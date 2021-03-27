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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток на Донбассе без потерь, враг открывал огонь 6 раз, - пресс-центр ОС

С начала суток на Донбассе без потерь, враг открывал огонь 6 раз, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" в пригороде населенных пунктов Славное, Авдеевка и Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", вблизи поселка Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших воинов нет, отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи гибелью четырех воинов под Шумами сегодня может пройти экстренное заседание подгруппы ТКГ, - Кравчук

С начала суток на Донбассе без потерь, враг открывал огонь 6 раз, - пресс-центр ОС 01

Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.

Также читайте: В Минобороны рассказали о состоянии раненых под Шумами бойцов, которых доставили в госпиталь Харькова

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обстрел (27225) Донбасс (26956) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
вы зеленые твари их убили.
кацапня стреляла стрелет и стрелять будет.
вы отбрали у хлопцев ответку....
вас, падлюк казнить нада
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27.03.2021 19:30
+4
Смерть окупантам!
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27.03.2021 19:09
+4
Від початку доби на Донбасі без втрат, ворог відкривав вогонь 6 разів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6486
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27.03.2021 19:15
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Смерть окупантам!
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27.03.2021 19:09 Ответить
нормальный форрумчанин он ....
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27.03.2021 19:36 Ответить
Ок, вопрос снимается, удалю.
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27.03.2021 19:37 Ответить
Від початку доби на Донбасі без втрат, ворог відкривав вогонь 6 разів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6486
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27.03.2021 19:15 Ответить
зеленский собрался позвонить путину по поводу гибели наших военных.
И что? Пристыдит его? Или на пианино хреном по телефону сыграет? Или опять с праздником поздравит, как в своём последнем звонке?
Пускай лучше семьям погибших президент позвонит и расскажет про свою большую заслугу - "перемирие" на Донбассе»...
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27.03.2021 19:21 Ответить
Втрати ЗСУ у березні:
2018 - 9
2019 - 8
І тут прийшов режим тиші і всеохоплюючого перемир'я і "просто пєрєстать стрєлять":
2020 - 12
2021 - 10 (станом на 26.03)
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27.03.2021 19:23 Ответить
вы зеленые твари их убили.
кацапня стреляла стрелет и стрелять будет.
вы отбрали у хлопцев ответку....
вас, падлюк казнить нада
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27.03.2021 19:30 Ответить
о каком прекращении огня они все время говорят если обстрелы каждый день...
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27.03.2021 20:05 Ответить
"президент" ссыкун и чмо.
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27.03.2021 20:18 Ответить
Пока не решится вопрос с промосковскими олигархами и предателями в высших эшелонах власти, дело не сдвинется не в экономики, не в военном деле, не в решении вопросов Крыма и Донбасса. С этими предателями, Украина не будет готова к дню возмездия. В Азербайджане были нейтрализованы все агенты москвы, все уволены со всех должностей, они заткнулись все и сели в тюрьму.
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27.03.2021 20:20 Ответить
Украине можно просить закупку или как помощь просить у всех союзников беспилотников боевых. Нам они нужнее сейчас! И ПВО нужны еще! Пэтриоты бы намутить у США было бы неплохо. Украина должна готовится к большой войне, чтобы она не случилась! Если силы Украины будут обладать большой мощью, то нападать на Украину будет не рационально! Нападают на слабых, а не на сильных! И конечно прямо мечта, чтобы Украина на вооружение вернула ядерное оружие(не третьей потенциал, как было, но чуть-чуть необходимо иметь на крайний случай).
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27.03.2021 21:52 Ответить
Странноо... А ОБСЕ говорит о 500 обстрелах. И кто же врет?
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28.03.2021 00:13 Ответить
Еще не вечер
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28.03.2021 13:50 Ответить
 
 