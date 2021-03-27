Военнослужащий 10-й ОГШБр Сергей Барнич погиб 26 марта в районе Шумов на Донетчине
В пятницу, 26 марта, в районе населенного пункта Шумы Торецкого городского совета Донецкой области в результате минометного обстрела позиций ВСУ со стороны наемников РФ погиб Сергей Михайлович Барнич,1974 года рождения, житель города Калуш Ивано-Франковской области, военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей фейсбук-странице сообщает председатель Калушской городской объединенной территориальной общины Андрей Найда.
"Вечная память нашему Герою, калушанину, Сергею Барничу! Мои искренние соболезнования семье", - сказано в сообщении.
Также о гибели Сергея Барнича сообщает председатель союза ветеранов АТО области Александр Соколовский.
О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.
Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.
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Смерть рашинським окупантам на нашій землі 😡
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зеля, это именно тЫ по нашим бойцам стреляешь, связав их по рукам и ногам постельными женералями и своими дебильно-предательскими приказами уклониста-рецидивиста..
твоё персональное кладбище растёт в турборежиме, именно ты - презЕдент-смерть....ка
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