Зеленский отменил указы 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Указ о его назначении был подписан беглым экс-президентом Виктором Януковичем.

Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" опубликован 27 марта на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Этим же указом Зеленский отменил указ президента от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Александра Касминина судьей Конституционного суда".

"С целью обеспечения соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности, руководствуясь национальными интересами Украины, согласно Закону Украины "О национальной безопасности Украины", согласно которому демократический конституционный строй является одним из фундаментальных национальных интересов Украины, а также принимая во внимание Заявление Верховной Рады Украины в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции Достоинства, утвержденное Постановлением Верховной Рады Украины от 17 февраля 2021 № 1240-ИХ, в котором подчеркнуто, что узурпация власти в 2010 - 2014 годах Виктором Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушения прав и свобод человека, несмотря на то, что отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина, в соответствии с частью второй статьи 102, пунктов 1, 17 части первой, части третьей статьи 106 Конституции Украины, статей 3 и 13 Закона Украины "О национальной безопасности Украины", постановляю:

1. Отменить:

Указ Президента Украины от 14 мая 2013 № 256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины";

Указ Президента Украины от 17 сентября 2013 № 513 "О назначении А.Касминина судьей Конституционного Суда Украины"", - говорится в тексте Указа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указом Зеленского глава КС Тупицкий отстранен от должности сроком на 1 месяц

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.