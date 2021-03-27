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Новости Агрессия России против Украины
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В связи с гибелью четырех воинов под Шумами сегодня может пройти экстренное заседание подгруппы ТКГ, - Кравчук

В связи с гибелью четырех воинов под Шумами сегодня может пройти экстренное заседание подгруппы ТКГ, - Кравчук

Из-за гибели четырех украинских военных под Шумами на Донетчине в пятницу, 26 марта, сегодня может cостояться экстренное заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" сообщил глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук.

Проведение экстренного заседания инициировала украинская делегация в ТКГ. На нем будет рассмотрен вопрос эскалации ситуации на Донбассе, напомнил он.

"Подгруппа по вопросам безопасности вчера официально обратилась к госпоже Хайди Грау - модератору переговоров и представительнице ОБСЕ в ТКГ - экстренно созвать заседание подгруппы, на котором проанализировать ситуацию и принять соответствующие меры... Вчера мы получили предварительное согласие. И, несмотря на то, что сегодня суббота, нам сообщили, что такое заседание может состояться", - сказал Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий 10-й ОГШБр Максим Абрамович 1994 года рождения погиб 26 марта в районе Шумов на Донетчине. ФОТО

Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) потери (4388) Трехсторонняя контактная группа (842) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+24
В связи гибелью четырех воинов под Шумами сегодня может пройти экстренное заседание подгруппы ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9566
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27.03.2021 17:04
+15
Но сначала заседание ВР по дверям
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27.03.2021 17:05
+13
Усьо! Я бачу, як зарюмсані, червоні від сорому кацапи рвуть на собі волосся і клянуться мамою, що більше стріляти не будуть. Так, ТКГ - то велика сила! Тільки який тоді зміст у існуванні озброєних бойовиків, які не стріляють?
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27.03.2021 17:07
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В связи гибелью четырех воинов под Шумами сегодня может пройти экстренное заседание подгруппы ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9566
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27.03.2021 17:04 Ответить
Ты за тылом своим следи, а то горячие горцы тебя за козла принять могут.
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27.03.2021 17:27 Ответить
У нас с мертвыми не воюют.
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27.03.2021 17:28 Ответить
Негубилітериуніку, гАнтон пиТарасов.
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27.03.2021 17:34 Ответить
ІСНУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЦЕ ТРАГЕДІЯ ДЛЯ ВСЬОГО

ПРОГРЕСИВНОГО ЛЮДСТВА
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27.03.2021 18:59 Ответить
Но сначала заседание ВР по дверям
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27.03.2021 17:05 Ответить
Яденька вы дурак?
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27.03.2021 17:06 Ответить
прекрасно было бы тебя, старый п_дор, поселить в блиндаж на месяц, под этими грёбанными Шумами. Там бы заседал
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27.03.2021 17:06 Ответить
Усьо! Я бачу, як зарюмсані, червоні від сорому кацапи рвуть на собі волосся і клянуться мамою, що більше стріляти не будуть. Так, ТКГ - то велика сила! Тільки який тоді зміст у існуванні озброєних бойовиків, які не стріляють?
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27.03.2021 17:07 Ответить
После этого заявления днр вздохнут спокойно - ответки не будет,продолжаем мочить укропов!
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27.03.2021 17:09 Ответить
А ответки и не будет.В Кацапия только ответки и ждут. Это повод ввести "миротворцев" и сделать Приднестровье 2.
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27.03.2021 17:28 Ответить
В связи гибелью четырех воинов под Шумами сегодня может пройти экстренное заседание подгруппы ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4533
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27.03.2021 17:10 Ответить
ТГК может состояться, а может и не состояться. Только толку от этого будет НОЛЬ, но ЛЮСЯ конечно полушёпотом разъяснит, что это невероятная победа!
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27.03.2021 17:12 Ответить
Кравчук провакционировался, пора на покой. Или как говорят, шельма до конца жизни. Видать не даром так говорят.
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27.03.2021 17:14 Ответить
У зв'язку загибеллю чотирьох воїнів під Шумами сьогодні може відбутися екстрене засідання підгрупи ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9964
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27.03.2021 17:15 Ответить
Снайперская позиция после выстрела в течение минут должнна накрываться минометной батареей. Квадрат полностью. Но ежели ответка с Калашей и Утеса - то в прессе пишут, дескать ответный огонь крупнокалиберный и т.п.
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27.03.2021 18:43 Ответить
Расскажи, как определить этот самый квадрат, который должна накрывать минометная батарея?
Если с направлением еще как-то можно определиться хотя бы "плюс-минус километр", то как быть с дальностью? Куда ты будешь насыпать, если лежка у снайпера то ли 500 метров от цели, то ли 2000?
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27.03.2021 23:33 Ответить
прозаседавшиеся, а воз и ныне там!
Господин Зе, неужели вы за 2 года так и не поняли, что Путин сам не уйдет с Донбасса, какие б вы там инициативы не продумывали? Воины ВСУ продолжают гибнуть и при вашем "перемирии"!
Ибо когда вы на горшок ходили, Путин уже такое прокручивал, что вам и не снилось!
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27.03.2021 17:22 Ответить
путин на бутылке прокручивал ?
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27.03.2021 17:23 Ответить
на члене он вертел Зеленского, который может им всего лишь играть на пианино!
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27.03.2021 17:27 Ответить
не хрен штаны протирать , все на передовую , толку с ваших заседаний никакого
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27.03.2021 17:22 Ответить
У зв'язку загибеллю чотирьох воїнів під Шумами сьогодні може відбутися екстрене засідання підгрупи ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1059
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27.03.2021 17:24 Ответить
бла бла бла и все очередной видосик и пустота Вы не способны ничего сделать просто пустое збіговисько
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27.03.2021 17:25 Ответить
Скількох би українців не вбили кацапи, ці імпотенти будуть засідать і сворювати робочі групи. Бо захищатися, а тим більше наступати на окупанта не вихід, як стверджує експерД і речник ТКГ, люся арістович, а значить і верхвона Буба.
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27.03.2021 17:27 Ответить
А кой нам хрен безпилотники,-которые могут отвечать нужным калибром, по нужным целям?
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27.03.2021 17:31 Ответить
"Кровавое "перемирие" Путина" https://www.youtube.com/watch?v=AV53UD0W_aA
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27.03.2021 17:41 Ответить
И шо в результате - ОБСЕ разрешит Украине четыре раза стукнуть кулаком по столу переговоров?
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27.03.2021 17:49 Ответить
и что это даст? И почему экстренно не созван РНБО?
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27.03.2021 17:52 Ответить
Немного не в тему но интересно
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«Пацаны, пакуйте чемоданы!» Бывший первый замглавы СБУ дал интервью Bellingcat по «вагнергейту» 27 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%b1%d1%8b%d0%b2%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2.html#respond Комментарии: 0

У зв'язку загибеллю чотирьох воїнів під Шумами сьогодні може відбутися екстрене засідання підгрупи ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3421Хорошо, что нашими делами заинтересовались в Bellingcat. Нужно немножко почистить это болото…
Бывший первый заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный принял участие в расследовании Bellingcat по «вагнегергейту».
Об этом Нескоромный написал в своем Telegram, https://strana.ua/news/324897-neskoromnyj-rasskazal-ob-uchastii-v-filme-rassledovanii-po-chvk-vahnera-ot-bellinhket.html передает издание «Страна».
«Хорошие новости для Бакланова (вероятно, имеется в виду глава СБУ) и его друзей - меня привлекли к расследованию Bellingcat.
Благодарен Христо Грозеву за возможность поделиться с широкой общественностью той информацией, которой я владею по «делу Вагнера». Обещаю, будет интересно, а кое для кого даже поучительно.
Внутри страны сейчас выстроена коррупционная омерта, когда все повязаны схемами и договорняками.
Никто не решается сказать правду, а очень часто никто не решается даже спросить правду.
Поэтому хорошо, что нашими делами заинтересовались в Bellingcat. Нужно немножко почистить это болото.
Пацаны, пакуйте чемоданы», - написал Нескоромный
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27.03.2021 18:01 Ответить
Не забудьте ***** в глаза заглянуть, импотенты гребаные.
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27.03.2021 18:12 Ответить
мы жители ордло презираем рф
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27.03.2021 18:24 Ответить
У зв'язку загибеллю чотирьох воїнів під Шумами сьогодні може відбутися екстрене засідання підгрупи ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3621
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27.03.2021 18:44 Ответить
https://zn.ua/POLITICS/ekstrennoe-zasedanie-v-tkh-ne-sostojalos-arestovich.html Экстренное заседание в ТКГ не состоялось - Арестович Арестович вже повідомив :"Ожидаемое 27 марта внеплановое экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ по вопросу обстрелов в Донбассе и гибели военных не проводили. Ситуацию обсуждают на уровне советников Нормандского формата."ЗЕльоні ждуни вирішили почекати до запланованого на вівторок засідання ткг
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27.03.2021 18:58 Ответить
В это ТГК кацапы припрут какую то сучку с Донецка и скажут "мы не сторона конфликта, договаривайтесь с ней". На этом все и закончиться и эти с....ки это прекрасно понимают.
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27.03.2021 19:28 Ответить
в пятницу, 26 марта, сегодня может cостояться экстренное заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы. Источник: https://censor.net/ru/n3255995

КУРВА КРАВЧУЧКА ВЖЕ ПЛАНУЄ ПУСТИТИ ВОДУ У КРИМ
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27.03.2021 19:01 Ответить
страусы трусливые
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27.03.2021 19:01 Ответить
несмотря что суббота??? вы там вообще охренели???
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27.03.2021 19:25 Ответить
выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память героям! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ!
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28.03.2021 22:36 Ответить
 
 