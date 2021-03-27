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Новости Агрессия России против Украины
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В Минобороны рассказали о состоянии раненых под Шумами бойцов, которых доставили в госпиталь Харькова

В Минобороны рассказали о состоянии раненых под Шумами бойцов, которых доставили в госпиталь Харькова

Двух раненых у населенного пункта Шумы военнослужащих доставили в госпиталь в Харькове, их состояние медики называют тяжелым и средней тяжести.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа сообщил начальник регионального отдела информагентства Минобороны ArmiaInform в Харьковской области Виталий Саранцев.

"В приемное отделение Военно-медицинского клинического центра Северного региона были доставлены двое военнослужащих в среднем и тяжелом состоянии. Оба пациенты имеют осколочные и пулевые ранения", - сообщил Саранцев.

Также читайте: Четверо воинов погибли, двое ранены в результате вражеского обстрела возле Шумов, - пресс-центр ОС

По его информации из госпиталя, военнослужащим дополнительно проведено обследование на компьютерном томографе, пока определено дальнейшее лечение. Обоим раненым была оказана своевременная и качественная медицинская помощь еще до этапа эвакуации из района ООС. В Харькове им предоставляется вся необходимая квалифицированная помощь.

Как сообщалось, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов недалеко от населенного пункта Шумы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север ".

ранение (3385) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+18
зате наше зведення налічило тільки п'ять стандартних обстрілів.
війни немає - як і хотіли виборці зеленського.
аби не Петя.
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27.03.2021 15:28
+13
На фронте, не имея права стрелять в ответ, патриоты гибнут. В тылу, за нелояльность к власти, их сажают. Если Россия пойдет в наступление, то кто и с каким духом будет после всего этого защищать страну?В Минобороны рассказали о состоянии раненых под Шумами бойцов, которых доставили в госпиталь Харькова - Цензор.НЕТ 9496 Геращенко?В Минобороны рассказали о состоянии раненых под Шумами бойцов, которых доставили в госпиталь Харькова - Цензор.НЕТ 9496
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27.03.2021 15:32
+10
В Минобороны рассказали о состоянии раненых под Шумами бойцов, которых доставили в госпиталь Харькова - Цензор.НЕТ 3165
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27.03.2021 15:33
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В Минобороны рассказали о состоянии раненых под Шумами бойцов, которых доставили в госпиталь Харькова - Цензор.НЕТ 3165
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27.03.2021 15:33 Ответить
https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/v-obse-narahuvali-500-obstriliv-na-donbasi-za-dobu.htm Війна на Донбасі: в ОБСЄ нарахували 500 обстрілів на Донбасі за добу
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27.03.2021 15:24 Ответить
зате наше зведення налічило тільки п'ять стандартних обстрілів.
війни немає - як і хотіли виборці зеленського.
аби не Петя.
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27.03.2021 15:28 Ответить
У Міноборони розповіли про стан поранених під Шумами бійців, яких доставили у госпіталь Харкова - Цензор.НЕТ 4629
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27.03.2021 22:06 Ответить
https://twitter.com/turkmendagz
https://twitter.com/turkmendagz

Абдалла за Свободу Навальному

@turkmendagz

·https://twitter.com/turkmendagz/status/1375674572272496640 8 год

Через пять лет на границах России будет стоять не НАТО, а хорошо вооруженная и оснащённая по стандартам НАТО хорошо мотивированная армия Украины. Финансировать её кстати тоже будет НАТО. Запомните этот твитт. Вот это многоходовочка, а не дебильные потуги Вовки Ботоксного.
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27.03.2021 15:27 Ответить
так хто ту армію профінансує? барига вже не краде - нікому її забезпечувати
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27.03.2021 18:47 Ответить
На фронте, не имея права стрелять в ответ, патриоты гибнут. В тылу, за нелояльность к власти, их сажают. Если Россия пойдет в наступление, то кто и с каким духом будет после всего этого защищать страну?В Минобороны рассказали о состоянии раненых под Шумами бойцов, которых доставили в госпиталь Харькова - Цензор.НЕТ 9496 Геращенко?В Минобороны рассказали о состоянии раненых под Шумами бойцов, которых доставили в госпиталь Харькова - Цензор.НЕТ 9496
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27.03.2021 15:32 Ответить
Агент ФСБ Дерьмак с гринпоцем и сейчас свою страну защищают. Не думайте что эта страна Украина.
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27.03.2021 20:00 Ответить
Як там начальник штабу? -Парєшал все на фронті? Яка відповідь Франції і Великобританії?!
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27.03.2021 15:34 Ответить
Он пишет письмо в лигу сексуальных меньшинств бо все остальные нах послали.
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27.03.2021 15:35 Ответить
Судячи по розміру талії, в Ге "метеоризм". Там того духу більш ніж дофіга
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27.03.2021 17:09 Ответить
Волонтеры опять деньги собирать на лечение будут?Зелох не хочет проведать раненых?
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27.03.2021 15:34 Ответить
А нелоху знову поху...! Чи пiху.,( по-азiровськи),котрий раз зiбрався ***** в очi дивитися! Дуже напружуе, це зелено-.лядство!!! Хлопцям пораненим-одужання, загиблим земля пухом!
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27.03.2021 15:46 Ответить
Зебіли---ви вмієте думати,чи тільки можете сміятись на 95 кварталі. Але вже і всі сміються,тільки на кутні зуби.Невже стільки ворогів в Україні, чи просто лохів.
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27.03.2021 15:52 Ответить
Боже, поможи
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27.03.2021 17:23 Ответить
Бог не допомагає тим.хто сам собі не допомагає.А чи Ти хочеш,щоби Бог стріляв у відповідь на рашистські обстріли?
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27.03.2021 17:49 Ответить
 
 