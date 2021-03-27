"Мы увидим с вами свободную Ичкерию, свободный Татарстан. Мы увидим Крым в составе Украины", - Данилов. ВИДЕО

Мир в скором времени еще "увидит свободную Ичкерию, свободный Татарстан и Крым в составе Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью Радио НВ.

"Мы не знаем, что будет происходить в России. Я могу с уверенностью сказать — и уже неоднократно об этом говорил, — что мы увидим с вами свободную Ичкерию, мы увидим с вами свободный Татарстан, мы увидим с вами Крым в составе Украины. Это будет обязательно при нашей жизни", — поделился мнением Данилов.

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Чеченская Республика Ичкерия была провозглашена в 1991 году на части территории бывшей Чечено-Ингушской Автономной ССР, что позже спровоцировало Первую и Вторую чеченские войны между РФ и ЧРИ, по итогам которых в Чечне была установлена российская власть.

Руководство России рассматривает лидеров Ичкерии как террористов. В Украине существует батальон имени первого президента ЧРИ Джохара Дудаева, члены которого принимают участие в боях с российскими оккупационными войсками на Донбассе.

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