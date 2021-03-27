"Мы увидим с вами свободную Ичкерию, свободный Татарстан. Мы увидим Крым в составе Украины", - Данилов. ВИДЕО
Мир в скором времени еще "увидит свободную Ичкерию, свободный Татарстан и Крым в составе Украины".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью Радио НВ.
"Мы не знаем, что будет происходить в России. Я могу с уверенностью сказать — и уже неоднократно об этом говорил, — что мы увидим с вами свободную Ичкерию, мы увидим с вами свободный Татарстан, мы увидим с вами Крым в составе Украины. Это будет обязательно при нашей жизни", — поделился мнением Данилов.
Чеченская Республика Ичкерия была провозглашена в 1991 году на части территории бывшей Чечено-Ингушской Автономной ССР, что позже спровоцировало Первую и Вторую чеченские войны между РФ и ЧРИ, по итогам которых в Чечне была установлена российская власть.
Руководство России рассматривает лидеров Ичкерии как террористов. В Украине существует батальон имени первого президента ЧРИ Джохара Дудаева, члены которого принимают участие в боях с российскими оккупационными войсками на Донбассе.
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Это вы о чём?
7 августа 99 с территории Чечни в Дагестан вторгаются отряды около 1500 человек под командованием Басаева и Хоттаба (к ним присоединяется некоторое количество местных, из Чечни подходят ещё отряды. В самый критический момент там будет до 10 000 человек). Пытаются провозгласить Исламское Государство Дагестан. (собственно это официально считается поводом для начала второй Чеченской войны)
С 07.08, по 15.09 войска РФ вытесняют их из Дагестана. Они отходят обратно в Чечню. Гибнет около 350 военных РФ и бойцов местной самообороны.
Первый дом (в Буйнакске) взрывается только 4 сентября. В результате всей серии взрывов - гибнет 307 человек. Против минимум 320 погибших военных в Дагестане.
«ФСБ взрывает Россию: Федеральная служба безопасности - организатор террористических актов, похищений и убийств» - книга https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Александра Литвиненко
Железобетонный повод для начала войны в Чечне у РФ был почти за месяц до первого взрыва. Подстраивать ещё один (тем более таким замысловатым способом) - смысла не было.
Он ведь бывший губер Луганской области. Бывший мэр Луганска.
Еще тогда удивило, а как это, с такими регалиями - да при яныке и донецком клане, и сбитый летчик (у Бродского отсиживался, чтобы стаж не терять)?.
А оказалось)))))
НАША ЛЮДИНА!!!!!
(тогда,блин, вообще нихрена не вышло с тем госкомпредом. Данилов своей твердокаменной рожей... Долго ругался. А сейчас огромный респект)
Ничего страшного не вижу в том что кто-то с кем-то когда-то работал. Порошенко, вон, с Януковичем работал. Это не помешало ему стать проукраинским президентом и отстоять целостность и независимость Украины на столько, насколько это позволяли силы страны.
Посмотрим. Да еще лучше не смотреть, а качать их лодочку изнутри... На их форумы наведываться, подливать маслица в огонь недовольства Путиным...
Вот только кремлевских холуев, сидящих сейчас в креслах, выслать, поставить пограничные столбы и досвидос.
Татарстану без Московии будет куда лучше, чем с этим бесполезным, прожорливым балластом.
Дело ведь не в ресурсах, а в уме народа. Вон в Германии вообще ценных ресурсов нет.
Твоими бы устами да мед пить!
а дальше ты уже знаешь (см. сверху)
(всегда нажимаешь по одному разу)
-как засовывают языки в жопу "патриоты",
когда Кадыров ссыт на Сталина
ДУМАЮ РЕАЛЬНА
мы увидим, и всё это без боя, так всё просто у идиотов.
Фазиль Искандер.Абхазский писатель,автор вещи "Кролики и Удавы"
а большинство украинцев за США и ЕС и против *********
А США сильно в этом нуждаются?
- Изя, ты в курсе, что коронованному вору в законе запрещено иметь семью и поддерживать отношения с родными и близкими?
- Сёма, у меня впечатление, что ты сейчас сказал это не просто так, что ты на кого-то намекаешь. Не могу только понять на кого?