РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15210 посетителей онлайн
Новости
2 688 87

"ЕС" требует заседание СНБО по ситуации на фронте и с коронавирусом

Гибель четырех украинских воинов-героев и предложения относительно оборонно-дипломатических действий Украины в ответ на провокации российских войск следует немедленно рассмотреть на СНБО. Власть должна объяснить обществу, какой у нее план.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении на сайте "ЕС".

"Кроме ситуации на фронте, "Европейская Солидарность" требует рассмотреть на СНБО и катастрофическую ситуацию с пандемией коронавируса. Зеленский сам, очевидно, справиться не может, поэтому нуждается в подпитке коллективным разумом институции, отвечающей за безопасность.

Эти же важные вопросы, а не разбитые двери и граффити на стенах Офиса испуганного президента, должны рассматриваться и на внеочередном заседании Верховной Рады. В центре внимания должны быть не фобии Зеленского, а защита людей от вызовов и угроз", - говорится в заявлении.

Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты "ЕС" и "Голоса" хотят, чтобы СНБО обсудил ситуацию с COVID-19

Автор: 

СНБО (4432) Европейская Солидарность (1052)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Зачем? Ведь перемирие стабильное, на Банковой тишина. В комментариях про вчерашние события в зоне ООС зеленский опять не назвал РФ.
показать весь комментарий
27.03.2021 12:08
+13
Банкова , на чолі із Зепотерпілим, має чітко розуміти, що на території ОРДЛО знаходяться і стріляють не «незаконні збройні формування» , як вони про це постійно торочать , а «російські окупаційні війська» (читайте Закон України).
Це принципово !!
показать весь комментарий
27.03.2021 12:06
+13
Національний герой - це людина, яка зробила внесок у становлення своєї національної держави !!
Це єдине визначення національного героя.
Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Степанович Мазепа та Петро Олексійович Порошенко , - усі вони є національними героями, адже своїми діями закладали фундамент української Незалежності.
Саме так було і того не викреслиш, так як це наша історія!
Звісно , що вас лаптєногих , це дратує , але нічого , нам українцям своє робить 😊
показать весь комментарий
27.03.2021 12:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...Власть должна объяснить обществу, какой у нее план.

Та уже ж объясняли - план "Б". Шо тут непонятного?
показать весь комментарий
27.03.2021 12:01 Ответить
Судя по поведению власти,план у нее забористый.
показать весь комментарий
27.03.2021 13:11 Ответить
Як і дурь
показать весь комментарий
27.03.2021 13:49 Ответить
Владу більше турбують розмальовані двері ОП. Тому першочергово хочуть зробити засідання Ради саме з цього питання.
показать весь комментарий
27.03.2021 13:15 Ответить
Вот-вот, какой там коранавирус? Да и фронт подождет. С дверями-то ещё не разобрались
показать весь комментарий
27.03.2021 13:27 Ответить
Портянка , може досить тут смердіти своїми лаптями ?!
Іди геть
показать весь комментарий
27.03.2021 12:07 Ответить
Чим ширяються в Австрії? Мабуть завтра навідаюсь до вас попити кохвею.
показать весь комментарий
27.03.2021 12:08 Ответить
яка там нах австрія... там мокшанськими болотами штиняє
показать весь комментарий
27.03.2021 12:11 Ответить
У зелені є план? Вони ледь встигають затикувати дірки.
показать весь комментарий
27.03.2021 12:04 Ответить
Встать на колени и договориться по-середине ,🤢🤡😈 членограй позорный вчера не сказал -Путлер УБИЙЦА , как заявили США и ЕС
показать весь комментарий
27.03.2021 12:43 Ответить
Банкова , на чолі із Зепотерпілим, має чітко розуміти, що на території ОРДЛО знаходяться і стріляють не «незаконні збройні формування» , як вони про це постійно торочать , а «російські окупаційні війська» (читайте Закон України).
Це принципово !!
показать весь комментарий
27.03.2021 12:06 Ответить
Там всякої тварі по парі, а командують ними лапті.
показать весь комментарий
27.03.2021 12:10 Ответить
Зачем? Ведь перемирие стабильное, на Банковой тишина. В комментариях про вчерашние события в зоне ООС зеленский опять не назвал РФ.
показать весь комментарий
27.03.2021 12:08 Ответить
Національний герой - це людина, яка зробила внесок у становлення своєї національної держави !!
Це єдине визначення національного героя.
Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Степанович Мазепа та Петро Олексійович Порошенко , - усі вони є національними героями, адже своїми діями закладали фундамент української Незалежності.
Саме так було і того не викреслиш, так як це наша історія!
Звісно , що вас лаптєногих , це дратує , але нічого , нам українцям своє робить 😊
показать весь комментарий
27.03.2021 12:28 Ответить
Особенно последний зробыла,тільки не внесок а винесок.Чего только стоят 5 складов бп
во время войні
"ЄС" вимагає засідання РНБО щодо ситуації на фронті та коронавірусу - Цензор.НЕТ 3719
показать весь комментарий
27.03.2021 13:31 Ответить
Действительно, со складами кураторы Зе подставились. При Порохе взрывались, при Зебиле прекратились. Хмм.. И кому это выгодно? Так когда Членограя с Каломойшей склады посадим?
показать весь комментарий
27.03.2021 14:15 Ответить
Взрываться уже нечему.Державнык постарался
показать весь комментарий
27.03.2021 14:37 Ответить
Дай угадаю.... Ты зебил, да?
показать весь комментарий
27.03.2021 12:36 Ответить
ні, ти не вгадав. Воно - зажоп. Втім, різниця невелика....
показать весь комментарий
27.03.2021 12:47 Ответить
о, гавно, булькаешь, срань?
показать весь комментарий
27.03.2021 12:46 Ответить
На фронті вчора 4 загиблих і 4 поранених.
Обстріли забороненою зброєю 120 мм калібру...бої ідуть...
Може варто нарешті зібрати рнбо чи позачергове засідання ВР щодо ситуації на фронті?
А не щодо графіті і обісцяних дверей на Банковій !🤬🤬🤬
показать весь комментарий
27.03.2021 12:12 Ответить
О чём Вы говорите? Какой ещё фронт? Зелёным мародёрам и кремлёвской подтанцовке абсолютно плевать на всё, кроме своих паскудных интересов.... Подпачкали их нору, блатхату, малину, хазу, и они в ужасе... Это - трагедия , это - катастрофа и "угроза государствености".... А вот четверо погибших воинов - героев их особо не волнует.... Причём здесь они?
показать весь комментарий
27.03.2021 13:26 Ответить
А что ложного? Что Степанов завёз в Украину гавно? Вы верите в обратное?
показать весь комментарий
27.03.2021 12:22 Ответить
У тебя есть доказательство что вакцина не вакцина ?
показать весь комментарий
27.03.2021 12:24 Ответить
дядя, просраны деньги на вакцинацию- её темпы и количество ввезённого простое доказательство. Что покупают дёшево? + откаты- посреднику? То что завезли
показать весь комментарий
27.03.2021 12:28 Ответить
А *** есть доказательство что эта вакцина - вакцина ?
показать весь комментарий
27.03.2021 12:38 Ответить
А у тебя есть , что она лучшая , КУРТКА СТЕПАНИДЫ ЗА 25 000 $ - доказательство того , как зеублюдки прибарахлились , за счёт «здоровья « и нищенской зарплаты врачам при пандемии
показать весь комментарий
27.03.2021 12:50 Ответить
Дайте плиз ссылку на куртку за 25 000 $. Я ещё понимаю, например, часы за такие деньги, но куртка...
показать весь комментарий
27.03.2021 13:09 Ответить
Великий бізнес має не піаритись на закупівлі халатів та масок для медиків, а виділити серйозні кошти для наших науковців, щоб вони мали можливість виготовити власну вакцину від коронавірусу.
показать весь комментарий
27.03.2021 12:19 Ответить
так вождь нации заявлял о начале разработки отечественной вакцины. Теперь надо на него одеть двери
показать весь комментарий
27.03.2021 12:24 Ответить
" ЄС" ще забула нагадати, що ПО зателефонував послу Китая, що хоче врятувати Україну шляхом поставки вже завезеної вакцини. Лишній раз не позаважає.
показать весь комментарий
27.03.2021 12:25 Ответить
Вы из будущего? Китайскую вакцину уже завезли?
показать весь комментарий
27.03.2021 12:40 Ответить
Відкрий вчорашні новини!
показать весь комментарий
27.03.2021 12:59 Ответить
Открыл. И?
показать весь комментарий
27.03.2021 14:11 Ответить
Прочитай уважно.
показать весь комментарий
27.03.2021 14:41 Ответить
Я подожду. Один през уже маски встречал. Для Эпицентра
показать весь комментарий
27.03.2021 15:25 Ответить
Ну почекай. Але 220 тис доз вже дочекалися. Жаль, що без тебе.
показать весь комментарий
27.03.2021 15:32 Ответить
Ничего страшного, я подожду. Бо опять окажется, шо вакцину прикупили коммерсы
показать весь комментарий
28.03.2021 09:16 Ответить
А ти статтю читав чи тільки заголовок?
показать весь комментарий
27.03.2021 13:14 Ответить
Якщо ти про "колективний розум" і його вплив на безпеку держави, то мені пригадується засідання голів фракцій, де цей "колективний розум" обізвав негарним словом одну із вакцин, щоб допомогти врятувати українців від постачання її в Україну.
показать весь комментарий
27.03.2021 13:27 Ответить
Вакцина,від постачання якої відмовляються розвинені країни,претендує на таке звання.
показать весь комментарий
27.03.2021 14:43 Ответить
Які країни відмовилися?
показать весь комментарий
27.03.2021 15:00 Ответить
ПАР,наприклад.
показать весь комментарий
27.03.2021 15:22 Ответить
Ого, розвинена країна! . Я дивуюся, навіщо ти, напевне розумна людина, балаболиш? Говориш про розвинені країни( у множинному числі), а приклад приводиш ПАР.
показать весь комментарий
27.03.2021 15:30 Ответить
ПАР входить в так званий "золотой мільярд",чув про такий?Якщо ж тебе цікавить множинне число,то наведу до прикладу Німеччину і Австрію.
показать весь комментарий
27.03.2021 15:41 Ответить
А ви впевнені, що Німеччина, Австрія не застосовують AstraZeneca?
показать весь комментарий
27.03.2021 15:47 Ответить
Это рутинная работа пресслужбы. Периодически вбрасывать в информпространство дежурное напоминание о партии. Желательно в контексте каких-то резонансных событий или злободневных вопросов. Вбросили и забыли.)
показать весь комментарий
27.03.2021 13:26 Ответить
Ну соберутся. И что они там могут решить? Что вообще можно решить на каком-то заседании, кроме, как покричать с трибуны и попиарится?
показать весь комментарий
27.03.2021 12:28 Ответить
Нет неразрешимых проблем, есть неприятные решения.
Либо вы часть решения, либо вы часть проблемы и по всему видно , что зелёная власть и есть той частью проблемы , которая
есть в Украине !
показать весь комментарий
27.03.2021 12:34 Ответить
По факту, ты поддерживаешь массовые убийства наших воинов при невозможности дать ответку и поддерживаешь феерический писдец с короновирусом в стране?!
показать весь комментарий
27.03.2021 13:08 Ответить
Хто такий , щоби вирішувати кому можна відкривати рота , а кому ні ?
Порох свого часу врятував Украіну , то це тобі зараз муляє в одному місці ?
Порох рятує життя украінців сьогодні , снабжаючи киснем та захисними костюмами лікарні по всій Украіні , тобі це теж в дупі
тисне , наволоч ?
показать весь комментарий
27.03.2021 13:58 Ответить
А нахрена приплетать Пороха к косякам Зе? Типа отмазать Членограя?
показать весь комментарий
27.03.2021 14:08 Ответить
****** нравятся мародёры на коронавирусе, уничтожающие страну и сливающие её под оккупанта? **** - гниды.
показать весь комментарий
27.03.2021 12:48 Ответить
там ще підписували Меркель з Оландом. Цих - не враховувати? Ну, да: ще окремий документ - Кучма з Зурабовим...
показать весь комментарий
27.03.2021 12:50 Ответить
Сейчас и Будапешский меморандум вспомнить не грех.
показать весь комментарий
27.03.2021 12:55 Ответить
і Хельсінський акт 1975року.
І що?
показать весь комментарий
27.03.2021 13:27 Ответить
Порох не їздив до москви при путлєрі, так що ваша брехня нікому не цікава !
показать весь комментарий
27.03.2021 13:07 Ответить
у "зе" приоритет- "двери опы", а посему и собирают"внеочередной взрадный сбор ,а ковид,вагнеровцы ,смерти украинских защитников ,для них это десятое,
показать весь комментарий
27.03.2021 12:52 Ответить
Крысы Мавзолейные,ничего у вас не выйдет..хоть с Порошенко хоть с Кучмой или Ющенко и даже Индюковичем или Зелей...,вы тупое Шариковское быдло...
показать весь комментарий
27.03.2021 12:54 Ответить
Ублюдкам некогда.Им ещё по стольким телеканалам дверь носить.
показать весь комментарий
27.03.2021 12:59 Ответить
зеленский уже раскумарился коксом, ему насрать войну и придурков, которые болеют и дохнут от короны. у него все хорошо, а вы епитесь там как хотите.
показать весь комментарий
27.03.2021 13:02 Ответить
Нельзя рассказывать РАБссии как воровали миллиарды долларов Кучма Колмойский и Зеленский.Это Государственная Тайна...а шантаж то чисто ФСБбэшная забава типа рюсская Рулетка...
показать весь комментарий
27.03.2021 13:08 Ответить
зеНарк - мразь!
показать весь комментарий
27.03.2021 13:11 Ответить
Якби 2 роки тому українці обрали президентом Порошенка, то на фронті продовжувались би бої і ми б втрачали наших військових. Як і сьогодні.

І кожен, хто думає і говорить протилежне - або лукавить, або обманює себе та інших.
Бо ця війна до перемоги і просто так росія не відступить.

Одначе з Зеленським ситуація є іншою.

Бо саме він розказував за швидкий мир
Бо саме він розказував, що президент не завершує війну, бо наживається на війні
Бо саме він розвалив проукраїнську коаліцію
Бо саме він розвалив план Порошенка по залученню сил ООН (який активно обговорювався на найвищому рівні в останні роки його президентства)
Бо саме він відводив війська з Золотого, Станиці Луганської заради "миру"
Бо саме він (руками зелених депутатів) відновив імпорт російської електроенергії, фінансуючи путінський режим
Бо саме він (його оточення) причетне до вагнергейту
Бо саме він забув за полонених, які проходять через тортури відпущеної Зеленським "Терези" взамін за таксистів.

Натомість, стаючи кожен раз на коліна перед ******, кожен раз ми чуємо від нього якусь гидотно-рабську хуцпу про "ту сторону" і "провокації".

https://www.facebook.com/mason.lemberg?__cft__[0]=AZVyVehQElb9XOreVJNDtnHVnHvsSeF3xVR2vEIKDkPoriO-RjL4-hv5RrY8K8LVIMEPGsbvAKpCYHS2z4u3GtQlsRkKmsateHnqTWZJYRpYyrRT06_ipquyq_EcDuakKSCxilKurcdOs45j3wKII0p2eg0n583PwuvKMAcvzmGxPA&__tn__=-UC%2CP-R Mason Lemberg
показать весь комментарий
27.03.2021 13:25 Ответить
С Порошенко всё было бы гораздо печальнее. Имели бы такой же кризис по всем направления с какими-то несущественными отличиями. Основная разница заключалась бы в том, что Порошенко 2.0. уже на момент избрания был бы самым одиозным политиком в стране с рекордным антирейтингом. Имел бы в парламенте абсолютно незначительную фракцию с серьёзной долей токсичности для других партий. Создать жизнеспособную коалицию было бы весьма проблематично. Со всеми вытекающими... Политическая слабость гаранта провоцировала бы оппонентов шатать его вертикаль ещё сильнее. Скандалы, дрязги, дестабилизация. При Порошенко 2.0. на Майдане ещё в 2020г. скорее всего уже стояли бы палатки. Бог миловал!)
показать весь комментарий
27.03.2021 13:49 Ответить
Зелена пліснява ,це лялькі кремлівського балагана !!! Лялькі не спроможні до самостійних дій ,дійство відбувається за кремлівським сценарієм та волею ляльководів !!!))
показать весь комментарий
27.03.2021 13:39 Ответить
Зачем?

У ЗЕ и СН есть более важные поводы - двери ОПУ.
показать весь комментарий
27.03.2021 14:53 Ответить
свіжий інсулін підвезли?
показать весь комментарий
27.03.2021 14:56 Ответить
А что в Киеве, Маринка П из "ЕС" все воросы по ковиду решила?
показать весь комментарий
27.03.2021 18:18 Ответить
Единственная партия в Украине, оставшаяся в адеквате, это ЕС...
показать весь комментарий
28.03.2021 01:05 Ответить
 
 