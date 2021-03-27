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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 939 человек, всего - 192 264, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 939 человек, всего - 192 264, - Степанов

За минувшие сутки, 26 марта в Украине провакцинировано от COVID-19 17 939 человек, 192 264 человека провакцинированы с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 192 263 человека, завершил вакцинацию (получил 2 дозы) - 1 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 1 226 случаев/1 650 прививок;
Винницкая область - 724 случая/830 прививок;
Волынская область - 370 случаев/280 прививок;
Днепропетровская область - 1 171 случай/1 320 прививок;
Донецкая область - 802 случая/770 прививок;
Житомирская область - 813 случаев/690 прививок;
Закарпатская - 353 случая/420 прививок;
Запорожская область - 599 случаев/590 прививок;
Ивано-Франковская область - 373 случая/629 прививок;
Киевская область - 1 273 случая/1 170 прививок;
Кировоградская область - 172 случая/460 прививок;
Луганская область - 167 случаев/340 прививок;
Львовская область - 1 407 случаев/1 060 прививок;
Николаевская область - 454 случая/600 прививок;
Одесская область - 1 282 случая/400 прививок;
Полтавская область - 673 случая/700 прививок;
Ривненская область - 553 случая/650 прививок;
Сумская область - 567 случаев/1 080 прививок;
Тернопольская область - 628 случаев/590 прививок;
Харьковская область - 1 132 случая/390 прививок;
Херсонская область - 174 случая/1 190 прививок;
Хмельницкая область - 822 случая/640 прививок;
Черкасская область - 548 случаев/710 прививок;
Черновицкая область - 516 случаев/270 прививок;
Черниговская область - 625 случаев/510 прививок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире не зафиксировали ни одной смерти от COVID-вакцинации, - Степанов

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами иммунизации.

По состоянию на 26 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек.

вакцина (3815) карантин (16729) Криворученко Степан (1) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 939 человек, всего - 192 264, - Степанов - Цензор.НЕТ 5633
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27.03.2021 09:32
+1
нету поводов для переживаний. зеля заглянул в шоколадный глаз пуйла, так шо всьо идет по плану
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27.03.2021 09:38
+1
лично мне пофиг и на зелю, и на пороха, и на эти детские разборки между ними
если кацапы реально попрут, то будет очень и очень бо-бо, нам бо-бо
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27.03.2021 09:40
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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 939 человек, всего - 192 264, - Степанов - Цензор.НЕТ 5633
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27.03.2021 09:32 Ответить
Эшелоны росвойск двинулись к украинской границе!
Фото вчерашние:

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 939 человек, всего - 192 264, - Степанов - Цензор.НЕТ 2835

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 939 человек, всего - 192 264, - Степанов - Цензор.НЕТ 9711
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27.03.2021 09:32 Ответить
нету поводов для переживаний. зеля заглянул в шоколадный глаз пуйла, так шо всьо идет по плану
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27.03.2021 09:38 Ответить
лично мне пофиг и на зелю, и на пороха, и на эти детские разборки между ними
если кацапы реально попрут, то будет очень и очень бо-бо, нам бо-бо
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27.03.2021 09:40 Ответить
если сп-2 построят, то у пуйла не будет причин не напасть на Украину. рынки сбыта газа в западную европу будут, а наша ГТС уже до жопы... вот когда достроят, если, тогда и нада переживать, а пока нету поводов для печали
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27.03.2021 09:44 Ответить
ты ошибаешься
есть инфа, что США готовы этим летом предоставить Украине статус Особого Союзника
кацапам нужно успеть до того, потом уже будет невозможно
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27.03.2021 09:45 Ответить
Байден был бы хорошим мужиком при Порошенко, но не при зеленском, так что не стоит держать карман шире, птица счастья туда не залетит...
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27.03.2021 09:48 Ответить
Байден не может быть при ком-то, он при американском народе
а украинские президенты - Зе или Порох или еще кто-то - будут под него подстраиваться, если не хотят получить полноформатное кацапское вторжение
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27.03.2021 10:12 Ответить
Л/с едет на Донбасс в планкарте, а такое стоит под открытым небом.
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 939 человек, всего - 192 264, - Степанов - Цензор.НЕТ 7948
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27.03.2021 09:33 Ответить
Долі відсотку
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27.03.2021 09:34 Ответить
...завершил вакцинацию - 1 человек - Дункан Мак-Клауд. (В живых должен остаться только один)
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27.03.2021 09:42 Ответить
Here we are, born to be kings
We're the princes of the universe
Here we belong, fighting to survive
In a world with the darkest powers
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27.03.2021 09:51 Ответить
Хоть 100500,только не зеПЕД...
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27.03.2021 09:54 Ответить
Когда смотрю на Степанова и на Зеленского За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 939 человек, всего - 192 264, - Степанов - Цензор.НЕТ 1642
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27.03.2021 09:57 Ответить
В Німеччині майже 300000 вакцин вколюють за добу і вважають, що то дуже мало і повільно. А наші величні тішаться 192тис. за кілька тижнів.
https://impfdashboard.de/
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27.03.2021 14:24 Ответить
За такую вакцинацию расстреливать надо.
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27.03.2021 18:53 Ответить
Воно то, канєшна, ніхто не віноват.
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27.03.2021 22:37 Ответить
 
 