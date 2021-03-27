За минувшие сутки погибли 4 воина, 2 - ранены. Террористы обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, - ООС
За минувшие сутки, 26 марта в результате обстрелов российско-оккупационными войсками украинских позиций четыре украинских воина погибли, двое получили ранения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
"Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции украинских подразделений. За минувшие сутки, 26 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - сказано в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На том же направлении, в пригороде поселка Майорск, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате обстрела четыре защитника из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.
Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.
"На действия противника военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали огонь", - подчеркнули в Минобороны.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия в направлении позиций Вооруженных Сил Украины вблизи Верхнеторецкого.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
"Также российские наемники грубо проигнорировали запросы украинской стороны на тишину, продолжив обстрел позиций наших защитников. В очередной раз оккупанты продемонстрировали последовательные шаги, направленные на дискредитацию координационного механизма и дополнительные меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. В медиапространстве наемниками традиционно распространялись циничные заявления о событиях в районе Шумов, тиражировались фейки и манипуляции.
Подчеркиваем, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", - заявили в Минобороны.
По состоянию на 7:00 утра 27 марта, зафиксирован 1 обстрел со стороны российско-оккупационных войск.
В частности, недалеко от населенного пункта Славное противник открывал огонь из гранатометов различных систем.
Потерь среди наших защитников с начала текущих суток нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
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Ivan Ihorovych
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Що робить командир, коли по його військах б'є артилерія? Ви подумаєте, що підтримує моральний стан своїх хлопців і віддає наказ бити у відповідь, але ні, він біжить жалітися до закордонних родичів, один з яких лобзався з ворогом в його столиці, а інша просуває ворожу трубу.
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Какими надо быть дебилами чтобы во время войны отдать страну балагану Квартал 95???!!! Подставили ребят на фронте,вот что украинцы сделали!
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Загинув солдат- закрили всі пропускні пункти ! воду, світло, газ.... на невизначений час .....О ЦЕ ДІЄ ! ЦЕ САНКЦІЇ !....
И что? Пристыдит его? Или на пианино хреном по телефону сыграет? Или опять с праздником поздравит, как в своём последнем звонке?
Пускай лучше семьям погибших президент позвонит и расскажет про свою большую заслугу - "перемирие" на Донбассе»...