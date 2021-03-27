Польша ввела санкции против двух своих судов за участие в строительстве "Северного потока-2"

Правительство Польши начало вводить санкции против судов, которые принимают участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Гжегож Витковский.

В санкционный список попали санкции два судна - Krebs Geo и Krebs Jet. Оба судна зарегистрированы в Морской палате города Гданьска.

Витковский считает, что объекты принадлежат судовладельцу из Германии, несмотря на то, что ходят под польским флагом. Он добавил, что судна в последнее время активизировали свою работу над "Северным потоком-2".

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"Мы решили начать процедуру снятия регистрации с польского флага. Чтобы Польша не имела никакого отношения к этим двум судам", - сказал Витковский.

Он также добавил, что все представленные спецслужбами документы уже изучены, поэтому проблем с отменой регистрации в Морской палате быть не должно.

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