В Украине за сутки от COVID-19 умерли 290 человек, зафиксированы 17 424 новых случая заражения, 7 124 человека - выздоровели

17 424 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 марта 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, заболели 752 ребенка и 420 медработников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире не зафиксировали ни одной смерти от COVID-вакцинации, - Степанов

Также за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализовано - 4 747 человек;

▪️летальних случаев - 290;

▪️выздоровели - 7 124 человека;

▪️проведено тестирований за сутки - 123 500 (в том числе методом ПЦР - 55 500, методом ИФА - 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45 530).

Также читайте: Ожидаем, что можем выйти на 25 тысяч инфицированных коронавирусом в сутки, - Степанов

За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболело - 1 632 131 человек;

🔺выздоровело - 1 297 282 лица;

🔺летальних случаев - 31 751;

🔺проведено ПЦР-тестов - 7 945 044.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273) Днепропетровской (1 171), областях и г. Киев (1 226).