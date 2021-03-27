В связи с гибелью четырех воинов под Шумами сегодня может пройти экстренное заседание подгруппы ТКГ, - Кравчук

Из-за гибели четырех украинских военных под Шумами на Донетчине в пятницу, 26 марта, сегодня может cостояться экстренное заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" сообщил глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук.

Проведение экстренного заседания инициировала украинская делегация в ТКГ. На нем будет рассмотрен вопрос эскалации ситуации на Донбассе, напомнил он.

"Подгруппа по вопросам безопасности вчера официально обратилась к госпоже Хайди Грау - модератору переговоров и представительнице ОБСЕ в ТКГ - экстренно созвать заседание подгруппы, на котором проанализировать ситуацию и принять соответствующие меры... Вчера мы получили предварительное согласие. И, несмотря на то, что сегодня суббота, нам сообщили, что такое заседание может состояться", - сказал Кравчук.

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Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.