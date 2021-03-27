В Минобороны рассказали о состоянии раненых под Шумами бойцов, которых доставили в госпиталь Харькова
Двух раненых у населенного пункта Шумы военнослужащих доставили в госпиталь в Харькове, их состояние медики называют тяжелым и средней тяжести.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа сообщил начальник регионального отдела информагентства Минобороны ArmiaInform в Харьковской области Виталий Саранцев.
"В приемное отделение Военно-медицинского клинического центра Северного региона были доставлены двое военнослужащих в среднем и тяжелом состоянии. Оба пациенты имеют осколочные и пулевые ранения", - сообщил Саранцев.
По его информации из госпиталя, военнослужащим дополнительно проведено обследование на компьютерном томографе, пока определено дальнейшее лечение. Обоим раненым была оказана своевременная и качественная медицинская помощь еще до этапа эвакуации из района ООС. В Харькове им предоставляется вся необходимая квалифицированная помощь.
Как сообщалось, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов недалеко от населенного пункта Шумы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север ".
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аби не Петя.
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Абдалла за Свободу Навальному
@turkmendagz
·https://twitter.com/turkmendagz/status/1375674572272496640 8 год
Через пять лет на границах России будет стоять не НАТО, а хорошо вооруженная и оснащённая по стандартам НАТО хорошо мотивированная армия Украины. Финансировать её кстати тоже будет НАТО. Запомните этот твитт. Вот это многоходовочка, а не дебильные потуги Вовки Ботоксного.