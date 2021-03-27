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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав второй раз за день обновил разделение на карантинные зоны: "красных" регионов стало 10. ТАБЛИЦА

Министерство здравоохранения Украины во второй раз за субботу, 27 марта, обновило разделение страны на карантинные зоны и уменьшило до 10 количество регионов в красной зоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют новые данные, опубликованные на сайте Минздрава.

Таким образом, согласно новому разделению, по состоянию на 27 марта в красной зоне находятся Киев и 9 областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская.

Минздрав второй раз за день обновил разделение на карантинные зоны: красных регионов стало 10 01

В частности, Минздрав исключил из красной зоны Ривненскую, Черкасскую, Черновицкую области, которые там были в утреннем сообщении министерства о карантинных зонах, которое, вместе с тем, уже убрали с сайта ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Локдаун - не для всех: Парковки ресторанов в Конча-Заспе в пределах "красного" Киева заполнены автомобилями. ФОТОрепортаж

Следовательно, эти регионы уже обозначены как оранжевые, и их количество сейчас составляет не 11, как до этого, а 14: Винницкая, Волынская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области.

В желтой зоне осталась только Херсонская область.

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 21 регионе - в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях.

Так, при определенном показателе уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, в Киеве этот показатель составляет 104,9.

Самый высокий показатель госпитализаций в Винницкой области - 124,6 на 100 тыс. населения, в Житомирской области - 118,4, в Хмельницкой - 109,5.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Манипуляции с цифрами.
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27.03.2021 16:20
+4
Крутять цифрами, наче циган сонцем! Знов їм десь муляє і терміново треба відволікти увагу. Де ж ця влада знов обісралася?
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27.03.2021 17:07
+3
Ну что за фокусы
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27.03.2021 16:09
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Правила форума Совет форумчан
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27.03.2021 16:05 Ответить
Ну что за фокусы
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27.03.2021 16:09 Ответить
НЕУЧІ З МОЗ ДУЖЕ НЕ ХОЧУТЬ,ЩОБ БІЛЬШЕ ПОЛОВИНИ ОБЛАСТЕЙ СТАЛА "ЧЕРВОНИМИ " ВЖЕ.БО ТОДІ-ЛИШЕ ЛОКДАУН.
БО ДО ПОВНОЇ ЖОПИ ЩЕ ТИЖНІ 3,..
З 1000 СМЕРТЕЙ ВДЕНЬ(.. КОЛИ МЕДИЦИНА "СХЛОПНЕТЬСЯ"((
НЕ ДАЙ БОГ,ЗВИЧАЙНО, АЛЕ СТАТИСТИЧНІ ЗАКОНИ НЕВБЛАГАННІ.
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27.03.2021 21:06 Ответить
всралися, бо казали, що при половині червоних областе закриють країну.
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27.03.2021 22:56 Ответить
Манипуляции с цифрами.
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27.03.2021 16:20 Ответить
не хочуть закривати країну. казали, що при половині областей будуть закривать.
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27.03.2021 22:57 Ответить
С утреца-слегонца,кули...
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27.03.2021 16:28 Ответить
Крутять цифрами, наче циган сонцем! Знов їм десь муляє і терміново треба відволікти увагу. Де ж ця влада знов обісралася?
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27.03.2021 17:07 Ответить
в мінздраві закінчились зелені й жовті карандаші, і вони продовжують малювать червоними.
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27.03.2021 17:27 Ответить
Ну что-же, ждем арестов за нарушение карантина. Зевласть после банковой сильно писается. За их полицейско-судебно-ковидный беспредел ждет уголовная отвественность. Вот только бежать некуда, вот и огрызаются как крысы в углу.
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27.03.2021 17:39 Ответить
пора минздраву на зону блт
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27.03.2021 17:48 Ответить
https://censor.net/ru/user/448072 Приезжай в Николаевскую область. В селе в 1.5 тыс. за 4 дня умерли 5 человек возрастом до 60 лет. Хотел бы я посмотреть за какой карандаш ты будешь хвататься.
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27.03.2021 18:13 Ответить
Боже какой ужас. У нас в Херсонской в селе на 2000 за 5 дней 6 человек. Совпадение? Не думаю
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27.03.2021 18:42 Ответить
Есть пруыф? Конкретное село название? Что б не пиздоболить и заключение медиков.
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27.03.2021 21:16 Ответить
А то я тоже знаю село в котором инопланетяни за последние 4 дня сожрали весь урожай селян.
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27.03.2021 21:17 Ответить
Да, да, но нет - вот точное описание всей деятельности Зеленского. Много шума и ничего. Шопля не может, шопля не шмогла, шопля хотела как лучше, но ...Ничего. Такое все. Только куртка за 620К приличная. Но это уже другая история.
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27.03.2021 18:17 Ответить
В Николаеве катастрофа, умирают многие.Какие карандаши? Тролли , что ли жирные на сайте пишут?
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27.03.2021 19:24 Ответить
ЛАХТА І НАШІ ДОМОРОЩЕНІ ДЕБІЛИ ПРОДОВЖУЮТЬ "СТРАЖДАТИ ДУРАНТИНОФІЛІЄЮ" (
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27.03.2021 20:59 Ответить
У Польщі можуть запровадити комендантську годину
https://4studio.com.ua/novyny/ НОВИНИ 27 БЕРЕЗНЯ, 2021 123 0

МОЗ вдруге за день оновило розподіл на карантинні зони: "червоних" регіонів стало 10 - Цензор.НЕТ 5763
В уряді Польщі не виключають, що у разі подальшого погіршення ситуації з коронавірусом в країні доведеться запровадити комендантську годину.
Як повідомляє https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/27/7121412/ "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це у відповідь на запитання журналістів сказав міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.
"Ситуація вже критична. Ми враховуємо різні сценарії - від більш оптимістичних до найбільш песимістичних. Якщо за тиждень-півтора ми не побачимо зміни тенденції, нам точно доведеться розглядати такий варіант", - зазначив міністр.
Він сказав також, що у Сілезькому воєводстві, яке серед лідерів за швидкістю поширення вірусу, починають підготовку для перевезення "важких" хворих до менш вражених регіонів.
За його словами, пік третьої хвилі очікувано припаде на Великдень.
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27.03.2021 20:57 Ответить
зеленый сблёв рассказывал, что 2021 год станет годом роста экономики. когда поняли, что нет, пошел в ход карантин, чтобы на корону списать своё воровство и непрофесссионализм. ну и добить ФОПов под шумок, все эти уголовные рынки троещина 7й километр барабашово
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27.03.2021 22:44 Ответить
 
 