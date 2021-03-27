Минздрав второй раз за день обновил разделение на карантинные зоны: "красных" регионов стало 10. ТАБЛИЦА
Министерство здравоохранения Украины во второй раз за субботу, 27 марта, обновило разделение страны на карантинные зоны и уменьшило до 10 количество регионов в красной зоне.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют новые данные, опубликованные на сайте Минздрава.
Таким образом, согласно новому разделению, по состоянию на 27 марта в красной зоне находятся Киев и 9 областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская.
В частности, Минздрав исключил из красной зоны Ривненскую, Черкасскую, Черновицкую области, которые там были в утреннем сообщении министерства о карантинных зонах, которое, вместе с тем, уже убрали с сайта ведомства.
Следовательно, эти регионы уже обозначены как оранжевые, и их количество сейчас составляет не 11, как до этого, а 14: Винницкая, Волынская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области.
В желтой зоне осталась только Херсонская область.
Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 21 регионе - в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях.
Так, при определенном показателе уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, в Киеве этот показатель составляет 104,9.
Самый высокий показатель госпитализаций в Винницкой области - 124,6 на 100 тыс. населения, в Житомирской области - 118,4, в Хмельницкой - 109,5.
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БО ДО ПОВНОЇ ЖОПИ ЩЕ ТИЖНІ 3,..
З 1000 СМЕРТЕЙ ВДЕНЬ(.. КОЛИ МЕДИЦИНА "СХЛОПНЕТЬСЯ"((
НЕ ДАЙ БОГ,ЗВИЧАЙНО, АЛЕ СТАТИСТИЧНІ ЗАКОНИ НЕВБЛАГАННІ.
https://4studio.com.ua/novyny/ НОВИНИ 27 БЕРЕЗНЯ, 2021 123 0
В уряді Польщі не виключають, що у разі подальшого погіршення ситуації з коронавірусом в країні доведеться запровадити комендантську годину.
Як повідомляє https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/27/7121412/ "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це у відповідь на запитання журналістів сказав міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.
"Ситуація вже критична. Ми враховуємо різні сценарії - від більш оптимістичних до найбільш песимістичних. Якщо за тиждень-півтора ми не побачимо зміни тенденції, нам точно доведеться розглядати такий варіант", - зазначив міністр.
Він сказав також, що у Сілезькому воєводстві, яке серед лідерів за швидкістю поширення вірусу, починають підготовку для перевезення "важких" хворих до менш вражених регіонів.
За його словами, пік третьої хвилі очікувано припаде на Великдень.