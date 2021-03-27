Минздрав второй раз за день обновил разделение на карантинные зоны: "красных" регионов стало 10. ТАБЛИЦА

Министерство здравоохранения Украины во второй раз за субботу, 27 марта, обновило разделение страны на карантинные зоны и уменьшило до 10 количество регионов в красной зоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют новые данные, опубликованные на сайте Минздрава.

Таким образом, согласно новому разделению, по состоянию на 27 марта в красной зоне находятся Киев и 9 областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская.

В частности, Минздрав исключил из красной зоны Ривненскую, Черкасскую, Черновицкую области, которые там были в утреннем сообщении министерства о карантинных зонах, которое, вместе с тем, уже убрали с сайта ведомства.

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Следовательно, эти регионы уже обозначены как оранжевые, и их количество сейчас составляет не 11, как до этого, а 14: Винницкая, Волынская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области.

В желтой зоне осталась только Херсонская область.

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 21 регионе - в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях.

Так, при определенном показателе уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, в Киеве этот показатель составляет 104,9.

Самый высокий показатель госпитализаций в Винницкой области - 124,6 на 100 тыс. населения, в Житомирской области - 118,4, в Хмельницкой - 109,5.

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