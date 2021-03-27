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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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"Репортеры без границ" призвали освободить арестованного в оккупированном Крыму журналиста Есипенко

В международной организации "Репортеры без границ" выразили обеспокоенность в связи с возможными пытками задержанного в оккупированном Россией Крыма внештатного сотрудника Радио Свобода (проект Крым. Реалии) Владислава Есипенко и призвали его освободить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода. 

В частности, в организации отметили, что о пытках  Есипенко может свидетельствовать его интервью российскому государственному телеканалу "Крым 24", в котором он подтвердил, что снимал на полуострове для проекта Крым.Реалии и якобы дублировал отснятое видео украинским спецслужбам.

"Есипенко был заметно бледный и едва мог говорить, когда давал показания - которое почти наверняка было получено под принуждением - в интервью местному российскому телеканалу" Крым 24 ", которое больше похоже на полицейский допрос", - говорится в сообщении, обнародованном 26 марта.

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По словам руководителя отдела "Репортеров без границ" в Восточной Европе и Центральной Азии Жанны Кавелье, распространение подобного "признания" является нарушением журналистской этики.

"Подобная практика также запрещена статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Россией и Украиной. Мы опасаемся, что "признание" Владислава Есипенко было получено под давлением, и обеспокоены психологическим и физическим давлением, которому подвергся этот журналист. Мы также осуждаем запрет на доступ к нему адвоката и призываем к его немедленному освобождению ", - отметила она.

Главный редактор издания "Грати" Антон Наумлюк ранее заявлял, что Есипенко сотрудники ФСБ России два дня пытали током для получения признания. По словам журналиста, информация о пытках Есипенко стала известна от источника, который с ним разговаривал. Подтверждения этой информации из других источников пока не было.

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Крым (26389) Репортеры без границ (101) Есипенко Владислав (41)


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Топ комментарии
+4
"Репортеры без границ" призвали освободить арестованного в оккупированном Крыму журналиста Есипенко - Цензор.НЕТ 9597
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27.03.2021 09:12
+2
катцапия страна террорист. взять для них человека в заложники как два пальца об асфальт...
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27.03.2021 09:07
+1
"Репортеры без границ" призвали освободить арестованного в оккупированном Крыму журналиста Есипенко - Цензор.НЕТ 634
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27.03.2021 09:19
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катцапия страна террорист. взять для них человека в заложники как два пальца об асфальт...
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27.03.2021 09:07 Ответить
"Репортеры без границ" призвали освободить арестованного в оккупированном Крыму журналиста Есипенко - Цензор.НЕТ 9597
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27.03.2021 09:12 Ответить
"Репортеры без границ" призвали освободить арестованного в оккупированном Крыму журналиста Есипенко - Цензор.НЕТ 4916
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27.03.2021 09:20 Ответить
"Репортеры без границ" призвали освободить арестованного в оккупированном Крыму журналиста Есипенко - Цензор.НЕТ 634
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27.03.2021 09:19 Ответить
та мы его не кормим. так, трохи каленого железа на анус ему нада налить, шоб сфинктер расслабить этому черту
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27.03.2021 09:22 Ответить
Чубатому расслабь, а то вон какой напрягся весь,снизу😁
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27.03.2021 09:30 Ответить
ну ты и не долугое))))
зы.тузы. Я люблю когда меня цитируют зебилы и делают скриншоты, это доставляет
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27.03.2021 09:35 Ответить
А еще тебе нравится Вадим Рабинович, ну а что он до 2014 года баллотировался у ВР от ЛГБТ партии.
Яке їхало, таке здибало...
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27.03.2021 09:37 Ответить
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27.03.2021 09:20 Ответить
что не смешно это россия
"Репортеры без границ" призвали освободить арестованного в оккупированном Крыму журналиста Есипенко - Цензор.НЕТ 7195
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27.03.2021 09:21 Ответить
Так ты же будешь плакать коровьими слезами и устами распятого младенца кричатт о "русофобии"
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27.03.2021 09:26 Ответить
интересно, хоть кто-то обращает внимание на такие призывы ?
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27.03.2021 09:25 Ответить
Подібні контори мають хоч для вигляду імітувати якусь діяльність.
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27.03.2021 09:31 Ответить
Нехрен туда шастать.
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27.03.2021 15:39 Ответить
 
 