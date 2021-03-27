За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 939 человек, всего - 192 264, - Степанов

За минувшие сутки, 26 марта в Украине провакцинировано от COVID-19 17 939 человек, 192 264 человека провакцинированы с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 192 263 человека, завершил вакцинацию (получил 2 дозы) - 1 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 1 226 случаев/1 650 прививок;

Винницкая область - 724 случая/830 прививок;

Волынская область - 370 случаев/280 прививок;

Днепропетровская область - 1 171 случай/1 320 прививок;

Донецкая область - 802 случая/770 прививок;

Житомирская область - 813 случаев/690 прививок;

Закарпатская - 353 случая/420 прививок;

Запорожская область - 599 случаев/590 прививок;

Ивано-Франковская область - 373 случая/629 прививок;

Киевская область - 1 273 случая/1 170 прививок;

Кировоградская область - 172 случая/460 прививок;

Луганская область - 167 случаев/340 прививок;

Львовская область - 1 407 случаев/1 060 прививок;

Николаевская область - 454 случая/600 прививок;

Одесская область - 1 282 случая/400 прививок;

Полтавская область - 673 случая/700 прививок;

Ривненская область - 553 случая/650 прививок;

Сумская область - 567 случаев/1 080 прививок;

Тернопольская область - 628 случаев/590 прививок;

Харьковская область - 1 132 случая/390 прививок;

Херсонская область - 174 случая/1 190 прививок;

Хмельницкая область - 822 случая/640 прививок;

Черкасская область - 548 случаев/710 прививок;

Черновицкая область - 516 случаев/270 прививок;

Черниговская область - 625 случаев/510 прививок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире не зафиксировали ни одной смерти от COVID-вакцинации, - Степанов

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами иммунизации.

По состоянию на 26 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек.