На 26 марта в больницах Украины находится 43,5 тысячи пациентов с коронавирусом, - Ляшко

На 26 марта в больницах Украины находится 43 585 пациентов с COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Эпидемическая ситуация по COVID-19 не позволяет терять ни одного дня. Сейчас в Украине для оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезни развернуто 74 927 коек, из которых 64 143 обеспечен возможностью предоставления кислородной терапии. В настоящее время в больницах находится 43 585 пациентов с COVID -19 ", - отметил Ляшко.

Он привел в пример соседнюю Польшу, где два последних дня количество выявленных случаев составляет на уровне 35000, там для госпитализации больных отведено 35 444 коек (занято 26511).

"Сегодня провели оперативное совещание с коллегами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Основной вопрос - обмен опытом развертывания и эксплуатации мобильного госпиталя впервые в условиях реагирования на биологические угрозы. Дополнительно обсудили изменение дислокации госпиталя, поскольку ситуация с нагрузкой на систему здравоохранения в Ивано Франковский области стабилизировалась ", - добавил Ляшко.

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