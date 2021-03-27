РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15384 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
8 574 12

Военнослужащий 10-й ОГШБр Сергей Барнич погиб 26 марта в районе Шумов на Донетчине

В пятницу, 26 марта, в районе населенного пункта Шумы Торецкого городского совета Донецкой области в результате минометного обстрела позиций ВСУ со стороны наемников РФ погиб Сергей Михайлович Барнич,1974 года рождения, житель города Калуш Ивано-Франковской области, военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей фейсбук-странице сообщает председатель Калушской городской объединенной территориальной общины Андрей Найда.

"Вечная память нашему Герою, калушанину, Сергею Барничу! Мои искренние соболезнования семье", - сказано в сообщении.

Также о гибели Сергея Барнича сообщает председатель союза ветеранов АТО области Александр Соколовский.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий 10-й ОГШБр Максим Абрамович 1994 года рождения погиб 26 марта в районе Шумов на Донетчине. ФОТО

Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.

Автор: 

потери (4384) Ян Осока (1501) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Смерть рашинським окупантам на нашій землі 😡
показать весь комментарий
27.03.2021 13:17
+17
Низький уклін і подяка тобі, ВОЇНЕ!!! Сумую разом з рідними Героя!
показать весь комментарий
27.03.2021 13:46
+16
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
показать весь комментарий
27.03.2021 13:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Смерть рашинським окупантам на нашій землі 😡
показать весь комментарий
27.03.2021 13:17 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
показать весь комментарий
27.03.2021 13:41 Ответить
Низький уклін і подяка тобі, ВОЇНЕ!!! Сумую разом з рідними Героя!
показать весь комментарий
27.03.2021 13:46 Ответить
Героям Слава..(
......
зеля, это именно тЫ по нашим бойцам стреляешь, связав их по рукам и ногам постельными женералями и своими дебильно-предательскими приказами уклониста-рецидивиста..
твоё персональное кладбище растёт в турборежиме, именно ты - презЕдент-смерть....ка
показать весь комментарий
27.03.2021 13:52 Ответить
Військовослужбовець 10-ї ОГШБр Сергій Барнич загинув 26 березня у районі Шумів на Донеччині - Цензор.НЕТ 4221Військовослужбовець 10-ї ОГШБр Сергій Барнич загинув 26 березня у районі Шумів на Донеччині - Цензор.НЕТ 2683

Військовослужбовець 10-ї ОГШБр Сергій Барнич загинув 26 березня у районі Шумів на Донеччині - Цензор.НЕТ 4127

....
показать весь комментарий
27.03.2021 14:16 Ответить
І де реакція Головнокомандуючого згідно Конституції, а не "янелоха"?
показать весь комментарий
27.03.2021 15:34 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину герою ....

Військовослужбовець 10-ї ОГШБр Сергій Барнич загинув 26 березня у районі Шумів на Донеччині - Цензор.НЕТ 4282
показать весь комментарий
27.03.2021 17:15 Ответить
Вічна Слава і Царство небесне всім захистникам України. Смерть москвофашистським загарбникам.Москва має бути спалена.
показать весь комментарий
27.03.2021 19:28 Ответить
..так а как же там..???- в никакой блиндаж-щель приход, или шо..???- юра, расскажи пошире...
показать весь комментарий
27.03.2021 20:59 Ответить
Герої не вмирають
показать весь комментарий
27.03.2021 22:56 Ответить
 
 