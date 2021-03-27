С начала суток на Донбассе без потерь, враг открывал огонь 6 раз, - пресс-центр ОС
В течение текущих суток, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" в пригороде населенных пунктов Славное, Авдеевка и Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", вблизи поселка Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди наших воинов нет, отмечается в сообщении.
Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.
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И что? Пристыдит его? Или на пианино хреном по телефону сыграет? Или опять с праздником поздравит, как в своём последнем звонке?
Пускай лучше семьям погибших президент позвонит и расскажет про свою большую заслугу - "перемирие" на Донбассе»...
2018 - 9
2019 - 8
І тут прийшов режим тиші і всеохоплюючого перемир'я і "просто пєрєстать стрєлять":
2020 - 12
2021 - 10 (станом на 26.03)
кацапня стреляла стрелет и стрелять будет.
вы отбрали у хлопцев ответку....
вас, падлюк казнить нада