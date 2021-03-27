Лица, назначенные бывшим президентом в КС, могут отправляться на заслуженный отдых, - Зеленский о Тупицком и Касминине

По результатам аудита указов бывшего Президента Украины, проведенного во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны, отменены указы 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

"На прошлом заседании СНБО, среди прочего, было принято решение об аудите всех указов Президента Януковича. Сегодня есть первые результаты. Речь идет о двух указа Януковича - от 14 мая и 17 сентября 2013 о назначении судьями Конституционного Суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба эти указы мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых", - заявил глава государства.

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"Если есть недели, когда не происходит заседание СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины могут расслабиться и спать спокойно", - добавил он.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны от 19 марта 2021, согласно которому у 19 компаний аннулированы лицензии и специальные разрешения на добычу и пользование украинскими недрами.

"Соответствующее решение Государственной службы геологии и недр Украины готово и будет опубликовано в скором времени", - сказал Президент.

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Также Глава государства сообщил о подписании указа о введении в действие решение СНБО, согласно которому уже в 2021 году будут проведены проверки всех субъектов, которые без аукциона получили спецразрешения на пользование недрами и не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет с момента получения соответствующих разрешений.

"Решение СНБО - это не громкие декларации. Каждое слово из них уже имеет или вскоре будет реальные, в основном неприятные юридические последствия для ряда физических и юридических лиц ", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 27 марта Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.