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Новости Коронавирус и карантин
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"Сбежал" из лаборатории в Ухане, возможно, случайно, - американский ученый о происхождении коронавируса

Коронавирус COVID-19 мог появиться в лаборатории китайского города Ухань, откуда он вырвался.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом американский ученый, вирусолог, бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил в интервью американскому телеканалу CNN.

До сих пор в мире существуют различные версии происхождения этого вида коронавируса, который вызвал пандемию. Редфилд согласился с версией, что COVID-19 мог появиться в лаборатории города Ухань в Китае

"Сейчас я по-прежнему придерживаюсь точки зрения, что наиболее вероятный источник этого патогена в Ухане была лаборатория, откуда он вырвался", – заявил Редфилд.

По мнению американского ученого, распространение коронавируса началось в сентябре 2019 года. Редфилд добавил, что это лишь его личное мнение относительно происхождения вируса и что он своими словами "не преследует никакой цели", а лишь "делится своей позицией". Кроме того, Редфилд подчеркнул, что не утверждает, что вирус был выпущен из лаборатории сознательно.

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Ранее специалисты ВОЗ отказались от версии его происхождения в результате утечки из лаборатории. Также там предположили, что на COVID-19 могла повлиять торговля животными в Китае.

Теория лабораторного происхождения коронавируса стала причиной роста напряжения между США и Китаем. Чтобы сгладить ситуацию, ВОЗ даже отказалась публиковать промежуточный отчет об их поездке в Ухань.

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Напомним, 14 января 2021 года для исследования истоков COVID-19 в китайский Ухань приехала группа экспертов ВОЗ. В состав группы вошли специалисты из 12 стран.

9 февраля эксперты ВОЗ сообщили, что COVID-19 возник от летучих мышей, однако из-за отсутствия летучих мышей в районе Ухане прямая передача вируса от них человеку крайне "маловероятна". Также тогда ученые ВОЗ исключили версию, согласно которой коронавирус имеет лабораторное происхождение.

14 февраля эксперт миссии и специалист по болезням животных Питер Дасзак заявил, что коронавирус мог попасть на продовольственный рынок в Китае через инфицированных работников фермы или животных, которых на ней разводили.

Более года назад, 11 марта 2020 года, ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса.

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Топ комментарии
+40
Я думаю, что процесс запустили кацапы. Читал как то мнение французского вирусолога, который вполне доступно объяснил почему кацапы агрессивно тулят свой спутник.
Прозвучало мнение, что кацапы запустили вирус, и как ко всем «вариантам» биологической войны у них сразу был готов и «антидот».
Потому и не могут предоставить протоколы испытаний, соответствующие нормативам ВОЗ.
Китайцев использовали вслепую, с целью «проредить» население.
В поддержку этой версии идут новости о запрете Китаем импорта ряда кацапских товаров, на упаковке которых обнаружен стойкий штамм коронавируса
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27.03.2021 16:41
+22
КМБУ, блд! А свалили всё на летучих мышей, мол с них и спрашивайте...
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27.03.2021 16:31
+21
угу...вон оно как !...
"Утік" із лабораторії в Ухані, можливо, випадково, - американський вчений про походження коронавірусу - Цензор.НЕТ 266

...
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27.03.2021 16:45
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Зачем ты это делал? На час меньше прожить хочешь?
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27.03.2021 18:10 Ответить
меньше будет , когда - обратно.
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28.03.2021 12:30 Ответить
Якого "цього виду коронавірусу" їх називають вже десятки,майже в кожній країні свій.
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27.03.2021 18:47 Ответить
Коронавирус COVID-19 мог появиться в лаборатории китайского города Ухань, откуда он вырвался. Источник: https://censor.net/ru/n3255994

ДЯКУЮЧИ СВІТОВИМ ЗМІ З СЕЗОНОГО ВАРІАНТА ВІРУСА ГРИПУ ЗРОБИЛИ
ВІРУС *****
Хто володіє інформацієй - той володіє світом.
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27.03.2021 18:52 Ответить
А может из лаборатории новосибирска
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27.03.2021 18:52 Ответить
между "вырвался" и "выпустили" большая разница
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27.03.2021 18:58 Ответить
что-то не очень верю в эту версию, думаю, что все это дело рук рукожопых цапов, они так стараются впарить свой шмурдяк, да еще быть в роли спасителей всего мира.
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27.03.2021 18:59 Ответить
Была научная стаття о исследовании коронавируса в Уханськой лаборатории, в начале 2019, еще до пандемии.
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27.03.2021 19:16 Ответить
Було декілька джерел інформації про COVID. Але чому нема інформації про мадам Литюча Миша.
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27.03.2021 19:43 Ответить
2008 http://russian.news.cn/2018-05/05/c_137157668.htm Группа молодых исследователей из Уханьского института вирусологии АНК
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27.03.2021 23:09 Ответить
очень похоже на правду...
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27.03.2021 19:36 Ответить
Раша активно на всех ресурсах и языках используя троллей продвигает якобы китайское происхождение ковида. Не будьте слепыми - посмотрите раша новости - октября,ноября 2019 .Весь Урал и Сибирь были охвачены эпидемией с ковидными симптомами! В Европу эту заразу в начале зимы завезли туристы из кацапстана - которых в Италии было больше чем местных жителей. И не зря путлер делал десант военных врачей в Италию. Почитайте их отчеты! ФСБ ведет биологическую войну против цивилизованного человечества. Покрывая свои грязные следы своими информационными ресурсами по всему миру. "Утік" із лабораторії в Ухані, можливо, випадково, - американський вчений про походження коронавірусу - Цензор.НЕТ 5895 "Утік" із лабораторії в Ухані, можливо, випадково, - американський вчений про походження коронавірусу - Цензор.НЕТ 1410
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27.03.2021 20:49 Ответить
почту-телефон-телеграф в 17-м захватили
и до сих пор чекисты рулят
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28.03.2021 07:00 Ответить
Убийца ржет.
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27.03.2021 21:33 Ответить
а может, и не случайно.
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27.03.2021 23:10 Ответить
какая разница как вырвался
важно исполнение Библейского ророчества ВСЕ ЖЕ ЭТО НАЧАЛО БОЛЕЗНЕЙ
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28.03.2021 06:56 Ответить
Китайцы специально создали коронавирус, что-бы перемочить своих пенсионеров.
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28.03.2021 12:20 Ответить
А может вирс коронавируса , "Случайно" сбежал В КИТАЙ, из российского НОВОСИБИРСКА???
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28.03.2021 13:33 Ответить
А изначальный штам вируса был завезен в Китай из паРашки /и к бабке не ходи/!
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30.05.2021 10:32 Ответить
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