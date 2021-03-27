В Минобороны рассказали о состоянии раненых под Шумами бойцов, которых доставили в госпиталь Харькова

Двух раненых у населенного пункта Шумы военнослужащих доставили в госпиталь в Харькове, их состояние медики называют тяжелым и средней тяжести.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа сообщил начальник регионального отдела информагентства Минобороны ArmiaInform в Харьковской области Виталий Саранцев.

"В приемное отделение Военно-медицинского клинического центра Северного региона были доставлены двое военнослужащих в среднем и тяжелом состоянии. Оба пациенты имеют осколочные и пулевые ранения", - сообщил Саранцев.

Также читайте: Четверо воинов погибли, двое ранены в результате вражеского обстрела возле Шумов, - пресс-центр ОС

По его информации из госпиталя, военнослужащим дополнительно проведено обследование на компьютерном томографе, пока определено дальнейшее лечение. Обоим раненым была оказана своевременная и качественная медицинская помощь еще до этапа эвакуации из района ООС. В Харькове им предоставляется вся необходимая квалифицированная помощь.

Как сообщалось, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов недалеко от населенного пункта Шумы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север ".