В дело о расстреле людей в Хмельницком в 2014 году вернули "прокуроров Майдана", - адвокат Закревская

В дело о расстреле людей под зданием СБУ в Хмельницком 19 февраля 2014 года вернули "прокуроров Майдана".

Об этом сообщает в "Фейсбуке" адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская, информирует Цензор.НЕТ.

"В дело о расстреле людей в Хмельницком вернули "прокуроров Майдана" - надеюсь, что это переломный момент. В хорошем смысле. То чувство, когда в зале суда наконец через полтора года появляется государственное обвинение. Председательствующий откровенно забеспокоился из-за появления новой группы прокуроров - ведь предыдущая ее замена привела к перерыву в заседаниях более чем на полгода. Однако первое, что сделала прокурор Юлия Малашич - извинилась за проблемы с представлением государственного обвинения по делу ранее и заверила, что теперь прокуроры нацелены на рассмотрение дела в разумные сроки. После этого заявила о сокращении перечня свидетелей с 200 до 20 и подала перечень из 75 доказательств, который просит исследовать, чтобы не исследовать подряд все 50 томов дела" - сообщила Закревкая.

"Свидетели, которые были ранее заявленные стороной обвинения, - это более 200 человек. Думаю, что свидетелей, которые могут сообщить суду любые сведения, касающиеся предмета доказывания, не более 20 человек. Перечень этих лиц добавлен в ходатайство", - отметила прокурор Юлия Малашич.

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Защита активно возражала: адвокат Виктора Крайтора (начальник Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области с 15 мая 2013 года 3 марта 2014 - Ред.) Лилия Дудник заявила, что требует допроса всех ранее заявленных свидетелей. Против исследования конкретных доказательств также возражала. Ходатайствовала предоставить ей время на ознакомление с перечнем доказательств.

Как сообщает "Адвокатська дорадча група" в "Фейсбук", 24 марта заседание по данному делу не произошло в связи с карантинными ограничениями в Хмельницком районном суде. По той же причине снято с рассмотрения и заседание запланированное на 25 марта.

"Но после того, как по требованию потерпевших изменили группу прокуроров - с военных на прокуроров Департамента по делам Майдана, есть надежда на рассмотрение дела в разумные сроки", - отмечасется в сообщении.

Обвиняемых по делу двое: Виктор Крайтор и Виталий Тарадай - альфовец, который, по версии следствия, выполнил приказ руководителя и совершил выстрелы из пулемета по митингующим.

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Виктора Крайтора обвиняют в том, что именно он приказал открыть огонь. Его задержали и взяли под стражу на следующий день - 20 февраля 2014. В 2015 году Крайтор вышел на свободу, а его статус с подозреваемого заменили на свидетеля. Дело расследовала Военная прокуратура Западного региона. В 2015 году она закрыла производство против Крайтора, и расследование замерло.

По многочисленным жалобам и требованиям пострадавших в 2017 году дело передали Департаменту специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины. Группу прокуроров возглавила Юлия Малашич. Но оказалось, что военная прокуратура не изъяла часть вещественных доказательств, еще что-то уже потеряно или уничтожено. Не допрошены ключевые свидетели. Изюминка в том, что именно военная прокуратура неоднократно закрывала дело в отношении Виктора Крайтора из-за отсутствия состава преступления. Представительнице пострадавших Евгении Закревский удалось обжаловать в суде постановление о закрытии дела.

Несмотря на это, прокурорам департамента спецрасследований удалось установить стрелка. По их версии, им оказался сотрудник Центра специальных операций "Альфа" Управления СБУ в Хмельницкой области Виталий Тарадай.

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Но как только в июне 2018 Тарадаю сообщили о подозрении, тогдашний генпрокурор Юрий Луценко взял дело в департамент спецрасследований (департамент Сергея Горбатюка - Ред.) и передал его обратно - военной прокуратуре. Виталия Тарадая отправили в командировку. Прокуратура объявила его в розыск. Опять все остановилось.

В октябре 2019 году в Хмельницком районном суде начали рассмотрение дела в отношении Тарадая. В феврале 2020-го его объединили с делом Крайтора.

Но дальше начались замены группы прокуроров, карантин, и дело по существу так и не рассматривали вплоть до марта 2021 года. За это время сменилось три группы прокуроров. Последняя получила дело еще в 2020 году. Но в январе этого года просила еще два месяца перерыва, чтобы ознакомиться с ним.

Напомним, 19 февраля 2014 жители Хмельницкого собрались под зданием СБУ, чтобы не допустить выезда спецподразделения СБУ "Альфа" на Киев для участия в разгоне Майдана. По протестующим открыли огонь из пулемета. Очередью была смертельно ранена Людмила Шеремет и еще по меньшей мере пять человек.

Вечером от выстрелов из здания СБУ погиб еще один активист - Дмитрий Пагор. В целом более десяти человек получили ранения. На следующий день тогдашний глава управления СБУ в области Виктор Крайтор публично взял на себя ответственность за действия подчиненных.