РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15210 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Коронавирус и карантин
1 781 6

Еще две смерти из-за COVID-19 в ВСУ. За сутки 251 новый случай заболевания, 26 человек госпитализированы

Еще две смерти из-за COVID-19 в ВСУ. За сутки 251 новый случай заболевания, 26 человек госпитализированы

По состоянию на 10.00 27 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 528 человек. Двое военнослужащих умерли за минувшие сутки от осложнений вызванных коронавирусом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Всего за время пандемии выздоровели 17 966 человек. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 638 человек.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще два летальных случая от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19 (всего 55). Так два сотрудника ВС Украины с 22.03.2021 находились на стационарном лечении в гражданских больницах Киевщины. Несмотря на проводимую терапию состояние их здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха. Биологическая смерть одного из них была зафиксирована 25.03, а другого 26.03. Информация об указанных случаях поступила к Командование Медицинских сил Вооруженных Сил вечером 26.03. Выражаем соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 290 человек, зафиксированы 17 424 новых случая заражения, 7 124 человека - выздоровели

За минувшие сутки зарегистрирован 251 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 26 человек.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 18 266 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 2 138 военных медиков. За минувшие сутки от COVID-19 вакцинированы 960 человек. 

карантин (16729) ВСУ (6587) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Внаслідок зусиль ковіддисидентів та антиваксерів, ЗСУ несуть втрати, співставимі з втратами від ворожого вогню.
Зайве питати, кому вигідна така ситуація.
показать весь комментарий
27.03.2021 12:17 Ответить
https://**********.com.ua/2020/12/bojovi-vtraty-zsu-v-rajoni-provedennya-oos-u-2020-roczi/ Через ворожі обстріли й спричинені ними пожежі з початку 2020 року загинули й померли у військових госпіталях від отриманих у районі бойових дій поранень 64 українські герої-захисники.
показать весь комментарий
27.03.2021 12:19 Ответить
Центр світового руху ВІЛ-дисидентів та антищеплеників недарма знаходиться в Москві.
показать весь комментарий
27.03.2021 12:37 Ответить
Ще дві смерті через COVID-19 у ЗСУ. За добу 251 новий випадок захворювання, 26 осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 1379
показать весь комментарий
27.03.2021 12:25 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
показать весь комментарий
27.03.2021 12:26 Ответить
погибших от обстрелов на ковидло списывают уже
показать весь комментарий
27.03.2021 13:30 Ответить
 
 