Указ Зеленского об увольнении главы КСУ Тупицкого - законный и издан в рамках полномочий президента, - Вениславский
Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский считает законным решение Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого с должности главы КСУ.
Он связывает это с его действиями, легализирующими аннексию Крыма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, Вениславский отметил, что Зеленский действовал в рамках выполнения решения СНБО о пересмотре всех указов Януковича, потенциально угрожающих нацбезопасности Украины.
Так, по словам представителя президента, в марте 2014 году Тупицкий при рассмотрении в КСУ дела о конституционности "крымского референдума" не поддержал решение коллег-судей о его незаконности и написал особое мнение.
"С юридической точки зрения, особое мнение является гарантией деятельности судьи КСУ, но его содержание, направленность отображает ценности и интересы, моральные ориентиры судьи. В данном случае Тупицкий фактически показал, что он еще с 2014 года стоял на стороне страны-агрессора", - отметил Вениславский.
Кроме того, глава КСУ, по мнению представителя президента, незаконно оформил покупку участка в Крыму, чем способствовал легализации аннексии полуострова.
"Все это в совокупности абсолютно дает право говорить, что действия господина Тупицкого точно противоречат интересам национальной безопасности, территориальной целостности и национального суверенитета", - сказал он.
Вениславский считает указ Зеленского об отмене указа Януковича о назначении Тупицкого и его коллеги-судьи Александра Касминина законным и изданным в рамках полномочий президента.
По его мнению, с 27 марта текущего года Тупицкий потерял полномочия судьи и никакого дополнительного решения или подтверждения со стороны Большой палаты КСУ для этого не требуется.
Как сообщалось, в субботу, 27 марта, президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ. Он был назначен в КСУ еще в 2013 году бывшим президентом Виктором Януковичем.
Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.
5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.
19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.
26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.
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А от президент має право видавати укази, які НЕ протирічать законам та Конституції України.
И любая глупость будет "законной"
Бачу, як відновлюють на посадах всіх зашкварених суддів януковича. Як судді виконують команди ВАЗеленського -портнова, теж бачу. Бубочка спеціальну судову реформу прийняв, яка робить суди керованими, а відповідно знищує ПРАВОСУДДЯ.
Та ви ж це і вітаєте. Керованість судів.
ЗЫ: А у Клована тоже есть домик там. И?
его нельзя отменить
Шеи себе сломают.
Про це у коментарі https://bykvu.com/ru/ #Буквам сказав юрист Назар Чорний.
"Тут пряме порушення норм статті 149-1 Конституції, яка встановлює підстави та порядок припинення повноважень судді КСУ, вихід за межі повноважень, наданих президенту статтею 106 Конституції, суперечить рішенню КСУ № 2-зп від 23 червня 1997 року", - зазначив він.
Крім того, за його словами, указ фактично суперечить нормам частини 1 статті 58 Конституції України, які регулюють дію нормативно-правових актів у часі.
Вказана норма Конституції України була предметом розгляду Конституційним Судом України, за результатами якого було винесене рішення № 1-рп/99 від 9 лютого 1999 року.
КСУ встановив, що положення частини першої статті 58 Конституції України про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
https://censor.net/ru/news/3250526/************************************************************************************************
Если бьі Аксенов врал, и по квартире Зели бьли многолетние долги, окупантьі забрали бьі ее.
Почему вы защищаете Тупицкого, он, возможно, не платит ни за недвижимость в оккупированной части Донецкой области, ни в Крыму, ну так освобождение его от налогов, я скорее склонен считать одной из форм благодарности оккупантов за его деятельность, направленную на создание внутренних кризисов в Украине и, в конечном итоге, преследующей цель разрушить украинское государство.
Это 4-й случай. Может в Конституции не выписано, кто по какому чиновнику устанавливает факт измены, ну так в данном случае Совет Безопасности Украины вполне подходить, ведь не сами же шпионы будут определять, шпионы они, или нет. В КСУ их больше половины, а никто не может быть судьей в собственном деле.
По большому счету, ваши воззвания к законности, это лоббизм, чтобы сохранить должность за завербованным оккупантами врагом. Аппелирование к кому? К прогнившей коррумпированной судебной власти, которого уже давно до того обнаглела, что приобрела привычку постоянно вмешиваться в компетенцию законодательной и исполнительной власти.
А судебной цивилизованной системы у нас нет, и не было с 1991 г.
Эта корпоративная замазанная одной грязью контора, несмотря на собранные и установленные факты, предпочитает принимать решения в своих интересах), например такое, как недавнее решение КСУ, что любой чиновник может не доказывать происхождение появившегося у него богатства, так как это нарушает его права, что отбросило наши отношения с демократическими странами в смысле доверия к нашим государственным институтам, на много лет назад.
Я больше не буду с вами полемизировать, ваша активность деструктивна, вы порождаете, в лучшем случае, "полезных идиотов", если отстаиваете право Тупицкого обжаловать свое увольнение через суд, суды у нас ну такие "справедливые", что всему миру на нас нужно равняться, начиная от "ВРП", предлагающей на утверждение судьями одного монстра за другим.
Совет безопасности установил, что Тупицкий изменник родиньі?
И почему медведчук до сих пор на свободе, если СНБО установил, что он изменник?
НО указ зебила это попытка провернуть фарш обратно)))
Нельзя отменить указ о назначении, урод УЖЕ проработал по нему 8 лет---и что теперь? Отменять все решения КС за эти годы???