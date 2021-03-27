РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14976 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 420 4

За сутки в Киеве подтверждено 1 226 новых случаев заражения коронавирусом, умерло 39 человек, - Кличко

За сутки в Киеве подтверждено 1 226 новых случаев заражения коронавирусом, умерло 39 человек, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки подтверждено 1226 новых случаев заболевания COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр столицы Владимир Кличко в своем Telegram.

По его информации за минувшие сутки зафиксировано 39 летальных случаев от коронавирусной инфекции (в целом 3 274).

151 пациент госпитализирован с CОVID-19, 581 человек госпитализирован с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Вместе с тем 464 человека выздоровели за минувшие сутки (в целом 10 4617 преодолели COVID-19).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 290 человек, зафиксированы 17 424 новых случая заражения, 7 124 человека - выздоровели

карантин (16729) Киев (25524) Кличко Виталий (4640) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да закройте Киев от села! Миллион в день вьезжают и выезжают! Это просто клоака заразы!
показать весь комментарий
27.03.2021 11:36 Ответить
Кличко надо канонизировать
показать весь комментарий
27.03.2021 12:54 Ответить
А чего намордник и куртку снял?
показать весь комментарий
27.03.2021 13:53 Ответить
Откуда он эту инфу только берет? Я понимаю что надо что то сказать. А они как всегда абы шо. Лишь бы сказать.
показать весь комментарий
27.03.2021 15:51 Ответить
 
 