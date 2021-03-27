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Новости Коронавирус и карантин
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На 26 марта в больницах Украины находится 43,5 тысячи пациентов с коронавирусом, - Ляшко

На 26 марта в больницах Украины находится 43,5 тысячи пациентов с коронавирусом, - Ляшко

На 26 марта в больницах Украины находится 43 585 пациентов с COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Эпидемическая ситуация по COVID-19 не позволяет терять ни одного дня. Сейчас в Украине для оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезни развернуто 74 927 коек, из которых 64 143 обеспечен возможностью предоставления кислородной терапии. В настоящее время в больницах находится 43 585 пациентов с COVID -19 ", - отметил Ляшко.

Он привел в пример соседнюю Польшу, где два последних дня количество выявленных случаев составляет на уровне 35000, там для госпитализации больных отведено 35 444 коек (занято 26511).

"Сегодня провели оперативное совещание с коллегами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Основной вопрос - обмен опытом развертывания и эксплуатации мобильного госпиталя впервые в условиях реагирования на биологические угрозы. Дополнительно обсудили изменение дислокации госпиталя, поскольку ситуация с нагрузкой на систему здравоохранения в Ивано Франковский области стабилизировалась ", - добавил Ляшко.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 290 человек, зафиксированы 17 424 новых случая заражения, 7 124 человека - выздоровели

больница (1440) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Не нужно было Стёпе вакцину везти. Спокойно же всё было. Как привёз, так и рухнуло всё удивительным образом.
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27.03.2021 13:47 Ответить
Да, бл................. , дайте ему уже героя. Вовику ОСКАРА, может отстанут от народа. Петрухе только Нобеля, не меньше.
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27.03.2021 13:55 Ответить
чо санитар такой довольный? куртец купил?))
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27.03.2021 13:58 Ответить
Орден цьому патрійоту!На 26 марта в больницах Украины находится 43,5 тысячи пациентов с коронавирусом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1565
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27.03.2021 14:02 Ответить
Жопа подробная получилась.
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27.03.2021 14:05 Ответить
и сколько из новых, тех кто про вакцинировался
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27.03.2021 15:08 Ответить
26 марта Минск. концерт группы "Руки вверх".

На 26 березня в лікарнях України перебувають 43,5 тисячі пацієнтів із коронавірусом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3763
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28.03.2021 08:37 Ответить
 
 