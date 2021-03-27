Польша ввела санкции против двух своих судов за участие в строительстве "Северного потока-2"
Правительство Польши начало вводить санкции против судов, которые принимают участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Гжегож Витковский.
В санкционный список попали санкции два судна - Krebs Geo и Krebs Jet. Оба судна зарегистрированы в Морской палате города Гданьска.
Витковский считает, что объекты принадлежат судовладельцу из Германии, несмотря на то, что ходят под польским флагом. Он добавил, что судна в последнее время активизировали свою работу над "Северным потоком-2".
"Мы решили начать процедуру снятия регистрации с польского флага. Чтобы Польша не имела никакого отношения к этим двум судам", - сказал Витковский.
Он также добавил, что все представленные спецслужбами документы уже изучены, поэтому проблем с отменой регистрации в Морской палате быть не должно.
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Не "судів" а "суден".
а от що зробили наші посадовці? та нічого