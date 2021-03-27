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Польша ввела санкции против двух своих судов за участие в строительстве "Северного потока-2"

Польша ввела санкции против двух своих судов за участие в строительстве

Правительство Польши начало вводить санкции против судов, которые принимают участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Гжегож Витковский.

В санкционный список попали санкции два судна - Krebs Geo и Krebs Jet. Оба судна зарегистрированы в Морской палате города Гданьска.

Витковский считает, что объекты принадлежат судовладельцу из Германии, несмотря на то, что ходят под польским флагом. Он добавил, что судна в последнее время активизировали свою работу над "Северным потоком-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы МИД стран НАТО обсудили "Северный поток-2", есть разногласия, - Столтенберг

"Мы решили начать процедуру снятия регистрации с польского флага. Чтобы Польша не имела никакого отношения к этим двум судам", - сказал Витковский.

Он также добавил, что все представленные спецслужбами документы уже изучены, поэтому проблем с отменой регистрации в Морской палате быть не должно.

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Автор: 

Польша (8412) санкции (11291) Северный поток (1449)


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+14
Польша ввела санкции против двух своих судов за участие в строительстве "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8616Польша ввела санкции против двух своих судов за участие в строительстве "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 765
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27.03.2021 15:11
+8
Не смерди, кацапсина дырявая
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27.03.2021 15:38
+7
Козломордые боты слетелись как мухи на говно
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27.03.2021 15:40
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Польша ввела санкции против двух своих судов за участие в строительстве "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8616Польша ввела санкции против двух своих судов за участие в строительстве "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 765
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27.03.2021 15:11 Ответить
Польша сильная, но легкая...не забороть ей могучую коцапо-германьскую трубу...
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27.03.2021 15:19 Ответить
против двух своих судов ? ... где анимашка с придурком шизеющим над "денди" ?
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27.03.2021 15:20 Ответить
Proton Energy Group SA приняла решение прекратить сотрудничество и прекратить поставки нефтепродуктов на украинский рынок с 1 апреля 2021 года. таксисты напряглись,а посевная может не начаться.
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27.03.2021 15:24 Ответить
Не смерди, кацапсина дырявая
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27.03.2021 15:38 Ответить
А ещё на два польских судна, участвовавших в возведении Крымского Моста, Польша санкции ввести не желает? А почему??? Просто интересно, как члену экипажа одного из этих судов.
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27.03.2021 15:24 Ответить
Кстати, а против Вас не ввели санкции? Ведь Вы в открытую признавались, что участвовали в строительстве Керченского моста.
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27.03.2021 15:34 Ответить
Именно! Немедленно после прибытия с этой стройки, 01.10.2016. Открыто, вот тут, заявил об этом. У меня тогда даже две бумаги были, в подлиннике, не в копиях. Мог предъявить. Никому это не было интересно.
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27.03.2021 15:38 Ответить
Как никому? Обратитесь в Кремль, вероятно какая-то медаль там ждёт своего героя.
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27.03.2021 15:40 Ответить
В Кремль??? А за что мне там медаль дадут? За то, что я давно выбросил эти бумаги? Или за то, что реально отбыл на этой стройке 2 месяца?
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27.03.2021 15:41 Ответить
Есть люди, которые строят мосты. А есть люди, которые строят заборы. Увы...
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27.03.2021 15:40 Ответить
Хорошо если строят хотя бы заборы, но где они? Эти люди.
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27.03.2021 15:42 Ответить
Росія подекуди схожа на розвалюху. Чому ви там не будуєте ?
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27.03.2021 16:54 Ответить
Милая и интересная Ксюша, мосты и прочая инфраструктура строятся по всей России. Конечно, проблем ещё очень много.
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27.03.2021 17:10 Ответить
Ну и как Вам? Понравилось участвовать в строительстве Крымского Моста?
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27.03.2021 15:41 Ответить
Честно? Отвечу честно: очень! Я, ни разу в своей жизни морской, не видел ТАКОЙ ОТМЕННОЙ организации работ! Я даже подумал тогда что Роттенберг это- немец, а не еврей. Всё было организовано по-минутам! Это- в море таки! Отход/подход судов к борту моего судна- по расписанию! Строжайщему!
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27.03.2021 15:44 Ответить
Спасибо. Это современная Россия.
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27.03.2021 16:13 Ответить
Польща запровадила санкції проти двох своїх судів за участь у будівництві "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9461
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27.03.2021 18:43 Ответить
Мне совершенно наплевать о гордости ихних пенсионеров, по-чесноку. Я, как только появился в Украине, честно описал вот тут, на Цензоре, что я там, на стройке- увидел. И порекомендовал не верить всяким пропагандонам, которые верещали о том, что мост не построят или разрушиться сразу, если таки построят. Я видел грандиозность этой стройки собственными глазами. И говорил чистую правду.
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27.03.2021 19:09 Ответить
404 без флага и гимна по спортсоревнованиям таскается, маша
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27.03.2021 21:59 Ответить
Это вроде в Николаеве вашем трамплин, разве не так?
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28.03.2021 13:01 Ответить
Jeszcze Polska nie zginela!
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27.03.2021 15:31 Ответить
Кацап в стойло!!!
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27.03.2021 15:37 Ответить
Поляки это имперцы-неудачники. Хотя всё складывалось зашибись, они умудрились слить свою империю кацапам и немцам.
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27.03.2021 15:39 Ответить
Трон притащили рюсские, но для своей немецкой императрицы.
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27.03.2021 15:43 Ответить
Козломордые боты слетелись как мухи на говно
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27.03.2021 15:40 Ответить
В основном эти шлюхи слетаются на тему Байден/***** ! Под прокси Американских, Канадских и Украинских флажков.
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27.03.2021 15:43 Ответить
Так своих ua-комментаторов повыганяли...
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27.03.2021 15:43 Ответить
Не "судів", а суден!
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27.03.2021 15:54 Ответить
Так проти судів чи суДЕН ???
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27.03.2021 15:58 Ответить
нічого собі, уже суди будують трубопроводи. до чого прогрес дійшов
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27.03.2021 16:02 Ответить
Столько времени прошло, а они только сейчас это сделали? Тупо...
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27.03.2021 16:12 Ответить
Що за розумники пишуть для цього видання???
Не "судів" а "суден".
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27.03.2021 16:20 Ответить
Проти "судів" чи суден? ))
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27.03.2021 17:23 Ответить
Пане, Юрію, коли вже зробите видання українським за замовчуванням?!! Ну, що це за "судів"?!!
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27.03.2021 17:24 Ответить
Я ще думаю, що за дивний заголовок. Коли йдеться про судна, то родовий відмінок множини - "суден", а не "судів".
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27.03.2021 17:56 Ответить
полякам респект
а от що зробили наші посадовці? та нічого
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28.03.2021 09:23 Ответить
 
 