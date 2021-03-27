"Репортеры без границ" призвали освободить арестованного в оккупированном Крыму журналиста Есипенко

В международной организации "Репортеры без границ" выразили обеспокоенность в связи с возможными пытками задержанного в оккупированном Россией Крыма внештатного сотрудника Радио Свобода (проект Крым. Реалии) Владислава Есипенко и призвали его освободить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

В частности, в организации отметили, что о пытках Есипенко может свидетельствовать его интервью российскому государственному телеканалу "Крым 24", в котором он подтвердил, что снимал на полуострове для проекта Крым.Реалии и якобы дублировал отснятое видео украинским спецслужбам.

"Есипенко был заметно бледный и едва мог говорить, когда давал показания - которое почти наверняка было получено под принуждением - в интервью местному российскому телеканалу" Крым 24 ", которое больше похоже на полицейский допрос", - говорится в сообщении, обнародованном 26 марта.

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По словам руководителя отдела "Репортеров без границ" в Восточной Европе и Центральной Азии Жанны Кавелье, распространение подобного "признания" является нарушением журналистской этики.

"Подобная практика также запрещена статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Россией и Украиной. Мы опасаемся, что "признание" Владислава Есипенко было получено под давлением, и обеспокоены психологическим и физическим давлением, которому подвергся этот журналист. Мы также осуждаем запрет на доступ к нему адвоката и призываем к его немедленному освобождению ", - отметила она.

Главный редактор издания "Грати" Антон Наумлюк ранее заявлял, что Есипенко сотрудники ФСБ России два дня пытали током для получения признания. По словам журналиста, информация о пытках Есипенко стала известна от источника, который с ним разговаривал. Подтверждения этой информации из других источников пока не было.

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