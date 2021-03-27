За сутки в Киеве подтверждено 1 226 новых случаев заражения коронавирусом, умерло 39 человек, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки подтверждено 1226 новых случаев заболевания COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр столицы Владимир Кличко в своем Telegram.

По его информации за минувшие сутки зафиксировано 39 летальных случаев от коронавирусной инфекции (в целом 3 274).

151 пациент госпитализирован с CОVID-19, 581 человек госпитализирован с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Вместе с тем 464 человека выздоровели за минувшие сутки (в целом 10 4617 преодолели COVID-19).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 290 человек, зафиксированы 17 424 новых случая заражения, 7 124 человека - выздоровели