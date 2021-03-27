За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 939 человек, всего - 192 264, - Степанов
За минувшие сутки, 26 марта в Украине провакцинировано от COVID-19 17 939 человек, 192 264 человека провакцинированы с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 192 263 человека, завершил вакцинацию (получил 2 дозы) - 1 человек.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 1 226 случаев/1 650 прививок;
Винницкая область - 724 случая/830 прививок;
Волынская область - 370 случаев/280 прививок;
Днепропетровская область - 1 171 случай/1 320 прививок;
Донецкая область - 802 случая/770 прививок;
Житомирская область - 813 случаев/690 прививок;
Закарпатская - 353 случая/420 прививок;
Запорожская область - 599 случаев/590 прививок;
Ивано-Франковская область - 373 случая/629 прививок;
Киевская область - 1 273 случая/1 170 прививок;
Кировоградская область - 172 случая/460 прививок;
Луганская область - 167 случаев/340 прививок;
Львовская область - 1 407 случаев/1 060 прививок;
Николаевская область - 454 случая/600 прививок;
Одесская область - 1 282 случая/400 прививок;
Полтавская область - 673 случая/700 прививок;
Ривненская область - 553 случая/650 прививок;
Сумская область - 567 случаев/1 080 прививок;
Тернопольская область - 628 случаев/590 прививок;
Харьковская область - 1 132 случая/390 прививок;
Херсонская область - 174 случая/1 190 прививок;
Хмельницкая область - 822 случая/640 прививок;
Черкасская область - 548 случаев/710 прививок;
Черновицкая область - 516 случаев/270 прививок;
Черниговская область - 625 случаев/510 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация проводилась 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами иммунизации.
По состоянию на 26 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек.
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Фото вчерашние:
если кацапы реально попрут, то будет очень и очень бо-бо, нам бо-бо
есть инфа, что США готовы этим летом предоставить Украине статус Особого Союзника
кацапам нужно успеть до того, потом уже будет невозможно
а украинские президенты - Зе или Порох или еще кто-то - будут под него подстраиваться, если не хотят получить полноформатное кацапское вторжение
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