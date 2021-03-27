В Украине за сутки от COVID-19 умерли 290 человек, зафиксированы 17 424 новых случая заражения, 7 124 человека - выздоровели
17 424 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 марта 2021 года.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
В частности, заболели 752 ребенка и 420 медработников.
Также за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализовано - 4 747 человек;
▪️летальних случаев - 290;
▪️выздоровели - 7 124 человека;
▪️проведено тестирований за сутки - 123 500 (в том числе методом ПЦР - 55 500, методом ИФА - 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45 530).
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболело - 1 632 131 человек;
🔺выздоровело - 1 297 282 лица;
🔺летальних случаев - 31 751;
🔺проведено ПЦР-тестов - 7 945 044.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273) Днепропетровской (1 171), областях и г. Киев (1 226).
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...и своей смертью тоже...
Маму півтора тижні тому госпіталізували, але їй поталанило - якраз в інфекційній лікарні звільнилось місце, а ця лікарня є найкращою серед ковідних. Маму за тиждень поставили на ноги - в лікарів, медсестер, санітарок реально золоті руки і великі серця... в цьому відділенню, по їх словам, вже всі медики перехворіли, але все ж працюють, і то на совість!
Але ось сьогодні мою фейсбучну знайому вже не беруть з такими самими ураженнями легенів, бо тупо нема куди везти.
Подібні вітаміни для чоловіків 50+ я показав своїй сімейній лікарці, то вона була шокована їхнім складом!
Моя маму вже вилікували, але ці вітаміни допоможуть їй щвидко і добре відновитись.