Еще две смерти из-за COVID-19 в ВСУ. За сутки 251 новый случай заболевания, 26 человек госпитализированы

По состоянию на 10.00 27 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 528 человек. Двое военнослужащих умерли за минувшие сутки от осложнений вызванных коронавирусом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Всего за время пандемии выздоровели 17 966 человек. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 638 человек.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще два летальных случая от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19 (всего 55). Так два сотрудника ВС Украины с 22.03.2021 находились на стационарном лечении в гражданских больницах Киевщины. Несмотря на проводимую терапию состояние их здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха. Биологическая смерть одного из них была зафиксирована 25.03, а другого 26.03. Информация об указанных случаях поступила к Командование Медицинских сил Вооруженных Сил вечером 26.03. Выражаем соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

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За минувшие сутки зарегистрирован 251 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 26 человек.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 18 266 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 2 138 военных медиков. За минувшие сутки от COVID-19 вакцинированы 960 человек.