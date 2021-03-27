Лица, назначенные бывшим президентом в КС, могут отправляться на заслуженный отдых, - Зеленский о Тупицком и Касминине
По результатам аудита указов бывшего Президента Украины, проведенного во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны, отменены указы 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
"На прошлом заседании СНБО, среди прочего, было принято решение об аудите всех указов Президента Януковича. Сегодня есть первые результаты. Речь идет о двух указа Януковича - от 14 мая и 17 сентября 2013 о назначении судьями Конституционного Суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба эти указы мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых", - заявил глава государства.
"Если есть недели, когда не происходит заседание СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины могут расслабиться и спать спокойно", - добавил он.
Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны от 19 марта 2021, согласно которому у 19 компаний аннулированы лицензии и специальные разрешения на добычу и пользование украинскими недрами.
"Соответствующее решение Государственной службы геологии и недр Украины готово и будет опубликовано в скором времени", - сказал Президент.
Также Глава государства сообщил о подписании указа о введении в действие решение СНБО, согласно которому уже в 2021 году будут проведены проверки всех субъектов, которые без аукциона получили спецразрешения на пользование недрами и не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет с момента получения соответствующих разрешений.
"Решение СНБО - это не громкие декларации. Каждое слово из них уже имеет или вскоре будет реальные, в основном неприятные юридические последствия для ряда физических и юридических лиц ", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, 27 марта Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
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Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что Владимир Зеленский может провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за гибели четырех украинских военных на Донбассе 26 марта.
Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
"Насколько я знаю, такие планы есть", - сказал он.
Хоча як почути! Дуже схоже.
Это признак направить все по ложному пути и очернить хорошее
Ми прийшли до того, що все що хоче президент - все конституційно, а інше ні.
Вітаю Зеленського с черговим злочином - узурпацією влади.
Сделал дело - гуляй!
По их логике выходит если кто то устроился на работу , а при устройстве на работу кроме заявления того кто устраивается на его основание работадатель делает приказ на прием
Выходит чтобы его уволить достаточно приказ на отмену приказа о приеме на работу
Зебилоиды вы такие же тупые как и осёл за которого вы голосовали
Проти Овоча, що узурпував владу та "суддів" КСУ, що цей злочин не помітили та освятили, потрібно відкривати негайно справи, якщо вони ще не відкритті. Потрібно негайно повернути відповідальність для суддів за незаконні рішення, відповільність, що була скасована вже при шмарклі...
Это выходит если тебя вор принял на работу , то новому руководителю достаточно отменить его приказ о твоём принятие на работу не учитывая нормы КЗоТ ,ну ты и телепень
А як бути з конфліктом інтересів? Ця ж гнида розглядала справу і винесла по ній вирок, хоча повинна була взяти сомовідвод, бо була зацікавлена в недекларуванні своїх кримських статків та приховувала фактично признання ним анексії Криму та співробітництво з окупаційною владою...
Тщательнее надо, сирОжа...))
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не тужься,сирОжа, правильно "о твоём приёме на работу" .
Учи лучше рюзьге Езыка... приём, студент, приём. Я на связи)
Те, що робить клоун (маючи при цьому диплом юриста!) - це повне правове безглуздя
аргументированно, кратко и стилистически ярко.
Очень системный, логически безупречный правовой подход к сложной проблеме. Респект.
Ваша панi Мора.)
Вы, наверное, юрист по образованию, у Вас очень ясные и логичные рассуждения в правовых вопросах.
даже два предмета, таких, как история экономических учений и экономическая статистика полностью очищают мышление от дурных завиральных теорий типа коммунистического примитивно-вульгарноо бреда о "неизбежности" отмирания частной собственности...
Или это так обычный треп ?
Склад злочину завершений. Ст. 109 ККУ: "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади". Частина перша. Санкція - позбавлення волі строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
Конституційний лад, закріплений в Конституції України, передбачає, зокрема, вичерпний перелік підстав для припинення повноважень та звільнення з посади суддів Конституційного суду України. Цей перелік закріплений у статті 149 прим. Основного закону і в ньому - навіть за всієї креативності "95 кварталу" - не знайдеш тих, які зазначені в Указі Президента №124/2021 від 27 березня 2021 року.
Не знаю, який невіглас порадив Президентові скоритатися сумнівним прецедетом часів Ющенка, коли третій Президент України звільняв у такий спосіб з посади судді Конституційного суду Сюзанну Станік. Навіть далекого 2008 року суди визнали таке звільнення незаконним. Але від того часу радикально змінився порядок призначення та звільнення з посади суддів КСУ. І від часу набрання чинності змінами до Конституції України щодо правосуддя 30 вересня 2016 року, жоден державний орган, окрім самого КСУ, не має повноважень припиняти, зупиняти повноваження чи звільняти з посади суддів КСУ.
Мимоволі пригадуються образ Тарковського-старшого: "сумасшедший с бритвою в руке". Заберіть бритву указів у божевільного президента. Бо він завершить у в'язниці, як і його герой Голобородько. А Україна розвалиться ще за каденції цього недонаполеона...
Геннадий Друзденко
и у зеленых вроде уже были ситуации что кого-то незаконно назначили, а потом такие снять не имеем права...
Магера подчеркивает, особенно опасно это в государстве, в котором в условиях смешанной формы государственного правления партия президента имеет абсолютное большинство мандатов в парламенте. «Я уже даже молчу о том, что 6 лет Украина находится в фактическом состоянии войны с агрессором, а риски дезинтеграции в данный момент времени остаются значительными...», - написал Андрей Магера.
Он добавляет, поэтому, делая поспешные выводы на первом этапе не надо забывать, что после этого наступает второй, третий и четвертый этапы. Иногда с необратимыми последствиями. Потому роль полезных идиотов - часто неблагодарная и почти всегда бесперспективна.
Все, чего хочет зеленский---иметь большинство в КС и поменять Конституцию под кацапские хотелки!
До сих пір укази Януковича про призначення Тупицького та Касмініна - ЧИННІ!
Див.
1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/256/2013#Text Указ Президента України Про призначення О. Тупицького суддею Конституційного Суду України
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/513/2013#Text Указ Президента України Про призначення О. Касмініна суддею Конституційного Суду України