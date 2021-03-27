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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 290 человек, зафиксированы 17 424 новых случая заражения, 7 124 человека - выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 290 человек, зафиксированы 17 424 новых случая заражения, 7 124 человека - выздоровели

17 424 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 марта 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, заболели 752 ребенка и 420 медработников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире не зафиксировали ни одной смерти от COVID-вакцинации, - Степанов

Также за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализовано - 4 747 человек;
▪️летальних случаев - 290;
▪️выздоровели - 7 124 человека;
▪️проведено тестирований за сутки - 123 500 (в том числе методом ПЦР - 55 500, методом ИФА - 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45 530).

Также читайте: Ожидаем, что можем выйти на 25 тысяч инфицированных коронавирусом в сутки, - Степанов

За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболело - 1 632 131 человек;
🔺выздоровело - 1 297 282 лица;
🔺летальних случаев - 31 751;
🔺проведено ПЦР-тестов - 7 945 044.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273) Днепропетровской (1 171), областях и г. Киев (1 226).

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Привіт із Буковел, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 290 человек, зафиксированы 17 424 новых случая заражения, 7 124 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 843
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27.03.2021 08:48
+7
начинайте тестировать картошку в АТБ - будет еще больше
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27.03.2021 08:56
+5
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 290 человек, зафиксированы 17 424 новых случая заражения, 7 124 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 2252
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27.03.2021 08:54
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Привіт із Буковел, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 290 человек, зафиксированы 17 424 новых случая заражения, 7 124 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 843
показать весь комментарий
27.03.2021 08:48 Ответить
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 290 человек, зафиксированы 17 424 новых случая заражения, 7 124 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 2252
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27.03.2021 08:54 Ответить
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 290 человек, зафиксированы 17 424 новых случая заражения, 7 124 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 7309
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27.03.2021 08:56 Ответить
зебіл та його команда ще одного боінга збили...
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 290 человек, зафиксированы 17 424 новых случая заражения, 7 124 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 3890
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27.03.2021 08:55 Ответить
начинайте тестировать картошку в АТБ - будет еще больше
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27.03.2021 08:56 Ответить
Да, презик Танзании папайю уже натестировал. Передовой танзанийский ученый, опровергувший досижения немецких.
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27.03.2021 10:25 Ответить
а ничо что все тесты лажа
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27.03.2021 09:27 Ответить
І корон багато завжди було, тіки їх по іменах не знали.
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27.03.2021 09:43 Ответить
Зеленский не умрет от короны!

...и своей смертью тоже...
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27.03.2021 10:01 Ответить
від тої їжі що в Україні людей в рази більше вмирає і хворіє
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27.03.2021 10:23 Ответить
Не з нашим щастям
В Україні за добу від COVID-19 померли 290 осіб, зафіксовано 17 424 нові випадки зараження, 7 124 людей одужало - Цензор.НЕТ 1512
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27.03.2021 10:32 Ответить
Їжте дітки шаурму, будете здорові!
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27.03.2021 11:45 Ответить
Головне - аби Ви не забували про це, коли Швидка відмовиться Вас госпіталізувати через відсутність вільних місць в лікарнях!
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27.03.2021 11:37 Ответить
В нас ще з осені лежачим з запаленям відмовляли в лікарні лікуватись і діагноз ніхто не ставив. Я на свої очі бачив, а брали лиш без свідомості за хароші гроші
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27.03.2021 15:37 Ответить
Я не знаю, де це "В Вас", а в Одесі реально вільних місць в Ковідних відділеннях нема!
Маму півтора тижні тому госпіталізували, але їй поталанило - якраз в інфекційній лікарні звільнилось місце, а ця лікарня є найкращою серед ковідних. Маму за тиждень поставили на ноги - в лікарів, медсестер, санітарок реально золоті руки і великі серця... в цьому відділенню, по їх словам, вже всі медики перехворіли, але все ж працюють, і то на совість!
Але ось сьогодні мою фейсбучну знайому вже не беруть з такими самими ураженнями легенів, бо тупо нема куди везти.
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27.03.2021 16:14 Ответить
Порадьте їй дуже жирну морську рибу і цибулю там є те що проти ковіду. в нас в листопаді й грудні таке було тупо люди вмирали і місць не було, тепер наче як починається знову
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27.03.2021 17:31 Ответить
Я їй купив файні спортивні вітаміни, які позиціонуються як для жінок віком 50+. В них окрім самих вітамінів, причому в набагато більшій номенклатурі, аніж в звичайних аптечних, є ще комплекс мікроелементів, навіть такі рідкі, як ванадій, хром і тому подібні, а ще комплекс найнеобхідніших амінокислот і біологічно активних речовин.
Подібні вітаміни для чоловіків 50+ я показав своїй сімейній лікарці, то вона була шокована їхнім складом!
Моя маму вже вилікували, але ці вітаміни допоможуть їй щвидко і добре відновитись.
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27.03.2021 19:17 Ответить
пишіть вже ковід усім померлим, щоб було "1700 померлих від ковід щодня"
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27.03.2021 10:57 Ответить
Зачем Вы перекручиваете? Чем Вы недовольны?
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27.03.2021 11:24 Ответить
А хто це ковідних звав в Буковель з усієї Європи і всієї України? Хто рекламував Буковель? Як того мальчіна ім'я? А не бажають лижі того мальчіка принести до Мосейсучки на маланський какаканал? А не бажає на них Херащенко свастику намалювати?
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27.03.2021 11:42 Ответить
После прочтения статьи стало совсем непонятно.Чем вызвано такое количество госпитализированных и высокая смертность.Тем,что людям с хроническими заболеваниями затруднили доступ к медицинским услугам, сделав их платными,и люди вынуждены лечиться самостоятельно фальсифицированными лекарствами которые ни черта не помогают, в итоге оказываются в тяжёлом состоянии в реанимации,или у нас действительно коронавирус, который был с нами много лет,а сейчас его просто научились обнаруживать,и грех не воспользоваться ситуацией нагнетая панику.
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27.03.2021 12:37 Ответить
наверно асфальта в прошлом году мало положили, надо больше
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27.03.2021 16:15 Ответить
 
 