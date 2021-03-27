"ЕС" требует заседание СНБО по ситуации на фронте и с коронавирусом
Гибель четырех украинских воинов-героев и предложения относительно оборонно-дипломатических действий Украины в ответ на провокации российских войск следует немедленно рассмотреть на СНБО. Власть должна объяснить обществу, какой у нее план.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении на сайте "ЕС".
"Кроме ситуации на фронте, "Европейская Солидарность" требует рассмотреть на СНБО и катастрофическую ситуацию с пандемией коронавируса. Зеленский сам, очевидно, справиться не может, поэтому нуждается в подпитке коллективным разумом институции, отвечающей за безопасность.
Эти же важные вопросы, а не разбитые двери и граффити на стенах Офиса испуганного президента, должны рассматриваться и на внеочередном заседании Верховной Рады. В центре внимания должны быть не фобии Зеленского, а защита людей от вызовов и угроз", - говорится в заявлении.
Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.
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Та уже ж объясняли - план "Б". Шо тут непонятного?
Іди геть
Це принципово !!
Це єдине визначення національного героя.
Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Степанович Мазепа та Петро Олексійович Порошенко , - усі вони є національними героями, адже своїми діями закладали фундамент української Незалежності.
Саме так було і того не викреслиш, так як це наша історія!
Звісно , що вас лаптєногих , це дратує , але нічого , нам українцям своє робить 😊
во время войні
Обстріли забороненою зброєю 120 мм калібру...бої ідуть...
Може варто нарешті зібрати рнбо чи позачергове засідання ВР щодо ситуації на фронті?
А не щодо графіті і обісцяних дверей на Банковій !🤬🤬🤬
Либо вы часть решения, либо вы часть проблемы и по всему видно , что зелёная власть и есть той частью проблемы , которая
есть в Украине !
Порох свого часу врятував Украіну , то це тобі зараз муляє в одному місці ?
Порох рятує життя украінців сьогодні , снабжаючи киснем та захисними костюмами лікарні по всій Украіні , тобі це теж в дупі
тисне , наволоч ?
І що?
І кожен, хто думає і говорить протилежне - або лукавить, або обманює себе та інших.
Бо ця війна до перемоги і просто так росія не відступить.
Одначе з Зеленським ситуація є іншою.
Бо саме він розказував за швидкий мир
Бо саме він розказував, що президент не завершує війну, бо наживається на війні
Бо саме він розвалив проукраїнську коаліцію
Бо саме він розвалив план Порошенка по залученню сил ООН (який активно обговорювався на найвищому рівні в останні роки його президентства)
Бо саме він відводив війська з Золотого, Станиці Луганської заради "миру"
Бо саме він (руками зелених депутатів) відновив імпорт російської електроенергії, фінансуючи путінський режим
Бо саме він (його оточення) причетне до вагнергейту
Бо саме він забув за полонених, які проходять через тортури відпущеної Зеленським "Терези" взамін за таксистів.
Натомість, стаючи кожен раз на коліна перед ******, кожен раз ми чуємо від нього якусь гидотно-рабську хуцпу про "ту сторону" і "провокації".
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У ЗЕ и СН есть более важные поводы - двери ОПУ.