направлении, в пригороде поселка Майорск, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В результате обстрела четыре защитника из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.

"На действия противника военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали огонь", - подчеркнули в Минобороны.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия в направлении позиций Вооруженных Сил Украины вблизи Верхнеторецкого.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

"Также российские наемники грубо проигнорировали запросы украинской стороны на тишину, продолжив обстрел позиций наших защитников. В очередной раз оккупанты продемонстрировали последовательные шаги, направленные на дискредитацию координационного механизма и дополнительные меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. В медиапространстве наемниками традиционно распространялись циничные заявления о событиях в районе Шумов, тиражировались фейки и манипуляции.

Подчеркиваем, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", - заявили в Минобороны.

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По состоянию на 7:00 утра 27 марта, зафиксирован 1 обстрел со стороны российско-оккупационных войск.

В частности, недалеко от населенного пункта Славное противник открывал огонь из гранатометов различных систем.

Потерь среди наших защитников с начала текущих суток нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Минобороны (9333) обстрел (27165) потери (4384) ВСУ (6587) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+47
За минувшие сутки погибли 4 воина, 2 - ранены. Террористы обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, - ООС - Цензор.НЕТ 6518
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27.03.2021 08:31
+42
За минувшие сутки погибли 4 воина, 2 - ранены. Террористы обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, - ООС - Цензор.НЕТ 7224

співчуття родинам полеглих воїнів...
ГЕРОЇ не вмирають (поки ми їх пам"ятаємо..і пам"ятаємо за що вони полягли !!! )
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27.03.2021 08:34
+31
Кто то может напомнить ослам предназначение ВСУ? Или это мы на кого то напали и должны придерживаться приращения огня? А свою землю кто должен возвращать? Театр абсурда...
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27.03.2021 08:35
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ти не сюди залізло хинови, моксель, московит, яких петя криватий у 1721 році назвав росіянами.Валяй в тайгу пити стєкломой, настояний на бур'янах. Європейці ненавидять вас - фашистів і терористив.
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27.03.2021 11:19 Ответить
йди додому, водкі нєт, чувирло мокшинське.
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27.03.2021 11:27 Ответить
чебурятко вдавилося своїм йадом)))
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27.03.2021 11:22 Ответить
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https://twitter.com/IvanIhorovych

Ivan Ihorovych

@IvanIhorovych


Що робить командир, коли по його військах б'є артилерія? Ви подумаєте, що підтримує моральний стан своїх хлопців і віддає наказ бити у відповідь, але ні, він біжить жалітися до закордонних родичів, один з яких лобзався з ворогом в його столиці, а інша просуває ворожу трубу.
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27.03.2021 11:42 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1375567580707098627 11 ч

Какими надо быть дебилами чтобы во время войны отдать страну балагану Квартал 95???!!! Подставили ребят на фронте,вот что украинцы сделали!
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27.03.2021 11:43 Ответить
Пєця і Зєля - одна шобла. Якщо кажете про клоуна, не забувайте казати і про мародера
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27.03.2021 11:46 Ответить
згоден
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27.03.2021 11:50 Ответить
Та і половина військових голосували за клоуна, їм російський, ворожий головнокомандувач і Беня-медведчуковський канали сказали, що спасе країну клоун і налили купу фейків на їх головнокомандувача, які і до цього часу повторюють депутути від партії зелених бездарів.
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27.03.2021 11:51 Ответить
сепари уйо.....ки
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27.03.2021 11:43 Ответить
Ага, все 73%
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27.03.2021 22:38 Ответить
В країні з нормальною владою підняли б в повітря безпілотники і знищили б усі позиції артилерії орків. А наші "байрактари" в ангарах згниють. Загинули Воїни - тільки статистику "пєрємірія" членограю підпортили
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27.03.2021 12:40 Ответить
Говорят что не обстрел минометами...
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27.03.2021 13:17 Ответить
Позволили части населения считать войну с Россией не своим кровным делом.Когда Порох пытался ввести ВП в Киеве еще до ковида- взвыли мажоры -негде тусоваться , я уеду в Лондон!Быдло победнее пророссийское прячется за ОПЗЖ, чтобы не попасть на войну. Тоесть беда не наша общая,а чья-то.Мы откосим,а они пусть гибнут.А унас три гражданства и работа или бизнес с рашкой,но нам все должны мир и пивасик.Президент!,все должны проити через войну!Многих это отрезвит.(У меня знакомый за полгода из ватника стал нормальным).
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27.03.2021 14:34 Ответить
Не моё, но согласенВера Измайлова

https://twitter.com/veraizmaylova41

https://twitter.com/veraizmaylova41

@veraizmaylova41


Загинув солдат- закрили всі пропускні пункти ! воду, світло, газ.... на невизначений час .....О ЦЕ ДІЄ ! ЦЕ САНКЦІЇ !....
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27.03.2021 16:27 Ответить
Пропускные пункты и так закрыты кацапами, а вот насчет воды, электроэнергии и самое главное денег, которыми мы спонсируем оккупантов выплачивая пенсий и пособий на 20млрд.грн в год (больше чем на закупку и ремонт вооружения для армии во время войны) полностью согласен. И к этому добавить еще нужно массовые аресты ваты и сепаров из зажопы, московского сатаната и т.д. и сроки лет по 20-30давать, а не условные как сейчас.
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27.03.2021 16:47 Ответить
Пока "стрелки" и "стрелялки" противника не будут молниеносно уничтожаться высокоточным оружием( которое ЕСТЬ в Украине НО НЕ ЗАКУПАЕТСЯ в ВОЙСКА на передовой,почему то(?). Закупаются Даны( 40 лет как устаревшие"польскосоветские коробочки" и куда-то исчезают миллиарды,а на СОТНИ миллионов ДОСТАТОЧНО было бы закупить УКРАИНСКОЕ оружие,но нет,его НЕ закупают,УПОРНО не закупают!) Так если стрелки будут знать что с вероятность сто процентов он станет или трупом или калекой то стрелять перестанут. Война закончится,господин президент. Дайте им в морду,пусть после капли украинской крови проливаются их,литры. А для этого надо поставить задачу что бы украинское( ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ разработок в мире) ПОКУПАЛИ в войска. Надо отрабатывать системы подавления огня противника,ну или жуйте сопли,а наши бойцы будут умываться кровью. Нужны НЕ ДЕЛЯГИ в МО,а УКРАИНЦЫ с девизом УКРАИНА ПОНАД УСЕ( даже понад громадное бабло) У Вас есть ВСЕ рычаги,что бы заставить работать КАК надо даже эту мразь,которая жирует на крови( это ОНИ УБИВАЮТ,хоть и косвенно наших бойцов или из-за дурости,некомпетентности,предательства,коррупционности,какая разница?)
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27.03.2021 17:50 Ответить
зеленский собрался позвонить путину по поводу гибели наших военных.

И что? Пристыдит его? Или на пианино хреном по телефону сыграет? Или опять с праздником поздравит, как в своём последнем звонке?

Пускай лучше семьям погибших президент позвонит и расскажет про свою большую заслугу - "перемирие" на Донбассе»...
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27.03.2021 19:20 Ответить
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