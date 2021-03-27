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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Мы увидим с вами свободную Ичкерию, свободный Татарстан. Мы увидим Крым в составе Украины", - Данилов. ВИДЕО

Мир в скором времени еще "увидит свободную Ичкерию, свободный Татарстан и Крым в составе Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью Радио НВ.

"Мы не знаем, что будет происходить в России. Я могу с уверенностью сказать — и уже неоднократно об этом говорил, — что мы увидим с вами свободную Ичкерию, мы увидим с вами свободный Татарстан, мы увидим с вами Крым в составе Украины. Это будет обязательно при нашей жизни", — поделился мнением Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия живет в своем выдуманном мире и постоянно "пихает свой нос" в другие страны, - секретарь СНБО Данилов

Чеченская Республика Ичкерия была провозглашена в 1991 году на части территории бывшей Чечено-Ингушской Автономной ССР, что позже спровоцировало Первую и Вторую чеченские войны между РФ и ЧРИ, по итогам которых в Чечне была установлена российская власть.

Руководство России рассматривает лидеров Ичкерии как террористов. В Украине существует батальон имени первого президента ЧРИ Джохара Дудаева, члены которого принимают участие в боях с российскими оккупационными войсками на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО готов к любому развитию событий с Россией: мы не одиноки, у нас есть партнеры, - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Крым (26389)


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Топ комментарии
+39
Вуйку, ти просто не доганяєш. Крим повернеться у рідну гавань Україну лише після розпаду Раші. Тому вільний Татарстан і вільна Ічкерія - це інструмент повернення Криму.
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27.03.2021 11:09
+32
между кадыровцами и чеченцами огромная разница. Чеченцы - союзники Украины и враги пуйла. Кадыровцы служат пуйлу и лижут ему зад.
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27.03.2021 10:55
+29
да нам насрать, будут ли довольны кацапы в Крыму. У них право голоса вообще нужно отнять. Дать только кырымлы и украинцам.
И хватит.
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27.03.2021 13:23
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Страница 4 из 4
"простой инженер", не бреши. Це ваші росіяни завжди вертаються "к своєму излюбленному делу -- войне", дикуни агресивні, ледачі варвари.
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27.03.2021 17:01 Ответить
Після першої війни чеченців лишили в спокої, у Москві чекали, що в Ічкерії почнеться громадянська війна, нестача продовольства тощо. Але ж ні, народ жив спокійно, вже кілька років, поки у Москві фсб не зробили провокацію, підкинули мішок з написом "Черкесія" і пуйло направив сотні літаків бомбити мирне населення.
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27.03.2021 16:55 Ответить
зробили провокацію, підкинули мішок з написом "Черкесія"

Это вы о чём?
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27.03.2021 18:05 Ответить
А то ти не знаєш? У Москві фсб підірвали два житлових будинки, загинули люди, а коли хотіли підірвати третій -- свідки застали їх на гарячому і побачили фсб, завадили їм і дім лишився цілий. Про це писали газети. А Пуйло готувався до виборів і вирішив показати, який він борзий і пішов війною на Чечню. Але ні піхота, ні танки не могли зламати чеченців, тож він вдався до бомбардувань, сказав : "Мочить их в сортире".
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27.03.2021 18:39 Ответить
Так: восстанавливаем хронологию событий.

7 августа 99 с территории Чечни в Дагестан вторгаются отряды около 1500 человек под командованием Басаева и Хоттаба (к ним присоединяется некоторое количество местных, из Чечни подходят ещё отряды. В самый критический момент там будет до 10 000 человек). Пытаются провозгласить Исламское Государство Дагестан. (собственно это официально считается поводом для начала второй Чеченской войны)

С 07.08, по 15.09 войска РФ вытесняют их из Дагестана. Они отходят обратно в Чечню. Гибнет около 350 военных РФ и бойцов местной самообороны.

Первый дом (в Буйнакске) взрывается только 4 сентября. В результате всей серии взрывов - гибнет 307 человек. Против минимум 320 погибших военных в Дагестане.
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27.03.2021 19:39 Ответить
если хочешь докопаться до истины-почитай ето:
«ФСБ взрывает Россию: Федеральная служба безопасности - организатор террористических актов, похищений и убийств» - книга https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Александра Литвиненко
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27.03.2021 20:38 Ответить
кстати Литвиненко-оказался единственным порядочным человеком в КГБ-ФСБ.которого замучила совесть и он решил облегчить душу, за что и поплатился жизнью: ***** его отравил "Новичком"
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27.03.2021 20:42 Ответить
Ну допустим не "новичком" а радиоактивным полонием (по версии следствия)...

Железобетонный повод для начала войны в Чечне у РФ был почти за месяц до первого взрыва. Подстраивать ещё один (тем более таким замысловатым способом) - смысла не было.
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27.03.2021 20:57 Ответить
https://censor.net/ru/user/472526,а теперь напряги мозг и скажи: а какой смысл был у Воинов Ичкерии взрывать дома в Москве и Волгодонске? при етом следует учесть что подлость и низость Воинам Ичкерии не присущи, в отличие от москальных скотов!
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27.03.2021 21:06 Ответить
а вот у Пуйла как раз был смысл: настроить все население расиюшки против свободной Ичкерии (так же как он пытался ето зделать в 2014 в Украине, распустив фейк о "распятом мальчике в трусиках в Славенске)
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27.03.2021 21:09 Ответить
Между Дудаевым (какой был именно что идейным борцом за свободу), и Хоттабом с Басаевым - БОЛЬШАЯ разница. (в конце концов от них отвернулись свои же)
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27.03.2021 21:20 Ответить
и во всех трех случаях людей поубивали не чеченцы-а московитское фсб...это для создания прецедента?
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28.03.2021 09:33 Ответить
Дурний думкою багатіє.
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27.03.2021 13:29 Ответить
С Даниловым знаком лично. Еще до Майдана пересекались у Бродского в Госкомпреде.
Он ведь бывший губер Луганской области. Бывший мэр Луганска.
Еще тогда удивило, а как это, с такими регалиями - да при яныке и донецком клане, и сбитый летчик (у Бродского отсиживался, чтобы стаж не терять)?.
А оказалось)))))
НАША ЛЮДИНА!!!!!
(тогда,блин, вообще нихрена не вышло с тем госкомпредом. Данилов своей твердокаменной рожей... Долго ругался. А сейчас огромный респект)
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27.03.2021 13:43 Ответить
Може й ваша.Але проект "Данілов" буде виглядати перспективно,поки Зєля буде при владі.( про спільний бізнес і партійне минуле з Бродським-то загальновідомо.)
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27.03.2021 14:17 Ответить
в этой стране у каждого олигарха с кем-то был какой-то бизнес. Они - капиталисты. То есть владельцы крупного капитала. Это не какая-то стигма, клеймо несмываемое.

Ничего страшного не вижу в том что кто-то с кем-то когда-то работал. Порошенко, вон, с Януковичем работал. Это не помешало ему стать проукраинским президентом и отстоять целостность и независимость Украины на столько, насколько это позволяли силы страны.
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27.03.2021 16:05 Ответить
***** исправно платит Кадыру дань , и на хрена Кадыру надо этой дани лишаться .Татарстан другое дело , там татары уже давно хотят сами бабки за свою нефть делить , а не выклянчивать жалкие крохи у *****. Но все это мелочи , когда начнется развал мордора , от туда побегут десятки миллионов беженцев и побегут они к нам ,бо там через одного родня в Украине , а для нас 10-20 миллионов беженцев это хуже удара ЯО по Киеву . По тому надо не радоваться , что Мордор начнет разваливаться , а думать как нам пережить этот развал.
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27.03.2021 14:49 Ответить
не боись, не побегут...
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27.03.2021 15:10 Ответить
Ты не поверишь , но уже сюда пруться вагонами , а дальше только хуже будет.
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27.03.2021 18:36 Ответить
ты прав, не поверю...
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28.03.2021 08:22 Ответить
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D0%B8%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD++
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28.03.2021 08:35 Ответить
Українці ж не побігли усі до Західного раю. Хто хотів, той ще в 1991 р повернувся. На Сибірі українці залишаться, бо там могили їхніх родичів, їхня діаспора, як і всюди на цій землі.
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27.03.2021 18:50 Ответить
В Мордоре украинцев нет и быть не может , только те кто в тюрьмах и плену сидит. Украинцы не когда против Украины воевать и поддерживать ее оккупацию не будут..
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28.03.2021 08:30 Ответить
П#здеть не мешки таскать, пока западное бабало, за природные ресурсы, газ, нефть, металлы, рекой течет в пунтскую Россию, этому режиму ни#ера не угрожает... сравните санкции Запада наложенные на Иран и Россию, это как х#й с пальцем сравнивать...
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27.03.2021 15:08 Ответить
обожаю сказки на ночь...
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27.03.2021 15:09 Ответить
Человек на своем месте, так держать!
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27.03.2021 15:14 Ответить
только благодаря Данилову и держится рейтинг Зеленского
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27.03.2021 15:25 Ответить
Молодец, мог бы ещё каждому по миллиону долларов пообщать. Сразу видно доброго человека.
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27.03.2021 15:28 Ответить
Тебе, кацап, не светит, можешь не вставать.
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27.03.2021 16:06 Ответить
А что думают жители Татарстана о возможном отделении от РФ?
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27.03.2021 15:33 Ответить
Их более, чем устраивает положение бантустана. Вокруг Московия, а они посредине
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27.03.2021 15:45 Ответить
при Ельцине собирались свалить. Тот перед вторым сроком им дал больше автономные полномочия, благодаря чему у них дороги лучше чем по всей Рашке.

Посмотрим. Да еще лучше не смотреть, а качать их лодочку изнутри... На их форумы наведываться, подливать маслица в огонь недовольства Путиным...
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27.03.2021 16:07 Ответить
Сейчас подливать маслица против *****, когда каша заварится, то всех против всех... Они ведь тоже у нас это пытаются делать... Но они рукожопы и их сразу видно)
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27.03.2021 19:30 Ответить
А они дефакто давно уже экономически автономны.
Вот только кремлевских холуев, сидящих сейчас в креслах, выслать, поставить пограничные столбы и досвидос.

Татарстану без Московии будет куда лучше, чем с этим бесполезным, прожорливым балластом.
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27.03.2021 17:45 Ответить
А що думають нужденні якути, у яких викачують золото й алмази? Вони вже давно мріють про свободу. Хіба можна зрівняти селища чукчів з їхніми халупами -- з селищами на Алясці?
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27.03.2021 18:55 Ответить
А ты думаешь если якуты освободятся, так они будут жить как "на Алясці"? Нет, их продолжат грабить только ещё более жестоко - новые местные царьки.

Дело ведь не в ресурсах, а в уме народа. Вон в Германии вообще ценных ресурсов нет.
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27.03.2021 19:03 Ответить
Данилов!
Твоими бы устами да мед пить!
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27.03.2021 15:44 Ответить
Маскали кирпичами срут) скроро кирдик кацапстану
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27.03.2021 16:35 Ответить
Нажаль більшість малоросов способно только получать люлей, но не давать, они даже маскалей очкуют.
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27.03.2021 16:39 Ответить
Данилов правильно сказал! Россия тюрьма народов!
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27.03.2021 16:42 Ответить
..продвинутые..как картинку то зарядить на стр... кто подскажет?
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27.03.2021 18:15 Ответить
С компа? Или с интернета?)
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27.03.2021 19:33 Ответить
с ноута....копировать картинку...какой кнопкой и сколько раз нажимать?
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27.03.2021 22:43 Ответить
С ноута, как и с компа(телефона) на прямую вы не закинете... Не предусмотрена такая функция на Цензоре... Это нужно закинуть сначала на любой сайт для хранения картинок и тогда оттуда уже закинуть сюда... Можно еще попробовать через фейсбук... Загружаете на него... Потом картинку открываете в новой вкладке, копируете адрес и вставляете в специальную форму, рядом со смайликами, "изображение" называется)
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27.03.2021 23:03 Ответить
https://censor.net/ru/user/482436,сначала жмешь на кнопку "ответить" там выскочит окошко.и вверху етого окошка ,(справа от смайлика) увидишь иконку картинки,жми на нее и выскочит еще окошко -там вставишь ссылку на изображение (URL картинки, который ты скопировал на фотке с инета),затем жми "вставить", затем "отправить" и будет тебе счастье
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27.03.2021 20:52 Ответить
да и еще: чтоб скопировать URL картинки, тыцни на нее правой кн.мыши,выскочит контексное меню, выбери " Копировать URL картинки"
а дальше ты уже знаешь (см. сверху)
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27.03.2021 20:55 Ответить
...копировать....как кн. мышонка нажимать и сколько раз?
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27.03.2021 21:08 Ответить
навел на фотку курсор мыши и нажал правую кнопку, выскочит окошко ,там увидишь "скопировать URL картинки"-нажми! (адрес фотки скопируется в твой буфер обмена).затем вставишь его куда надо (см. выше)
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27.03.2021 21:13 Ответить
нажимаешь все по одному разу!
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27.03.2021 21:14 Ответить
все понятно..а скопировать..какой кнопкой мыши нажимать и сколько раз?
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27.03.2021 22:30 Ответить
Правой и выскакивает специальное окошко и в нем есть "скопировать URL картинки".... Но это работает только для картинок с сайтов... Для ноута другая процедура... Смотри выше...
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27.03.2021 23:08 Ответить
а "скопировать" нажимай уже левой кнопкой мыши один раз
(всегда нажимаешь по одному разу)
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28.03.2021 02:42 Ответить
продвинутые..как картинку то зарядить на стр... кто подскажет?/ В перепечатках картинок надо указывать первоисточник-иначе плагиат. И без перепечаток картинок можно прекрасно обходиться. Коммент-не инструкция по эксплуатации, к примеру, лопаты. Где без картинок-никак.
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28.03.2021 10:41 Ответить
Бесконечно можно смотреть на то:-как горит огонь-как течет вода

-как засовывают языки в жопу "патриоты",
когда Кадыров ссыт на Сталина
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27.03.2021 18:15 Ответить
Данилова - в президенты Украины.
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27.03.2021 18:16 Ответить
Красиво говорит потому что?
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27.03.2021 21:38 Ответить
Так. У 2019-му на це клюнуло аж 73%.
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27.03.2021 23:35 Ответить
Дуремар ти зеленомозгий. Нах мені твоя ічкерія і Татарстан? Козломордії загнеться внаслідок вільної Якутії , де за рахунок алмазів і золота забезпечується 80% жирового запасу ***** ... Газ, нафта, Swift, - то всьо *****
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27.03.2021 18:43 Ответить
ГАРНА МРІЯ
ДУМАЮ РЕАЛЬНА
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27.03.2021 18:50 Ответить
идиот
мы увидим, и всё это без боя, так всё просто у идиотов.
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27.03.2021 19:05 Ответить
Парадокс воспитания состоит в том,что хорошо поддаются воспитанию те,кто не нуждается в воспитании.
Фазиль Искандер.Абхазский писатель,автор вещи "Кролики и Удавы"
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27.03.2021 19:56 Ответить
"Ми побачимо з вами вільну Ічкерію, вільний Татарстан. Ми побачимо Крим у складі України", - Данілов - Цензор.НЕТ 1356
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27.03.2021 20:32 Ответить
Якщо народи Сибіру нарешті спроможуться послати маськву нахєр, вона відразу перетвориться на найбільше у світі місто - привид, єдиним доходом якого будуть надходження від продюсерів Голівуду за зйомки постапокаліпстичних фільмів жахів та фантастичних трилерів. Але,нажаль, поки що їх влаштовує проживання у цистернах (Ямал), та пертися заробляти на іпотеку, в Україну (смажені кацапобуряти і цапи з сраних чіт)
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27.03.2021 20:35 Ответить
А свободную от олигархата и колаборантов Украину когда увидим ? Шото он про это ни слова....
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27.03.2021 20:44 Ответить
внутренний голос мне подсказывает,что раз уж за Украину взялись США-то все буде добре!
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27.03.2021 21:00 Ответить
Отчётливо видно, как кое-кто усердно петляет между каплями... Выдавая сведение счётов с личными врагами и оппонентамиза политику... как кивая Штатам ДА -делает реально НЕТ. Как лажает Запад и варит бабки с Востоком.... Как сажает патритов и пестует предателей... Эта искусственно создаваемая мутность провоцирует Штаты послать это зазеркалье подальше... И тогда наоду скажут: видите - нас Штаты бросили...нам токо к х""лу теперь...
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27.03.2021 21:23 Ответить
главное, что Штаты отлично понимают, что Зеленский-ето еще не весь Народ Украины!
а большинство украинцев за США и ЕС и против *********
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27.03.2021 21:31 Ответить
...большинство украинцев за США.
А США сильно в этом нуждаются?
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27.03.2021 22:19 Ответить
Большинство украинцев... народ украины..является носителем власти и выбирают менеджмент, который от их имени ведёт экономику, социологию и политику... Штаты - демократическое государство ..Потому - по их схеме мышления - если носитель власти живёт с таким менеджментом - значит он его устраивает... поэтому внутренний голос мне подсказывает, что Штаты, в какой-то момент, могут согласиться с мнением носителя власти , раз его это устраивает.
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27.03.2021 23:25 Ответить
Спочатку робимо і бачимо, а потім говоримо.... А фантазерів в нас херова туча. Вони ще себе оптимістами називають, А я таких безпідставних оптимістів просто назива або цинічними лицемірами та брехунами або просто наівними як діти... В нас вже не один парад в Семферополі проводив.... Спочатку робимо, а потім рапортуємо!
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27.03.2021 21:05 Ответить
Данилов начал президентскую гонку?
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27.03.2021 21:37 Ответить
Мечтатель! Никто вам ничего без боя не отдаст!!!
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27.03.2021 21:55 Ответить
Украина давно должна поддерживать сепаратистские движения и народно-освободительную войну народов против Рашки-тюрьмы народов. И подерживать не только морально но и деньгами и тренингом. Рашка первая начала эту игру-нам нужно ответить. я давно на российских сайтах пишу что Чечня,Татарстан,Бурятия,Якутия и многие другие "республики" рашки(а на самом деле ее колонии)-станут жить в 10-20 раз богаче и свободнее выйдя из этой гнилой империи
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27.03.2021 21:59 Ответить
К сожалению кроме громких спитчей от политиков НУЛЬ работы. В Раше МИЛЛИОНЫ украинцев и НИКАКИХ волнений,разведки,пропаганды...Ресурс НЕ используется. В Раше НИЧЕГО НЕ произойдет. Там КРЕПОСТНЫЕ,которым НРАВИТСЯ их барин. Водки,бояры и тюрем там полно. Все что надо финоугорской орде с ордынской формой правления. ОНИ ДОВОЛЬНЫ и НИЧЕГО лучше НЕ видели( большинство из них) У них нет совести и чести( БОЛЬШИНСТВО СЧИТАЕТ достоинством КРАЖУ Крыма у типа "брата",прикольное раздвоение,почему брат не доволен что его обокрали и называет"братушку" вором? Как можно? Большинство мокш "искренне" задают вопрос,а за что вдруг украинцы после анексии Крыма и военной агрессии на Донбассе их не любят? Ну почему? Странные они,эти украинцы!) Эти люди с гавном и соловьинокисилеским помётом в голове не способны к элементарному анализу. Когда они начинают понимать что неправы их аргументация одна- мы Вам как дадим по башке( ну потому что наши дедываивали,вы фашисты,хотя Крым МЫ у Вас забрали) А наша "ЫЛИТА" "лозунгит" .У ПеПо по Севастополю "маршировали" у этих "оно само" случиться. Конечно случиться,но надо для ЭТОГО СИСТЕМНО работать. И не только языком.
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27.03.2021 22:00 Ответить
Ээх! Мечты, мечты!
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28.03.2021 06:17 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

- Изя, ты в курсе, что коронованному вору в законе запрещено иметь семью и поддерживать отношения с родными и близкими?
- Сёма, у меня впечатление, что ты сейчас сказал это не просто так, что ты на кого-то намекаешь. Не могу только понять на кого?
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28.03.2021 09:36 Ответить
Данилов навіть українською мовою написати своє прізвище не ладен. Що воно за чмо? Що зробило? Лише язиком патякає. КОЖЕН ЛЯПАТИ МОЖЕ ВСЕ, ЩО ЗАВГОДНО!!! А ОТ ЗРОБИТИ АБИ ЩОСЬ - те можуть лише одиниці з мільйонів...
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28.03.2021 12:52 Ответить
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