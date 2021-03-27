На протестах в Беларуси силовики Лукашенко задержали уже более 60 человек, в том числе журналистов. ВИДЕО
В субботу, 27 марта, в Беларуси проходят акции против режима захватившего власть в стране Александра Лукашенко. В ходе протестов силовики задержали более 60 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал TUT.BY.
В Минске задержания проходили у площади Бангалор. Люди в балаклавах и с дубинками останавливали людей без формы.
Среди задержанных по меньшей мере пять журналистов, это редакторы издания TUT.BY, главный редактор "Нашай Нiвы", фотограф и корреспондент издания.
Также среди задержанных член основного состава Координационного совета Беларуси Наталия Дулина.
Всего в Минске с самого утра задержали 43 человека. По всей Беларуси число задержанных составляет 59 человек.
Напомним, сегодня в центр Минска силовики начали стягивать спецтехнику. Также в белорусской столице были замечены автобусы с силовиками.
В четверг, 25 марта, в Беларуси отмечали неофициальный праздник День Воли. Оппозиция также призвала активистов выйти на улицу в ближайший выходной день, субботу 27 марта, и собираться в Минске, в районе площади Якуба Коласа, пишет Укринформ.
Накануне, в четверг, на День Воли в Минск также была стянута военная техника, в том числе водометы, живая сила. Задержания активистов шли по всей стране с самого утра. Вечером в столице люди прогуливались небольшими группами по центральным улицам, автомобилисты сигналили, также были задержания. По сообщениям правозащитников, по всей стране были задержаны, как минимум, 245 человек.
Отметим, жители Беларуси уже 230-й день выходят на акции против режима Лукашенко. Массовые протесты начались 9 августа после завершения голосования на выборах президента.
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1. Те кто отсидел.
2. Те кто сидит.
3. Те кто ждёт ареста и отсидки.
- Семья, садимся есть картошку с селедкой «Иваси»!
- Выпьем водки!
- Пап, а можно я пойду посмотрю на Ленина, поиграю на балалайке и помою нашего медведя?
- Можно, только жарко, сходи выключи ядерный реактор в подвале! Можешь выпить водки! Да, а где твоя сестра?
- Чистит АК-47.
- Молодец! Пусть выпьет водки!
- Пап, а я сегодня написал на "5 за сочинение на тему «За Ленина готов я сгнить на рудниках»!
- Молодец! Можете всем классом выпить водки!
- Жена, а где наш дедушка?
- Стоит в очереди за талонами на талоны!
- Молодец, пусть выпьет водки, как придет!
- Все, поели, выпьем водки и пойдем смотреть съезд ЦК КПСС!
ТАК ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ СИДЕТЬ?
теперь остается
житьсидеть...
Крылатая фраза Фазиля Искандера : парадокс воспитания состоит в том,что хорошо поддаются воспитанию те,кто не нуждается в воспитании...
Для начала зацените название https://lenta.ua/v-ukrainu-pereehali-ishe-sotni-aytishnikov-iz-belarusi-89409/ новости и третий абзац:
В Украину переехали уже сотни айтишников из Беларуси
[…]
«Сейчас в Украину уже переехало около 40 белорусских компаний. Это около двух тысяч работников», - сказал Федоров.
Беларуские мозги перетекают в Украину! Не то сотни, не то тысячи - хер его знает, но это не так важно. Главное, что теперь мы сможем принять эстафету от соседей и получить титул https://******.it/2017/03/17/it-nation-means-poor-nation/ IT-страны !
Казалось бы, зашкварнее некуда, но тут главу Минцифры Михаила Фёдорова понесло: в очередной раз он начал расхваливать реформы налогов для программистов.
Он отметил, что удобные налоговые условия могут привлечь специалистов со всего мира. Для этого разработали специальную программу Дія City, но ее пока не внедрили
«Почему в Беларуси их проект по ІТ-технологиям так взлетел? Потому что там была максимальная либерализация налоговых отношений, то же было с Кремниевой долиной, то же сейчас в Дубае», - объянил он.
Федоров считает, что в Украине в корне нужно менять систему налогов, «чтобы становиться более привлекательными».
Серьёзно, *****?
Они создали https://******.it/2020/10/09/dija-city/ Дія City , в которое айтишников загоняют угрозами проведения маски-шоу, а взамен предлагают «удобные налоговые условия» - постоянный рост налоговой ставки до неизвестных процентов.
И беларуские программисты такие: «О*уеть, как классно! Давайте туда переедем: из одной неопределенности в другую!»
А еще Фёдоров считает, что проект по ІТ-технологиям в Беларуси взлетел. Вдумайтесь, ****ь: страна, из которой при первых признаках кризиса съе*ались айтишники, является примером для подражания.
И это слова не вайтишника-тестировщика Васи, а главы Минцифры!
Уже не говоря о том, что неизвестно качество бедолаг-мигрантов. Судя по речам Фёдорова, он представляет айтишника как кусок золота. Не важно какой он - золото же.
А вот и ни*уя. Пару тысяч вайтишников говнокодеров ничего весомого не принесут в экономику. Особенно на аутсорсе, даже если их будут продавать по ставке синьйоров.
И мы подозреваем их в *уёвом качестве не просто так. Полгода назад была https://******.it/2020/09/19/belarus-it-relocation-2/ новость о том, что галеры массово уезжают в Латвию. И кого они увозили?
12 белорусских IT-компаний решили перенести свою деятельность в Латвию
Компании планируют перевезти 470 человек, в основном представителей руководства и ключевых специалистов.
Кто же тогда переедет в Украину из Беларуси? https://******.it/2018/03/18/it-for-everyone/ Грузчики-декретницы ? Или того хуже: https://******.it/2020/07/08/police-to-devs/ ОМОН и полицаи .
Вместо того, чтобы показать конкретные изменения в экономике и условиях работы программистов, Минцифры пытаются пиариться за счёт количества душ, которые сбежали из другой страны. Причём не по своей воле, а из-за политического кризиса.
О*уеть достижение! Молодцы, Минцифры! Как же IT раньше без вас жило!
По наводке Анонимуса
По материалам https://lenta.ua/v-ukrainu-pereehali-ishe-sotni-aytishnikov-iz-belarusi-89409/ lenta.ua