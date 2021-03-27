Военнослужащий 10-й ОГШБр Сергей Барнич погиб 26 марта в районе Шумов на Донетчине

В пятницу, 26 марта, в районе населенного пункта Шумы Торецкого городского совета Донецкой области в результате минометного обстрела позиций ВСУ со стороны наемников РФ погиб Сергей Михайлович Барнич,1974 года рождения, житель города Калуш Ивано-Франковской области, военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей фейсбук-странице сообщает председатель Калушской городской объединенной территориальной общины Андрей Найда.

"Вечная память нашему Герою, калушанину, Сергею Барничу! Мои искренние соболезнования семье", - сказано в сообщении.

Также о гибели Сергея Барнича сообщает председатель союза ветеранов АТО области Александр Соколовский.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.