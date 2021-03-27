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Новости Конституционный кризис
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Зеленский отменил указы 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС

Зеленский отменил указы 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Указ о его назначении был подписан беглым экс-президентом Виктором Януковичем.

Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" опубликован 27 марта на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Этим же указом Зеленский отменил указ президента от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Александра Касминина судьей Конституционного суда".

"С целью обеспечения соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности, руководствуясь национальными интересами Украины, согласно Закону Украины "О национальной безопасности Украины", согласно которому демократический конституционный строй является одним из фундаментальных национальных интересов Украины, а также принимая во внимание Заявление Верховной Рады Украины в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции Достоинства, утвержденное Постановлением Верховной Рады Украины от 17 февраля 2021 № 1240-ИХ, в котором подчеркнуто, что узурпация власти в 2010 - 2014 годах Виктором Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушения прав и свобод человека, несмотря на то, что отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина, в соответствии с частью второй статьи 102, пунктов 1, 17 части первой, части третьей статьи 106 Конституции Украины, статей 3 и 13 Закона Украины "О национальной безопасности Украины", постановляю:

1. Отменить:

Указ Президента Украины от 14 мая 2013 № 256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины";

Указ Президента Украины от 17 сентября 2013 № 513 "О назначении А.Касминина судьей Конституционного Суда Украины"",  - говорится в тексте Указа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указом Зеленского глава КС Тупицкий отстранен от должности сроком на 1 месяц

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.

Зеленский Владимир (20365) КС (2248) суд (25097) указ (528) Тупицкий Александр (234)


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Топ комментарии
+51
Просто дебилизм.
Теперь все решения КС с 2013 незаконны в том числе и решение по роспуску ВР
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27.03.2021 09:57
+43
А что ТАК можно было?
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27.03.2021 09:45
+25
C каких делов?Указ просто отменен,а не признан незаконным.Соответственно,решения КС обратной силы не имеют
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27.03.2021 10:10
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Зеленський скасував укази 2013 року про призначення Тупицького та Касмініна суддями КС - Цензор.НЕТ 5162
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27.03.2021 20:12 Ответить
кобелева отмените
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27.03.2021 16:02 Ответить
Все эти игрища зебилов вокруг Конституционного суда связаны в первую очередь с рассмотрением закона о дерибане ЗЕМЛИ, при этом решение должны были вынести явно не в пользу мародеров и банд зельцмана-вальцмана и их закордонных партнеров из мвф. При этом зебилы особо и не скрывают, что судейская мафия их устраивает, и расправляются они только с теми "судьями" которые мешают им в открытую дерибанить и уничтожать страну.
Ну и особо нехороший момент во всем этом это то, что клоун уже не в первый раз откровенно плюет на законы и Конституцию подписывая юридически никчемные указы, а это все может окончится для страны очень плохо (помнится янукоовощ так же этим любил заниматься и решил, что схватил бога за бороду и ему теперь все дозволенно).
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27.03.2021 17:05 Ответить
Все гораздо проще уважаемый. Тупицкий просто проворовался и начал пакостить.
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27.03.2021 20:09 Ответить
В країні має правити військова хунта а не "квартальні" придурки!
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27.03.2021 18:47 Ответить
Сорок душ посменно воют. раскалились до бела...
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27.03.2021 19:50 Ответить
А мне уже просто интересно ,что должен сделать Зеленский чтобы тут на него не воняли? Наверно отдать все свои деньги и самому сесть в тюрьму.?))))))) Вы хоть понимаете ,что такими отзывами ему рейтинг поднимаете?)))))) В интернете алкашей и ********* таких как вы почти нет.
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27.03.2021 20:15 Ответить
Молодец, Зеленский. Похоже, здесь с точки зрения закона все чисто.
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27.03.2021 20:51 Ответить
Володимирович, та на куй вже відміни земне тяжіння... Ну реально важко з ним пересуватись!
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27.03.2021 20:59 Ответить
тю... да лишили бы его гражданства да и все, делов то...
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27.03.2021 21:06 Ответить
Лишить гражданства этого Тупицу и отправить в Ростов к Овощу в качестве соседа по коттеджному посёлку.
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28.03.2021 09:04 Ответить
Я уже 100 раз писал. проще всего было провести обыск у Тупицкого и найти у него кило кокаина и на этом основании посадить на 10 лет в тюрьму и отстранить от должностьи судьи в полном соответствии закону и интересам Украины. И другим судьям было-бы неповадно. это единственный работающий вариант навести порядок судебной власти Украины. Думаю народ это поддержит. Только вот для такого нужно создать настоящуюю Службу Безопасности Украины а не фейковую как сейчас. Надо начинать с СБУ-чтобы она была не филиалом ФСБ и не коммерческой структурой барыг как сейчас,а состояла из патриотов Украины
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27.03.2021 22:22 Ответить
А уволить Попревича Виктора Михайловича, посадившего Стерненко на 7 лет с конфискацией за якобы 300 грн, Зеленский не желает?
Отменить https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/82/2015#Text УКАЗ 82/2015 від 14.02.2015 подписанный Порошенко?
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27.03.2021 22:25 Ответить
для початку потрібно скасувати подання ВККС Президенту в частині призначення Попревича. Інакше такий указ буде черговим порушенням законодавства.
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28.03.2021 09:18 Ответить
Чисто-формально этот Попревич законов не нарушал посадив Стерненко на 7 лет. У Судьи есть такое право субьективное:давать минимальный или максимальный срок учитывая все обстоятельства дела. Он дал максимальный и в данном случае это не справедливо учитывая что Стерненко действовал не из корыстных побуждений. Но похищение ,запугивание и физические повреждения(пусть и легкие)-это тяжелая уголовная статья. Стерненко нужно было телефон выключать и у пациента тоже чтобы доказательств не было. Я кстати поддерживаю действия Стерненко,но он все делал спонтанно,непродумманно-и это наука другим патриотам. Проблема в том что в ЕС не любят похищений и пыток и поэтому перспектива подать аппеляцию в ЕСПЧ по данному делу-очень сомнительная. Разве что новый Президент сделает амнистию или возьмет на поруки. Лично мне очень жаль Стерненко
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29.03.2021 13:50 Ответить
нужно просто перестать судить ! т.е. сразу... в расход !
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27.03.2021 22:45 Ответить
Чого розквакалися? У давньогрецькій міфології це називалося розрубати Гордіїв вузол.
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27.03.2021 23:08 Ответить
ну да, конечно, Вова то Александрович по папе.
проффессор Зеленский оказывается не математик, а рубильщик !


вот только то что сделал Вова, в славянском фольклоре, в отличие от греческой мифологии, называется "сломать йух об дуба"

а еще Вовачке не мешало бы знать, что
"Перелом полового органа трудно с чем-либо спутать. В момент разрыва тканей слышен характерный хруст - это трескается белочная оболочка кавернозных тел.
Каким только напастям не подвергается главный предмет гордости всех мужчин.

Половой член можно натереть, защемить, ушибить, вывихнуть и даже сломать.
https://medportal.ru/enc/sexology/erection/18/
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27.03.2021 23:34 Ответить
Смеешься? Ты видел шо он с роялем сделал? Вон и куча поклонников таланта набежала
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28.03.2021 01:35 Ответить
ТАМ БЫЛ НЕ РОЯЛЬ А ПИАНИНО -- ДЛЯ РОЯЛЯ У ШИМПАН-ЗЕ ЕЩЕ НЕ ДОРОСЛО
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28.03.2021 07:27 Ответить
зеленский из дурачков, самовлюбленных наполеончиков)))
Была куча способов более законных сдыхаться тупицкого, но дурне выбрало самый тупой, неправосудный и на 100% проигрышный в ЛЮБОМ суде...
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28.03.2021 01:22 Ответить
правильно.
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28.03.2021 01:44 Ответить
ЯК МОЖНА ВІДМІНИТИ УКАЗИ ЧУЖИХ ПРЕЗИДЕНТІВ ?
Це Зе дебіло хфантастика
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28.03.2021 01:50 Ответить
очень просто, овощ судом уже определен преступником, в указе именно это и является аргументом, перечитайте еще раз указ, там все расписано.
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28.03.2021 11:48 Ответить
Всйо розписано це не аргумент - як що клоун кудись залазе не знаючи броду,
то буде продовження
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28.03.2021 14:25 Ответить
пора уже нашему гидранту пересмотреть указы богдана хмельницкого и данилы галицкого . но тупая кизда шмендель вряд ли знает кто они такие
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28.03.2021 07:32 Ответить
Бабло хай повернуть до бюджету з 2013 року, яке отримали у виді заробітної плати...
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28.03.2021 07:55 Ответить
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