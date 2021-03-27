"ЕС" требует заседание СНБО по ситуации на фронте и с коронавирусом

Гибель четырех украинских воинов-героев и предложения относительно оборонно-дипломатических действий Украины в ответ на провокации российских войск следует немедленно рассмотреть на СНБО. Власть должна объяснить обществу, какой у нее план.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении на сайте "ЕС".

"Кроме ситуации на фронте, "Европейская Солидарность" требует рассмотреть на СНБО и катастрофическую ситуацию с пандемией коронавируса. Зеленский сам, очевидно, справиться не может, поэтому нуждается в подпитке коллективным разумом институции, отвечающей за безопасность.

Эти же важные вопросы, а не разбитые двери и граффити на стенах Офиса испуганного президента, должны рассматриваться и на внеочередном заседании Верховной Рады. В центре внимания должны быть не фобии Зеленского, а защита людей от вызовов и угроз", - говорится в заявлении.

Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.

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