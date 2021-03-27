На протестах в Беларуси силовики Лукашенко задержали уже более 60 человек, в том числе журналистов. ВИДЕО

В субботу, 27 марта, в Беларуси проходят акции против режима захватившего власть в стране Александра Лукашенко. В ходе протестов силовики задержали более 60 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал TUT.BY.

В Минске задержания проходили у площади Бангалор. Люди в балаклавах и с дубинками останавливали людей без формы.

Среди задержанных по меньшей мере пять журналистов, это редакторы издания TUT.BY, главный редактор "Нашай Нiвы", фотограф и корреспондент издания.

Также среди задержанных член основного состава Координационного совета Беларуси Наталия Дулина.

Всего в Минске с самого утра задержали 43 человека. По всей Беларуси число задержанных составляет 59 человек.

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Напомним, сегодня в центр Минска силовики начали стягивать спецтехнику. Также в белорусской столице были замечены автобусы с силовиками.

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В четверг, 25 марта, в Беларуси отмечали неофициальный праздник День Воли. Оппозиция также призвала активистов выйти на улицу в ближайший выходной день, субботу 27 марта, и собираться в Минске, в районе площади Якуба Коласа, пишет Укринформ.

Накануне, в четверг, на День Воли в Минск также была стянута военная техника, в том числе водометы, живая сила. Задержания активистов шли по всей стране с самого утра. Вечером в столице люди прогуливались небольшими группами по центральным улицам, автомобилисты сигналили, также были задержания. По сообщениям правозащитников, по всей стране были задержаны, как минимум, 245 человек.

Отметим, жители Беларуси уже 230-й день выходят на акции против режима Лукашенко. Массовые протесты начались 9 августа после завершения голосования на выборах президента.