"Сбежал" из лаборатории в Ухане, возможно, случайно, - американский ученый о происхождении коронавируса

Коронавирус COVID-19 мог появиться в лаборатории китайского города Ухань, откуда он вырвался.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом американский ученый, вирусолог, бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил в интервью американскому телеканалу CNN.

До сих пор в мире существуют различные версии происхождения этого вида коронавируса, который вызвал пандемию. Редфилд согласился с версией, что COVID-19 мог появиться в лаборатории города Ухань в Китае

"Сейчас я по-прежнему придерживаюсь точки зрения, что наиболее вероятный источник этого патогена в Ухане была лаборатория, откуда он вырвался", – заявил Редфилд.

По мнению американского ученого, распространение коронавируса началось в сентябре 2019 года. Редфилд добавил, что это лишь его личное мнение относительно происхождения вируса и что он своими словами "не преследует никакой цели", а лишь "делится своей позицией". Кроме того, Редфилд подчеркнул, что не утверждает, что вирус был выпущен из лаборатории сознательно.

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Ранее специалисты ВОЗ отказались от версии его происхождения в результате утечки из лаборатории. Также там предположили, что на COVID-19 могла повлиять торговля животными в Китае.

Теория лабораторного происхождения коронавируса стала причиной роста напряжения между США и Китаем. Чтобы сгладить ситуацию, ВОЗ даже отказалась публиковать промежуточный отчет об их поездке в Ухань.

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Напомним, 14 января 2021 года для исследования истоков COVID-19 в китайский Ухань приехала группа экспертов ВОЗ. В состав группы вошли специалисты из 12 стран.

9 февраля эксперты ВОЗ сообщили, что COVID-19 возник от летучих мышей, однако из-за отсутствия летучих мышей в районе Ухане прямая передача вируса от них человеку крайне "маловероятна". Также тогда ученые ВОЗ исключили версию, согласно которой коронавирус имеет лабораторное происхождение.

14 февраля эксперт миссии и специалист по болезням животных Питер Дасзак заявил, что коронавирус мог попасть на продовольственный рынок в Китае через инфицированных работников фермы или животных, которых на ней разводили.

Более года назад, 11 марта 2020 года, ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса.

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