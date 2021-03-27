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Новости Конституционный кризис
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Лица, назначенные бывшим президентом в КС, могут отправляться на заслуженный отдых, - Зеленский о Тупицком и Касминине

Лица, назначенные бывшим президентом в КС, могут отправляться на заслуженный отдых, - Зеленский о Тупицком и Касминине

По результатам аудита указов бывшего Президента Украины, проведенного во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны, отменены указы 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

"На прошлом заседании СНБО, среди прочего, было принято решение об аудите всех указов Президента Януковича. Сегодня есть первые результаты. Речь идет о двух указа Януковича - от 14 мая и 17 сентября 2013 о назначении судьями Конституционного Суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба эти указы мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых", - заявил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отменил указы 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС

"Если есть недели, когда не происходит заседание СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины могут расслабиться и спать спокойно", - добавил он.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны от 19 марта 2021, согласно которому у 19 компаний аннулированы лицензии и специальные разрешения на добычу и пользование украинскими недрами.

"Соответствующее решение Государственной службы геологии и недр Украины готово и будет опубликовано в скором времени", - сказал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ Зеленского об увольнении главы КСУ Тупицкого - законный и издан в рамках полномочий президента, - Вениславский

Также Глава государства сообщил о подписании указа о введении в действие решение СНБО, согласно которому уже в 2021 году будут проведены проверки всех субъектов, которые без аукциона получили спецразрешения на пользование недрами и не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет с момента получения соответствующих разрешений.

"Решение СНБО - это не громкие декларации. Каждое слово из них уже имеет или вскоре будет реальные, в основном неприятные юридические последствия для ряда физических и юридических лиц ", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 27 марта Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Зеленский Владимир (20365) КС (2248) Тупицкий Александр (234)


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Топ комментарии
+32
а решения КС - тоже в утиль?)) особенно решение о выборах в ВР летом 2019..
Т.о. выборы ВР летом 2019 автоматически становятся незаконными.. но шмаркля об этом не подумал
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27.03.2021 14:41
+26
они ж вместе "пороха валили".
Вместе со стерненком семенченком и другими зебилами. Но шото пошло не так)
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27.03.2021 14:52
+25
Тупіцкій призначений у КС у травні 2013.. При янику... Головою КС став при зєлі.
Касмінін призначений у КС у вересні 2013... При янику..

Зєля, сонечко... Щось ти плутаєш.
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27.03.2021 14:43
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Вони вже так реформували ВС, що той, запросто, виконає яку завгодно забаганку "велічайшего", по команді портнова.
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27.03.2021 15:03 Ответить
А он их не уволили. Своим указом он представил дело так, что они и не назначались, т.е. все решения КС после этого - недействительны. Игрушку нашел себе - СНБО, забавку, так весело и прикольно; играется, как дитё неразумное со спичками.
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27.03.2021 15:12 Ответить
с пєнсієй 100к.
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27.03.2021 15:00 Ответить
особи, що пропонували просто пєрєстать стрєлять, можуть відправлятись на заслужений хер
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27.03.2021 15:00 Ответить
Бубочка, ради тебе тупицький знищив закон про декларування, а ти його "поматросіл і бросІл".
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27.03.2021 15:01 Ответить
«Заслуженный» отдых
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27.03.2021 15:04 Ответить
Это какой-то ералаш.
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27.03.2021 15:04 Ответить
Сипатый обсер втихаря подрачивает на фото пороха.
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27.03.2021 15:06 Ответить
Но кино скоро выйдет.
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27.03.2021 15:07 Ответить
Особи, призначені колишнім президентом у КС, можуть відправлятися на заслужений відпочинок, - Зеленський про Тупицького та Касмініна - Цензор.НЕТ 3042
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27.03.2021 15:08 Ответить
Вава збирається заглянути в очі ху*лу.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что Владимир Зеленский может провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за гибели четырех украинских военных на Донбассе 26 марта.
Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
"Насколько я знаю, такие планы есть", - сказал он.
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27.03.2021 15:19 Ответить
А це буде зовсім не око!
Хоча як почути! Дуже схоже.
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27.03.2021 16:07 Ответить
Ну він же і не суддя а голова кс,чи це голосування також відмінили?
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27.03.2021 15:23 Ответить
Так обтекаемо сказал "предыдущим президентом", чтоб зебилы подумали, что этого упыря Порощенко назначил. Так бы прямо и сказал: "назначен в КС при Януковиче, главой КС стал при мне".
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27.03.2021 15:32 Ответить
Не хочу бросаться громкими словами,но тот кто запустит в Украине вменяемую судебную реформу,и разгребёт эту авгиеву конюшню, впишет своё имя золотыми буквами в историю Украины
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27.03.2021 15:38 Ответить
В удивительное время мы живём. Теперь работника можно будет уволить просто отменив приказ о его принятии на работу. Генералы, угробившие солдат, дабы не нести никакой ответственности, будут просто отменять свои приказы приведшие к потерям. Ну и т.д., весело будет.
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27.03.2021 15:40 Ответить
Не вали все в одну кучу
Это признак направить все по ложному пути и очернить хорошее
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28.03.2021 10:22 Ответить
Что хорошее? Правовой нигилизм? Узурпация власти?
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28.03.2021 10:27 Ответить
Хто ми такі, щоб оцінювати накази юриста за освітою та взагалі гарного хлопця обраного 73% наріду та до того ж єврея?
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28.03.2021 12:07 Ответить
Нащо тепер пожиттєво тримати і оплачувати цей конституційний суд, якщо судді будуть вважати все що скаже президент конституційним, бо інакше той відмінить укази про їх призначення?
Ми прийшли до того, що все що хоче президент - все конституційно, а інше ні.

Вітаю Зеленського с черговим злочином - узурпацією влади.
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27.03.2021 15:50 Ответить
Этоо он назначеннного Шапкокрадом в КС и назначенного лично им председателя КС имееет вввиду?
Сделал дело - гуляй!
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27.03.2021 16:04 Ответить
Софистика, сер.
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27.03.2021 17:56 Ответить
Який заслужений відпочинок? Хіба що на нарах.
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27.03.2021 16:10 Ответить
Они должны отправляться на заслуженный срок на нары!
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27.03.2021 16:11 Ответить
Это какой низкий уровень нынешней власти
По их логике выходит если кто то устроился на работу , а при устройстве на работу кроме заявления того кто устраивается на его основание работадатель делает приказ на прием
Выходит чтобы его уволить достаточно приказ на отмену приказа о приеме на работу
Зебилоиды вы такие же тупые как и осёл за которого вы голосовали
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27.03.2021 16:56 Ответить
сірОжа, якщо буде доведено,що той, хто тебе назначав був злочинцем та зловживав своїми повноваженнями, то переглянуть всі накази такого злочинця, навіть не сумнівайся. І це вірно.
Проти Овоча, що узурпував владу та "суддів" КСУ, що цей злочин не помітили та освятили, потрібно відкривати негайно справи, якщо вони ще не відкритті. Потрібно негайно повернути відповідальність для суддів за незаконні рішення, відповільність, що була скасована вже при шмарклі...
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27.03.2021 17:07 Ответить
Навіть з урахуванням того, що яник був та є злочинцем та покидьком, це не може бути підставою для відміни заднім числом указу президента, якщо сам указ був підписан з дотриманням процедури та закону
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27.03.2021 18:07 Ответить
Если бы у тебя , как и у зели был бы ум то вы читали бы конституцию Украины , а там черному по белому написано за что можно уволить судью КС
Это выходит если тебя вор принял на работу , то новому руководителю достаточно отменить его приказ о твоём принятие на работу не учитывая нормы КЗоТ ,ну ты и телепень
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27.03.2021 18:36 Ответить
сірОжа, а хіба це єдине, за що потрібно дати копняка цій сволоті, що фактично займається підривною роботою проти України?
А як бути з конфліктом інтересів? Ця ж гнида розглядала справу і винесла по ній вирок, хоча повинна була взяти сомовідвод, бо була зацікавлена в недекларуванні своїх кримських статків та приховувала фактично признання ним анексії Криму та співробітництво з окупаційною владою...

Тщательнее надо, сирОжа...))
.
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28.03.2021 00:02 Ответить
о твоем принятиИ...

не тужься,сирОжа, правильно "о твоём приёме на работу" .
Учи лучше рюзьге Езыка... приём, студент, приём. Я на связи)
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28.03.2021 00:06 Ответить
не треба апелювати до знання мови коли аргументація по темі слабка
Те, що робить клоун (маючи при цьому диплом юриста!) - це повне правове безглуздя
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28.03.2021 12:11 Ответить
Блестящая отповедь, уважаемый пан Цфайер:
аргументированно, кратко и стилистически ярко.

Очень системный, логически безупречный правовой подход к сложной проблеме. Респект.
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28.03.2021 08:50 Ответить
Дякую)


Ваша панi Мора.)
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28.03.2021 15:18 Ответить
Принимаю к сведению, шановна пани Мора:
Вы, наверное, юрист по образованию, у Вас очень ясные и логичные рассуждения в правовых вопросах.
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29.03.2021 23:05 Ответить
економІзд)
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29.03.2021 23:30 Ответить
Экономическое образование тоже очень хорошо формирует здравое, системно-прикладное мышление:
даже два предмета, таких, как история экономических учений и экономическая статистика полностью очищают мышление от дурных завиральных теорий типа коммунистического примитивно-вульгарноо бреда о "неизбежности" отмирания частной собственности...
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29.03.2021 23:44 Ответить
Примате на работу человека который будет вам ставить палки в вашей работе и носите его на руках
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28.03.2021 10:23 Ответить
Точно, что отдых для них «заслуженный»? Подрывали за взятки независимость государства - и заслужили этим отдых?
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27.03.2021 16:58 Ответить
Для них відпочинок повинен бути з кайлом на Жовтих Водах.
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27.03.2021 17:08 Ответить
Особи, призначені колишнім президентом у КС, можуть відправлятися на заслужений відпочинок, - Зеленський про Тупицького та Касмініна - Цензор.НЕТ 6229
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27.03.2021 17:42 Ответить
Помер мертвонародженним.
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27.03.2021 17:58 Ответить
а зарплату повертати
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27.03.2021 17:56 Ответить
їм ще виплатять по декілька мільйонів.
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27.03.2021 18:34 Ответить
Уверена ?
Или это так обычный треп ?
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28.03.2021 10:25 Ответить
https://censor.net/ru/blogs/3255978/ofs_zlochinnih_rshen
Склад злочину завершений. Ст. 109 ККУ: "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади". Частина перша. Санкція - позбавлення волі строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
Конституційний лад, закріплений в Конституції України, передбачає, зокрема, вичерпний перелік підстав для припинення повноважень та звільнення з посади суддів Конституційного суду України. Цей перелік закріплений у статті 149 прим. Основного закону і в ньому - навіть за всієї креативності "95 кварталу" - не знайдеш тих, які зазначені в Указі Президента №124/2021 від 27 березня 2021 року.
Не знаю, який невіглас порадив Президентові скоритатися сумнівним прецедетом часів Ющенка, коли третій Президент України звільняв у такий спосіб з посади судді Конституційного суду Сюзанну Станік. Навіть далекого 2008 року суди визнали таке звільнення незаконним. Але від того часу радикально змінився порядок призначення та звільнення з посади суддів КСУ. І від часу набрання чинності змінами до Конституції України щодо правосуддя 30 вересня 2016 року, жоден державний орган, окрім самого КСУ, не має повноважень припиняти, зупиняти повноваження чи звільняти з посади суддів КСУ.
Мимоволі пригадуються образ Тарковського-старшого: "сумасшедший с бритвою в руке". Заберіть бритву указів у божевільного президента. Бо він завершить у в'язниці, як і його герой Голобородько. А Україна розвалиться ще за каденції цього недонаполеона...
Геннадий Друзденко
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27.03.2021 18:31 Ответить
зелох себе срок накручивает
и у зеленых вроде уже были ситуации что кого-то незаконно назначили, а потом такие снять не имеем права...
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27.03.2021 19:49 Ответить
Бывший замглавы Центризбиркома Андрей Магера пишет у себя в Facebook, у него лично никогда не было никаких иллюзий относительно судей ВСУ Тупицкого и Касминина, их профессионального уровня «как конституционалистов», а также относительно их моральных качеств. Но, уничтожая даже такой Конституционный Суд, уничтожается государство и его институты, устраняются последние предохранители от искушения реализации волюнтаризма и установления диктатуры в нашей стране. Это важно понимать, в первую очередь, самому президенту Зеленскому, который подписал сегодня такой фатальный указ, не подумав толком, к чему это может привести.
Магера подчеркивает, особенно опасно это в государстве, в котором в условиях смешанной формы государственного правления партия президента имеет абсолютное большинство мандатов в парламенте. «Я уже даже молчу о том, что 6 лет Украина находится в фактическом состоянии войны с агрессором, а риски дезинтеграции в данный момент времени остаются значительными...», - написал Андрей Магера.
Он добавляет, поэтому, делая поспешные выводы на первом этапе не надо забывать, что после этого наступает второй, третий и четвертый этапы. Иногда с необратимыми последствиями. Потому роль полезных идиотов - часто неблагодарная и почти всегда бесперспективна.
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28.03.2021 00:41 Ответить
Ющ уже проделывал подобное, но во всех судах этот указ ( с лучшим обоснованием) признан незаконным.
Все, чего хочет зеленский---иметь большинство в КС и поменять Конституцию под кацапские хотелки!
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28.03.2021 00:43 Ответить
всё правильно.
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28.03.2021 02:46 Ответить
ВО, теперь у вавки там будет своё карманное большинство которое уже точно рассмотрим конституционность того или иного решения по приватбанку в нудную сторону, больше палки в колеса никто не поставит!!! Сейчас любую протаскиваемую муйню для олигархов можно завернуть в газету с текстом "предыдущий президент, пятый президент итд" и быдло будет ликовать
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28.03.2021 02:47 Ответить
Доречі, усе це поки що буря у стакані
До сих пір укази Януковича про призначення Тупицького та Касмініна - ЧИННІ!
Див.
1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/256/2013#Text Указ Президента України Про призначення О. Тупицького суддею Конституційного Суду України
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/513/2013#Text Указ Президента України Про призначення О. Касмініна суддею Конституційного Суду України
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29.03.2021 23:38 Ответить
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